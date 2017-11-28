Авиация против танков (часть 14)

F-84G

F-84E наносит удар НАР по цели в Корее[/i

[i]Т-34-85 на мосту разрушенном американской авиацией

F-86F

MD-450 Ouragan

Пуск НАР с истребителя-бомбардировщика «Хантер»

Истребитель-бомбардировщик Super Mystère В2

Западногерманский G.91R-3

G.91Y

Пуск НАР с F-100D по цели во Вьетнаме

НАР Zuni

Пуск НАР Zuni с A-4F

Сброс бомб с A-7D

Французский истребитель-бомбардировщик «Ягуар А»

Британский Jaguar GR.Mk.1

Французский «Ягуар А» эскадрильи 4/11 Jura во время полёта над Чадом



Кассетная авиабомба MK-20 Rockeye

Подготовка к боевому применению кассетной бомбы BL755

F-104G

Лёгкий штурмовик «Альфа Джет», принадлежащий «Люфтваффе»

27-мм пушка Mauser ВК 27

Ранний вариант вооружения Alpha Jet А

Модель одноместного Alpha Jet C

По материалам:

http://techno-story.ru/articles/aircrafts/424-reaktivnyj-grom-nad-koreej-f-84-thunderjet

http://www.fighter-planes.com/info/g91.htm

https://www.copybook.com/news/sale-or-scrap-israels-military-equipment-disposals

https://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/mk20.htm

http://en.valka.cz/topic/view/64335/GBR-BL-755

В послевоенное время, с наступлением «реактивной эры», в США и Великобритании достаточно долго на вооружении сохранялись боевые самолёты с поршневыми двигателями. Так, американский поршневой штурмовик А-1 Skyraider, совершивший первый полёт в марте 1945 года, использовался американскими вооруженными силами до 1972 года. А в Корее наравне с реактивными «Тандерджетами» и «Сейбрами» летали поршневые «Мустанги» и «Корсары». То, что американцы не спешили отказываться от, казалось бы, безнадёжно устаревших самолётов, было связано с невысокой эффективность реактивных истребителей-бомбардировщиков при выполнении задач непосредственной авиационной поддержки. Слишком высокая скорость полёта реактивных самолётов затрудняла обнаружение точечных целей. А низкая на первых порах топливная эффективность и малая полезная нагрузка не позволяли превзойти машины, созданные в годы Второй мировой.В 50-60 годы за рубежом не было принято на вооружение ни одного боевого самолёта, предназначенного для действий над полем боя и борьбы с бронетехникой в условиях сильного зенитного противодействия. На Западе делали ставку на реактивные истребители-бомбардировщики с крейсерской скоростью полёта 750-900 км/ч.В 50-е годы основным ударным самолётом стран НАТО являлся F-84 Thunderjet. Первой по настоящему боеспособной модификацией стал F-84E. Истребитель-бомбардировщик с максимальной взлётной массой 10250 кг мог взять боевую нагрузку весом 1450 кг. Боевой радиус без ПТБ составлял 440 км. «Тандерджет», впервые поднявшийся в воздух в феврале 1946 года, был одним из первых американских реактивных истребителей, и имел прямое крыло. В связи с этим его максимальная скорость у земли не превышала 996 км/ч, но в то же время благодаря неплохой маневренности самолёт хорошо подходил на роль истребителя-бомбардировщика.Встроенное вооружение «Тандерджета» состояло из шести пулемётов калибра 12,7-мм. На внешней подвеске могли быть размещены авиабомбы массой до 454 кг или 16 127-мм НАР. Очень часто в ходе боевых действий на Корейском полуострове F-84 атаковал цели ракетами 5HVAR. Эти ракеты, принятые на вооружение в 1944 году, могли успешно применяться для борьбы с танками.В связи с высокой эффективностью 127-мм неуправляемых ракет в ходе боевых действий число подвешиваемых НАР на F-84 увеличили в два раза. Впрочем, потери северокорейских танкистов непосредственно от ударов боевой авиации «Войск ООН» были относительно не велики.Наступательный порыв воинских подразделений КНДР и «китайских народных добровольцев» иссякал, когда прекращался подвоз боеприпасов, горючего и продовольствия. Американская авиация успешно уничтожала мосты, переправы, громила железнодорожные узлы и транспортные колонны. Таким образом, не имея возможности эффективно бороться с танками на поле боя, истребители-бомбардировщики делали их продвижение без должного тылового обеспечения невозможным.Другим достаточно распространенным западным истребителем-бомбардировщиком был «Сейбр» модификаций F-86F. В середине 50-х в США уже началось производство сверхзвуковых боевых самолётов, и потому дозвуковые истребители активно передавали союзникам.На четырех узлах подвески F-86F мог нести напалмовые баки или авиабомбы общей массой до 2200 кг. С самого начала серийного производства истребителя данной модификации имелась возможность подвески 16 НАР 5HVAR, в 60-е годы в состав его вооружения ввели блоки с 70-мм неуправляемыми ракетами Mk 4 FFAR. Встроенное вооружение состояло из 6 крупнокалиберных пулемётов или четырёх 20-мм пушек. Самолёт с максимальной взлётной массой 8 230 кг у земли развивал скорость 1106 км / ч.Основное преимущество «Сейбра» перед «Тандерджетом» заключалось в большей тяговооруженности, что давало лучшую скороподъёмность и хорошие взлётно-посадочные характеристики. Хотя лётные данные F-86F были выше, ударные возможности машин находились примерно на одном уровне.Примерным аналогом «Тандерджета» был французский Dassault MD-450 Ouragan фирмы. Самолёт с максимальной взлётной массой около 8000 кг, у земли разгонялся до 940 км/ч. Боевой радиус действия – 400 км. Встроенное вооружение включало в себя четыре 20-мм пушки. На двух узлах подвески размещались бомбы массой до 454 кг или НАР.Хотя общий тираж построенных «Ураганов» составлял примерно 350 единиц, самолет активно участвовал в боевых действиях. Помимо ВВС Франции он состоял на вооружении Израиля, Индии и Сальвадора.Неплохим потенциалом в борьбе с бронетехникой обладал британский Hawker Hunter. Этот дозвуковой истребитель, впервые поднявшийся в воздух летом 1951 года, должен был осуществлять противовоздушную оборону Британских островов, получая команды с наземных радиолокационных станций. Однако в качестве истребителя ПВО из-за возросшей скорости советских бомбардировщиков «Хантер» очень быстро устарел. В то же время он был относительно прост, обладал прочным, добротно сделанным планером и мощным встроенным вооружением, состоящим из четырёхствольной батареи 30-мм пушек «Аден» с боекомплектом 150 снарядов на ствол и хорошей маневренностью на малых высотах. Истребитель-бомбардировщик Hunter FGA.9 с максимальной взлётной массой 12000 кг, мог взять боевую нагрузку весом 2700 кг. Боевой радиус действия достигал 600 км. Максимальная скорость у земли – 980 км/ч.Консервативные англичане сохранили в составе вооружения «Хантера» те же неуправляемые реактивные снаряды, которыми пилоты «Тайфунов» и «Темпестов» уничтожали немецкие танки. Истребитель-бомбардировщик «Хантер» по противотанковым возможностям существенно превосходил «Сейбр» и «Тандерджет». Этот самолёт очень неплохо зарекомендовал себя в арабо-израильских и индо-пакистанских конфликтах, оставаясь в строю до начала 90-х годов. Одновременно с «Хантерами» в Индии и арабских странах на вооружении состояли советские истребители бомбардировщики Су-7Б, и имелась возможность сравнить эти две машины в реальных боевых действиях, в том числе и при нанесении ударов по бронетехнике. Выяснилось, что «Хантер» при меньшей максимальной скорости полёта в силу лучшей манёвренности больше подходит для действий на небольшой высоте в качестве самолёта непосредственной авиационной поддержки. Он мог взять больше бомб и реактивных снарядов и при равном калибре пушек обладал большей массой залпа. В ВВС Индии в начале 70-х имеющиеся «Хантеры» приспособили для подвески 68-мм кумулятивных НАР французского производства и советских кассетных бомб снаряженных ПТАБ. Это в свою очередь существенно повысило противотанковый потенциал истребителя-бомбардировщика. При атаке точечной цели обзор из кабины пилота «Хантера» был лучше. Боевая живучесть машин оказалась примерно на одном уровне, но Су-7Б за счёт большей скорости полёта мог быстрей выйти из зоны действия зенитной артиллерии.Ударные варианты «Хантера» ценились за надёжность, простое и относительно недорогое обслуживание и неприхотливость к качеству взлётно-посадочных полос. Примечательно, что бывшие швейцарские «Хантеры» до сих пор используются американской частной военной авиационной компанией АТАК, для имитации на учениях российских штурмовиков.До начала 60-х годов в ВВС стран НАТО в основном преобладали боевые самолеты американского и британского производства, что ни в коей мере не устраивало европейских производителей авиатехники. Во Франции в качестве истребителей бомбардировщиков использовались MD-454 Mystère IV и Super Mystère, которые вели свою родословную от «Урагана».Французские «Мистэры» были твёрдыми середнячками, они не блистали очень высокими лётными данными или оригинальными техническими решениями, но вполне соответствовали своему предназначению. Хотя французские истребители-бомбардировщики первого поколения неплохо проявили себя и в индо-пакистанских, и арабо-израильских войнах, они не нашли покупателей в Европе.«Супер Мистэр», загруженный под завязку топливом и вооружением, весил 11660 кг. При этом он мог взять до тонны боевой нагрузки. Встроенное вооружение – две 30-мм пушки DEFA 552 с боекомплектом 150 выстрелов на ствол. Максимальная скорость полёта на большой высоте, без внешних подвесок – 1250 км/ч. Боевой радиус – 440 км.Во второй половине 50-х был объявлен конкурс на единый лёгкий ударный самолёт НАТО. Генералы хотели получить лёгкий истребитель-бомбардировщик с лётными данными американского F-86F, но больше приспособленный для действий на малых высотах и лучшим обзором вперёд – вниз. Самолёт должен был иметь возможность вести оборонительный воздушный бой с советскими истребителями. Встроенное вооружение должно было состоять из 6 крупнокалиберных пулемётов, 4 20-мм пушек или из 2 30-мм пушек. Боевая нагрузка: 12 неуправляемых 127-мм ракет, или двух 225 кг бомб, или двух напалмовых баков, или двух подвесных пулемётно-пушечных контейнеров, массой до 225 кг каждый. Большое внимание уделялось живучести и стойкости к боевым повреждениям. Кабина самолёта с передней полусферы должна была быть прикрыта лобовым бронестеклом, а также иметь защиту нижней и задней стенок. Баки с горючим должны были выдерживать прострел без утечек 12,7-мм пулями, топливопроводы и другое важное оборудование предлагалось размещать в наименее уязвимых для зенитного обстрела местах. Бортовое радиоэлектронное оборудование лёгкого ударного самолёта предусматривалось максимально простым, обеспечивающим возможность применения днём и в простых метеоусловиях. Особо оговаривалась минимальная стоимость самого самолёта и его жизненного цикла. Обязательным условием была возможность базирования на грунтовых аэродромах и независимость от сложной аэродромной инфраструктуры.В конкурсе приняли участие заинтересованные европейские и американские авиастроительные фирмы. Финансирование проектов велось США, Францией и Италией. При этом французы усиленно проталкивали свой Dassault Mystere 26, а британцы рассчитывали на победу Hawker Hunter. К их глубокому разочарованию, победителем в конце 1957 года был объявлен итальянский Aeritalia FIAT G.91. Этот самолёт во многом напоминал американский «Сейбр». Более того, ряд технических решений и узлов были просто скопированы с F-86.Итальянский G.91 получился очень лёгким, его максимальная взлётная масса была рекордно низкой - 5500 кг. В горизонтальном полёте самолёт мог развить скорость 1050 км/ч, боевой радиус составлял 320 км. Первоначально встроенное вооружение включало в себя четыре 12,7-мм пулемёта. На четырёх узлах подвески под крылом размещалась боевая нагрузка массой 680 кг. Для увеличения дальности полёта вместо вооружения подвешивались два сбрасываемых топливных бака ёмкостью 450 литров.Войсковые испытания G.91 предсерийной партии, проведённые ВВС Италии в 1959 году, продемонстрировали неприхотливость самолёта к условиям базирования и способность действовать со слабо подготовленных грунтовых ВПП. Все наземное оборудование, необходимое для подготовки к полётам, транспортировалось на обычных грузовиках, а и могло быть быстро развёрнуто на новом месте. Запуск авиационного двигателя осуществлялся стартёром с пиропатроном и не требовал сжатого воздуха или подключения электропитания. Весь цикл подготовки истребителя-бомбардировщика к новому боевому вылету занимал не более 20 минут.