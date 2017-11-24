17:04 24 ноября

Кто исполняет обязанности главы ЛНР?

Приходят сообщения о том, глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий прибыл в Москву авиарейсом из Ростова-на-Дону. Информация о том, что Плотницкий покинул ЛНР, накануне была опубликована в «Новой газете». Следом появилось видео с шагающим по зданию аэропорта Игоря Плотницкого с сумкой и костюмом в чехле. Далее было объявлено, что Плотницкий якобы направился в Воронеж.



В луганских средствах массовой информации до сих пор нет однозначных трактовок произошедшим в Луганске событиям.


ГТРК ЛНР, руководство которого отстранённый от должности министра внутренних дел Игорь Корнет обвинил в причастности к украинской агентуре, накануне вечером опубликовал материал под названием "Все культурные проекты воплощаются в жизнь благодаря главе республики". На момент выхода в свет этой публикации в ГТРК ЛНР самолёт с Игорем Плотницким на борту уже приземлился в Москве.

Официальные источники республики не публикуют материалы, в которых бы сообщалось о том, кто на данный момент является и.о.руководителя ЛНР. Нет материалов и о том, готов ли Игорь Плотницкий вернуться в Луганск. От официальных комментариев по этим вопросам в Луганске отказываются.

Однако появляются сообщения от нескольких «инициативных групп», которые заявляют якобы о готовности ЛНР начать процедуру объединения с Донецкой народной республикой.

Использованы фотографии: ЛИЦ
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Комментарии 44

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  1. Шура пермский Сегодня, 12:31
    Ну дела,пора в Ростове спец пансионат открывать для "бывших" из соседской страны… укроростовская здравница какая то…
    Шура пермский
    1. destination Сегодня, 12:34
      Не говори-позорище...Сказав А,надо было говорить Б...А получилось-всем смешно,сквозь слёзы кровавые...
      destination
      1. Anarchist Сегодня, 12:50
        Цитата: destination
        Не говори-позорище...Сказав А,надо было говорить Б...А получилось-всем смешно,сквозь слёзы кровавые...

        Дружище, всем понятно, что в Кремле все перестановки планируются! Плотницкий сперва не захотел, но полетел всё же на поклон...
        Anarchist
        1. хрыч Сегодня, 13:48
          Цитата: Anarchist
          Плотницкий сперва не захотел, но полетел всё же на поклон...

          Как вы заметили в отношении Плотницкого предварительно была организована небольшая травля в СМИ и Блогосфере. Т.е. готовилось сие заранее. Звонок ВВП к Захарченко и Плотницкому, видимо имел цель успокоить ситуацию накануне разборки, с Сирией заканчивается, руки до Порося скоро дотянутся, но горячие головы ... они такие. ВВП уже призывал повременить с референдумом и разразилась таки война. Не слушают Папу, вот и пакостят, а ему приходится исправлять. Он давно знал, что в Сирии будет бой, а АТО было американцами спланировано, чтоб РФ было не до Асада. Так или иначе сейчас Халифат, который ростили десяток лет уничтожен однозначно good
          хрыч
    2. Балу Сегодня, 12:35
      Цитата: Шура пермский
      Ну дела,пора в Ростове спец пансионат открывать для "бывших" из соседской страны…

      Скорее эвакопункт, а дальше- рублевка длинная.
      Попрошенко тоже пора зарезервировать себе дачку в подмосковье, хотя вряд ли...
      Балу
      1. Zibelew Сегодня, 12:38
        Может и объединят теперь две республики чтобы не было перебранок, под одного руководителя.
        Zibelew
        1. zivXP Сегодня, 12:54
          И это было бы правильно. И назвать Новороссия wink
          И пускай потом прирастает территориями.
          zivXP
          1. avt Сегодня, 13:04
            Цитата: zivXP
            И это было бы правильно. И назвать Новороссия

