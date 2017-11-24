17:01 24 ноября

Перспективный МиГ разрабатывается с учетом применения гиперзвукового оружия

Требования к разрабатываемому перспективному комплексу дальнего перехвата МиГ продиктованы применяемым оружием, как существующим, так и перспективным, передает Интерфакс сообщение генерального конструктора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Короткова.



Это совершенно новые условия работы. Иметь дело придется с гиперзвуковыми носителями и их вооружением – также гиперзвуковым. Это совершенно иной диапазон высот по сравнению с предыдущим периодом. Задел по решению этих задач есть, а также понимание, что сегодняшний перехватчик – МиГ-31 – как и все самолеты, имеет ограниченный ресурс,
сказал Коротков в интервью газете «Известия».


Он также сообщил, что проходящий испытания истребитель поколения «4++» МиГ-35 призван заменить на рынке МиГ-29.

Главная идея МиГ-35 – создание самолета под большой рынок уходящих машин типа МиГ-29, способного занять высвобождающиеся объемы. Иначе их займут другие,
подчеркнул конструктор.

Кроме того, он указал на неизбежность тенденции, ведущей к исчезновению границ между классами боевых самолетов и формированию ситуации, «когда всю боевую работу будет делать условный многоцелевой истребитель».

Это сужение неизбежно. К унификации и универсализации приходят все, держать несколько группировок разнотипных самолетов становится очень дорого. Сегодня это такой естественный процесс – интеграция задач и их объединение,
отметил Коротков.

По его словам, это очень сложная работа.

Если брать, например, работу над землей и над морем – это серьезная разница. Разные типа поверхности, разная видимость целей над этой поверхностью, разные виды помех. Если прибавить сюда еще вопросы интеграции различных типов вооружения, то масштаб работы резко растет,
сказал генеральный конструктор.

Отвечая на вопрос, должен ли современный истребитель иметь возможности для ведения ближнего боя, Коротков отметил, что это вопрос доктрины.

Кто-то принимает доктрину боя BVR (beyond visual range – за пределами видимости) и затачивает свои платформы и системы под нее, кто-то нет. Под доктрину уже создаются платформы и оружие. В принципе, конечно, в воздушный бой лучше бы не вступать, но если уж обстановка свела с противником на близкой дистанции, то лучше иметь соответствующие возможности, чем не иметь их. Поэтому требования высоких маневренных характеристик актуальны и сегодня,
сказал он.

Говоря о разработке беспилотников, генконструктор отметил, что профессия пилота в ближайшие десятилетия не перейдет в разряд умирающих.

Пилот останется так или иначе, присутствие человека всё равно необходимо для принятия решения. Полностью положиться на искусственный интеллект в ближайшие десятилетия вряд ли получится. Можно говорить о расширении круга принятия решений. В каких-то случаях его можно будет принять и на земле. Но человек остается – и пилот остается,
подчеркнул Коротков.

Использованы фотографии: http://www.soyuzmash.ru
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Комментарии 7

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  1. Tarpon Сегодня, 11:39
    Ждем появления гиперскоростного перехватчика с гиперзвуковым оружием!
    Tarpon
    1. НЕКСУС Сегодня, 12:52
      Цитата: Tarpon
      Ждем появления гиперскоростного перехватчика с гиперзвуковым оружием!

      Над ним уже работает КБ МИГ с 2013 года и называется он ПАК ДП(перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата). В простонародье его прозвали МИГ-41.
      При этом,пару лет назад не мы,а матрассы заявили о такой разработке у нас и летных испытниях,озвучив скоростные ТТХ в 4,3-4,5 маха.
      Иметь дело придется с гиперзвуковыми носителями и их вооружением – также гиперзвуковым.
      НЕКСУС
  2. Икар Сегодня, 11:51
    Пилот останется так или иначе, присутствие человека всё равно необходимо для принятия решения. Полностью положиться на искусственный интеллект в ближайшие десятилетия вряд ли получится. Можно говорить о расширении круга принятия решений. В каких-то случаях его можно будет принять и на земле. Но человек остается – и пилот остается

    Пилоты конечно останутся, но не в боевом самолёте, а в самолёте-управлении, который будет управлять десятком дронов.
    Икар
    1. Izotovp Сегодня, 12:14
      В условиях присутствия на поле боя средств РЭБ и возможного применения боеприпасов с эми поражающим эффектом,да плюс задержки связи и чистота прохождения сигнала...в условиях "тумана войны" участие человека непосредственно на поле боя необходимо. Другое дело что надо расширять потенциал функций беапилотников,помогающих человеку в выполнении задачи:разведка, РЭБ, сопровождение и донацеливание ракет или корректируемых бомб на конечных участках,дозаправка,спасение.
      Izotovp
  3. ШВЕДский_стол Сегодня, 12:00
    Оно и понятно, необходимо всегда оставлять задел для модернизации. На перспективу.
    ШВЕДский_стол
  4. Кокос Сегодня, 12:23
    я тут полазил почитал...пишут что гиперзвук будет только на миг 41...это будущее (ближайшее) про миг 35 не читал.. winked
    Кокос
  5. starogil Сегодня, 13:41
    "...Главная идея МиГ-35 – создание самолета под большой рынок уходящих машин типа МиГ-29, способного занять высвобождающиеся объемы. Иначе их займут другие...."
    Торгаши, что ли нашептали?
    starogil
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