По критерию «стоимость-эффективность» в 60-е годы G.91 практически идеально подходил на роль массового лёгкого истребителя-бомбардировщика и вполне соответствовал требованиям на единый ударный самолёт НАТО, но из-за национального эгоизма и политических разногласий большого распространения не получил. Помимо итальянских ВВС, G.91 приняли на вооружение в «Люфтваффе».Немецкие лёгкие штурмовики отличались от итальянских машин усиленным встроенным вооружением, состоящим из двух 30-мм пушек DEFA 552 с боезапасом по 152 снаряда. Крыло немецких машин усилили, что дало возможность размещения двух дополнительных пилонов вооружения.Эксплуатация G.91 в ФРГ продолжалась до начала 80-х, пилоты очень любили эти простые и надежные машины и впоследствии с неохотой пересаживались на сверхзвуковые «Фантомы» и «Старфайтеры». Благодаря хорошей манёвренности по возможностям поражения точечных объектов G.91 превосходил не только многих своих ровесников, но и гораздо более сложные и дорогие боевые самолеты, появившиеся в 70-80-е годы. Лёгкие штурмовики «Люфтваффе» во время учений не раз демонстрировали способность точно отстреляться из пушек и НАР по списанным танкам на полигоне. Подтверждением того, что G.91 был действительно очень удачным самолётом, является тот факт, что несколько машин проходили испытания в лётно-исследовательских центрах США, Великобритании и Франции. Итальянские машины везде получили положительные отзывы, но дальше этого дело не пошло. Впрочем, трудно себе представить, чтобы в 60-е годы, пусть даже очень удачный, но разработанный и построенный в Италии, боевой самолёт был принят на вооружение в ведущих авиационных западных странах. Несмотря на декларируемое единство НАТО, заказы для собственных ВВС всегда являлись слишком лакомым куском для национальных авиастроительных корпораций, чтобы делиться с кем бы то ни было.На базе более прочного и вместительного двухместного учебно-тренировочного G.91Т-3 в 1966 году был создан лёгкий истребитель-бомбардировщик G.91Y с кардинально улучшенными летными и боевыми характеристиками. Во время испытательных полётов его скорость на большой высоте вплотную приблизилась к звуковому барьеру, но оптимальными считались полёты в диапазоне высот 1500-3000 метров со скоростью 850-900 км/час.На самолёте установили два турбореактивных двигателя General Electric J85-GE-13, ранее использованные на истребителе F-5A. Благодаря применению крыла увеличенной площади с автоматическими предкрылками по всему размаху удалось существенно повысить манёвренность и взлётно-посадочные характеристики. Прочностные характеристики крыла позволяли увеличить число точек подвески до шести. По сравнению с G.91 максимальный взлётный вес увеличился более чем на 50%, при этом масса боевой нагрузки возросла на 70%. Несмотря на возросший расход топлива, дальность полёта самолёта выросла, чему способствовало увеличение вместимости топливных баков на 1500 литров.Благодаря сочетанию невысокой стоимости и неплохих лётных и боевых характеристик G.91Y вызывал интерес у иностранных покупателей. Но относительно небогатая Италия не могла поставлять самолёты в кредит, и оказывать такое же политическое давление, как заокеанский «большой брат». В итоге кроме ВВС Италии, заказавших 75 самолётов, других покупателей на эту достаточно удачную машину не нашлось. Можно с уверенностью утверждать, что будь G.91 создан в США, он получил бы гораздо большее распространение, мог участвовать во многих вооруженных конфликтах и, возможно, находился бы в эксплуатации до сих пор. Впоследствии некоторые технические и концептуальные решения, отработанные на G.91Y, использовали при создании итальяно-бразильского лёгкого штурмовика AMX.