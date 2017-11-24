Кто исполняет обязанности главы ЛНР?

Приходят сообщения о том, глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий прибыл в Москву авиарейсом из Ростова-на-Дону. Информация о том, что Плотницкий покинул ЛНР, накануне была опубликована в «Новой газете». Следом появилось видео с шагающим по зданию аэропорта Игоря Плотницкого с сумкой и костюмом в чехле. Далее было объявлено, что Плотницкий якобы направился в Воронеж.В луганских средствах массовой информации до сих пор нет однозначных трактовок произошедшим в Луганске событиям.ГТРК ЛНР, руководство которого отстранённый от должности министра внутренних дел Игорь Корнет обвинил в причастности к украинской агентуре, накануне вечером опубликовал материал под названием "Все культурные проекты воплощаются в жизнь благодаря главе республики". На момент выхода в свет этой публикации в ГТРК ЛНР самолёт с Игорем Плотницким на борту уже приземлился в Москве.Официальные источники республики не публикуют материалы, в которых бы сообщалось о том, кто на данный момент является и.о.руководителя ЛНР. Нет материалов и о том, готов ли Игорь Плотницкий вернуться в Луганск. От официальных комментариев по этим вопросам в Луганске отказываются.Однако появляются сообщения от нескольких «инициативных групп», которые заявляют якобы о готовности ЛНР начать процедуру объединения с Донецкой народной республикой.