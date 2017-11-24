Кадры варварского уничтожения мемориала советским воинам-освободителям в Польше
Польские общественные структуры больше двух месяцев ожидают ответа от прокуратуры на запрос о законности сноса мемориала советским воинам в одном из городов страны. Подробнее в материале.
В польском гороне Тшчанка в сентябре был снесён мемориальный комплекс, посвящённый советским воинам-освободителям. Под плитами мемориала похоронены 56 советских солдат и офицеров, принимавших участие в освобождении Польши от нацистов. Ранее была проведена идентификация 17-ти из них. Наличие захоронения не помешало властям санкционировать акт государственного вандализма по сносу мемориала.
О действиях польского руководства с нескрываемым возмущением говорит глава польской общественной организации «Курск» Ежи Тыц (цитата РИА Новости):
Представители общественного движения «Курск» решили обратиться с исками в прокуратуру по поводу разрушения мемориального комплекса. Ранее ни один из подобных исков, поданных в отношении польских властей, к результату не привёл. Вряд ли прокуратура Польши будет рассматривать и этот иск, учитывая, что вся современная польская политика строится на откровенной русофобии и войне с историей.
Варварский снос мемориала экскаваторами попал на видео (Telewizja Asta):
Как видно, с помощью строительной техники осуществляют не просто демонтаж мемориала, а сознательно дробят его на мелкие фрагменты, чтобы восстановление было уже невозможно.
В польском гороне Тшчанка в сентябре был снесён мемориальный комплекс, посвящённый советским воинам-освободителям. Под плитами мемориала похоронены 56 советских солдат и офицеров, принимавших участие в освобождении Польши от нацистов. Ранее была проведена идентификация 17-ти из них. Наличие захоронения не помешало властям санкционировать акт государственного вандализма по сносу мемориала.
О действиях польского руководства с нескрываемым возмущением говорит глава польской общественной организации «Курск» Ежи Тыц (цитата РИА Новости):
Сегодня мы говорим о происшествии, варварском для нашей христианской страны. То, что случилось в городе Тшчанка, переходит все границы, на основе которых мы живем. В Тшчанке с помощью тяжелой техники уничтожено место, где лежат советские солдаты. Происходящее фиксировалось на видео. Были люди, которые противились этому, были люди, которые над этим смеялись.
Представители общественного движения «Курск» решили обратиться с исками в прокуратуру по поводу разрушения мемориального комплекса. Ранее ни один из подобных исков, поданных в отношении польских властей, к результату не привёл. Вряд ли прокуратура Польши будет рассматривать и этот иск, учитывая, что вся современная польская политика строится на откровенной русофобии и войне с историей.
Варварский снос мемориала экскаваторами попал на видео (Telewizja Asta):
Как видно, с помощью строительной техники осуществляют не просто демонтаж мемориала, а сознательно дробят его на мелкие фрагменты, чтобы восстановление было уже невозможно.
Использованы фотографии: Telewizja Asta
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