            Я уже писал и не раз - оптимальный вариант ДЕ ЮРО в соответствии с УКРАИНСКИМ законодательством о декоммунизации и прочих па"убийных актов об отказе в приемственности УССР и переходом к УНР . ОТМЕНИТЬ ленинское присоединение Донецко-Криворожской республики с разрывом того ФЕДЕРАЛЬНОГО договора , предварительно объявив себя приемниками ДКР , затем можете называть -,,Новороссия", проводить выборы уже НЕ по украинским законам и ,,минским" соглашениям, а САМИ правила игры устанавливайте ,принимать конституцию, или конституционые акты о принятии в свой состав новых регионов и вхождении в Россию.
            avt
            1. 23424636 Сегодня, 13:44
              вы историю черпаете с 1917 года ,Если смотреть иначе т.е. пораньше то вся эта петрушка - Земля Всевеликого войска Донского и она граничила с Екатеринославсой губернию по линии Кальмиуса по указу Императрицы Елизаветы Петровны от 1744 года где сейчас типо проходит линия разграничения..Но Захарченко казаков изгнал из боевых и охранных частей . ,чисто по ментовски или по подсказке кремлевских не очень любящих казаков ,смотрящих .Плотницкий хотя и Дремова и Мозгового "не сохранил"все же казаков держит в своем княжестве. К чему это я,- да пора возрождать Донское казачество не показом потешных а реальными передачами прав и свобод на тех территориях которые они занимали до Брестского от 1918 года сговора с немцами еврейских большевиков. и тогда не будет спора где донецк и где Луганск а будет одна столица -Новочеркасск
              23424636
              1. avt Сегодня, 13:48
                Цитата: 23424636
                вы историю черпаете с 1917 года ,

                Когда Па"убий примет через раду , что приемственность нынешняя Руина ведёт не с УНР, а со времён равноапостольного Владимира, тогда подскажу как их, лохов по жизни и образованию, обставить де юро. А пока какова нормативная база врага на сегодня, такой и ответ.
                avt
              2. nemec55 Сегодня, 13:55
                вы историю черпаете с 1917 года ,Если смотреть иначе т.е. пораньше то вся эта петрушка - Земля Всевеликого войска Донского и она граничила с Екатеринославсой губернию по линии Кальмиуса по указу Императрицы Елизаветы Петровны от 1744 года где сейчас типо проходит линия разграничения..Но Захарченко казаков изгнал из боевых и охранных частей . ,чисто по ментовски или по подсказке кремлевских не очень любящих казаков ,смотрящих .Плотницкий хотя и Дремова и Мозгового "не сохранил"все же казаков держит в своем княжестве. К чему это я,- да пора возрождать Донское казачество не показом потешных а реальными передачами прав и свобод на тех территориях которые они занимали до Брестского от 1918 года сговора с немцами еврейских большевиков. и тогда не будет спора где донецк и где Луганск а будет одна столица -Новочеркасск


                Мне русскому немцу всего не понять конечно ( хотя мои предки всегда преданно стояли на страже родины и кровью своей доказали верность России я по идее должен как никто другой все это понимать ) но душа не лежит к казакам никак вообще в моем сознании ряженные они и все не более чем блуждающий цирк шапито Только регулярные войска армия и флот а все остальное ряженные
                nemec55
              3. Ратник-80 Сегодня, 16:31
                Передача больших прав и свобод казакам может быть опасно и закладывать эту мину на будущее не стоит . Из истории мы знаим как большая часть казачества поддержала немцев в великую отечественую да и в гражданскую с антантой заигрывали, но это не отменяет и заслуг казачества на пользу отечества
                Ратник-80
      2. weksha50 Сегодня, 12:52
        Цитата: Балу
        Цитата: Шура пермский
        Ну дела,пора в Ростове спец пансионат открывать для "бывших" из соседской страны…
        Скорее эвакопункт, а дальше- рублевка длинная.
        Попрошенко тоже пора зарезервировать себе дачку в подмосковье, хотя вряд ли...


