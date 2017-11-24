17:03 24 ноября

Британия прикроет Фолклендские острова израильской ПВО

Великобритания решила развернуть на Фолклендских островах новую систему ПВО. Согласно сообщению портала defenseworld.net, Минобороны Великобритании официально объявило о покупке израильской ракетной системы Sky Sabre.

Система ПВО Sky Sabre создана на базе израильского «Железного купола» (Iron Dome). Основным подрядчиком по контракту, стоимость которого оценивается в £78 млн ($92 млн), выступает компания Rafael Advanced Defense Systems.

Британия прикроет Фолклендские острова израильской ПВО

Пусковые установки Land Ceptor, используемые в системе ПВО Sky Sabre


Закупка новой системы ПВО была осуществлена в рамках суммы в £280 млн, которую министр обороны Великобритании Майкл Феллон обещал выделить на повышение обороноспособности Фолклендских островов. В военном ведомстве указывают, что Sky Sabre должна полноценно заработать уже в 2020 году.

Система «Железный купол» предназначена для перехвата неуправляемых тактических ракет на расстоянии от 4 до 70 км. Её разработка началась в 2006 году, а первые успешные испытания состоялись годом позже. В 2011 году батарея была развёрнута в Израиле между Беер-Шевой и Ашкелоном, где продемонстрировала стопроцентную эффективность, сбив все восемь ракет «Град», выпущенных из Сектора Газа по вышеупомянутым городам, передает "Warspot"


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Комментарии 39

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 12:28
    А этим островам кто-то угрожает?
    Диванный Хенераль
    1. Шура пермский Сегодня, 12:30
      Нефть охранять поставили…
      Шура пермский
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 12:31
        От сомалийских пиратов? Или там еще кто-то "орудует"?
        Диванный Хенераль
        1. Shurik70 Сегодня, 13:01
          ПВО Израиля?
          А как же гос-заказ к промышленности США? Там Трамп им по шапке не надаёт?
          Shurik70
          1. Viktorfi Сегодня, 13:11
            Часть производств ЖК и так в США..
            Viktorfi
            1. bulvas Сегодня, 13:59
              Цитата: Диванный Хенераль
              А этим островам кто-то угрожает?


              Автор:
              Система «Железный купол» предназначена для перехвата неуправляемых тактических ракет на расстоянии от 4 до 70 км.


              Понятное дело, в Израиле такое актуально, от бармалеев защищаться,
              но неужели, Аргентина сегодня будет обстреливать объекты неуправляемыми тактическими ракетами?

              ЗЫ
              Собственными глазами летом 2014 г видел, как над Тель Авивом была сбита такая ракета


              bulvas
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 12:31
      Цитата: Диванный Хенераль
      А этим островам кто-то угрожает?

      у мелкобритов глаза велики laughing
      Angel_and_Demon
      1. xetai9977 Сегодня, 12:44
        "у мелкобритов"
        Этим стебом вы их не задеваете, а роняете себя. Вся планета говорит по английски.
        xetai9977
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:46
          Цитата: xetai9977
          "у мелкобритов"
          Этим стебом вы их не задеваете, а роняете себя. Вся планета говорит по английски.

          а говорю на русском и что теперь вы мне предложите упасть на колени перед белым господином?
          Angel_and_Demon
        2. rotmistr60 Сегодня, 12:48
          Вся планета говорит по английски.

          Это наверное вам так хотелось бы. Но к вашему сожалению не вся и даже не половина.
          rotmistr60
          1. Krasnodar Сегодня, 13:33
            Цитата: rotmistr60
            Вся планета говорит по английски.

            Это наверное вам так хотелось бы. Но к вашему сожалению не вся и даже не половина.

            Английский это язык медицины, программирования и международного общения.
            Вся "активная" часть мира говорит на английском.
            Krasnodar
            1. хрыч Сегодня, 14:29
              Цитата: Krasnodar
              Английский это язык медицины

              А я и все остальные думали, что это Латынь laughing
              Цитата: Krasnodar
              Вся "активная" часть мира говорит на английском

              Жаль, что миллиард китайцев, миллиард индийцев, миллиард африканцев, пол миллиарда арабов, 350 млн славян, пол миллиарда предпочитающих говорить на германских языках, но не английском (который также их ветвь). Латинская Америка предпочитает говорить на испанском и португальском, а их более 600 млн. Причем весь мир, включая евреев Палестины, кроме ряда англобазарящих отщепенцев, пользуются метрической системой.

