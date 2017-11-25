Как Романов запускает утки вместо БПЛА

22 ноября в Киеве состоялась видеоконференция на тему «Переоснащение украинской армии авиационными беспилотными комплексами. Итоги года. Успехи, проблемы и вызовы».Организаторами данного мероприятия стали информационно-консалтинговая компания Defense Express и украинская производитель беспилотных авиационных комплексов «НПП «Атлон Авиа».Буквально с первых секунд видеотрансляции обратило на себя внимание то, что на данном мероприятии отсутствовали представители государственных структур – ВСУ и государственного концерна «Укроборонпром».Такое нежелание участвовать можно было бы понять, если бы ВСУ был полностью обеспечен суперсовременными БАК от Укроборонпрома. Однако реальное положение совсем иное. На данный момент ВСУ не имеет на вооружении ни одного отечественного БАК производства госконцерна. Мало того, используемые беспилотники произведены либо частными компаниями, либо волонтерами, а их количество ничтожно мало.По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згуреца разработкой и производством БПЛА для армии в Украине сейчас занимается не более десяти компаний, которые не в состоянии полностью обеспечить ее потребности.При этом, на сегодня ни одна из частных и государственных компаний не получила госзаказ на следующий год и не знает, как она будет загружена в следующем году.«Это существенно разбалансирует работу и планирование частных компаний. Возможно, это одна из причин, по которым количество компаний, разрабатывающих БПЛА, значительно сократилась – с 50 в 2015 году до 10. Из этих 10 я знаю компании, которые сейчас думают о выполнении экспортных заказов, а не заказа Минобороны», – сказал эксперт.Выходит, что проблема есть, но волнует она только частников и волонтеров.Тогда как понимать руководство Укроборонпрома, которое регулярно рассказывает об очередных успехах в этой области? Слащавый Романов и его «успешные менеджеры» под вывеской госконцерна регулярно презентуют «прошедшие ведомственные испытания» беспилотники украинских частных компаний и волонтеров, которые так и не поставят на вооружение.Ответ очевиден. Руководству Укроборонпрома гораздо выгоднее закупать более дорогие иностранные БЛА, получая нехилые откаты, нежели заниматься производством собственных. Отечественные разработки Романову нужны лишь как хорошая картинка, которая позволяет скрывать его реальную преступную деятельность.