        А лучше им всем - создать резервацию в Ростовских горах, у берега Белорусского моря...
        weksha50
        1. Джедай Сегодня, 13:00
          Цитата: weksha50
          создать резервацию в Ростовских горах, у берега Белорусского моря...

          То есть "записать в книгу жывотну за номером будущего века", как раньше на Руси говорили. hi
          Джедай
        2. Балу Сегодня, 13:11
          Цитата: weksha50
          Цитата: Балу
          Цитата: Шура пермский
          Ну дела,пора в Ростове спец пансионат открывать для "бывших" из соседской страны…
          Скорее эвакопункт, а дальше- рублевка длинная.
          Попрошенко тоже пора зарезервировать себе дачку в подмосковье, хотя вряд ли...


          А лучше им всем - создать резервацию в Ростовских горах, у берега Белорусского моря...

          На камчатке людей не хватает, на курилах... lol
          Балу
      3. Монархист Сегодня, 14:14
        Вообще-то Янека какой-то друг в Ростове приютил( хорошо иметь таких друзей). Для Плотницкого так и быть квартиру подберут.
        А вообще-то мне не очень нравится,что превращаемся в пансионат для лидеров с сомнительной репутацией
        Монархист
    3. RASKAT Сегодня, 12:37
      Кто исполняет обязанности главы ЛНР?

      Думаю в реальности никто не управляет. Махновшина, каждый тянет одеяло на себя и позиция Москвы до конца не ясна. Как то все довольно вяло.
      RASKAT
      1. mark_rod Сегодня, 12:42
        Я уже вообще сомневаюсь в существовании какой-либо позиции Москвы....
        mark_rod
        1. Николай Фёдоров Сегодня, 13:08
          Цитата: mark_rod
          Я уже вообще сомневаюсь в существовании какой-либо позиции Москвы....

          Вы, наверное, также сомневаетесь в существовании Москвы... Расслабьтесь и успокойтесь. С Москвой всё также, как с Путиным. Вы Путина не видите, но он есть. yes
          Николай Фёдоров
          1. СомневаюсьЯ Сегодня, 13:49
            Цитата: Николай Фёдоров
            ... Вы Путина не видите, но он есть. yes

            Он есть и он работает.... но все равно этого никто не видит... и поэтому многие сомневаются, что он работает.
            СомневаюсьЯ
      2. zivXP Сегодня, 12:56
        Вряд ли никто. Скоро все узнаем.
        zivXP
    4. Angel_and_Demon Сегодня, 12:39
      Цитата: Шура пермский
      спец пансионат открывать для "бывших"

      такой что ли?
      Angel_and_Demon
    5. starogil Сегодня, 13:21
      Может пора Гаранту-кунктатору определиться и не мешать проволочками.
      starogil
  2. Sergey53 Сегодня, 12:37
    Кто прописан по закону, в порядке очереди, тот и исполняет. Начало этих событий надо искать с 16.11. Тогда начинает складываться.
    Sergey53
  3. anjey Сегодня, 12:42
    появилось видео с шагающим по зданию аэропорту Игоря Плотницкого с сумкой и костюмом в чехле. Далее было объявлено, что Плотницкий якобы направился в Воронеж.
    В Воронеж -хрен догонишь,эту жирную плотву на углях надо прилюдно жарить- а тут ворон видите ли ворону не клюет наглое око...
    anjey
  4. Altona Сегодня, 12:44
    Лимонов писал, что в Луганске нет внятной экономики, промышленности. А милитарные структуры, отстроенные по образу России есть и работают они четко. Вот и борются сами с собой. МВД против Прокуратуры и все такое. Делом надо заниматься и с ДНР объединиться, а потом и с Россией надо объединяться, и работать. Наши тоже в дурочку играют, РФ-правопреемник СССР, долги выплатила, мы можем хоть Киев присоединять.
    Altona
    1. Сепар ДНР Сегодня, 12:58
      Цитата: Altona
      Делом надо заниматься и с ДНР объединиться, а потом и с Россией надо объединяться, и работать. Наши тоже в дурочку играют

