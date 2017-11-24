17:04 24 ноября

Для Арктики построят сдвоенную самоходку

Для работы в условиях Крайнего Севера создается самоходная артиллерийская установка "Магнолия" на базе двухзвенного снегоболотохода ДТ-30МП, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенанта Николая Паршина.

В 2017 году было принято на вооружение 30 образцов ракетно-артиллерийского оружия, проведено более 50 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Сейчас для частей и подразделений, дислоцированных на Крайнем Севере, разрабатываются 120-миллиметровое самоходное орудие "Магнолия" и зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" на базе бронированного двухзвенного гусеничного транспортера
- рассказал генерал Паршин на сборах руководящего состава системы материально-технического обеспечения ВС РФ.

Для Арктики построят сдвоенную самоходку



Арктические "Торы" в бело-сером камуфляже показали на параде Победы в Москве. О "Магнолии" же военные упомянули впервые. Судя по названию, это будет продолжение знаменитой "цветочной" серии советских артсистем.

В российской армии уже есть 120-миллиметровая САУ - это авиадесантируемая 2С9 "Нона", стоящая на вооружении ВДВ. Ее орудие может работать как пушка, гаубица и миномет, используя широкий арсенал осколочно-фугасных, кассетных и термобарических боеприпасов - в том числе корректируемые снаряды "Китолов-2" с лазерным наведением. Учитывая универсальность, компактность и малый вес артустановки, на "Магнолии", скорее всего, появится именно она.

Двухзвенный бронированный снегоболотоход ДТ-30МП - идеальное транспортное средство для Арктики. Широкие гусеницы с малым давлением на грунт не дают 30-тонной машине провалиться в болото, а шарнирная сцепка звеньев с гидроприводом позволяет "задирать голову" и взбираться на вертикальные стенки. Буква П в индексе машины означает "плавающий": скорость движения по воде 5 километров в час, с установленным гребным винтом - 15. Вездеход может транспортировать 30-тонный груз без ущерба для проходимости и буксировать прицеп на гусеничном ходу.

В марте 2017 года ДТ-30МП участвовали в экспедиции, организованной Минобороны для испытаний арктической техники и снаряжения. Впервые в истории колесная и гусеничная техника дошла по льду моря Лаптевых до острова Котельный, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: Виталий Кузьмин/Wikimedia.org
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Комментарии 14

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:54
    Старый,добрый Дэшка.Шикарная машина! Ненормативная лексика.
    ВЕРЕСК
    1. askort154 Сегодня, 15:26
      ВЕРЕСК.....Старый,добрый Дэшка.Шикарная машина!

      Вот этот видеоролик, надо бы крутить на совещаниях НАТО. Их воинственная спесь против России поубавилась бы, однозначно. А то привыкли к европейским автобанам. Гитлер так же считал.
      askort154
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:33
        Они знают.Ещё в конце 90-х штаты и канада пытались купить у нас технологию.Не вышло.Благо-все присутствующие на договоре были просто пьяны.Сделка не состоялась.Где-то на ю-туб ходит данный ролик.А можно ещё покруче ролики вставить.Вероятно,что в штатах отслеживают наш сайт.Слишком серьёзные темы рулим.
        ВЕРЕСК
      2. Джунгар Сегодня, 16:55
        Просто вездеход то какое преимущество может показать перед НАТО...?
        Джунгар
    2. RASKAT Сегодня, 16:26
      Ставить старое орудие под убогий 120 мм боеприпас? Я возможно чего то не понимаю, может мне кто то объяснит? 120 мм орудие 2А51 было разработано для десантных подразделений, специально для того что бы в условиях окружения, доступа к складам противника и т д можно было стрелять широким спектром 120 мм мин всех НАТОвских стран. Для чего такое орудие в Арктике? Неужели нет орудия лучше? Как по мне модуль с 122 мм орудием был бы актуальнее, проще в использовании и в обслуживании, да и дальнобойность на несколько километров больше. Или вообще 152 мм модуль какой нибудь можно было бы разработать с дальностью под 30 км, а возможно и больше.
      RASKAT
  2. Джедай Сегодня, 15:05
    Радуют сегодняшние новости по российской Арктике! good
    Джедай
    1. КОМОД Сегодня, 16:51
      За охрану Арктики серьезно взялись ,несмотря на все трудности (санкции и т.д.) Там несметные природные ресурсы и Северный морской путь , безопасный и короткий! Потом все окупится сторицей..
      КОМОД
  3. НЕКСУС Сегодня, 15:28
    Арктику сильно укрепляют ,учитывая так же и постройку ,причем очень быструю ледокольного флота. Вот что нефть то животворящая делает.
    НЕКСУС
    1. Астма Сегодня, 15:52
      драка за ресурсы большая грядет.
      Астма
  4. rocket757 Сегодня, 15:43
    Мы мирные люди и наш бронепоезд ... а пусть попробуют, тогда их промышленность будет завалена заказами на памперсы, не малых таких размеров и количества.
    Как вспоминаю, чем янки грузинских хероев облагодетельствовали в 2008г. главное вовремя как ... в обще ржака - ржака laughing
    rocket757
  5. san4es Сегодня, 15:50
    в том числе корректируемые снаряды "Китолов-2" с лазерным наведением.
    soldier
    san4es
  6. rosomaha Сегодня, 15:55
    мне кажется на ДТ поставят орудие от Флокса
    rosomaha
  7. svp67 Сегодня, 15:55
    120-миллиметровое самоходное орудие "Магнолия"
    Соглашусь с автором, что это явно будет арктический вариант "универсального орудия" но думаю, что за основу возьмут не "НОНА", а "ВЕНА".
    svp67
  8. Джунгар Сегодня, 16:53
    В начале прямо таки торжество погрома Природы....
    Джунгар
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