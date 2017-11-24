17:01 24 ноября

МО РФ принимает меры к ускорению разработок новых образцов бронетанковой техники

Специалисты Главного автобронетанкового управления в настоящее время завершают комплекс мероприятий, способствующих ускорению разработок новых и модернизации существующих образцов бронетанкового вооружения и техники (БТВТ), сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.



По данным ведомства, «продолжается работа по принятию на вооружение основного боевого танка Сухопутных войск – модернизированного Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками, проведение государственных испытаний модернизированного танка Т-90М, разрабатываемого в рамках выполнения опытно-конструкторской работы "Прорыв-3", а также подготовка к испытаниям модернизированного танка Т-80БВМ».


Проработаны варианты дальнейшей модернизации боевых машин пехоты и бронетранспортеров. При этом, «первоочередное внимание уделено дальнейшему повышению их огневой мощи, защищенности и командной управляемости». В скором времени начнутся испытания данных машин.

Сообщается, что «в результате проводимых в Минобороны мероприятий за несколько лет более 40 соединений и воинских частей были перевооружены на современные образцы БТВТ, в войска поступило порядка 3 тыс. единиц техники». В итоге уровень исправных образцов БТВТ за последние пять лет вырос до 98 %.

Использованы фотографии: УВЗ
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Комментарии 14

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:24
    В итоге уровень исправных образцов БТВТ за последние пять лет вырос до 98 %.
    можно сказать только одно - молодцы good
    Angel_and_Demon
  2. Morglenn Сегодня, 12:28
    По данным ведомства, «продолжается работа по принятию на вооружение основного боевого танка Сухопутных войск – модернизированного Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками, проведение государственных испытаний модернизированного танка Т-90М, разрабатываемого в рамках выполнения опытно-конструкторской работы "Прорыв-3", а также подготовка к испытаниям модернизированного танка Т-80БВМ».

    А как же Армата?Её уже сбросили со счетов?
    Morglenn
    1. vkl.47 Сегодня, 12:43
      Успокойтесь с Арматой. Всему своё время. Раньше танки делали всем миром.... Всем союзом. Клепали их тысячами. А сейчаз и заводов не много и техника в разы сложнее стала
      vkl.47
    2. Berkut24 Сегодня, 13:06
      Нет "Арматы" в природе. есть Т-14, Т-15, Т-16. В нынешнюю программу перевооружения до 2018-го года включалась разработка и испытания. Почти выполнено. Перевооружение на новую технику попадает уже в новую программу до 2025-го года. Восстановление армии идет не от образцов техники, а с создания структуры. Вначале формируются новые подразделения, и они получают со складов то, что есть. Потом уже, когда понятно что работа внутри налажена начинают переучивать и перевооружать. При этом, если у противника пока нет чего-то "супер-пупер", то совсем не обязательно заказывать сверхновую и сверхдорогую технику. Новая пушка с Т-14 и активная броня оттуда же позволяют Т-90М крыть любой западный танк не только матом. На юге страны нам достаточно и вовсе модернезированых т-72. Нет там серьёзных бронетанковых противников.
      если на текущий момент можно сэкономить, то почему это не слелать в пользу С-500, "Калибра", "Циркона" и прочих убедительных аргументов дистанционного воздейсвия на сидалищный нерв "партнеров"?
      Berkut24
      1. Донской Сегодня, 16:38
        Цитата: Berkut24
        При этом, если у противника пока нет чего-то "супер-пупер", то совсем не обязательно заказывать сверхновую и сверхдорогую технику. Новая пушка с Т-14 и активная броня оттуда же позволяют Т-90М крыть любой западный танк не только матом. На юге страны нам достаточно и вовсе модернезированых т-72. Нет там серьёзных бронетанковых противников.

        Странные у вас убеждения. Получается, нашим танкистам не нужны преимущества в технике перед врагом, достаточно аналогичных характеристик? Ну бог с ними, с танками, но угрозы для наших танков на этом далеко не заканчиваются, а наоборот, только начинаются, т.к. главную угрозу несут противотанковые ракеты воздух-земля и наземные противотанковые комплексы типа ТОУ и Джавелин. Тут намедни было много споров про уязвимость наших танков перед Джавелинами, а эффективность "работы" ТОУ многократно заснято в Сирии на камеры бородатых. Вы также пишете про Т-90М, которого пока в войсках вообще нет, а "костяк" БТВ в среднесрочной перспективе будут составлять модернизированные Т-72, которые опять не отвечают даже на вышеуказанные вызовы двадцатилетней давности. Думается, в погоне за цифрами перевооруженности к 2020 году, генералам пришлось сэкономить на защите, и, как следствие, на жизнях наших танкистов.
        Донской
    3. НЕКСУС Сегодня, 13:09
      Цитата: Morglenn
      А как же Армата?Её уже сбросили со счетов?

      Вся линейка на платформе Армата со следующего года поступит на войсковые испытания. Одновременно будут готовиться экипажи из контрактников. По результатам войскового прогона и подготовки новых экипажей,пойдет закупка серийных образцов.
      НЕКСУС
  3. Арон Заави Сегодня, 12:38
    Очень хорошо продумана конструкция ДЗ. Доработана на отлично.
    Арон Заави
  4. 501Legion Сегодня, 13:23
    Новости отрадные ни чего не скажешь
    501Legion
  5. _Jack_ Сегодня, 14:13
    в результате проводимых в Минобороны мероприятий за несколько лет более 40 соединений и воинских частей были перевооружены на современные образцы БТВТ

    Современные образцы это когда Армата будет в войсках, а 72 это танк 45 летней давности слегка модернизированный. Современным тут и не пахнет, пропаганда одна.
    _Jack_
    1. Ратник-80 Сегодня, 14:57
      Ну по вашей логике все лучшие танки современности старье (леопард,абрамс) поскольку они родом из одной эпохи.Сша только к 30 годам концепт нового танка выставят,в европе вообще все туманно в этом вопросе
      Ратник-80
    2. Alexey-74 Сегодня, 15:07
      Т-14 (на платформе "Армата"), так же как и Т-15,"Курганцы", "Бумеранги" - придут в войска тогда, когда это необходимо будет. Будет идти плановая, поэтапная замена атобронетанкового парка. А не так как вы хотите - все давайте Армату!!!!
      Alexey-74
    3. Каштан Сегодня, 16:58
      Цитата: _Jack_
      Современным тут и не пахнет, пропаганда одна.

      Согласен, эта фраза для наших жирных генералов, что не могут отличить танк от вертолета.
      Лохотрон работает, перекрасили за бешеные деньги в новый цвет советское старье ,и о чудо, современные бтвт, армия встает с колен, Ура!

      Интересно сколько берут за апгрейд т72 до этого колхозного Б3 ?
      Конечно т72б3 лучше чем просто т72, но блин, ощущение, что концепцию б3 создал мужик 60 годов рождения.
      Короче, кризис системы подбора кадров, молодых не берут, а сидят дряхлые старперы.

      Нужно создать платформу, которая включает в себя мастерские, лаборатории, ангары, чтобы приходили молодые люди, любые, и реализовали любые свои проекты на этой платфрме, из них отбирать талантливых.
      Каштан
  6. Немезида Сегодня, 16:07
    Пора завязывать с этими бюджетными модернизациями старья,на которые уходят существенные средства,не давая ощутимого результата...Лучше закупать новые Т-90БМ-3,пока не довели до ума Армату...
    Немезида
  7. MaksoMelan Сегодня, 16:10
    Пусть ставят активную защиту везде. Турели противорпгшные, или кразы, или ещё что.
    MaksoMelan
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