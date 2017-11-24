17:03 24 ноября

В России завершились испытания арктической полевой кухни

В России завершились государственные испытания кухни КА-250/30ПМ, хлебопекарни ХПА-500/30ПМ, цистерны для воды ЦВА-10/30ПМ и хозяйственно-складского модуля. Все это предназначено для войск в арктических районах РФ.

В России завершились испытания арктической полевой кухни


Как отметили в пресс-службе Минобороны России, оборудование разработано на базе модернизированного двухзвенного гусеничного плавающего транспортера ДТ-30ПМ. Он передвигается по грунтам с низкой несущей способностью и выдерживает температуру от плюс 40 до минус 50. На арктической кухне установлено новое оборудование, которое также обеспечивает производство и хранение продуктов при низких температурах Арктики.


При конструировании этих технических средств применено современное оборудование, позволяющие организовать питание, выпечку хлеба, транспортировку и хранение продовольствия и питьевой воды в условиях низких температур (до -60 градусов) на транспортной базе повышенной проходимости. Кроме того, по сути впервые технологическое оборудование работает на электрической энергии
- заявил временно исполняющий обязанности начальника продовольственного управления Минобороны РФ полковник Игорь Маслюченко на сборах руководящего состава системы материально-технического обеспечения ВС РФ

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 19

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  1. Железякин Сегодня, 14:12
    На арктической кухне установлено новое оборудование, которое также обеспечивает производство и хранение продуктов при низких температурах Арктики.
    - Холодильники с подогревом!
    Железякин
    1. kirgiz58 Сегодня, 14:18
      Цитата: Железякин
      - Холодильники с подогревом!

      Это по принципу; "Для чего нужен холодильник якуту? - он в нём греется". smile
      kirgiz58
    2. Джедай Сегодня, 14:21
      Война - войной, а обед - по распорядку! Даже в Арктике.
      Джедай
    3. сибиралт Сегодня, 14:26
      Тут главное, что этот двухзвенник может плавать при минус 50 и печь хлеб одновременно! belay
      сибиралт
      1. Anarchist Сегодня, 14:47
        Это шасси - ДТ! Плавать не умеет, но одна из самых проходимых машин в мире! Двухметровую стену переезжает... Если свалить не удаётся...
        Ездил на них в учебке, в Острогожске!
        Anarchist
        1. shans2 Сегодня, 15:17
          это плавающий вездеход, как он не умеет плавать, что вы несете)
          shans2
          1. Anarchist Сегодня, 16:52
            Плавающий? По воде? В воде он тонет! Только по болотистой местности! Это не плавание! УАЗик на широких колёсах тоже может! Так что - плавающий внедорожник?
            Повторяю еще раз - Я учился и на эту технику тоже!
            Такчто адресую вам ваше - ''что вы несёте''?
            Anarchist
        2. сибиралт Сегодня, 15:35
          Этот двухэвенник (оба звена ведущие) разрабатывался в моем городе Рубцовске в КБ РМЗ, и о нем писали еще в "Юном технике" в далекие советские годы. Так что я в курсе его характеристик. Естественно, что он для плавания не затачивался, как ГТТ, но двухметровую преграду преодолевал.
          сибиралт
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:27
        может плавать при минус 50 Хм.Стесняюсь спросить про плавание в -50.Для неплавающего вездехода.ДТшка-не утонет.Но и плавать он не может.
        ВЕРЕСК
    4. Primoos Сегодня, 14:50
      Цитата: Железякин
      На арктической кухне установлено новое оборудование, которое также обеспечивает производство и хранение продуктов при низких температурах Арктики.
      - Холодильники с подогревом!

      На морозе надо много и обильно кушать. Если голодный- замерзнешь в два счета. И главное жидкая вода! С арктическими морозами шутки плохи. На своей шкуре испытал минус 56. Сохранить воду жидкой, большое дело.
      Primoos
  2. Керенский Сегодня, 14:28
    Хорошая новость. Не знаю, как там свет продуман, но в условиях полярной ночи это очень важно.
    Керенский
  3. Rostislav Сегодня, 14:34
    Разработка такой техники говорит о серьезности намерений и ответственном подходе к делу, без шапкозакидательства. В Арктике сухим пайком не обойтись.
    Rostislav
  4. Евдоким Сегодня, 14:45
    Наличие такого оборудования радует, ведь готовить зимой за полярным кругом - задачка ещё та.
    Кроме того, по сути впервые технологическое оборудование работает на электрической энергии

    Новость про оборудование на электричестве опоздала лет на 30. Выдам военную тайну в РВСН ещё в 80-х появился МАЗ 543 кухня-столовая, в ней всё на электричестве и холодильник и плита и отопление и прочее. Так-что всё новое хорошо забытое старое.
    P.S. Маз этот для повара по комфорту и удобству при работе просто шикарный аппарат, мечта одним словом. Для своего времени конечно. hi
    Евдоким
  5. bond7213 Сегодня, 14:54
    С Подогревом холодильник или нет ---- не знаю , но Вы пробовали есть хлеб который час пробыл в темпер. - 25 Гр. Попробуйте , можете свои зубы в нём оставить , чего уж говорить что Горячая пища на Севере НЕ только Необходимость НО И УДОВОЛЬСТВИЕ ! Тот кто Принимал Хоть раз пищу при минусовых температурах Со мной Согласится , а если уж тем более Служить там ----- Необходимость Наипервейшая !
    bond7213
    1. сибиралт Сегодня, 15:47
      Может, проще разогреть завезенный замерзший свежий хлеб, нежели его выпекать под открытым небом на морозе?
      Раньше, практически во всех сибирских деревнях, напекли караваев на пару тройку месяцев, хранили его в амбарах на морозе. 5 минут на печке и свежий хлеб снова готов.
      сибиралт
    2. Pulya Сегодня, 16:21
      Вы пробовали есть хлеб который час пробыл в темпер. - 25 Гр. Попробуйте , можете свои зубы в нём оставить


      А вы пробовали водку в - 50 разливать по стаканам???
      Очень прикольное занятие :)
      Pulya
  6. bond7213 Сегодня, 15:00
    Вспомните ВОВ , как немцам предписывалось волокна мяса обнаруженные в супе или каше сдавать на кухню повару И ПРОСЧИТАЙТЕ Психологию тех немцев , Ещё и Моральную Сторону Такого Вопроса ! Родина Должна Обеспечить Качественное и Своевременное Питание Своих Солдат тем Более на войне ( Вот и подумайте что думали немцы о Своей Родине , в письмах что писали о питании А у них ещё и Цензура была )
    bond7213
  7. bond7213 Сегодня, 15:13
    Думайте что хотите , но Я бы подержал новичков неделю сначала на ПОЛУподогретой пище , а уж потом только Кормить начал По Настоящему ----- Беречь начнут кухню как Маму Родную , ухаживать , мыть , чистить ( Кто в Наряде ) И плохого слова никогда не скажут ( Запомнят на ВСЮ Жизнь ! Какой Это Кайф --- Горячая Пища ! Хоть я и не повар !
    bond7213
  8. Старый военрук Сегодня, 16:20
    Славно. Всё таки свежеприготовленная пища получше ИРП будет. Сухпай, он и есть сухпай. Постоянно его есть не фонтан. Молодцы, это забота о солдате.
    Старый военрук
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