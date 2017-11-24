Кадры варварского уничтожения мемориала советским воинам-освободителям в Польше

Сегодня мы говорим о происшествии, варварском для нашей христианской страны. То, что случилось в городе Тшчанка, переходит все границы, на основе которых мы живем. В Тшчанке с помощью тяжелой техники уничтожено место, где лежат советские солдаты. Происходящее фиксировалось на видео. Были люди, которые противились этому, были люди, которые над этим смеялись.

Польские общественные структуры больше двух месяцев ожидают ответа от прокуратуры на запрос о законности сноса мемориала советским воинам в одном из городов страны. Подробнее в материале.В польском гороне Тшчанка в сентябре был снесён мемориальный комплекс, посвящённый советским воинам-освободителям. Под плитами мемориала похоронены 56 советских солдат и офицеров, принимавших участие в освобождении Польши от нацистов. Ранее была проведена идентификация 17-ти из них. Наличие захоронения не помешало властям санкционировать акт государственного вандализма по сносу мемориала.О действиях польского руководства с нескрываемым возмущением говорит глава польской общественной организации «Курск» Ежи Тыц (цитата РИА Новости ):Представители общественного движения «Курск» решили обратиться с исками в прокуратуру по поводу разрушения мемориального комплекса. Ранее ни один из подобных исков, поданных в отношении польских властей, к результату не привёл. Вряд ли прокуратура Польши будет рассматривать и этот иск, учитывая, что вся современная польская политика строится на откровенной русофобии и войне с историей.Варварский снос мемориала экскаваторами попал на видео (Telewizja Asta):Как видно, с помощью строительной техники осуществляют не просто демонтаж мемориала, а сознательно дробят его на мелкие фрагменты, чтобы восстановление было уже невозможно.