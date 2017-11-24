17:00 24 ноября

Украина заключила со страной ЕС контракт на поставку комплектующих к танкам Т-72

Пресс-служба украинского концерна Укроборонпром сообщает о том, что Спецтехэкспорт заключил контракт с одной из госкомпаний Европы на поставку запасных частей и иных комплектующих танков Т-72. Контракт будет реализован до 2019 года. При этом нет официальных данных, какой именно европейской стране понадобились комплектующие украинского производства к танкам Т-72.

Из сообщения пресс-службы Укроборонпрома:
Тендер проводился в соответствии с европейской директивой Defence Directive 2009/81/EC. Условия участия в этом тендере были схожими с теми, которые требуются от участников публичных тендеров в украинской системе Prozorro. После присоединения Украины к соглашению GPA, «Спецтехноэкспорт» стал первой украинской компанией, которая тендер по упомянутым правилам выиграла.


Отмечена, что в странах ЕС, ранее входивших в социалистический лагерь, на данный момент есть потребность в комплектующих к бронетехнике советского образца. Глава компании «Спецтехноэкспорт» Павел Барбул отмечает, что у Украины есть промышленное звено, которое способно удовлетворить потребности европейских партнёров в запасных частях к бронетехнике и средствам авиации.


До выхода в свет официальной сводки о заключении контракта «Спецтехноэкспортом» было заявлено, что в комплектующих нуждается Польша.

Украина заключила со страной ЕС контракт на поставку комплектующих к танкам Т-72

Модернизированный польский танк на базе Т-72


Польское министерство обороны сообщало, что намерено модернизировать имеющиеся на вооружении танки Т-72, приведя их к «стандартам НАТО».

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com
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Комментарии 26

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  1. Диванный Хенераль Сегодня, 12:54
    Крутой бизнес...
    Покупать у перекупщиков...
    Особо порадовала фраза: "у Украины есть промышленное звено, которое способно удовлетворить потребности европейских партнёров в запасных частях к бронетехнике и средствам авиации" - это типа со своих снять и продать, а у РФ купить опять через четвертые страны или Китай?
    Диванный Хенераль
    1. Арон Заави Сегодня, 12:55
      Цитата: Диванный Хенераль
      Крутой бизнес...
      Покупать у перекупщиков...

      Я думаю это не перекупщики. Чехи имеют всю документацию по Т-72 и не раз уже делали модернизацию этим машинам в разных странах.
      Арон Заави
      1. Anarchist Сегодня, 12:57
        А как же декоммунизация? Т-72 - это же Советское Наследие!
        Где деньги там принципы отсутствуют...
        Anarchist
        1. Идущий Сегодня, 13:14
          А здесь они читают справа на лево и принципы отсутствуют. Добрый день Александр hi
          Идущий
          1. Владимир16 Сегодня, 13:22
            Польское министерство обороны сообщало, что намерено модернизировать имеющиеся на вооружении танки Т-72, приведя их к «стандартам НАТО».

            Основной стандарт нато это деньги в правильный кошелек. украинцы ни как не тянут на это. А уж Т-72 ни напильником ни ни рашпилем не переделать в натовский стандарт.
            Владимир16
      2. Владыка Ситх Сегодня, 13:12
        Шалом! Я вот тоже думал сначала, как и вы, что эти запчасти для украинской техники. А оказалось нет, у Украины будут покупать запчасти для танков восточно европейских стран, входящих в ЕС.
        Владыка Ситх
    2. Shurik70 Сегодня, 12:57
      Да не. Разбирают танки на Украине, их запчати продают за рубеж.
      Европейская страна? Ну, там кое-где остались Т-72. А может, посредник. Такие запчасти много где нужны.
      Shurik70
      1. ПалБор Сегодня, 13:10
        Цитата: Shurik70
        Да не. Разбирают танки на Украине, их запчати продают за рубеж.
        Европейская страна? Ну, там кое-где остались Т-72. А может, посредник. Такие запчасти много где нужны.

        Ага.Болгария-Судан-Саудовская Аравия-Джабхат-ан-Нусра.Запчасти нашли заказчика.
        ПалБор
    3. svp67 Сегодня, 16:04
      Цитата: Диванный Хенераль
      Особо порадовала фраза: "у Украины есть промышленное звено, которое способно удовлетворить потребности европейских партнёров в запасных частях к бронетехнике и средствам авиации" - это типа со своих снять и продать, а у РФ купить опять через четвертые страны или Китай?

      Начнем с того, что, а есть ли у Вас СПИСОК запрашиваемых деталей? Думаю, что нет. Далее, в СССР в строительстве танков принимал участие весь СССР. И на территории УССР производилось уйма деталей, узлов и агрегатов для танка Т-72. Очень много, от мелких до крупных и особо важных. Например прицелы-дальномеры. Так как на территории той же УССР и соседней БССР находились военные округа, а за ближайшей границей группы войск и страны ОВД, у которых на вооружении были танки Т-72, а значить имелись и танкоремонтные предприятия. УССР имела Киевский и Львовский танкоремонтные заводы под Т-72. Так, что ни чему удивляться не приходится, кроме того, что на Украине еще сохранилось какое то советское производство
      svp67
  2. Sergey53 Сегодня, 13:00
    Поскольку мы им естественно не продадим, идёт такой круговорот.
    Sergey53
  3. Altona Сегодня, 13:00
    Цитата: Shurik70
    Европейская страна? Ну, там кое-где остались Т-72. А может, посредник. Такие запчасти много где нужны.

