Россия продолжает поставлять в США нелетальное оружие

Однако в 2017 году в России вступили в силу изменения в закон "Об оружии". В соответствии с ним, "Рособоронэкспорт" получил право экспортировать гражданское и служебное оружие. Это – новый для нас рынок, но мы обладаем полной компетенцией,

РФ продолжает поставлять в США нелетальное стрелковое оружие. Травматические пистолеты «Оса» американские партнеры закупают для шерифов, передает Интерфакс-АВН сообщение начальника департамента безопасности "Рособоронэкспорта" Валерия Варламова.Варламов, возглавивший делегацию компании на выставке «МИЛИПОЛ 2017» в Париже, пояснил, что оружие нелетального действия не является продукцией военного назначения, поэтому его поставки за рубеж предприятия-изготовители имеют право осуществлять самостоятельно.сказал он.Изготовлением бесствольных пистолетов «Оса» занимается концерн «Техмаш». В прошлом году пресс-служба концерна сообщила, что для шерифов штата Аризона закуплена первая партию из 60-ти пистолетов и 10 тысяч патронов к ним.В пресс-службе назвали «Осу» «гуманным» пистолетом, который оказывает в первую очередь «сдерживающее и психологическое воздействие».Как отмечали сами шерифы, данное оружие позволит правоохранителям меньше убивать и задерживать больше нарушителей. А еще «Оса» повышает их безопасность благодаря особенности конструкции – отсутствию движущихся возвратно-поступательных деталей. Пистолет не заклинивает, он надежен.