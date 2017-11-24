Украина заключила со страной ЕС контракт на поставку комплектующих к танкам Т-72

Тендер проводился в соответствии с европейской директивой Defence Directive 2009/81/EC. Условия участия в этом тендере были схожими с теми, которые требуются от участников публичных тендеров в украинской системе Prozorro. После присоединения Украины к соглашению GPA, «Спецтехноэкспорт» стал первой украинской компанией, которая тендер по упомянутым правилам выиграла.

Модернизированный польский танк на базе Т-72

Пресс-служба украинского концерна Укроборонпром сообщает о том, что Спецтехэкспорт заключил контракт с одной из госкомпаний Европы на поставку запасных частей и иных комплектующих танков Т-72. Контракт будет реализован до 2019 года. При этом нет официальных данных, какой именно европейской стране понадобились комплектующие украинского производства к танкам Т-72.Из сообщения пресс-службы Укроборонпрома:Отмечена, что в странах ЕС, ранее входивших в социалистический лагерь, на данный момент есть потребность в комплектующих к бронетехнике советского образца. Глава компании «Спецтехноэкспорт» Павел Барбул отмечает, что у Украины есть промышленное звено, которое способно удовлетворить потребности европейских партнёров в запасных частях к бронетехнике и средствам авиации.До выхода в свет официальной сводки о заключении контракта «Спецтехноэкспортом» было заявлено, что в комплектующих нуждается Польша.Польское министерство обороны сообщало, что намерено модернизировать имеющиеся на вооружении танки Т-72, приведя их к «стандартам НАТО».