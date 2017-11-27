«Скупой рыцарь» Екатерины Второй. Взлет и падение фаворита императрицы

XVIII век, точнее, его последние три четверти, вполне можно назвать «веком женского правления». Четыре императрицы сменились в это столетие, но самой яркой, безусловно, была Екатерина II, правившая 34 года. За это время у российской императрицы сменилось много фаворитов, которые всегда оказывали большое влияние на государственную политику.26 ноября исполнилось 250 лет со дня рождения последнего любимца Екатерины — Платона Зубова. Он родился 26 ноября (15 ноября по старому стилю) 1767 года. К этому времени Екатерина, которая на 38 лет была старше Платона, уже пять лет находилась на троне. Отец Платона Зубова Александр Николаевич Зубов (1727-1795) был небогатым дворянином. Еще до рождения сына, в 1758 году, он вышел в отставку из Конной гвардии в звании подполковника и устроился управляющим имениями к графу Николаю Салтыкову.Как и многих других дворянских детей, еще восьмилетним ребенком Платона Зубова зачислили сержантом в лейб-гвардии Семеновский полк, полковником которого числилась сама императрица Екатерина II. В 1779 году12-летний Платон был переведен в Конную гвардию — вахмистром. Протекцию отроку составил граф Салтыков, поэтому уже в 1784 году Зубова-младшего произвели в корнеты, а в 1787 году 20-летний Платон Зубов стал поручиком Конной гвардии. В 1788 году Зубов находился в составе действующей армии в Финляндии, где уже в 1789 году получил звание секунд-ротмистра (соответствовал более позднему штабс-ротмистру или штабс-капитану).Граф Николай Иванович Салтыков, занимавший пост вице-президента Военной коллегии, был не просто высокопоставленным государственным чиновником. Он давно претендовал на более важную роль при дворе и стремился оттеснить Потемкина, занимавшегося прежде поиском фаворитов для императрицы. Вполне вероятно, что именно с целью укрепить свое влияние при дворе, граф Салтыков и решил «подсуетить», как сейчас сказали бы, нового фаворита из числа своих знакомых. Будучи давним покровителем Платона Зубова и начальником его отца Александра, Салтыков содействовал назначению секунд-ротмистра Платона Зубова командиром конвоя, сопровождавшего императрицу Екатерину II в Царское Село. Так начался «звездный взлет» молодого офицера. Хотя Платон Зубов не отличался высоким ростом и яркой наружностью, он лихо гарцевал перед императрицей и заслужил ее внимание своей выправкой и исполнительностью. Екатерина, которой, кстати в 1789 году было уже шестьдесят лет, положила глаз на молодого офицера и 22-летний секунд-ротмистр Зубов был приглашен обедать с самой императрицей.Судя по всему, именно в этот момент Зубов настолько понравился императрице, что уже 18 июня был «отдален» прежний фаворит 31-летний граф Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов. Императрица отдала предпочтение 22-летнему гвардейскому офицеру. Камердинер Екатерины Захар отметил, что Зубов стал «ходить через верх», то есть — бывать в личных покоях императрицы. 21 июня 1789 года, через три дня после разрыва Екатерины с Дмитриевым-Мамоновым, Зубов был удостоен официального личного приема у императрицы. С этого времени он каждый вечер до 23:00 стал бывать в ее покоях.Благодарность императрицы не заставила себя долго ждать. 24 июня 1789 года, через три дня после фактического «производства в фавориты», Платону Зубову вручили перстень с портретом Екатерины и 10 тысяч рублей — огромную по тем временам сумму. Спустя десять дней, 4 июля 1789 года, 22-летний секунд-ротмистр Зубов был произведен в полковники и назначен флигель-адъютантом императрицы. Это позволило ему поселиться в покоях флигель-адъютанта, которые прежде занимал отстраненный от двора опальный фаворит Дмитриев-Мамонов. До сих пор флигель Екатерининского дворца, построенный в 1779-1785 гг., называется Зубовским. 3 октября 1789 года, через несколько месяцев после производства в полковники, Платон Зубов получил звание генерал-майора, а в марте 1792 года — генерал-поручика.Чем молодой офицер недалекого ума и неказистой внешности смог завоевать расположение императрицы? Прежде всего, конечно, он умело изображал искреннюю любовь к Екатерине, что очень льстило пожилой 60-летней женщине. Во-вторых, Зубов изображал детскую непосредственность, «играл в ребенка» — любил возиться с ручной мартышкой, запускал бумажных змеев. Все это очень веселило Екатерину II. Насколько интересной и значительной фигурой был давний фаворит Екатерины Григорий Потемкин, настолько же ничтожным был последний фаворит — Платон Зубов.