МО РФ принимает меры к ускорению разработок новых образцов бронетанковой техники
Специалисты Главного автобронетанкового управления в настоящее время завершают комплекс мероприятий, способствующих ускорению разработок новых и модернизации существующих образцов бронетанкового вооружения и техники (БТВТ), сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
По данным ведомства, «продолжается работа по принятию на вооружение основного боевого танка Сухопутных войск – модернизированного Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками, проведение государственных испытаний модернизированного танка Т-90М, разрабатываемого в рамках выполнения опытно-конструкторской работы "Прорыв-3", а также подготовка к испытаниям модернизированного танка Т-80БВМ».
Проработаны варианты дальнейшей модернизации боевых машин пехоты и бронетранспортеров. При этом, «первоочередное внимание уделено дальнейшему повышению их огневой мощи, защищенности и командной управляемости». В скором времени начнутся испытания данных машин.
Сообщается, что «в результате проводимых в Минобороны мероприятий за несколько лет более 40 соединений и воинских частей были перевооружены на современные образцы БТВТ, в войска поступило порядка 3 тыс. единиц техники». В итоге уровень исправных образцов БТВТ за последние пять лет вырос до 98 %.
По данным ведомства, «продолжается работа по принятию на вооружение основного боевого танка Сухопутных войск – модернизированного Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками, проведение государственных испытаний модернизированного танка Т-90М, разрабатываемого в рамках выполнения опытно-конструкторской работы "Прорыв-3", а также подготовка к испытаниям модернизированного танка Т-80БВМ».
Проработаны варианты дальнейшей модернизации боевых машин пехоты и бронетранспортеров. При этом, «первоочередное внимание уделено дальнейшему повышению их огневой мощи, защищенности и командной управляемости». В скором времени начнутся испытания данных машин.
Сообщается, что «в результате проводимых в Минобороны мероприятий за несколько лет более 40 соединений и воинских частей были перевооружены на современные образцы БТВТ, в войска поступило порядка 3 тыс. единиц техники». В итоге уровень исправных образцов БТВТ за последние пять лет вырос до 98 %.
Использованы фотографии: УВЗ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти