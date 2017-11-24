17:00 24 ноября

Теракт в мечети Египта унёс свыше 50 жизней

Из Египта поступают сообщения об очередном кровавом теракте. На сей раз террористы атаковали мечеть в одном из населённых пунктов в провинции Северный Синай. Террористическая атака осуществлена в городе Эр-Рауда, в нескольких километрах от административного центра провинции – Эль-Ариша.

По первоначальным данным, в результате взрыва погибли не менее 55 человек, более 75 получили ранения. Число погибших может быть значительно больше – на данный момент спасательные работы приостановлены, так как поступили сообщения о возможности повторного взрыва в окрестностях мечети. Сообщается, что среди жертв теракта есть и египетские военнослужащие.

Погибших до прибытия карет скорой помощи доставляют в уцелевшие помещения мечети.


Теракт в мечети Египта унёс свыше 50 жизней


Ответственность за террористический акт взяла на себя группировка, связанная с так называемым «Исламским государством» (*запрещено в России).

По некоторым данным, взрыв в мечети был осуществлён террористом-смертником.

Террористическая атака на мечеть является очередным доказательством того, что группировка ИГИЛ (*) никакого отношения к исламу не имеет, а является проплаченным сборищем, призванным нести хаос и смерть там, где это выгодно её основным спонсорам.

Использованы фотографии: @EgyptWOT

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Комментарии 5

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  1. Sergey53 Сегодня, 15:37
    То, что исламское государство собрано из антиобщественных элементов ни у кого не вызывает сомнений. На американском континенте в своё время тоже образовалось идентичное государство, с аналогичным набором людей. Выполняет те же функции. Что с ним делать?
    Sergey53
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 15:48
    Вот же негодяи! Ну, почему на них нет управы?!! Если не людской, то хоть кары небесной!
    Вождь краснокожих
    1. сибиралт Сегодня, 16:21
      По поводу кары небесной и божьего вмешательства.
      Тут, по ящику, один священник, занимаясь строительством храма на Родине Михаила Евдокимова, на вопрос - как идет работа, имеются ли средства на строительство, ответил - "с божьей помощью и посредством интернета".
      сибиралт
  3. Холуай Сегодня, 16:00
    У Египта слабые органы гос безопасности...
    Холуай
    1. dzvero Сегодня, 16:45
      Етого типа терактов трудно предотвратить и легко прошляпить.
      dzvero
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