Пытаясь изображать из себя блестяще образованного человека, он вызывал лишь усмешки со стороны придворных, прекрасно видевших истинную суть этого человека. При этом, поскольку в число фаворитов Зубов попал в совсем молодом возрасте, у него быстро «снесло крышу» от своего положения и открывшихся возможностей. Молодой фаворит императрицы демонстрировал высокомерие, всячески подчеркивал, что сейчас именно он является хозяином положения. Тот же граф Салтыков, который оказывал ему протекцию, был вынужден теперь заискивать перед прежним протеже. Зато серьезно возвысился отец Платона Зубова Александр Зубов. В сентябре 1792 года он получил назначение обер-прокурором и был переведен в Санкт-Петербург.Зубов-старший заслужил прозвище самого нечестного дворянина России. Он вошел в историю как взяточник, бравший взятки всегда и в огромных масштабах. Быстро смекнув, какие возможности открыло для него сожительство сына со стареющей императрицей, Александр Зубов стал продавать покровительство своего отпрыска за деньги. Благодаря усилиям Зубовых многие взяточники и казнокрады избегали судебного преследования, а карьеристы получали повышение по службе. Императрица закрывала глаза на деятельность своего юного фаворита и его папы.Сама Екатерина считала, что «воспитывает» Платона Зубова государственным деятелем и сможет вырастить из него достойную смену Григорию Потемкину. Но это было, разумеется, не так. Если Григорий Потемкин при всех пикантных подробностях его биографии все же был действительно государственным мужем, талантливым управленцем и неплохим военачальником, то Платон Зубов по сравнению с ним был просто пустым местом. При этом не стоит все же умалять уровень образования Платона Зубова — он был начитанный молодой человек, хорошо говоривший по-французски, освоивший в совершенстве игру на скрипке. Однако эти навыки все же более удовлетворяли запросы светского общества — здесь да, Зубов мог произвести впечатление, а на государственного деятеля он, разумеется, не тянул.Тем временем, графу Николаю Салтыкову не терпелось с помощью Зубова подорвать могущество своего давнего соперника Потемкина. У Потемкина служил самый младший Зубов — брат Платона Валериан. В 18 лет он был произведен в полковники и назначен флигель-адъютантом. Правда, надо отдать ему должное, Валериан Зубов действительно находился в действующей армии в районе Измаила и отличился при его штурме, возглавив штыковую атаку на вражескую батарею. В 1791 году Валериан Зубов был произведен в бригадиры, а в следующем году, в возрасте 21 года, стал генерал-майором. Тем не менее, на открытое противостояние с Потемкиным Зубовы и Салтыков не решались. Все расставила по местам смерть самого светлейшего князя Григория Потемкина осенью 1791 года. С этого времени влияние Платона Зубова на императрицу Екатерину стало просто тотальным.Молодой фаворит, разумеется, не мог даже частично заменить Потемкина на ниве государственного управления. Над ним подсмеивалось все ближайшее окружение императрицы, включая ее сына и наследника престола Павла и внука Александра. Однако, зная благорасположение императрицы к любовнику, никто не решался открыто ему противостоять. Этим пользовались не только сам Платон Зубов, но и его родственники. Зубов-старший проворачивал свои дела с «астрономическими» взятками, а братья Платона — Николай, Валериан и Дмитрий — делали карьеру. Николай Зубов был произведен в генерал-майоры, Дмитрий Зубов назначен камер-юнкером. В 1793 году вся семья Зубовых была возведена в графское достоинство. Резко возросло и материальное благосостояние всех Зубовых — императрица не скупилась на подарки, а сами Зубовы, тем временем, проворачивали всевозможные авантюры, в том числе и «отжимая» поместья у менее влиятельных дворян.Внутренняя политика Российской империи в бытность Зубова фаворитом императрицы еще более ужесточилась. Платон Зубов старался закрепить существующее положение, препятствовать любым проявлениям вольнодумства. В то же время, во внешней политике Зубов строил такие планы, которые бы сейчас вызвали много вопросов относительно его адекватности не только как политика, но и как человека. Например, он предлагал включить в состав Российской империи Австрийскую империю, создав новое государство «Австразия». Граф Александр Безбородко, руководивший дипломатическим ведомством Российской империи, даже в шутку называл себя «золотарем», работающим после «пакостей Зубова».