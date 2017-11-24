Для Арктики построят сдвоенную самоходку

В 2017 году было принято на вооружение 30 образцов ракетно-артиллерийского оружия, проведено более 50 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Сейчас для частей и подразделений, дислоцированных на Крайнем Севере, разрабатываются 120-миллиметровое самоходное орудие "Магнолия" и зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" на базе бронированного двухзвенного гусеничного транспортера

Для работы в условиях Крайнего Севера создается самоходная артиллерийская установка "Магнолия" на базе двухзвенного снегоболотохода ДТ-30МП, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенанта Николая Паршина.- рассказал генерал Паршин на сборах руководящего состава системы материально-технического обеспечения ВС РФ.Арктические "Торы" в бело-сером камуфляже показали на параде Победы в Москве. О "Магнолии" же военные упомянули впервые. Судя по названию, это будет продолжение знаменитой "цветочной" серии советских артсистем.В российской армии уже есть 120-миллиметровая САУ - это авиадесантируемая 2С9 "Нона", стоящая на вооружении ВДВ. Ее орудие может работать как пушка, гаубица и миномет, используя широкий арсенал осколочно-фугасных, кассетных и термобарических боеприпасов - в том числе корректируемые снаряды "Китолов-2" с лазерным наведением. Учитывая универсальность, компактность и малый вес артустановки, на "Магнолии", скорее всего, появится именно она.Двухзвенный бронированный снегоболотоход ДТ-30МП - идеальное транспортное средство для Арктики. Широкие гусеницы с малым давлением на грунт не дают 30-тонной машине провалиться в болото, а шарнирная сцепка звеньев с гидроприводом позволяет "задирать голову" и взбираться на вертикальные стенки. Буква П в индексе машины означает "плавающий": скорость движения по воде 5 километров в час, с установленным гребным винтом - 15. Вездеход может транспортировать 30-тонный груз без ущерба для проходимости и буксировать прицеп на гусеничном ходу.В марте 2017 года ДТ-30МП участвовали в экспедиции, организованной Минобороны для испытаний арктической техники и снаряжения. Впервые в истории колесная и гусеничная техника дошла по льду моря Лаптевых до острова Котельный, передает РГ-Сила