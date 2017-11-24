Британия прикроет Фолклендские острова израильской ПВО
Великобритания решила развернуть на Фолклендских островах новую систему ПВО. Согласно сообщению портала defenseworld.net, Минобороны Великобритании официально объявило о покупке израильской ракетной системы Sky Sabre.
Система ПВО Sky Sabre создана на базе израильского «Железного купола» (Iron Dome). Основным подрядчиком по контракту, стоимость которого оценивается в £78 млн ($92 млн), выступает компания Rafael Advanced Defense Systems.
Закупка новой системы ПВО была осуществлена в рамках суммы в £280 млн, которую министр обороны Великобритании Майкл Феллон обещал выделить на повышение обороноспособности Фолклендских островов. В военном ведомстве указывают, что Sky Sabre должна полноценно заработать уже в 2020 году.
Система «Железный купол» предназначена для перехвата неуправляемых тактических ракет на расстоянии от 4 до 70 км. Её разработка началась в 2006 году, а первые успешные испытания состоялись годом позже. В 2011 году батарея была развёрнута в Израиле между Беер-Шевой и Ашкелоном, где продемонстрировала стопроцентную эффективность, сбив все восемь ракет «Град», выпущенных из Сектора Газа по вышеупомянутым городам, передает "Warspot"
Система ПВО Sky Sabre создана на базе израильского «Железного купола» (Iron Dome). Основным подрядчиком по контракту, стоимость которого оценивается в £78 млн ($92 млн), выступает компания Rafael Advanced Defense Systems.
Пусковые установки Land Ceptor, используемые в системе ПВО Sky Sabre
Закупка новой системы ПВО была осуществлена в рамках суммы в £280 млн, которую министр обороны Великобритании Майкл Феллон обещал выделить на повышение обороноспособности Фолклендских островов. В военном ведомстве указывают, что Sky Sabre должна полноценно заработать уже в 2020 году.
Система «Железный купол» предназначена для перехвата неуправляемых тактических ракет на расстоянии от 4 до 70 км. Её разработка началась в 2006 году, а первые успешные испытания состоялись годом позже. В 2011 году батарея была развёрнута в Израиле между Беер-Шевой и Ашкелоном, где продемонстрировала стопроцентную эффективность, сбив все восемь ракет «Град», выпущенных из Сектора Газа по вышеупомянутым городам, передает "Warspot"
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти