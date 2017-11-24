Пентагон перебросит в Южную Корею истребители F-22
ВВС США перебазируют в Южную Корею шесть истребителей F-22 Raptor, которые планируется задействовать в совместном учении в декабре месяце, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».
Сообщается, что самолеты будут переброшены в Южную Корею с базы США на Окинаве (Япония). Не исключено, что в учении также будут задействовано до 4-х истребителей F-35A.
Агентство указывает на тот факт, что ранее США никогда не перебрасывали в республику сразу 6шесть истребителей F-22. Издание предполагает, что это связано с оказанием давления на КНДР.
Напомним, Пхеньян, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы. В начале сентября власти КНДР заявили об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
Планируется, что шесть истребителей F-22 американских ВВС присоединятся к совместным учениям Vigilant Ace, которые пройдут с 4 по 8 декабря,приводит агентство слова представителя южнокорейского оборонного ведомства.
Сообщается, что самолеты будут переброшены в Южную Корею с базы США на Окинаве (Япония). Не исключено, что в учении также будут задействовано до 4-х истребителей F-35A.
Агентство указывает на тот факт, что ранее США никогда не перебрасывали в республику сразу 6шесть истребителей F-22. Издание предполагает, что это связано с оказанием давления на КНДР.
Напомним, Пхеньян, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы. В начале сентября власти КНДР заявили об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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