Конец «зубовщине» пришел естественным путем. 6 [17] ноября 1796 года Екатерина II скончалась. На престол взошел Павел I. Этот император — одна из самых загадочных и трагичных фигур в российской истории. Зверски убитый собственными гвардейцами, он был после смерти оболган, выставлен едва ли не полным сумасшедшим. Однако более внимательное изучение истории правления императора Павла позволяет совершенно по-другому оценить масштабы деятельности этого человека. Павел I в первое время не стал полностью «убирать» Платона Зубова со двора. Зубову оставили должность инспектора артиллерии, Павел I купил для него за 100000 руб. роскошный дом Мятлева, подарил экипажи. Однако дни Платона Зубова при дворе все же были сочтены. Хотя его не посадили в крепость, не убили, но было понятно, что о прежнем могуществе Зубов может теперь и не мечтать. Через некоторое время его попросили покинуть пределы Российской империи, а основную часть собственности отобрали. Платон Зубов некоторое время жил в Германии, где сблизился с дипломатом Никитой Паниным. Так начал формироваться заговор против императора Павла I.В 1798 году Платону Зубову было поручено вернуться в Российскую империю. Платон Зубов вместе с братом Валерианом поселились в своем имении во Владимирской губернии, где оказались под фактическим надзором властей. Лишь в 1800 году положение Платона Зубова вновь улучшилось. Он написал письмо графу Ивану Павловичу Кутайсову, имевшему большое влияние на Павла I. Благодаря заступничеству Кутайсова Павел I проявил к Зубову великодушие. Платон Зубов был назначен директором Первого кадетского корпуса и произведен в генералы от инфантерии.Как оказалось, очень неверный шаг сделал Павел I, допустив беспринципного и неблагодарного Зубова в Петербург. Платон и Николай Зубовы были непосредственными участниками заговора против императора и лично присутствовали во время его убийства (а золотая табакерка, которой нанесли удар Павлу, принадлежала именно старшему брату Платона Зубова Николаю Александровичу). Участие в заговоре на некоторое время позволило Зубову обрести серьезное влияние при дворе нового императора Александра. Однако открыто благоволить Зубову, о причастности которого к убийству Павла знала вся элита, Александр не мог. Да и мало ли что можно было ожидать от царедворца, который участвовал в заговоре против государя. Зубовы находились под полицейским надзором, а в 1801 году Платон Зубов получил разрешение на выезд за пределы Российской империи. В 1802 году он вернулся в Россию, но серьезной роли в государственной жизни уже не играл. Тем не менее, в 1812 году Зубова даже вернули на военную службу. Никогда не участвовавший в боевых действиях генерал от инфантерии несколько раз приезжал в расположение русской армии, что весьма удивляло и забавляло других генералов.В 1814 году Платон Зубов обосновался в местечке Янишки Шавельского уезда, Виленской губернии. С этого времени он окончательно посвятил себя хозяйственным делам, занявшись преумножением своего и без того немаленького состояния. Вскоре о скупости Зубова стали ходить настоящие легенды. Говорят, что именно с него Пушкин писал Скупого рыцаря. Несмотря на несметные богатства, Зубов старался экономить на всем, а внешне стал напоминать глубокого старика, хотя было ему всего 50 лет. Последним всплеском его жизненной активности была женитьба на 19-летней Текле Валентинович, которой он передал по брачной записи миллион рублей. В 1822 году на 55-м году жизни Платон Зубов скончался в своем лифляндском поместье Руэнталь.В отличие от многих других фаворитов российских императриц, о Платоне Зубове осталась скорее недобрая память. Историки признают его вредное влияние на императрицу Екатерину II и, в целом, на государственное управление Российской империей в 1790-1796 годах. Именно Зубов воплотил в себе все негативные черты самого феномена придворного фаворитизма. Интересен и конец Зубова, превратившегося в неполные 50 лет — некогда светский лев, несмотря на богатства, стал «плюшкиным», отличающимся патологической жадностью и паническим страхом смерти.