    ----------------------
    Польша есть.
    Altona
  4. rotmistr60 Сегодня, 13:01
    Честно говоря не завидую этой европейской стране. Во-первых будет ли выполнен контракт украинской стороной (есть за ними грешок кидать партнеров). Во-вторых есть сомнения в качестве запасных частей (советские запасы закончились), которые будут изготовляться. Но это уже их головная боль.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 13:07
      Возможно, именно поэтому и не разглашают кто додумался с укропами дела иметь. А то ведь сразу получат ярлык "Лохи".
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 13:15
        Подозреваю , что и российские компании продают через Е.С.. Добрый день Максим hi
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 13:20
          Моё почтение. hi
          Цитата: Идущий
          Подозреваю , что и российские компании продают через Е.С.

          Вполне возможно, но я не стал бы сравнивать надёжность поставщиков России и Украины. Сравнение получится явно не в пользу последних. yes
          З.Ы. Поздравляю с новым званием, Товарищ Адмирал! drinks
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 13:23
            Спасибо drinks , они продают б.у. и по демпинговым ценам.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 13:27
              Цитата: Идущий
              они продают б.у. и по демпинговым ценам.

              Вот кто-то и купился на дешёвый сыр. wink
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 13:38
                Правда там ещё китайцы могли подсуетиться со своим контрафактом.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 13:42
                  Вариант с узкоглазыми негоциантами исключать не считаю нужным. yes
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 13:46
                    Тогда может разразиться очередной скандал и Украина получит по мягкому месту за поставку брака.
                    Идущий
                    1. Джедай Сегодня, 13:51
                      Цитата: Идущий
                      Украина получит по мягкому месту

                      А может, этого и ждут? wink
                      Джедай
        2. Sergey53 Сегодня, 13:57
          Двигатели для танков вот так и пропихнули через Молдову.
          Sergey53
  5. Лекс. Сегодня, 13:03
    Что то камеры стоят неудобно легче будет неприятелю их со строя выводить
    Лекс.
    1. PSih2097 Сегодня, 14:36
      Цитата: Лекс.
      Что то камеры стоят неудобно легче будет неприятелю их со строя выводить

      так это же PT-72U -- «городской танк» по-польски, по поводу оптики...
      В условиях городского боя особенно остро встает вопрос своевременного обнаружения угроз. Для этого танк PT-72U оснащается системой наблюдения ODF Optronics ODR-HV. В ее состав входят восемь камер с полем зрения шириной 55°, размещенные на разных частях башни. Таким образом, все они обеспечивают круговое наблюдение, причем зоны обзора камер частично перекрываются между собой. Видеосигнал с камер передается на монитор, установленный на рабочем месте командира танка. На крыше башни, между люками командира и наводчика располагается блок системы наблюдения ODR PTZ. Блок может поворачиваться в любом направлении и наклоняться в вертикальной плоскости в пределах от -10° до +70° от горизонтали. Оптика блока ODR PTZ обеспечивает 26-кратное увеличение. Система ODF Optronics ODR-HV обеспечивает постоянное наблюдение за окружающей обстановкой и при необходимости может применяться для наведения пулеметной турели.

      https://topwar.ru/37390-pt-72u-gorodskoy-po-polsk
      i.html
      PSih2097
  6. Olegovi4 Сегодня, 13:07
    если польша то как тогда с закупками ею танков в дойчландии? или лео не хватает
    Olegovi4
  7. Anyone Сегодня, 13:38
    Цитата: Диванный Хенераль
    Крутой бизнес...
    Покупать у перекупщиков...
    Особо порадовала фраза: "у Украины есть промышленное звено, которое способно удовлетворить потребности европейских партнёров в запасных частях к бронетехнике и средствам авиации" - это типа со своих снять и продать, а у РФ купить опять через четвертые страны или Китай?

    Украина с середины 90-х продала около 700 единиц Т-72 и инженерных машин БТС (на базе Т-72). Часть из них была модернизирована. Надо полагать, что какие-то производственные мощности и запасы комплектующих у нэньки имеется. Польша же желает медернизировпть свои Т-72 до варианта РТ-91, который они делали в 90-х у себя. Очевидно, они и обратились к Украине с предложением прикупить кое-какие комплектующие, так как у последней еще осталось около 400 единиц Т-72 на хранении. Вот только состояние этих танков и производственных мощностей (Львовский завод) неизвестно. Хотя, я думаю, что разобрать на запчасти танк они еще могут ))
    Anyone
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