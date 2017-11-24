17:04 24 ноября

Росгвардия получила десять бронеавтомобилей «Патруль»

В четверг в Набережных Челнах состоялась торжественная церемония передачи первой партии специальных бронеавтомобилей «Патруль», изготовленных по гособоронзаказу для войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Росгвардия получила десять бронеавтомобилей «Патруль»


Сообщается, что «в мероприятии приняли участие первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, представители администрации Республики Татарстан, руководство и научно-технический персонал завода-изготовителя».


Меликов высоко оценил характеристики и возможности новейшего бронеавтомобиля. Он отметил, что «в текущем году машина успешно прошла государственные испытания и была принята на снабжение войск национальной гвардии».



Первая партия из десяти "Патрулей" поступит на вооружение подразделений специального назначения, которые находятся на переднем крае борьбы с терроризмом и вооруженной преступностью. В дальнейшем на платформе этих автомобилей будет создано семейство техники для подразделений связи, РХБ защиты, медицинских и инженерных подразделений Росгвардии, говорится в релизе.

В завершение мероприятия замдиректора Росгвардии вручил руководителям предприятия ведомственные медали «За содействие».



Справка пресс-службы: «Полноприводный бронированный автомобиль «Патруль» рассчитан на размещение 10 военнослужащих. Его корпус выполнен в виде цельнометаллической сварной капсулы, способной обеспечивать надежную защиту личного состава, узлов и агрегатов. Полная масса транспортного средства составляет 13,5 тонн, мощность двигателя – 260 л.с.».

Использованы фотографии: http://www.rosgvard.ru
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Комментарии 32

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  1. _Jack_ Сегодня, 13:53
    Основой бронированной машины является шасси КамАЗ-43501. Базовая защита корпуса заявлена на уровне 5 класса по отечественным стандартам. Таким образом, экипаж и агрегаты машины защищены от 7,62-мм пуль винтовок и автоматов (без бронебойного сердечника).
    _Jack_
  2. Джедай Сегодня, 13:55
    Ну что, будут комментарии о том что российская власть вооружает своих церберов против народа? wink
    Джедай
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:01
      Народ это учителя, врачи, военные и работяги. А те, от кого полиции нужна бронированная техника - это бандюганы, которым работать и "народом" быть - "западло", проще грабить и убивать
      с-т Petrov
      1. Джедай Сегодня, 14:05
        hi Я это понимаю и согласен с Вами, но ведь так думают не все. Интересно просто: кто в комментарии покажет своё истинное лицо?
        Джедай
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:06
          hi приветствую

          Стропорез, Гардамир, Стас12354, Мустери и прочие борцЫ с режЫмом

          все ники уже давно известны wassat и заезженные разговоры про кровавого Влада, который гасит "народные инициативы" такими поставками, тоже
          с-т Petrov
          1. Гардамир Сегодня, 14:52
            Гардамир
            Да Здравствует Советский Союз!
            Гардамир
            1. с-т Petrov Сегодня, 15:21
              Всё, Гардамир. Сломали клованы Советский Союз. Нет больше его уже больше 25 лет
              с-т Petrov
      2. Anyone Сегодня, 14:20
        Цитата: с-т Petrov
        А те, от кого полиции нужна бронированная техника - это бандюганы,

        Про полицию согласен на 146%! Вот только Вы попутали чуток: Росгвардия ни разу не полиция ))
        Anyone
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:24
          Росгвардия - силовое прикрытие для МВД.
          с-т Petrov
          1. Anyone Сегодня, 14:36
            Росгвардия - военизированное государственная организация с широким спектром деятельности. Например, частная охранная деятельность и вневедомственная охрана. А "силовое прикрытие МВД" - это сильно )) Силовики для прикрытия силовиков ))
            З.Ы. Перечислите, будьте любезны, случаи, когда Росгвардия, как Вы говорили выше, боролась с бандитами.
            Anyone
            1. raw174 Сегодня, 14:57
              Немного вмешаюсь)))
              Цитата: Anyone
              Перечислите, будьте любезны, случаи, когда Росгвардия, как Вы говорили выше, боролась с бандитами.

              Вроде как ОВО и ОМОН боролись и будут бороться с бандитами... Всякие там притоны штурмуют и прочие злачные места, ну и кавказские лесные братья туда же... А это и есть те, кто сейчас входит в состав Росгвардии...
              raw174
              1. Anyone Сегодня, 15:09
                ОМОН и СОБР в Росгвардию входит номинально. Насколько я помню, они до сих пор не переведены на военную службу. То есть, фактически полиция... Кроме того, Росгвардия такая расплывчатая структура, что нет никакой уверенности, что на этих а/м не будут бизнесменов охранять. ФГУП "Охрана", которая засветилась в перестрелке в Москва-сити с другой охранной компанией - это тоже Росгвардия. 6 человек ранены, в том числе случайные люди. Табельное оружие брошено. На кой ляд граждане должны на свои налоги содержать такие структуры? Пусть их выведут из этой Росгвардии и они будут коммерческими. И за свой счет стреляют в друг друга.
                Anyone
                1. Alexey RA Сегодня, 15:25
                  Цитата: Anyone
                  ОМОН и СОБР в Росгвардию входит номинально. Насколько я помню, они до сих пор не переведены на военную службу. То есть, фактически полиция...

                  Тем не менее, РГ уже собирается расформировывать СМВЧ и формировать вместо них у себя дополнительные части именно ОМОН.
                  Цитата: Anyone
                  Кроме того, Росгвардия такая расплывчатая структура, что нет никакой уверенности, что на этих а/м не будут бизнесменов охранять. ФГУП "Охрана", которая засветилась в перестрелке в Москва-сити с другой охранной компанией - это тоже Росгвардия.

                  Отмотаем ситуацию на пару лет назад:
                  Кроме того, МВД такая расплывчатая структура, что нет никакой уверенности, что на этих а/м не будут бизнесменов охранять. ФГУП "Охрана", которая засветилась в перестрелке в Москва-сити с другой охранной компанией - это тоже МВД. smile
                  Alexey RA
                  1. Anyone Сегодня, 15:51
                    Это в значительной степени демагогия (я о второй части Вашего поста, где про МВД). Если стоит задача довести разговор до абсурда, то да, Ваша параллель с МВД имеет право на существование. Если же говорить нормально, то разумеется, МВД на порядок более единообразная и структурированная организация, нежели Росгвардия сегодня. Это даже если не брать в расчет цели ведомст. МВД призвано защищать граждан (в идеале, разумеется), а какие цели у Росгвардии? Вот тут выше один персонаж утверждал, что цель Росгвардии состоит в защите полиции, пока та защищает граждан. Ну, наверное, чтобы никто сзади не подобрался ))
                    Anyone
                    1. с-т Petrov Сегодня, 15:54
                      Вот тут выше один персонаж утверждал, что цель Росгвардии состоит в защите полиции, пока та защищает граждан. Ну, наверное, чтобы никто сзади не подобрался


                      надо рисовать больше смайлов, тогда шутка будет удачнее

                      я ниже ответил, на вашу реплику мол с кем РГ борется.

                      Прикалываетесь?
                      Директор Росгвардии Виктор Золотов руководит антитеррористической группировкой на Северном Кавказе.


                      с-т Petrov
            2. l7yzo Сегодня, 15:00
              Вот напомнило фильмы про постапокалипмис или про смертельные вирусы, или про зомби )) И база какая высокая - она наверно метровый бардюр переедет. А против стрелков - слаба манёвренная - колёса не прикрыты, бензобак - тоже как мешен висит - ещё бы красным его сделали. Пред не усилен, для слома препятствий непригоден - погнётся рама и через радиатор в двигло что нить прилетит. Вот я бы сказал вездеход хороший - ток он не бронивичок.
              l7yzo
            3. Alexey RA Сегодня, 15:12
              Цитата: Anyone
              З.Ы. Перечислите, будьте любезны, случаи, когда Росгвардия, как Вы говорили выше, боролась с бандитами.

              РГ - это ВВ + ОМОН + СОБР + ОВО. Из вышеперечисленных разве что ОВО не борется с бандитами.
              Цитата: Anyone
              А "силовое прикрытие МВД" - это сильно )) Силовики для прикрытия силовиков ))

              А МВД теперь не силовики, а правоохранители. Потому как силовые структуры - ВВ и спецотряды - у МВД отобрали.
              Alexey RA
              1. Anyone Сегодня, 15:25
                Про ОМОН и пр. я написал выше. Фактически на данный момент эти структуры следует считать приданными Росгвардии. Они не состоят на военной службе. Да и заслуги ОМОНа и пр. спецподразделений в борьбе с оргпреступностью никоим образом пока не распространяются на Росгвардию. Это совершенно мутная организация. бывшие ВВ, вневедомственная охрана, полугосударственные ЧОПы, МЧС, ОМОН, коммерсанты охранные - лебедь, рак и щука, короче. И с очень непрозрачным финансированием.
                Лучше бы полицию снабжали спецтехникой и средствами, чем какие-то непонятные федеральные организации для разгона гипотетических демонстраций.
                Anyone
                1. AndreyS Сегодня, 16:51
                  Цитата: Anyone
                  Фактически на данный момент эти структуры следует считать приданными Росгвардии. Они не состоят на военной службе.

                  Интересный опус уважаемый. А что военная служба даст этим структурам?! И почему приданы.И можно ещё один вопрос? А военная ПОЛИЦИЯ в Минестерстве обороны Вас не смущает?! Может они то же приданы МО?!
                  AndreyS
            4. с-т Petrov Сегодня, 15:16
              З.Ы. Перечислите, будьте любезны, случаи, когда Росгвардия, как Вы говорили выше, боролась с бандитами.


