Пекин добился от Сеула уступок в вопросе ПРО
Китай и Южная Корея стабилизировали отношения и подтвердили ранее достигнутые договоренности, касающиеся размещения на Корейском полуострове системы ПРО THAAD, сообщает Коммерсантъ.
Китайский министр имел в виду выполнение достигнутого 31 октября соглашения о нормализации отношений между странами после более чем годичного «похолодания».
Окончательно отношения будут восстановлены в ходе первого визита в Пекин южнокорейского президента Мун Чжэ Ина (подготовка поездки и была основным содержанием встречи министров).
«Сеул пообещал не разворачивать новые установки комплекса THAAD (сейчас их шесть) и не интегрировать противоракетную оборону страны в американскую противоракетную систему в регионе, а также исключил возможность формирования трехстороннего альянса с США и Японией», – говорится в статье.
Кан Гён Хва также заверила китайских коллег, что уже размещенный комплекс THAAD «ни при каких условиях не будет использован против Китая».
По подсчетам Korea Development Bank, год негласных санкций Пекина против Сеула (они начались в августе 2016 года и усилились в марте 2017-го) обошелся в сумму «от $6,4 млрд (прямые потери) до $20,3 млрд (недополученная прибыль)». Больше других досталось многопрофильному конгломерату Lotte, который предоставил свое поле для гольфа для размещения THAAD. Его продажи в Китае за год упали на 88%.
В Китае есть пословица, что обещания нужно держать, а действия должны быть решительными. Мы надеемся, что Южная Корея должным образом подойдет к этой проблеме,сказал глава МИД КНР Ван И после беседы со своим южнокорейским коллегой Кан Гён Хва в Пекине.
Китайский министр имел в виду выполнение достигнутого 31 октября соглашения о нормализации отношений между странами после более чем годичного «похолодания».
Окончательно отношения будут восстановлены в ходе первого визита в Пекин южнокорейского президента Мун Чжэ Ина (подготовка поездки и была основным содержанием встречи министров).
«Сеул пообещал не разворачивать новые установки комплекса THAAD (сейчас их шесть) и не интегрировать противоракетную оборону страны в американскую противоракетную систему в регионе, а также исключил возможность формирования трехстороннего альянса с США и Японией», – говорится в статье.
Кан Гён Хва также заверила китайских коллег, что уже размещенный комплекс THAAD «ни при каких условиях не будет использован против Китая».
Я верю, что эти меры позволят нам преодолеть трудности и быстро вернуться к нормальным отношениям,добавила глава МИД РК.
По подсчетам Korea Development Bank, год негласных санкций Пекина против Сеула (они начались в августе 2016 года и усилились в марте 2017-го) обошелся в сумму «от $6,4 млрд (прямые потери) до $20,3 млрд (недополученная прибыль)». Больше других досталось многопрофильному конгломерату Lotte, который предоставил свое поле для гольфа для размещения THAAD. Его продажи в Китае за год упали на 88%.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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