В 50-60-е годы совершенствование боевой авиации шло по пути повышения скорости, высоты и дальности полёта и увеличения веса боевой нагрузки. В итоге основными ударными машинами ВВС США в начале 70-х стали тяжелые сверхзвуковые F-4 Phantom II, F-105 Thunderchief и F-111 Aardvark. Эти машины оптимально подходили для доставки тактических ядерных бомб и нанесения ударов конвенционными боеприпасами по местам скопления войск противника, штабам, аэродромам транспортным узлам, складам, хранилищам топлива и другим важным целям. Но для оказания непосредственной авиационной поддержки, а тем более борьбы с танками на поле боя тяжелые и дорогие самолёты были малопригодны. Сверхзвуковые истребители-бомбардировщики могли успешно решать задачу изоляции поля боя, но для непосредственного уничтожения бронетехники в боевых порядках требовались относительно лёгкие и манёвренные боевые самолёты. В итоге, за не именем лучшего американцы были вынуждены переквалифицировать в истребитель-бомбардировщик F-100 Super Sabre. Этот сверхзвуковой истребитель был ровесником и примерным аналогом советского МиГ-19. Самолёт с максимальным взлётным весом 15800 кг мог взять на шести подкрыльевых пилонах до 3400 кг бомбового или другого вооружения. Также имелись четыре встроенные 20-мм пушки. Максимальная скорость -1390 км/ч.«Супер Сейбр» очень активно применялся ВВС США в ходе боевых действий в Юго-Восточной Азии и ВВС Франции в Алжире. По сравнению с F-4 и F-105, обладавшими большей грузоподъёмностью, F-100 продемонстрировал гораздо лучшую точность нанесения авиаударов. Что было особенно важно при действиях вблизи линии боевого соприкосновения.Практически одновременно с истребителем F-100 на вооружение был принят лёгкий штурмовик A-4 Skyhawk, разработанный для ВМС и КМП США. При относительно небольших размерах однодвигательный «Скайхок» обладал достаточно высоким боевым потенциалом. Максимальная скорость составляла 1080 км/ч. Боевой радиус – 420 км. При максимальной взлётной массе 11130 кг он на пяти узлах подвески мог взять на борт 4400 кг полезной нагрузки. В том числе четыре четырёхзарядные пусковые установки LAU-10 для 127-мм НАР Zuni. Эти реактивные снаряды по массогабаритным характеристикам, дальности пуска и поражающему эффекту осколочно-фугасной боевой части близки с советской НАР С-13.Не считая поршневого «Скайрейдера», из всех самолётов, имевшихся в американских вооруженных силах, к началу войны во Вьетнаме «Скайхок» лучше всего подходил для огневой поддержки сухопутных подразделений и уничтожения подвижных целей на поле боя.Впрочем, в ходе Войны Судного дня в 1973 году израильские А-4, действовавшие против сирийских и египетских танков, понесли тяжелые потери. Противовоздушная оборона советского образца выявила высокую уязвимость лёгких небронированных штурмовиков. Если американские «Скайхоки» в основном предназначались для использования на авианосцах, то в Израиле, который стал крупнейшим иностранным заказчиком (263 самолёта), эти машины рассматривались исключительно как штурмовики, предназначенные для действий на передовой и в ближнем тылу противника.Для израильских ВВС на базе А-4Е была создана специальная модификация А-4H. Эта машина была оснащена более мощным двигателем Pratt & Whitney J52-P-8A тягой 41 кН и улучшенной авионикой, на данной модификации реализован ряд мер по повышению боевой живучести. С целью повышения противотанкового потенциала 20-мм американские пушки заменили двумя 30-мм. Хотя против советских танков Т-55, Т-62 и ИС-3М 30-мм бронебойные снаряды были малоэффективны, они легко пробивали относительно тонкую броню БТР-152, БТР-60 и БМП-1. Кроме бортовых пушек израильские «Скайхоки» применяли по бронетехнике неуправляемые ракеты и кассетные бомбы, снаряженные кумулятивными суббоеприпасами.Для замены A-4 Skyhawk в 1967 году в палубные штурмовые эскадрильи ВМС США начались поставки A-7 Corsair II. Эта машина была разработана на базе палубного истребителя F-8 Crusader. По сравнению с лёгким «Скайхоком», это был более крупный самолёт, оснащённый совершенным БРЭО. Его максимальная взлётная масса составляла 19000 кг, а возможный вес подвешиваемых бомб – 5442 кг. Боевой радиус – 700 км.