              Прикалываетесь?

              Директор Росгвардии Виктор Золотов руководит антитеррористической группировкой на Северном Кавказе.

              с-т Petrov
              1. Anyone Сегодня, 16:01
                Вы определитесь, о чем идет речь. Мы теперь, оказывацца, о антитеррористической деятельности говорим?
                Anyone
                1. с-т Petrov Сегодня, 16:03
                  а террористы это не бандиты да? belay

                  оказываетсо террористы не бандиты request

                  Ну ладно. Держите



                  P.S.
                  Бандформирования участвуют в особо тяжких преступлениях, направленных против общества и государства: государственных переворотах, межэтнических конфликтах и т. д. В межэтнических конфликтах, обычно, под бандформированиями понимаются экстремистские группирофки различной этнической и (или) религиозной направленности.


                  Я то определился и определение привел.
                  с-т Petrov
                  1. Anyone Сегодня, 16:15
                    В ход пошли видео с youtube )) Я обычно не участвую в шквальном постинге картинок и видео - оставляю это увлекательное занятие коммерческим персонажам. Ну, Вы поняли, мон шер. Так что я, пожалуй, признаю Росгвардию самой нужной организацией в этом спиральном рукаве Галактики и попращаюсь ))
                    Anyone
                    1. с-т Petrov Сегодня, 16:25
                      В ход пошли видео с youtube


                      найти это видео на другом хостинге? и больше смайлов, больше

                      Как обычно, ждешь аргументов, а оказываешься на вечеринке свободолюбивых, неполживых клованов, не понимающих предназначение РГ. Но тут это за норму, впишитесь в альтернативно мыслящий коллектив love
                      с-т Petrov
          2. Гардамир Сегодня, 15:18
            Росгвардия - силовое прикрытие для МВД.

            Национальная гвардия любой страны призвана обеспечивать порядок внутри государства. Если регулярная армия держит на замке границу державы и используется исключительно для отражения потенциальной внешней угрозы, функции гвардейцев заметно отличаются:

            Массовые бунты. Поддержание порядка на улицах города, если ситуация, по тем или иным причинам, вышла из-под контроля полиции: политические или экономические волнения, религиозная вражда.
            Контроль оборота оружия. Среди мирного населения количество лиц, официально зарегистрировавших огнестрельное оружие, составит не более 5 миллионов человек. Реальная картина иная: оборот незарегистрированного оружия превышает вышеуказанную цифру в разы. Контроль над оборотом оружия – главная задача нацгвардейцев.
            Терроризм. Обученные подразделения смогут за считанные часы взять под полный контроль территорию, на которой орудует ОПГ, и обезвредить бандформирование.....Новое силовое ведомство не только взяло на себя ряд функций и обязанностей МВД и ФСБ, но и значительно расширило свои полномочия. По сути, Росгвардия заметит внутренние войска страны, и будет заниматься следующими вопросами:

            Общественный порядок и защита граждан.
            Освобождение заложников.
            Задержание подозрительных лиц.
            Контроль над оборотом оружия в стране.
            В подразделении будет входить бронетехника и авиация, что позволит Национальной гвардии участвовать в военных специальных миссиях за пределами страны.
            Гардамир
          3. РУСС Сегодня, 15:21
            Цитата: с-т Petrov
            Росгвардия - силовое прикрытие для МВД.

            А у МВД ,что телеги на гужевом ходу и луки с стрелами?
            РУСС
            1. с-т Petrov Сегодня, 15:23
              у МВД другие задачи. МВД занимается оперативно-розыскной работой. А гвардия приезжает, когда МВД сделало свою работу и указало на источник.

              Операм не нужно штурмовать квартиры, схроны и дома. У них и техника и защита и оружие не под то заточено и у армии функции другие.

              Эту работу раньше делали ФСБ и ОМОН с разными подразделениями
              с-т Petrov
  3. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 14:05
    Вид у машинки недобрый какой то smile
    Анкыпельгыгыргын
  4. Чёрная вода Сегодня, 14:15
    Всем привет...смотрю что места под тяжёлое вооружение на крыше нет...чисто сопроводительно-патрульная версия.
    Чёрная вода
    1. Zlat070 Сегодня, 14:36
      Это же не армейский грузовик! У нац. гвардии другие задачи!
      Zlat070
    2. _Jack_ Сегодня, 14:40
      В крыше расположен бронированный люк.
      При необходимости сюда можно установить пулемет.

      _Jack_
  5. Чёрная вода Сегодня, 15:10
    Цитата: _Jack_
    В крыше расположен бронированный люк.
    При необходимости сюда можно установить пулемет.


    в материале на фото вид изнутри его не видно....притом совсем.....

    .
    Цитата: Zlat070
    Это же не армейский грузовик! У нац. гвардии другие задачи!


    так то не совсем правильно под каждую задачу отдельную бронемашину конструировать....
    Чёрная вода
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