Наследный принц Саудовской Аравии: Никакая это не "саудовская весна"

Был выявлен круг основных участников коррупцинной схемы. В их отношении выдвинуты обвинения, собраны многочисленные доказательства. Эти люди украли из государственной казны сумму в 100 млрд долларов. Теперь мы вернём её в государственный бюджет.

95% арестованных признали свою вину и заявили о готовности сотрудничать со следствием. В отношении 1% задержанных расследование было прекращено – они ни в чём не виновны. 4% задержанных вину отрицают.