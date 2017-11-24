Пекин добился от Сеула уступок в вопросе ПРО

В Китае есть пословица, что обещания нужно держать, а действия должны быть решительными. Мы надеемся, что Южная Корея должным образом подойдет к этой проблеме,

Я верю, что эти меры позволят нам преодолеть трудности и быстро вернуться к нормальным отношениям,