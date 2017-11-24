Перспективный МиГ разрабатывается с учетом применения гиперзвукового оружия

Это совершенно новые условия работы. Иметь дело придется с гиперзвуковыми носителями и их вооружением – также гиперзвуковым. Это совершенно иной диапазон высот по сравнению с предыдущим периодом. Задел по решению этих задач есть, а также понимание, что сегодняшний перехватчик – МиГ-31 – как и все самолеты, имеет ограниченный ресурс,

Главная идея МиГ-35 – создание самолета под большой рынок уходящих машин типа МиГ-29, способного занять высвобождающиеся объемы. Иначе их займут другие,

Это сужение неизбежно. К унификации и универсализации приходят все, держать несколько группировок разнотипных самолетов становится очень дорого. Сегодня это такой естественный процесс – интеграция задач и их объединение,

Если брать, например, работу над землей и над морем – это серьезная разница. Разные типа поверхности, разная видимость целей над этой поверхностью, разные виды помех. Если прибавить сюда еще вопросы интеграции различных типов вооружения, то масштаб работы резко растет,

Кто-то принимает доктрину боя BVR (beyond visual range – за пределами видимости) и затачивает свои платформы и системы под нее, кто-то нет. Под доктрину уже создаются платформы и оружие. В принципе, конечно, в воздушный бой лучше бы не вступать, но если уж обстановка свела с противником на близкой дистанции, то лучше иметь соответствующие возможности, чем не иметь их. Поэтому требования высоких маневренных характеристик актуальны и сегодня,

Пилот останется так или иначе, присутствие человека всё равно необходимо для принятия решения. Полностью положиться на искусственный интеллект в ближайшие десятилетия вряд ли получится. Можно говорить о расширении круга принятия решений. В каких-то случаях его можно будет принять и на земле. Но человек остается – и пилот остается,