Теракт в мечети Египта унёс свыше 50 жизней

Из Египта поступают сообщения об очередном кровавом теракте. На сей раз террористы атаковали мечеть в одном из населённых пунктов в провинции Северный Синай. Террористическая атака осуществлена в городе Эр-Рауда, в нескольких километрах от административного центра провинции – Эль-Ариша.По первоначальным данным, в результате взрыва погибли не менее 55 человек, более 75 получили ранения. Число погибших может быть значительно больше – на данный момент спасательные работы приостановлены, так как поступили сообщения о возможности повторного взрыва в окрестностях мечети. Сообщается, что среди жертв теракта есть и египетские военнослужащие.Погибших до прибытия карет скорой помощи доставляют в уцелевшие помещения мечети.Ответственность за террористический акт взяла на себя группировка, связанная с так называемым «Исламским государством» (*запрещено в России).По некоторым данным, взрыв в мечети был осуществлён террористом-смертником.Террористическая атака на мечеть является очередным доказательством того, что группировка ИГИЛ (*) никакого отношения к исламу не имеет, а является проплаченным сборищем, призванным нести хаос и смерть там, где это выгодно её основным спонсорам.