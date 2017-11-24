Спущен на воду МРК "Тайфун"

В Санкт-Петербурге сегодня осуществлён спуск на воду новейшего МРК (малого ракетного корабля) проекта 22800 - «Тайфун». Церемония проведена на судостроительном заводе «Пелла». Речь идёт о МРК водоизмещением 800 тонн, способном развивать скорость до 30 узлов. Это корабль третьего ранга, предназначенный для ведения боевых действий в ближней морской зоне и морского патрулирования.«Тайфун» - это первый серийный корабль указанного проекта. До него был создан МРК «Ураган». Он находится у достроечной набережной предприятия «Пелла».Малые ракетные корабли проекта 22800 имеют на вооружении крылатые ракеты морского базирования «Калибр-НК», а также современные артиллерийские комплексы.МРК проекта 22800 «Каракурт» оснащаются интегрированной мачтой с четырьмя неподвижными ФАР многофункционального радиолокационного комплекса «Минерал-М». Имеет радиоэлектронное вооружение «Трасса-Э» и «Сигма-Э».Автономность плавания – 15 суток, дальность плавания – 2,5 тыс. миль. Силовая установка - дизель-электрическая.