17:04 24 ноября

Спущен на воду МРК "Тайфун"

В Санкт-Петербурге сегодня осуществлён спуск на воду новейшего МРК (малого ракетного корабля) проекта 22800 - «Тайфун». Церемония проведена на судостроительном заводе «Пелла». Речь идёт о МРК водоизмещением 800 тонн, способном развивать скорость до 30 узлов. Это корабль третьего ранга, предназначенный для ведения боевых действий в ближней морской зоне и морского патрулирования.

«Тайфун» - это первый серийный корабль указанного проекта. До него был создан МРК «Ураган». Он находится у достроечной набережной предприятия «Пелла».

Малые ракетные корабли проекта 22800 имеют на вооружении крылатые ракеты морского базирования «Калибр-НК», а также современные артиллерийские комплексы.


Спущен на воду МРК "Тайфун"


МРК проекта 22800 «Каракурт» оснащаются интегрированной мачтой с четырьмя неподвижными ФАР многофункционального радиолокационного комплекса «Минерал-М». Имеет радиоэлектронное вооружение «Трасса-Э» и «Сигма-Э».

Автономность плавания – 15 суток, дальность плавания – 2,5 тыс. миль. Силовая установка - дизель-электрическая.

Использованы фотографии: https://topspb.tv
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Комментарии 21

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  1. Самаритянин Сегодня, 14:56
    Красавец, а "Пелле" good

    Серия:
    ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»
    Заводской № 251 — заложен 24.12.2015 — спущен 29.07.2017 — «Ураган»
    Заводской № 252 — заложен 24.12.2015 — спущен 24.11.2017 — «Тайфун»
    Заводской № 253 — заложен 29.07.2016 — «Шквал»
    Заводской № 257 — заложен 24.12.2016 — «Буря»
    ФГУП «Судостроительный завод «Море»
    Заводской № 254 — заложен 10.05.2016 — «Шторм»
    Заводской № 255 — заложен 17.03.2017 — «Охотск»
    Заводской № 256 — в постройке
    Самаритянин
    1. Самаритянин Сегодня, 14:59

      Технические характеристики:
      Водоизмещение: около 800 т.
      Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.
      Максимальная скорость хода: около 30 узлов
      Дальность плавания: 2500 миль
      Автономность: 15 суток
      Вооружение:
      одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»
      одна 76-мм артустановка АК-176МА
      две 30-мм артустановки АК-630М или ЗРАК «Панцирь-М»
      две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
      Самаритянин
      1. Комментарий был удален.
      2. maxim947 Сегодня, 15:04
        Пелле респект
        maxim947
        1. Zibelew Сегодня, 15:17
          drinks Еще одна ракетная канонерка спущена на воду drinks
          Zibelew
  2. Alexey-74 Сегодня, 14:58
    В добрый путь!
    Alexey-74
  3. alma Сегодня, 15:18
    Второй пошел drinks
    alma
  4. НЕКСУС Сегодня, 15:30
    Таких МРК нам надо не менее 30 штук...причем,учитывая их водоизмещение ,их должны клепать по 2-4 штуки в год.
    НЕКСУС
    1. g1v2 Сегодня, 15:43
      Я бы сказал не меньше 48 штук . Таких и Буян-м. По 6 на СФ и Каспии , и по 12 на ЧФ, ТОФ и БФ. hi
      g1v2
    2. next322 Сегодня, 16:14
      их и будет 30........12 буянов+18каракуртов
      next322
    3. Удав КАА Сегодня, 16:27
      Цитата: НЕКСУС
      Таких МРК нам надо не менее 30 штук...

      Цитата: g1v2
      Я бы сказал не меньше 48 штук .

      Хотелки, однако, у вас! fellow
      МО РФ заказало ВСЕГО -- аж 18 единичек! yes
      Удав КАА
  5. alex80 Сегодня, 15:49
    Почему все пишут, что на вооружении Каракуртов только Калибр, хотя УКСК и Ониксы позволяет запускать request
    Так-то ЗМ55 Оникс имеет дальность до 500км (по высотной траектории) в отличии от пкр Калибра:
    300км дозвуковой ЗМ54Э1 и 220км сверхзвуковой на конечном участке ЗМ54Э.
    Т.е. для такого малютки лучше шарахнуть по кораблю Ониксом на большой дальности (если целеуказание конечно позволит) и сваливать как можно быстрее под зонтик своего ПВО, хотя Панцирь небольшие шансы отбиться от одиночных ракет и самолетов предоставляет, но как-то слабо верится, что получится это сделать в реальной заварухе.
    alex80
  6. Злой 55 Сегодня, 15:49
    Стайка Таких котят с Балтики вполне может основательно "нагрузить" любую АУГ в районе Гибралтара...Ну а бабке-нагличанке уже пора подумать о тихой, мирной пенсии.
    Злой 55
    1. kepmor Сегодня, 16:03
      бредите от злости что ли...учите мат.часть и географию...
      kepmor
      1. Злой 55 Сегодня, 16:11
        Семейство "Калибр" имеет дальность до 3500 км..Может, Вам стоит освежить навыки в географии?
        Злой 55
        1. kepmor Сегодня, 16:18
          ещё раз...учитье мат.часть...
          ..."семейство" стреляет на 3500 только по геостационарным целям...
          ...АУГи как правило все время в движении, если не привязаны "веревками" к причалу...
          ...учите мат.часть...
          kepmor
          1. Злой 55 Сегодня, 16:22
            Вы отрицаете наличие специальных боеприпасов для этих систем?Глупо, наивно...и недальновидно...
            Злой 55
            1. kepmor Сегодня, 16:27
              извините, но вы явно не в теме...разговор бесполезен...
              kepmor
        2. Burbon Сегодня, 16:51
          Цитата: Злой 55
          Семейство "Калибр" имеет дальность до 3500 км..Может, Вам стоит освежить навыки в географии?

          ну и как боеприпасом который стреляет только по геостационарным целям вы хотите попасть по движущимся?????....не путайте калибр и оникс laughing
          Burbon
    2. Burbon Сегодня, 16:49
      Цитата: Злой 55
      Стайка Таких котят с Балтики вполне может основательно "нагрузить" любую АУГ в районе Гибралтара..

      laughing laughing fool ....а чем не подскажите?
      Burbon
  7. Астма Сегодня, 15:55
    присоединяюсь ко всем : В Добрый Путь! =) Заводчане - Молодцы! Конечно, нужно больше таких.
    Астма
  8. burigaz2010 Сегодня, 16:35
    Ха дивизион плохой погоды возрождается!!
    burigaz2010
  9. Удав КАА Сегодня, 16:44
    Малые ракетные корабли проекта 22800 имеют на вооружении крылатые ракеты морского базирования «Калибр-НК»...
    Ну, хоть бы для приличия упомянули, что аж 8 ячеек на кораблик впихнули, и все под палубу, в надстройке.
    К особенностям конструкции относится установка УКСК для ракет «Калибр-НК» и «Оникс» ( как и на кораблях проекта «Буян-М») в задней части надстройки за ходовой рубкой, но в отличие от представителей проекта 21631 УКСК будет размещаться поперёк, а не вдоль диаметральной плоскости корпуса корабля.
    Новая компоновка -- новый алгоритм расходования ПКР!
    Удав КАА
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