      В ставке ВВП,ходят упорные слухи,что некоторые несознательные пользователи Военного Обозрения выказывают сомнение,в том,что что-то в ДНР и ЛНР делается не так,как того желают в ставке...
      Сепар ДНР
      1. Балу Сегодня, 13:12
        Цитата: Сепар ДНР
        В ставке ВВП,ходят упорные слухи,что некоторые несознательные пользователи Военного Обозрения выказывают сомнение,

        Люди беспокоятся... crying
        Балу
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:45
    о готовности ЛНР начать процедуру объединения с Донецкой народной республикой

    Что в тактическом и стратегическом отношении нужно было сделать давно. Но руководству ЛНР личные выгоды были дороже общей победы над Украиной. Украинские глашатаи на российском ТВ постоянно орали: "Ну и где ваша Новороссия...?" Последние два дня скромно помалкивают и свой любимый "козырь" почему-то не вспоминают.
    rotmistr60
    1. Николай Фёдоров Сегодня, 13:20
      Цитата: rotmistr60
      о готовности ЛНР начать процедуру объединения с Донецкой народной республикой

      Что в тактическом и стратегическом отношении нужно было сделать давно. Но руководству ЛНР личные выгоды были дороже общей победы над Украиной. Украинские глашатаи на российском ТВ постоянно орали: "Ну и где ваша Новороссия...?" Последние два дня скромно помалкивают и свой любимый "козырь" почему-то не вспоминают.

      Какая разница, что там тявкают украинские говоруны? Они больные люди. Какая разница от того, что говорят больные?
      Николай Фёдоров
  6. Черный_Ватник Сегодня, 12:48
    Когда убрали Дремова и Беднова, люди в ЛНР в голос говорили, что это дело рук Плотницкого.
    Если его приезд как-то связан с тем, что республики объединятся, то это доброе дело.
    Черный_Ватник
    1. DenZ Сегодня, 13:48
      И когда убрали Мозгового такое- же говорили, и скорее всего не зря говорили.
      DenZ
    2. zivXP Сегодня, 14:10
      А как оказалось, у Плотницкого и нет вовсе "крыши". Видимо кто то другой был к этому причастен.
      zivXP
  7. Горный стрелок Сегодня, 12:51
    Давно пора. Объединить республики. А то дармоедов в два раза больше. wassat
    Горный стрелок
  8. weksha50 Сегодня, 12:51
    ". Нет материалов и о том, готов ли Игорь Плотницкий вернуться в Луганск. От официальных комментариев по этим вопросам в Луганске отказываются"...

    Нечего ему в Луганске уже делать, в любом случае...
    И обвинения - пустые они или нет, - нужно как-то или снимать, или разбираться с ними...
    Ну иииии..... власть то - не удержал... позволил и слухам разрастись, и против себя и своей администрации силовые действия применить... Не пахан... тьфу, не атаман... нет, не атаман... request
    weksha50
  9. Berkut24 Сегодня, 12:52
    Территорией управляет тот, у кого есть силы её контролировать. ЛНР, да и ДНР постепенно сползают в болото и теряют нюх. То, что сейчас происходит можно и нужно использовать для активизации внутренних процессов. Нужно проводить и объединение и выборы с формулировкой что сформированные органы власти исполняют свои обязанности до исполнения Киевом своих обязанностей.
    Berkut24
  10. Николай Фёдоров Сегодня, 13:27
    Ну, наконец-то. За это видео со скромно так идущим одиноким Плотницким можно (надо!!!) сегодня вечером выпить. Скольких замечательных людей уничтожил этот боров! Надеюсь, теперь ему не отвертеться. Плотницкий - не Янукович. Никто его беречь (как Януковича на всякий юридический случай) не будет.
    Николай Фёдоров
    1. DenZ Сегодня, 13:50
      Теперь в случае чего его и в России никто не спасет ( и вряд ли будет спасать). Там он был глава и де-юре хоть как-то защищен.
      DenZ
    2. den3080 Сегодня, 13:52
      и вы таки думаете, что Плотницкий дальше поехал на метро?
      den3080
  11. Хагалаз Сегодня, 13:30
    Цитата: avt
    Цитата: zivXP
    И это было бы правильно. И назвать Новороссия

