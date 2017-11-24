17:03 24 ноября

Кадры варварского уничтожения мемориала советским воинам-освободителям в Польше

Польские общественные структуры больше двух месяцев ожидают ответа от прокуратуры на запрос о законности сноса мемориала советским воинам в одном из городов страны. Подробнее в материале.

В польском гороне Тшчанка в сентябре был снесён мемориальный комплекс, посвящённый советским воинам-освободителям. Под плитами мемориала похоронены 56 советских солдат и офицеров, принимавших участие в освобождении Польши от нацистов. Ранее была проведена идентификация 17-ти из них. Наличие захоронения не помешало властям санкционировать акт государственного вандализма по сносу мемориала.

О действиях польского руководства с нескрываемым возмущением говорит глава польской общественной организации «Курск» Ежи Тыц (цитата РИА Новости):
Сегодня мы говорим о происшествии, варварском для нашей христианской страны. То, что случилось в городе Тшчанка, переходит все границы, на основе которых мы живем. В Тшчанке с помощью тяжелой техники уничтожено место, где лежат советские солдаты. Происходящее фиксировалось на видео. Были люди, которые противились этому, были люди, которые над этим смеялись.



Представители общественного движения «Курск» решили обратиться с исками в прокуратуру по поводу разрушения мемориального комплекса. Ранее ни один из подобных исков, поданных в отношении польских властей, к результату не привёл. Вряд ли прокуратура Польши будет рассматривать и этот иск, учитывая, что вся современная польская политика строится на откровенной русофобии и войне с историей.

Варварский снос мемориала экскаваторами попал на видео (Telewizja Asta):


Как видно, с помощью строительной техники осуществляют не просто демонтаж мемориала, а сознательно дробят его на мелкие фрагменты, чтобы восстановление было уже невозможно.

Использованы фотографии: Telewizja Asta
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Комментарии 37

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  1. Немезида Сегодня, 15:17
    Раз так то в РФ необходимо снести все польские памятники и начать со Смоленска
    Немезида
    1. Шура пермский Сегодня, 15:21
      Польские власти там-вообще пассивыши… этот год , их год по восточному гороскопу… матом охота написать,а нельзя…
      Шура пермский
      1. Немезида Сегодня, 15:27
        Не будьте наивным. Это дело рук именно польских властей.Если бы власти были против,то любая инициатива снизу встретила бы сопротивление силовых структур государства...Польша,вместе с Гитлером,напала на Чехословакию и оккупировала ее.Именно эту дату правильнее считать датой начала Второй Мировой...То что сегодня Польша конфликтует с Украиной,это очень напоминает конфликт Польши с гитлеровской Германией из за территорий,только на Украине выиграет Польша,ее армия бандеровцам не по зубам
        Немезида
        1. Anarchist Сегодня, 15:48
          Цитата: Немезида
          на Украине выиграет Польша,ее армия бандеровцам не по зубам

          Любая та, что можно назвать армией, бандеровцем не по зубам!
          Anarchist
    2. БЛОНДИН Сегодня, 15:30
      Цитата: Немезида
      Раз так то в РФ необходимо снести все польские памятники и начать со Смоленска

      Нет нельзя сносить, это эмоции. Мы не будем уподобляться этому быдлу!
      Каждое Военное, Уголовное, Этическое ПРЕСТУПЛЕНИЕ не должно быть обезличено. У каждого преступления есть кто принимал решение и кто исполнял. А вот дальше против них должны быть санкции на въезд, на экономическую деятельность. А придёт время и союзников у РФ больше будет, а либезящих просто тьма - выдадут ещё и сами привезут
      Каждое преступление документировать!
      БЛОНДИН
      1. Немезида Сегодня, 15:34
        Снести памятники Польши в России не только можно,но и нужно...А иного языка такие как Польша не понимают....Плевать им на ваше документирование...Интересы страны нужно защищать силовыми методами,а не подменять защиту интересов государства статистическими исследованиями преступлений против России...
        Немезида
        1. Астма Сегодня, 15:46
          хорошие слова. а некоторые пшеки...нет, не так, а некоторые Поляки заслуживают моего уважения. не легко нынче отстаивать памятники Русским Воинам, не легко в европейском обществе принимать и сохранять историю, ее фрагменты связанные с Россией.
          Астма
        2. БЛОНДИН Сегодня, 15:57
          Интересы страны нужно защищать силовыми методами,а не подменять защиту интересов государства статистическими исследованиями преступлений против России

          Согласен! За серьёзное преступление максимум через неделю в душе утонул или передозировка
          Но мы же гуманные, не всем положена смертная казнь, кто-то и пожизненно уран добывать должен!
          БЛОНДИН
          1. Немезида Сегодня, 15:59
            Пора заканчивать с гуманизмом для русофобов...Они считают такой гуманизм проявлением слабости и умственной отсталости,что лишь провоцирует их на дальнейшие преступления. Я уж не говорю о том,что в РФ есть лица которые маскируют таким гуманизмом государственную измену,русофобию и антироссийскую деятельность. Это я о таких как Новодворская и Ганнушкина...
            Немезида
        3. aleks_29296 Сегодня, 16:09
          Интересы страны можно защищать разными методами, главное не тупить и не урякать. Сносить польские мемориалы-уподобляться польскому быдлу. В советское время, если я не ошибаюсь, такие вопросы решались закрытием доступа на данные объекты, под видом, скажем, реконструкции. И этого хватало, чтобы вони было на весь мир.
          aleks_29296
          1. Немезида Сегодня, 16:15
            То что снос русских памятников в Польше продолжается уже говорит о том,что ваша политика вредна,ошибочна и не дает результатов...
            Немезида
            1. Fayth Сегодня, 16:30
              Полностью с Вами согласен, а позиция некоторых "не будем уподобляться быдлу" мне чужда и не понятна, знавал одного персонажа, когда жену насиловали трое он бегал вокруг них и причитал, -"Ребята ну что же вы, так нельзя" и т.д. Почему-то читая вот таких неуподобленцев всегда вспоминаю этот случай.
              Fayth
              1. aleks_29296 Сегодня, 16:49
                Ну давай, неуподобленец, начни с мертвыми воевать. Там с ума сходят, а такие, как вы- пытаются не отстать. Я повторюсь, для особо одаренных ура-патриотов-меры должны быть приняты, и меры адекватные (отнюдь не проявления озабоченности), но с мертвыми воевать бесполезно, ибо они срама не имут. А насчет твоего "персонажа"- не путай ситуацию с проституцией.
                aleks_29296
        4. ArhipenkoAndrey Сегодня, 16:45
          А список преступлений уже зашкаливает.
          ArhipenkoAndrey
  2. turbris Сегодня, 15:19
    Нынешние власти в Польше и пришли к власти на волне антисоветизма и русофобии, чего же от них другого ждать? Но история это вещь такая, что со временем правда все равно доходит до народа, независимо от оголтелой пропаганды. Будет другая власть, уйдет в небытие русофобия, но такие действия никогда не забудутся и восстановить добрососедские отношения будет очень трудно. Народ в Польше это понимает, а власть нет, что будет с Польшей если США и ЕС перестанут быть гегемонами в мире?
    turbris
    1. Fayth Сегодня, 16:34
      Вы очень наивны и малознакомы с историей, русофобия уйдет только вместе с русскими, это борьба на выживания. После Победы они все ушли в подполье на подконтрольных территориях, но никуда не делись, пришло время и все вылезли, так будет всегда, тут либо ишак, либо падишах.
      Fayth
  3. pvv113 Сегодня, 15:20
    И эти мрази считают себя цивилизованной страной?
    pvv113
  4. Primoos Сегодня, 15:21
    Крайняя степень падения! Бороться с мертвыми! Манкурты стараются успеть, знают, что их часы сочтены. Время работает на РОССИЮ, на ПРАВДУ. Осознают свое ничтожество. Отсюда злоба и страх.
    Primoos
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 15:23
    Пора польшу убрать с планеты.Заигрались.
    ВЕРЕСК
  6. кедр Сегодня, 15:26
    Сдается, что разрушая памятники и мемориалы советским солдатам - освободителям, они закладывают фундаменты новым Освенцимам, газовым камерам и крематориям Еврлага...
    "Каждому своё..."
    кедр
  7. alekc75 Сегодня, 15:26
    и что наш мид одними протестами и всё??????
    alekc75
  8. Петр1 Сегодня, 15:27
    К большому сожалению люди уходят и прошлое забывается,так происходит всегда,жаль конечно.
    Петр1
  9. Горный стрелок Сегодня, 15:27
    Гореть в аду будут "праведные католики", за осквернение могил am
    А мы ЗАПОМНИМ.
    Горный стрелок
  10. SCHWERIN Сегодня, 15:42
    Хохлы сносили памятники. И что? Поляки уже сносят не первый за год. И что? Сотрясаем воздух. Кстати это не памятник. Там могильный обелиск с именами погибших бойцов и командиров. Его вроде как не крушат? А если его уничтожат, то это уже глумление. Ну в понедельник Захарова выскажет озабоченность. После мальчика в фатерлянде это нормально.
    SCHWERIN
  11. Sergey53 Сегодня, 15:42
    Вчера памятник "бандеровцам" снесли и закатали в асфальт. Сегодня Нашим воинам погибшим за их освобождение. Я так думаю это на ГЕНОЦИД смахивает.
    Sergey53
  12. SPLV Сегодня, 15:45
    .
    Текст комментария слишком короткий и не несёт информации. Только эмоции.
    SPLV
  13. Altona Сегодня, 15:46
    Уничтожать могилу или захоронение, безотносительно кто там похоронен-это преступление и вандализм.Тем более уничтожать могилы тех, кто освобождал Польшу. Мой дед похоронен под Минском, погиб в жестоком бою 5 июля 1944 года. А ведь 380 дивизия,где он служил, затем освобождала Польшу. Неприятно осознавать такие вещи, что так по-хамски ведут себя польские власти.
    Altona
  14. Altona Сегодня, 15:47
    Цитата: Немезида
    Раз так то в РФ необходимо снести все польские памятники и начать со Смоленска

    -------------------------
    Не надо такими вещами заниматься. Можно просто запретить полякам доступ к этим захоронениям.
    Altona
  15. rocket757 Сегодня, 15:47
    До варварства доходить??? Не стоит с этих пример брать, будем оставаться людьми. Им за всё воздастся!
    Вычеркнуть это государство из всех ... и из всего, вот и весь сказ.
    rocket757
  16. Incvizitor Сегодня, 15:49
    Вот когда ФШУ задавим, приползут эти черви РФ ботинки целовать всё будут восстанавливать на свои средства и ещё за моральный ущерб платить.
    Incvizitor
  17. Hiss Сегодня, 15:55
    Почитал комменты под видео - вакханалия глупости и национализма, с редкими вкраплениями от нормальных людей. Варвары и гниль они, а не славяне. Как же мерзко..
    Hiss
  18. Ingvar0401 Сегодня, 16:02
    Немезида, Вы тоже не будьте наивной. Я живу в Балтийске с 1976 года и видел поляков, которые приходили к нам в рамках Варшавского договора. Натуральные цыгане - ходили продавали сломанные солнечные очки, а моей маме, которая работала в аптеке, даже поношенный лифчик пытались продать. Зато от нас - плюшевые медведи больше человеческого роста, утюги, кастрюли и чайники.......
    Ingvar0401
  19. Zaurbek Сегодня, 16:04
    Мы сами виноваты...нужно снести все польские памятники...и сделать там парки.
    Zaurbek
  20. tomket Сегодня, 16:07
    Раскатать мемориал Катыни к едреным петушкам!!!
    tomket
    1. japs Сегодня, 16:38
      Прежде сноса мемориала в Катыни следует утвердить Госдумой повторное расследование, кто когда и как стрелял там,а уж потом, снести к Бениной маме!
      japs
  21. Ingvar0401 Сегодня, 16:07
    Не хочу бросать тень на всю нацию - я год прожил в Польше, но был реальный случай, когда в кафе к нам подошли поляки и сказали - "Польска армия воевала, а радецка отдыхала". Большая часть из них реально верят, что в ВОВ победили "четыре танкиста и собака". Забывая о многонациональности экипажа танка и о том, что овчарка была немецкая.....
    Ingvar0401
  22. aleks_29296 Сегодня, 16:17
    [quote=aleks_29296]Интересы страны можно защищать разными методами, главное не тупить и не урякать. Сносить польские мемориалы-уподобляться польскому быдлу. В советское время, если я не ошибаюсь, такие вопросы решались закрытием доступа на данные объекты, под видом, скажем, реконструкции. И этого хватало, чтобы вони было на весь мир.
    aleks_29296
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