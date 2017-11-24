17:01 24 ноября

Киев продлил сроки программы строительства корветов для ВМС Украины

Кабмин Украины на своем заседании принял решение об изменении Государственной целевой оборонной программы строительства кораблей класса "корвет" проекта 58250, сообщает bmpd.



Согласно постановлению, срок исполнения программы переносится с 2011-2021 годов на 2011-2028 годы, а планируемое финансирование программы увеличивается с 16,21 млрд гривен ($608 млн по текущему курсу) до 31,93 млрд грн ($1,19 млрд).


Кроме того, из программы исключили строительство береговой инфраструктуры для базирования кораблей (должна была создаваться в Севастополе).

Проект постановления разработали в Минобороны Украины. Направляя документ в кабмин, военные указали в пояснительной записке, что на данный момент «техническое состояние корабельного состава военно-морских сил Украины (три корабля и девять катеров) оценивается как критическое». К выполнению задач по предназначению готовы лишь «два боевых корабля и три катера». При этом ни один из кораблей не имеет ракетного вооружения.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что «корабельная составляющая ВМС Украины не способна предотвратить вероятную агрессию Российской Федерации в виде блокирования морских портов». В связи с этим военные попросили увеличить финансирование госпрограммы по строительству корветов.

Члены правительства одобрили данный проект и внесли в государственную программу необходимые изменения.

Использованы фотографии: ТРК "Миколаїв"
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Комментарии 26

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  1. Primoos Сегодня, 13:37
    Какие ещё корветы? Под строительство лодок грошей немерянно стырено Пецей Парашей с кумовьями! Для крысятничества под корветы надо стока грошей, скока в какляндии нет.
    Primoos
    1. Zibelew Сегодня, 13:38
      Непонятно зачем бандеровцам корвет request Как они его в схрон прятать будут?!
      Между тем, сегодня на "Пелле" должны спустить на воду малый ракетный корабль «Тайфун» проекта 22800.
      Zibelew
      1. Шура пермский Сегодня, 13:40
        на матбазе в Севастополе зато сэкономили)))
        Шура пермский
        1. bagr69 Сегодня, 13:42
          А там через 10 лет или ишак помрет или падишах издохнет...
          bagr69
          1. Идущий Сегодня, 13:49
            Зачем нам их планы и мрии , нам бы со своими не сдвигаться в право.
            Идущий
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:51
              Цитата: Идущий
              Зачем нам их планы и мрии , нам бы со своими не сдвигаться в право.

              это не мы такие - это жизнь такая, хотя очень хочется
              Angel_and_Demon
          2. Orionvit Сегодня, 16:18
            В статье точно опечатка. Не 2028г., а наверное 3028г.? Это реальнее.
            Orionvit
        2. Джедай Сегодня, 13:48
          Кроме того, из программы исключили строительство береговой инфраструктуры для базирования кораблей (должна была создаваться в Севастополе).

          Что, укропы понимают что Крыма им уже не видать? wink А все громкие слова - для Запада?
          Джедай
      2. с-т Petrov Сегодня, 13:40
        А зачем бандеровцам корвет?!


        чтоб выделить денех и украсть их у родной нэньки.

        с-т Petrov
      3. антивирус Сегодня, 15:40
        это отставание от братьев меньших-- они вона как : "корветы"-наше фсё"
        срывы программы строительства флота у Путина больше и дальше, чем у Порошенко.
        РАВНЕНИЕ НА ЛИДЕРОВ
        антивирус
    2. сибиралт Сегодня, 13:58
      По три лодки на корабль это уже три украинских флота! belay
      сибиралт
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:59
        представляете сколько теперь там будет адмиралов?
        с-т Petrov
    3. andrewkor Сегодня, 14:46
      А вы думаете ,почему сроки сдвинули, а чтобы успеть украсть выделенные средства!
      andrewkor
  2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 13:41
    пОросу надо рацуху подкинуть, чтоб строительство фрегатов замутил... больше пароход больше грошей можно стащить
    Анкыпельгыгыргын
    1. Forcecom Сегодня, 13:46
      не, фрегат это мелко вот, универсальная десантная авианисущая ракетная подлодка с перспективной силовой установкой работающей на метане для космической гвардии украины под командование кличко - самое то.
      Forcecom
  3. Sergey53 Сегодня, 13:42
    Что продлил срок программы строительства корветов, что закрыл её совсем. Разницы никакой.
    Sergey53
    1. PSih2097 Сегодня, 15:02
      Цитата: Sergey53
      проекта 58250

      не, в принципе кораблик не плох, как сторожевик, только вот на кой там на юте наш Ка-27...
      PSih2097
  4. Lester7777 Сегодня, 13:53
    Как мертвому припарки.
    Lester7777
  5. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:56
    Прямой выход- ускоренное строительство байдарок и каноэ)) И будет им москитный флот
    Сибирский цирюльник
  6. sgr291158 Сегодня, 13:57
    Видать казна пуста.
    sgr291158
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:52
      Цитата: sgr291158
      Видать казна пуста.

      так опустела еще в 2015
      Angel_and_Demon
  7. sauvage Сегодня, 14:27
    [quote][/quote]Согласно постановлению, срок исполнения программы переносится с 2011-2021 годов на 2011-2028 годы, а планируемое финансирование программы увеличивается с 16,21 млрд гривен ($608 млн по текущему курсу) до 31,93 млрд грн ($1,19 млрд). Через 10 лет во Львове уже столице Украины заявят что в связи временной потерей Киева , Одессы и Николаева програму отложить на неопределённый срок
    sauvage
  8. weksha50 Сегодня, 14:36
    "Киев продлил сроки программы строительства корветов для ВМС Украины"...

    Хы... А почему только до 2028 года ? Можно бы и лежачую восьмерку в качестве ориентира обозначить...
    Интересно девки пляшут... У нас есть корпуса без ДУ... А у них - ДУ без корпусов... Или они ДУ, предназначенные для наших кораблей, уже продали кому ?
    Вот... если флота своего уже практически нет... Откуда команду умельцев наберут в 20028 году на новый корвет ? lol
    weksha50
  9. Alexey-74 Сегодня, 14:47
    Главное что бы выдали их гривны....попилят лет за пять и благополучно закроют программу...какие нафиг Корветы???? laughing
    Alexey-74
  10. rocket757 Сегодня, 15:52
    Точно если не планета, то страна Шелезяка ... природных ископаемых нет, промышленности нет, экономики нет .... короче страны скоро не будет как таковой!
    rocket757
  11. Злой 55 Сегодня, 16:00
    Хоть продляй,хоть продлевуй, всё равно получишь...украинский корвет 22 века..)))))
    Злой 55
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