              Вывод Да, английский язык имеет значение, но в международном транспорте. Чуть-чуть в программировании, ибо изначально язык компьютера ближе к эсперанто, т.е. примитивный набор разных слов, и верней язык цифр, больше сейчас японцы и китайцы пишут своими иероглифами. Цыфры хоть зовутся арабскими, но родом из Индии, особенно ноль и цифровые технологии говорят этим арийским языком, медицина на Латыни, в мировой науке принята метрическая система ибо французская школа была родоначальником сего.
              По потере контроля англо-саксов, над основными мировыми транспортными потоками, а они переходят частично под контроль РФ, в Евразии точно, на этом омерзительном и примитивном языке говорить будут не более полумиллиона человек. Самое смешное, что в США десятки миллионов человек не говорят по английски, даже приходится переводить на испанский госструктуры юга, также в Канаде многие франкофоны не владеют английским и не испытывают проблем. В ЕС это лишь один из бюрократических языков, не более французского, немецкого и итальянского и пр. 24 языков союза, на который переводят всю номенклатуру...
              хрыч
        3. Диванный Хенераль Сегодня, 12:53
          Вся планета говорит по английски

          С точки зрения распространения - возможно.
          Но... Китайцев, как ни крути, больше
          Диванный Хенераль
    3. anjey Сегодня, 13:02
      Аргентина ,если не дай бог выяснится что к трагическому инциденту с подводной лодкой причастны англичане...
      Диванный Хенераль
      А этим островам кто-то угрожает?
      anjey
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 13:04
        Угу... значит заключили контракт... Вообще-то есть время на доставку, развертывание и так далее.
        Аргентина по вашей логике должна подождать, пока там все будет готово к "горячей встрече", и только после этого, предупреди за 48 часов, начать "телодвижения"?
        Диванный Хенераль
      2. anjey Сегодня, 13:16
        2 апреля 1982 года аргентинские войска высадились также на Фолклендских островах. Находящаяся в Порт Стэнли рота британских морских пехотинцев численностью в 80 человек по приказу губернатора Рекса Ханта капитулировала без сопротивления. Новым губернатором Галтьери назначил командующего аргентинским экспедиционным корпусом генерала Марио Менендоса. Англия в тот же день порвала с Аргентиной дипломатические отношения.

        РИА Новости https://ria.ru/spravka/20130408/931579733.html
        anjey
    4. профессор Сегодня, 13:48
      Цитата: Диванный Хенераль
      А этим островам кто-то угрожает?

      А российской Арктике кто-то угрожает? Тем не менее Россия милитаризирует её "до самых не хочу". А вот у Аргентины и ВБ большие терки.
      профессор
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 14:23
        Российскую Арктику хотят международными "Юридическими" способами оторвать от России. Сперва под международным флагом, а потом раздербанить.
        Израилю, если что, тоже никто не угрожает...
        Диванный Хенераль
        1. профессор Сегодня, 16:05
          Цитата: Диванный Хенераль
          Российскую Арктику хотят международными "Юридическими" способами оторвать от России. Сперва под международным флагом, а потом раздербанить.
          Израилю, если что, тоже никто не угрожает...

          Неееееет. Израилю тоже никто не угрожает, ну кроме Исламского Государства Иран угрожающего стереть Израиль с карты мира, да еще пары десятков организаций. Более того, на Израиль никто и никогда не нападал. fool

          Арктика? wassat
          профессор
    5. Silkway0026 Сегодня, 16:32
      Наверное Фолкленды тоже кто то обстреливает канализационными трубами ))) Против них Железный Кумпол очень эффективен )))
      Silkway0026
  2. Арон Заави Сегодня, 12:32
    Не совсем точная подача информации. От ЖК приобретена только часть ответственная за слежение и управление огнем. Средства поражения британского производства.
    Арон Заави
    1. Джедай Сегодня, 12:56
      Арон hi Спасибо за пояснения. Как Вы думаете, зачем британцам ПВО на Фолклендах?
      Джедай
  3. Sergey53 Сегодня, 12:34
    Вот тут могут и уши торчать, от событий, с пропавшей подлодкой.
    Sergey53
    1. Арон Заави Сегодня, 12:36
      Цитата: Sergey53
      Вот тут могут и уши торчать, от событий, с пропавшей подлодкой.

