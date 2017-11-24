17:02 24 ноября

Наследный принц Саудовской Аравии: Никакая это не "саудовская весна"

Саудовский наследный принц Мухаммад бен Салман дал интервью американскому изданию The New York Times, прокомментировав вопрос журналистов о том, можно ли называть события последнего времени в Эр-Рияде «саудовской весной». Американские журналисты попытались уточнить причину массовых арестов высокопоставленных саудовских чиновников, включая нескольких принцев из правящей династии.

Мухаммад бен Салман заявил, что рассуждения о «саудовской весне» считает несостоятельными. По его словам, в королевстве начата тотальная борьба с коррупцией. Наследный принц отмечает, что за последнее время уровень коррупции достиг таких размеров, при которых в Саудовской Аравии ежегодно терялось до 10% объёмов бюджета. Принц отметил, что его отец «дал слово положить этому конец».

Мухаммад бен Салман:
Был выявлен круг основных участников коррупцинной схемы. В их отношении выдвинуты обвинения, собраны многочисленные доказательства. Эти люди украли из государственной казны сумму в 100 млрд долларов. Теперь мы вернём её в государственный бюджет.


Бин Салман:
95% арестованных признали свою вину и заявили о готовности сотрудничать со следствием. В отношении 1% задержанных расследование было прекращено – они ни в чём не виновны. 4% задержанных вину отрицают.


Наследный принц Саудовской Аравии: Никакая это не "саудовская весна"


Ранее (после ареста десятков саудовских чиновников) в средствах массовой информации стран Запада появились материалы, в которых говорилось, что антикоррупционная кампания является лишь предлогом для наследного принца избавиться от своих ближайших политических конкурентов.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 22

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  1. ваняватный Сегодня, 13:17
    кто б из наших принцев выжал что в бюджет .. а юноше этому горячему не надорваться бы , там еще вагон желающих побороться с коррупцией во имя родных песков и верблюдов
    ваняватный
    1. Шура пермский Сегодня, 13:18
      """95% арестованных признали свою вину и заявили о готовности сотрудничать со следствием. В отношении 1% задержанных расследование было прекращено – они ни в чём не виновны. 4% задержанных вину отрицают."""
      их же 40 человек... одного то четвертовали что ли,то есть ноги отрезали и домой отправили,а другую часть с головой обвинили в коррупции?))))
      Шура пермский
      1. хрыч Сегодня, 13:24
        Цитата: Шура пермский
        их же 40 человек... одного то четвертовали что ли,который невиновен?

        Принцев полно, а еще полно принцесс, которые еще могут принцев добавить wassat
        Ну и кронпринц абсолютно прав, никакая это не саудовская весна, ибо совершенно саудовская осень, а 1 декабря наступит саудовская зима wassat drinks
        хрыч
        1. Идущий Сегодня, 13:34
          Это борьба за власть с восточным колоритом.
          Идущий
      2. dzvero Сегодня, 13:50
        Ворам тами руки отрезают. Скорее всего кому-то отрезали только пару-тройку пальцев smile
        dzvero
    2. 79807420129 Сегодня, 13:23
      Цитата: ваняватный
      а юноше этому горячему не надорваться бы , там еще вагон желающих побороться с коррупцией во имя родных песков и верблюдов

      Там,как вы правильно заметили,вагон и маленькая тележка желающих побороться......за трон короля саудов,ну и заодно бюджетик пополнить. laughing hi
      79807420129
      1. Джедай Сегодня, 13:30
        Наследный принц Саудовской Аравии: Никакая это не "саудовская весна"

        Ясен пень! Просто чистка рядов наследников престола. yes
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 13:35
          Что бы понимали кому надо подчиняться.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 13:39
            Выражусь немного витиевато: "Чтобы не забывали чем отцовский причиндал пахнет".
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 13:43
              Если сумеет всех утихомирить , то на многие лета станет единственным правителем.
              Идущий
            2. pvv113 Сегодня, 14:26
              Субординацию никто не отменял! hi
              Всем привет!
              pvv113
              1. Джедай Сегодня, 14:58
                Володя, привет! hi
                Цитата: pvv113
                Субординацию никто не отменял!

                Ты не сравнивай сосиску (Саудию) с причинным пальцем. Сауды вполне и слова такого могут и не знать вовсе. lol
                Джедай
                1. pvv113 Сегодня, 15:12
                  Слова может и не знают, а конкурентов все меньше и меньше lol
                  pvv113
      2. den3080 Сегодня, 13:36
        то есть когда король берёт - это пополнение казны,
        а когда принцы берут - коррупция и воровство
        ?
        den3080
  2. Primoos Сегодня, 13:19
    Интересно, скольких запытали насмерть? Сколько процентов оговорили себя под пытками? И кто из этих одного процента остались здоровы? Правозащитники! Вы где прячетесь? Или боитесь, вам бошки поотрубают?
    Primoos
  3. Vard Сегодня, 13:22
    Учитывая что там все родственники... то мы наблюдаем уникальное явление... братоубийственную войну...
    Vard
    1. Джедай Сегодня, 13:26
      Цитата: Vard
      мы наблюдаем уникальное явление... братоубийственную войну...

      Не такое уж и уникальное, к сожалению... sad
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 13:35
        Для Б.В. это традиционная практика.
        Идущий
    2. Шура пермский Сегодня, 13:42
      Цитата: Vard
      мы наблюдаем уникальное явление... братоубийственную войну...
      а у соседей что происходит????
      Шура пермский
  4. Sergey53 Сегодня, 13:45
    "Никакая это не саудовская весна". Это новый вид пополнения бюджета страны.Надо брать на вооружение у себя.
    Sergey53
    1. А. Привалов Сегодня, 15:34
      По сути вы правы, но немного зная "особенности национального отбора денежных средств", могу предположить, что полусотней приближённых это не закончится. Причём не следует забывать, что в этом году доход на душу населения в этой стране 55 760 долларов. Российский, к примеру, 22 540 в переводе на зелёные, у штатников -- 58 030, у нас -- 37 400.
      А. Привалов
    2. КОМОД Сегодня, 16:37
      Цитата: Sergey53
      "Никакая это не саудовская весна". Это новый вид пополнения бюджета страны.Надо брать на вооружение у себя.

      И подготовка к тяжелым временам ...! На саудов очень многие злые на БВ и поддержки США и Израиля уже особой не будет..У России тоже много "вопросов" к ним и сдерживать мы никого не будем уже
      КОМОД
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