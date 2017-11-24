17:05 24 ноября

Пентагон перебросит в Южную Корею истребители F-22

ВВС США перебазируют в Южную Корею шесть истребителей F-22 Raptor, которые планируется задействовать в совместном учении в декабре месяце, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».



Планируется, что шесть истребителей F-22 американских ВВС присоединятся к совместным учениям Vigilant Ace, которые пройдут с 4 по 8 декабря,
приводит агентство слова представителя южнокорейского оборонного ведомства.


Сообщается, что самолеты будут переброшены в Южную Корею с базы США на Окинаве (Япония). Не исключено, что в учении также будут задействовано до 4-х истребителей F-35A.

Агентство указывает на тот факт, что ранее США никогда не перебрасывали в республику сразу 6шесть истребителей F-22. Издание предполагает, что это связано с оказанием давления на КНДР.

Напомним, Пхеньян, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы. В начале сентября власти КНДР заявили об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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Комментарии 8

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  1. rotmistr60 Сегодня, 11:59
    в Южную Корею шесть истребителей F-22

    Неймется американцам, зудит во всех местах. Не удивительно если после учений оставят там. Силой воздействовать на КНДР пока побаиваются, так хоть нервы потрепать и себя успокоить.
    rotmistr60
    1. Самаритянин Сегодня, 12:06
      Да и мы на него поближе посмотрим wink
      Самаритянин
      1. Anarchist Сегодня, 12:09
        На нем бы систему РЭБ испытать! Как себя поведёт...?
        Anarchist
        1. Джедай Сегодня, 12:22
          шесть истребителей F-22 Raptor

          Это что - по два России, Китаю и КНДР? wink
          Джедай
      2. НЕКСУС Сегодня, 13:43
        Цитата: Самаритянин
        Да и мы на него поближе посмотрим wink

        Давно посмотрели...

        Если мне не изменяет склероз,6 таких "дятлов" уже приняли на дежурство ...обратите внимание на радиус обнаружения этой РЛС.
        НЕКСУС
    2. BerBer Сегодня, 12:20
      Пусть тратят деньги пин дос ники и под пин дос ники. Ресурс станка не безграничен.
      BerBer
  2. Livonetc Сегодня, 11:59
    Будут истреблять удон и кимчи.
    Livonetc
  3. Кокос Сегодня, 12:19
    Сев.корейцев пугать бесполезно...а аж целых 6 истребителей это развод Трампом Юж.корейцев на бабло..тут все понятно laughing
    Кокос
  4. Комментарий был удален.
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