Наследный принц Саудовской Аравии: Никакая это не "саудовская весна"
Саудовский наследный принц Мухаммад бен Салман дал интервью американскому изданию The New York Times, прокомментировав вопрос журналистов о том, можно ли называть события последнего времени в Эр-Рияде «саудовской весной». Американские журналисты попытались уточнить причину массовых арестов высокопоставленных саудовских чиновников, включая нескольких принцев из правящей династии.
Мухаммад бен Салман заявил, что рассуждения о «саудовской весне» считает несостоятельными. По его словам, в королевстве начата тотальная борьба с коррупцией. Наследный принц отмечает, что за последнее время уровень коррупции достиг таких размеров, при которых в Саудовской Аравии ежегодно терялось до 10% объёмов бюджета. Принц отметил, что его отец «дал слово положить этому конец».
Мухаммад бен Салман:
Бин Салман:
Ранее (после ареста десятков саудовских чиновников) в средствах массовой информации стран Запада появились материалы, в которых говорилось, что антикоррупционная кампания является лишь предлогом для наследного принца избавиться от своих ближайших политических конкурентов.
Мухаммад бен Салман заявил, что рассуждения о «саудовской весне» считает несостоятельными. По его словам, в королевстве начата тотальная борьба с коррупцией. Наследный принц отмечает, что за последнее время уровень коррупции достиг таких размеров, при которых в Саудовской Аравии ежегодно терялось до 10% объёмов бюджета. Принц отметил, что его отец «дал слово положить этому конец».
Мухаммад бен Салман:
Был выявлен круг основных участников коррупцинной схемы. В их отношении выдвинуты обвинения, собраны многочисленные доказательства. Эти люди украли из государственной казны сумму в 100 млрд долларов. Теперь мы вернём её в государственный бюджет.
Бин Салман:
95% арестованных признали свою вину и заявили о готовности сотрудничать со следствием. В отношении 1% задержанных расследование было прекращено – они ни в чём не виновны. 4% задержанных вину отрицают.
Ранее (после ареста десятков саудовских чиновников) в средствах массовой информации стран Запада появились материалы, в которых говорилось, что антикоррупционная кампания является лишь предлогом для наследного принца избавиться от своих ближайших политических конкурентов.
Использованы фотографии: Википедия
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