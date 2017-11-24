Киев продлил сроки программы строительства корветов для ВМС Украины
Кабмин Украины на своем заседании принял решение об изменении Государственной целевой оборонной программы строительства кораблей класса "корвет" проекта 58250, сообщает bmpd.
Согласно постановлению, срок исполнения программы переносится с 2011-2021 годов на 2011-2028 годы, а планируемое финансирование программы увеличивается с 16,21 млрд гривен ($608 млн по текущему курсу) до 31,93 млрд грн ($1,19 млрд).
Кроме того, из программы исключили строительство береговой инфраструктуры для базирования кораблей (должна была создаваться в Севастополе).
Проект постановления разработали в Минобороны Украины. Направляя документ в кабмин, военные указали в пояснительной записке, что на данный момент «техническое состояние корабельного состава военно-морских сил Украины (три корабля и девять катеров) оценивается как критическое». К выполнению задач по предназначению готовы лишь «два боевых корабля и три катера». При этом ни один из кораблей не имеет ракетного вооружения.
Оборонное ведомство подчеркнуло, что «корабельная составляющая ВМС Украины не способна предотвратить вероятную агрессию Российской Федерации в виде блокирования морских портов». В связи с этим военные попросили увеличить финансирование госпрограммы по строительству корветов.
Члены правительства одобрили данный проект и внесли в государственную программу необходимые изменения.
Согласно постановлению, срок исполнения программы переносится с 2011-2021 годов на 2011-2028 годы, а планируемое финансирование программы увеличивается с 16,21 млрд гривен ($608 млн по текущему курсу) до 31,93 млрд грн ($1,19 млрд).
Кроме того, из программы исключили строительство береговой инфраструктуры для базирования кораблей (должна была создаваться в Севастополе).
Проект постановления разработали в Минобороны Украины. Направляя документ в кабмин, военные указали в пояснительной записке, что на данный момент «техническое состояние корабельного состава военно-морских сил Украины (три корабля и девять катеров) оценивается как критическое». К выполнению задач по предназначению готовы лишь «два боевых корабля и три катера». При этом ни один из кораблей не имеет ракетного вооружения.
Оборонное ведомство подчеркнуло, что «корабельная составляющая ВМС Украины не способна предотвратить вероятную агрессию Российской Федерации в виде блокирования морских портов». В связи с этим военные попросили увеличить финансирование госпрограммы по строительству корветов.
Члены правительства одобрили данный проект и внесли в государственную программу необходимые изменения.
Использованы фотографии: ТРК "Миколаїв"
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти