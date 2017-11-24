17:04 24 ноября

Россия продолжает поставлять в США нелетальное оружие

РФ продолжает поставлять в США нелетальное стрелковое оружие. Травматические пистолеты «Оса» американские партнеры закупают для шерифов, передает Интерфакс-АВН сообщение начальника департамента безопасности "Рособоронэкспорта" Валерия Варламова.



Варламов, возглавивший делегацию компании на выставке «МИЛИПОЛ 2017» в Париже, пояснил, что оружие нелетального действия не является продукцией военного назначения, поэтому его поставки за рубеж предприятия-изготовители имеют право осуществлять самостоятельно.


Однако в 2017 году в России вступили в силу изменения в закон "Об оружии". В соответствии с ним, "Рособоронэкспорт" получил право экспортировать гражданское и служебное оружие. Это – новый для нас рынок, но мы обладаем полной компетенцией,
сказал он.

Изготовлением бесствольных пистолетов «Оса» занимается концерн «Техмаш». В прошлом году пресс-служба концерна сообщила, что для шерифов штата Аризона закуплена первая партию из 60-ти пистолетов и 10 тысяч патронов к ним.

В пресс-службе назвали «Осу» «гуманным» пистолетом, который оказывает в первую очередь «сдерживающее и психологическое воздействие».

Как отмечали сами шерифы, данное оружие позволит правоохранителям меньше убивать и задерживать больше нарушителей. А еще «Оса» повышает их безопасность благодаря особенности конструкции – отсутствию движущихся возвратно-поступательных деталей. Пистолет не заклинивает, он надежен.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 15:15
    Лучше бы пеньковые веревки и хозяйственное мыло.Впрочем им достаточно и одного мыла что бы копыта отбросить
    210окв
    1. Primoos Сегодня, 15:25
      Шерифы любят убивать негров, значит будут убивать и дальше. Резинострел не панацея. Пистолеты же у них не отберут? Да и цифра смешная-60 штук.
      Primoos
      1. zivXP Сегодня, 15:32
        Просто попробовать хотят на "шерифах штата Аризона". Думаю быстро перехотят.
        zivXP
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:21
    И у нас их применяют.Охрана.Главное-не бузить с ними.Штучка ещё та! wassat
    ВЕРЕСК
    1. anjey Сегодня, 16:02
      оса -хороший пистолет еще и с ЛЦУ новые модели -жаль что внутренний рынок гражданского оружия сократили за счет ужесточения требований и финансовых затрат на получение лицензии....
      anjey
      1. алекс-сп Сегодня, 16:09
        Интересно, какого качества патроны? раньше было не очень...
        алекс-сп
        1. Berkut154 Сегодня, 16:14
          Сейчас даже очень. Ребра ломает только в путь даже если в зимней плотной одежде. В голову лучше не попадать, вариантов нет. Сесть можно за превышение пределов..
          Berkut154
          1. алекс-сп Сегодня, 16:17
            я имел ввиду количество осечек, а мощность первых патронов была даже излишней...
            алекс-сп
  3. Симон Сегодня, 16:22
    Цитата: Primoos
    Шерифы любят убивать негров, значит будут убивать и дальше. Резинострел не панацея. Пистолеты же у них не отберут? Да и цифра смешная-60 штук.

    А может это для шерифов? what
    Симон
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