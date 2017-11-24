16:59 24 ноября

Пекин добился от Сеула уступок в вопросе ПРО

Китай и Южная Корея стабилизировали отношения и подтвердили ранее достигнутые договоренности, касающиеся размещения на Корейском полуострове системы ПРО THAAD, сообщает Коммерсантъ.



В Китае есть пословица, что обещания нужно держать, а действия должны быть решительными. Мы надеемся, что Южная Корея должным образом подойдет к этой проблеме,
сказал глава МИД КНР Ван И после беседы со своим южнокорейским коллегой Кан Гён Хва в Пекине.


Китайский министр имел в виду выполнение достигнутого 31 октября соглашения о нормализации отношений между странами после более чем годичного «похолодания».

Окончательно отношения будут восстановлены в ходе первого визита в Пекин южнокорейского президента Мун Чжэ Ина (подготовка поездки и была основным содержанием встречи министров).

«Сеул пообещал не разворачивать новые установки комплекса THAAD (сейчас их шесть) и не интегрировать противоракетную оборону страны в американскую противоракетную систему в регионе, а также исключил возможность формирования трехстороннего альянса с США и Японией», – говорится в статье.

Кан Гён Хва также заверила китайских коллег, что уже размещенный комплекс THAAD «ни при каких условиях не будет использован против Китая».

Я верю, что эти меры позволят нам преодолеть трудности и быстро вернуться к нормальным отношениям,
добавила глава МИД РК.

По подсчетам Korea Development Bank, год негласных санкций Пекина против Сеула (они начались в августе 2016 года и усилились в марте 2017-го) обошелся в сумму «от $6,4 млрд (прямые потери) до $20,3 млрд (недополученная прибыль)». Больше других досталось многопрофильному конгломерату Lotte, который предоставил свое поле для гольфа для размещения THAAD. Его продажи в Китае за год упали на 88%.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 20

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  1. Самаритянин Сегодня, 15:42
    О КАК! Корейский холодильник победил американскую противоракетную систему laughing
    Самаритянин
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:45
      Пример того, как надо бороться за свои интересы. Китай молодцы!
      Диванный Хенераль
      1. Самаритянин Сегодня, 15:48
        Ну, мы тоже могём:
        Самаритянин
    2. destination Сегодня, 15:50
      Я верю, что эти меры позволят нам преодолеть трудности и быстро вернуться к нормальным отношениям,
      добавила глава МИД РК.
      Золотые слова.Никто воевать не хочет.Ну,разве кроме некоторых на форуме нашем...
      destination
    3. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 15:58
      )) не покупайте продукцию Лотте, это Чокопай, милкс, чипсы и тд. Это международный бренд) Особенно известный в Приморье. И они прекрасно понимают (не в учет нас, а в обще)).
      N.O.M.A.D.E.
    4. Paranoid50 Сегодня, 16:32
      Цитата: Самаритянин
      Корейский холодильник победил
      Ну,да - Самсунг "side by side". laughing Дык,не ровен час, в него,если что, северный сосед заглянуть может. Тут и Кимушка свою роль отыграл на "пять".
      Paranoid50
  2. Incvizitor Сегодня, 15:46
    Сеул пообещал не разворачивать новые установки комплекса THAAD (сейчас их шесть) и не интегрировать противоракетную оборону страны в американскую противоракетную систему в регионе, а также исключил возможность формирования трехстороннего альянса с США и Японией

    Оооо скоро "исключительных" и оттуда исключат, загибается старая кляча, совсем одряхлела- усыплять пора. lol
    Incvizitor
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 15:46
    Сеулу стоит прислушаться к Пекину.А обоим вместе-к Москве.
    ВЕРЕСК
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:48
      С какого перепугу там Москва?
      Диванный Хенераль
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:50
        С какого перепугу там Москва? Кто рулит Миром?
        ВЕРЕСК
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 15:55
          Неужели?
          Пример "руления" вас не затруднит привести, ну скажем, за последний год...
          Диванный Хенераль
          1. Anarchist Сегодня, 16:01
            Поклоны в Москве ближневосточных шейхов! hi
            Anarchist
          2. ВЕРЕСК Сегодня, 16:06
            Пример "руления" вас не затруднит привести, ну скажем, за последний год... Сирия в счёт не идёт?Могу про Египет скинуть.Или в тему Ливия будет?Очень скоро.Могу про Елоунстоун рассказать.Ваши вопросы-мои ответы.Рулите жёстко.
            ВЕРЕСК
            1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:26
              В пику могу возразить - скандалы с ВАДА.
              Сирия - хм... спорно, весьма спорно...
              Про Египет и Ливию охотно ознакомлюсь с информацией.
              Про елоунстоун тоже согласен пополнить багаж знаний.
              Поделитесь ссылками, если не трудно.
              Диванный Хенераль
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:31
                Поделитесь ссылками, если не трудно.Никаких ссылок.Простая работа.Мотаюсь тут по миру.ВАДА-крындец скоро этой конторе.Египет,Ливия-могу с собой взять.Елоунстоун-учите географию.
                ВЕРЕСК
                1. Диванный Хенераль Сегодня, 16:32
                  С географией как-то проблем не было.
                  Египет и Ливия - не спасибо, лучше вы к нам... на три дня.
                  Про ВАДА - почему трындец и откуда инфа?
                  Стал быть никаких ссылок, только личные ощущения? Слабо доказательная база.
                  Диванный Хенераль
    2. КОМОД Сегодня, 16:19
      Цитата: ВЕРЕСК
      Сеулу стоит прислушаться к Пекину.А обоим вместе-к Москве.

      Так и будет в скором времени...
      КОМОД
  4. Sergey53 Сегодня, 15:46
    Китайцы молодцы. Могут когда захотят.
    Sergey53
    1. askort154 Сегодня, 16:29
      Sergey53.....Китайцы молодцы. Могут когда захотят.


      Но и Ю. Корея, это не Румыния или Польша. Кан Гён Хва, изначально противился размещению ПРО США на своей территории. Американцы надавили, и он отступил. Когда в апреле , привезли первые 2 установки,прошли народные демонстрации противников. А после "раздрая" с КНДР, США привезли ещё 4., ссылаясь на угрозу КНДР. Так что, китайцам не потребовалось много усилий.Хотя, конечно, молодцы ! Умеют убеждать.
      askort154
  5. Hariton Laptev Сегодня, 16:24
    Красавчики Китай истинное торжество дипломатии.
    Hariton Laptev
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