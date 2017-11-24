Росгвардия получила десять бронеавтомобилей «Патруль»
В четверг в Набережных Челнах состоялась торжественная церемония передачи первой партии специальных бронеавтомобилей «Патруль», изготовленных по гособоронзаказу для войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Сообщается, что «в мероприятии приняли участие первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, представители администрации Республики Татарстан, руководство и научно-технический персонал завода-изготовителя».
Меликов высоко оценил характеристики и возможности новейшего бронеавтомобиля. Он отметил, что «в текущем году машина успешно прошла государственные испытания и была принята на снабжение войск национальной гвардии».
Первая партия из десяти "Патрулей" поступит на вооружение подразделений специального назначения, которые находятся на переднем крае борьбы с терроризмом и вооруженной преступностью. В дальнейшем на платформе этих автомобилей будет создано семейство техники для подразделений связи, РХБ защиты, медицинских и инженерных подразделений Росгвардии, говорится в релизе.
В завершение мероприятия замдиректора Росгвардии вручил руководителям предприятия ведомственные медали «За содействие».
Справка пресс-службы: «Полноприводный бронированный автомобиль «Патруль» рассчитан на размещение 10 военнослужащих. Его корпус выполнен в виде цельнометаллической сварной капсулы, способной обеспечивать надежную защиту личного состава, узлов и агрегатов. Полная масса транспортного средства составляет 13,5 тонн, мощность двигателя – 260 л.с.».
Сообщается, что «в мероприятии приняли участие первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, представители администрации Республики Татарстан, руководство и научно-технический персонал завода-изготовителя».
Меликов высоко оценил характеристики и возможности новейшего бронеавтомобиля. Он отметил, что «в текущем году машина успешно прошла государственные испытания и была принята на снабжение войск национальной гвардии».
Первая партия из десяти "Патрулей" поступит на вооружение подразделений специального назначения, которые находятся на переднем крае борьбы с терроризмом и вооруженной преступностью. В дальнейшем на платформе этих автомобилей будет создано семейство техники для подразделений связи, РХБ защиты, медицинских и инженерных подразделений Росгвардии, говорится в релизе.
В завершение мероприятия замдиректора Росгвардии вручил руководителям предприятия ведомственные медали «За содействие».
Справка пресс-службы: «Полноприводный бронированный автомобиль «Патруль» рассчитан на размещение 10 военнослужащих. Его корпус выполнен в виде цельнометаллической сварной капсулы, способной обеспечивать надежную защиту личного состава, узлов и агрегатов. Полная масса транспортного средства составляет 13,5 тонн, мощность двигателя – 260 л.с.».
Использованы фотографии: http://www.rosgvard.ru
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