      С подлодкой? request fool laughing
      Арон Заави
      1. xetai9977 Сегодня, 12:46
        " тут могут и уши торчать, от событий, с пропавшей подлодкой".
        Есть пользователи, которых хлебом не корми, а дай накатывать бочку в кого- нибудь. Даром что мимо цели..
        xetai9977
        1. bulvas Сегодня, 14:08
          Цитата: xetai9977
          Есть пользователи, которых хлебом не корми, а дай накатывать бочку в кого- нибудь. Даром что мимо цели..



          На себя посмотрите... или почитайте.
          bulvas
    2. Арон Заави Сегодня, 13:10
      Цитата: Sergey53
      Вот тут могут и уши торчать, от событий, с пропавшей подлодкой.

      Ну так предпочитают подуть на воду,чем обжечься на молоке.
      Арон Заави
      1. bulvas Сегодня, 14:06
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Sergey53
        Вот тут могут и уши торчать, от событий, с пропавшей подлодкой.

        Ну так предпочитают подуть на воду,чем обжечься на молоке.



        В военном ведомстве указывают, что Sky Sabre должна полноценно заработать уже в 2020 году.



        3 года собираются дуть на воду?
        bulvas
  4. pvv113 Сегодня, 12:44
    развернуть на Фолклендских островах новую систему ПВО

    Опасаются, что Аргентина попытается вернуть острова?
    pvv113
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:47
      Цитата: pvv113
      Опасаются, что Аргентина попытается вернуть острова?

      а кто ж их поймет то? у Аргентины на сегодняшний день и серьезных то вооружений нет request
      Angel_and_Demon
      1. pvv113 Сегодня, 13:27
        Оно-то так. Но и в прошлый раз, когда за Фолкленды дрались, Аргентина была слабее Британии, но воевать не побоялась
        pvv113
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:34
          Цитата: pvv113
          но воевать не побоялась

          все верно, но есть одно но, можно и с копьями на танки не боятся идти, но какой будет результат
          Angel_and_Demon
          1. pvv113 Сегодня, 14:11
            Вот поэтому острова и достались англосаксам laughing
            pvv113
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:44
              Цитата: pvv113
              Вот поэтому острова и достались англосаксам laughing

              вот я про то же и говорил
              Angel_and_Demon
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:51
    ...израильской ПВО

    А на свою тяму не хватает? Наверное очень понравилось наименование системы - "Железный купол".
    rotmistr60
    1. Арон Заави Сегодня, 12:53
      Цитата: rotmistr60
      ...израильской ПВО

      А на свою тяму не хватает? Наверное очень понравилось наименование системы - "Железный купол".

      Ну да,что там кроме названия хорошего. wink
      Арон Заави
      1. rotmistr60 Сегодня, 13:03
        Я сейчас не про ТТХ вашей системы, а про англичан. Поэтому не спешите обижаться.
        rotmistr60
        1. Арон Заави Сегодня, 13:11
          Цитата: rotmistr60
          Я сейчас не про ТТХ вашей системы, а про англичан. Поэтому не спешите обижаться.

          Да и не обижался. drinks Хорошая шутка только оживляет беседу.
          Арон Заави
  6. Lester7777 Сегодня, 13:10
    И от кого их прикрывать? ВВС Аргентины... не будем о грустном.
    Lester7777
  7. Злой 55 Сегодня, 16:03
    Доигрались островитяне в поддавки,"доматрасились"..еврейским одеялком прикрывают последние колонии и свои грязные коленки..Нельсон плачет..
    Злой 55
  8. Комментарий был удален.
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