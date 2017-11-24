В России завершились испытания арктической полевой кухни

При конструировании этих технических средств применено современное оборудование, позволяющие организовать питание, выпечку хлеба, транспортировку и хранение продовольствия и питьевой воды в условиях низких температур (до -60 градусов) на транспортной базе повышенной проходимости. Кроме того, по сути впервые технологическое оборудование работает на электрической энергии

В России завершились государственные испытания кухни КА-250/30ПМ, хлебопекарни ХПА-500/30ПМ, цистерны для воды ЦВА-10/30ПМ и хозяйственно-складского модуля. Все это предназначено для войск в арктических районах РФ.Как отметили в пресс-службе Минобороны России, оборудование разработано на базе модернизированного двухзвенного гусеничного плавающего транспортера ДТ-30ПМ. Он передвигается по грунтам с низкой несущей способностью и выдерживает температуру от плюс 40 до минус 50. На арктической кухне установлено новое оборудование, которое также обеспечивает производство и хранение продуктов при низких температурах Арктики.- заявил временно исполняющий обязанности начальника продовольственного управления Минобороны РФ полковник Игорь Маслюченко на сборах руководящего состава системы материально-технического обеспечения ВС РФ