    Я уже писал и не раз - оптимальный вариант ДЕ ЮРО в соответствии с УКРАИНСКИМ законодательством о декоммунизации и прочих па"убийных актов об отказе в приемственности УССР и переходом к УНР . ОТМЕНИТЬ ленинское присоединение Донецко-Криворожской республики с разрывом того ФЕДЕРАЛЬНОГО договора , предварительно объявив себя приемниками ДКР , затем можете называть -,,Новороссия", проводить выборы уже НЕ по украинским законам и ,,минским" соглашениям, а САМИ правила игры устанавливайте ,принимать конституцию, или конституционые акты о принятии в свой состав новых регионов и вхождении в Россию.

    Как по мне, так очень правильный вариант! 100500 плюсов.
    Хагалаз
  12. askort154 Сегодня, 14:08
    Похоже, дело движется к слиянию республик. Раньше это было не возможно из-за минских соглашений. Сейчас уже очевидно, что минские соглашения канули в лета. Это понимают все участники четвёрки:
    - Германии сейчас не до Украины,
    - Франция, после ухода Оланда, потеряла интерес ,
    - Украина, изначально , открыто саботировала это соглашение,
    - России надоело быть "крайней " .
    Сейчас вопрос в юридической плоскости. Как провести грамотно объединение. Так же, не простой вопрос по времени. Выборы, а затем чемпионат мира. Скорее всего, конкретика начнётся после этих мероприятий. Иначе, могут возникнуть непредвиденные обстоятельства.
    Если провести быстро, до выборов, то это будет очередной фурор для ВВП и РФ.
    askort154
    1. zivXP Сегодня, 14:16
      Если провести аналогию с Крымом, а это прошло сразу после Олимпиады, то наиболее вероятное время других глобальных событий - после ЧМ по футболу. Так что не долго ждать осталось. Если не случится нечто безотлагательное.
      zivXP
  13. Монархист Сегодня, 14:22
    Цитата: 23424636
    вы историю черпаете с 1917 года ,Если смотреть иначе т.е. пораньше то вся эта петрушка - Земля Всевеликого войска Донского и она граничила с Екатеринославсой губернию по линии Кальмиуса по указу Императрицы Елизаветы Петровны от 1744 года где сейчас типо проходит линия разграничения..Но Захарченко казаков изгнал из боевых и охранных частей . ,чисто по ментовски или по подсказке кремлевских не очень любящих казаков ,смотрящих .Плотницкий хотя и Дремова и Мозгового "не сохранил"все же казаков держит в своем княжестве. К чему это я,- да пора возрождать Донское казачество не показом потешных а реальными передачами прав и свобод на тех территориях которые они занимали до Брестского от 1918 года сговора с немцами еврейских большевиков. и тогда не будет спора где донецк и где Луганск а будет одна столица -Новочеркасск

    Пожалуй Вы правы: Союза нет и уже вряд ли будет,по крайней мере в том в виде,а значит пора возвращаться к прежним административным делениями. Правда и возврата к ни в прежнем виде тоже НЕ ВАРИАНТ
    Монархист
  14. толя ежик Сегодня, 14:46
    чем скорее объеденятся тем скорее будет поставлена точка в затянувшейся драме - украинская гражданская война 21 века.
    толя ежик
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