Перспективный МиГ разрабатывается с учетом применения гиперзвукового оружия
Требования к разрабатываемому перспективному комплексу дальнего перехвата МиГ продиктованы применяемым оружием, как существующим, так и перспективным, передает Интерфакс сообщение генерального конструктора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Короткова.
Он также сообщил, что проходящий испытания истребитель поколения «4++» МиГ-35 призван заменить на рынке МиГ-29.
Кроме того, он указал на неизбежность тенденции, ведущей к исчезновению границ между классами боевых самолетов и формированию ситуации, «когда всю боевую работу будет делать условный многоцелевой истребитель».
По его словам, это очень сложная работа.
Отвечая на вопрос, должен ли современный истребитель иметь возможности для ведения ближнего боя, Коротков отметил, что это вопрос доктрины.
Говоря о разработке беспилотников, генконструктор отметил, что профессия пилота в ближайшие десятилетия не перейдет в разряд умирающих.
Это совершенно новые условия работы. Иметь дело придется с гиперзвуковыми носителями и их вооружением – также гиперзвуковым. Это совершенно иной диапазон высот по сравнению с предыдущим периодом. Задел по решению этих задач есть, а также понимание, что сегодняшний перехватчик – МиГ-31 – как и все самолеты, имеет ограниченный ресурс,сказал Коротков в интервью газете «Известия».
Он также сообщил, что проходящий испытания истребитель поколения «4++» МиГ-35 призван заменить на рынке МиГ-29.
Главная идея МиГ-35 – создание самолета под большой рынок уходящих машин типа МиГ-29, способного занять высвобождающиеся объемы. Иначе их займут другие,подчеркнул конструктор.
Кроме того, он указал на неизбежность тенденции, ведущей к исчезновению границ между классами боевых самолетов и формированию ситуации, «когда всю боевую работу будет делать условный многоцелевой истребитель».
Это сужение неизбежно. К унификации и универсализации приходят все, держать несколько группировок разнотипных самолетов становится очень дорого. Сегодня это такой естественный процесс – интеграция задач и их объединение,отметил Коротков.
По его словам, это очень сложная работа.
Если брать, например, работу над землей и над морем – это серьезная разница. Разные типа поверхности, разная видимость целей над этой поверхностью, разные виды помех. Если прибавить сюда еще вопросы интеграции различных типов вооружения, то масштаб работы резко растет,сказал генеральный конструктор.
Отвечая на вопрос, должен ли современный истребитель иметь возможности для ведения ближнего боя, Коротков отметил, что это вопрос доктрины.
Кто-то принимает доктрину боя BVR (beyond visual range – за пределами видимости) и затачивает свои платформы и системы под нее, кто-то нет. Под доктрину уже создаются платформы и оружие. В принципе, конечно, в воздушный бой лучше бы не вступать, но если уж обстановка свела с противником на близкой дистанции, то лучше иметь соответствующие возможности, чем не иметь их. Поэтому требования высоких маневренных характеристик актуальны и сегодня,сказал он.
Говоря о разработке беспилотников, генконструктор отметил, что профессия пилота в ближайшие десятилетия не перейдет в разряд умирающих.
Пилот останется так или иначе, присутствие человека всё равно необходимо для принятия решения. Полностью положиться на искусственный интеллект в ближайшие десятилетия вряд ли получится. Можно говорить о расширении круга принятия решений. В каких-то случаях его можно будет принять и на земле. Но человек остается – и пилот остается,подчеркнул Коротков.
Использованы фотографии: http://www.soyuzmash.ru
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