Хотя «Корсар» создавался по заказу ВМС, в силу достаточно высоких характеристик его приняли на вооружение в ВВС. Штурмовик очень активно воевал во Вьетнаме, совершив около 13000 боевых вылетов. В эскадрильях, специализирующихся на поиске и спасении пилотов, реактивный «Корсар» заменил поршневой «Скайрейдер».В середине 80-х в рамках проекта по разработке перспективного противотанкового штурмовика, предназначенного для замены A-10 Thunderbolt II на базе A-7D, началось проектирование сверхзвукового A-7Р. Кардинально модернизированный штурмовик с фюзеляжем увеличенной длины за счёт установки ТРДДФ Pratt & Whitney F100-PW-200 с тягой на форсаже 10778 кгс предполагалось превратить в высокоэффективный современный боевой самолёт поля боя. Новая силовая установка в сочетании с дополнительным бронированием должны были значительно повысить боевую живучесть самолета, улучшить его маневренность и разгонные характеристики.Компания Ling-Temco-Voot планировала построить 337 штурмовиков A-7P, использовав для этого элементы планера серийных A-7D. При этом стоимость одного самолета составляла всего $6,2 млн., что в несколько раз меньше стоимости закупки нового штурмовика с аналогичными боевыми возможностями. По задумке проектировщиков, модернизированный штурмовик должен был иметь маневренность, сравнимую с «Тандерболтом», при гораздо более высоких скоростных данных. На испытаниях, начавшихся в 1989 году, опытный YA-7Р превысил скорость звука, разогнавшись до 1,04М. Согласно предварительным расчётам, самолёт с четырьмя УР воздушного боя AIM-9L Sidewinder мог иметь максимальную скорость более 1,2М. Однако примерно через полтора года, в связи с окончанием «холодной войны» и сокращением оборонных расходов программу закрыли.В середине 60-х Великобритания и Франция заключили соглашение о создании совместного самолёта непосредственной авиационной поддержки. На первом этапе создания новой ударной машины стороны сильно разошлись во взглядах относительно технического облика и лётных данных самолёта. Так, французов вполне устраивал недорогой легкий штурмовик, по своим размерам и возможностям сравнимый с итальянским G.91. В то же время британцы желали иметь сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик с лазерным дальномером-целеуказателем и совершенным навигационным оборудованием, обеспечивающим боевое применение в любое время суток. К тому же, на первом этапе британцы настаивали на варианте с изменяемой геометрией крыла, но из-за удорожания проекта и затягивания сроков разработки впоследствии от него отказались. Однако партнёры были единодушны в одном – самолёт должен был иметь отличный обзор вперёд – вниз и мощное ударное вооружение. Строительство прототипов началось во второй половине 1966 года. Великобритания оформила заказ на 165 боевых и 35 двухместных учебно-тренировочных самолётов. Французские ВВС желали получить 160 боевых самолётов и 40 спарок. Поставки первых серийных машин в строевые эскадрильи начались в 1972 году.Самолёты, предназначавшиеся для британских Royal Air Force (RAF) и французских Armée de l'Air, существенно отличались составом БРЭО. Если французы решили пойти по пути удешевления проекта и обойтись минимально необходимым прицельным и навигационным оборудованием, то британские Jaguar GR.Mk.1 имели встроенный лазерный дальномер-целеуказатель и индикатор на лобовом стекле. Внешне британские и французские «Ягуары» отличались формой носовой части, у французов она была более закруглённой.На «Ягуары» всех модификаций устанавливалась навигационная система TACAN и посадочное оборудование VOR/ILS, радиостанции метрового и дециметрового диапазона, аппаратуру госопознавания и оповещения о радиолокационном облучении, бортовые вычислители. Французские «Ягуар А» имели доплеровскую РЛС Decca RDN72 и систему записи данных ELDIA. Британские одноместные Jaguar GR.Mk.1 оснащались ПРНК Marconi Avionics NAVWASS с выводом информации на лобовое стекло. Навигационная информация на британских самолётах после обработки бортовой ЭВМ отображалась на индикаторе "движущаяся карта", что существенно облегчало вывод самолёта к цели в условиях плохой видимости и при полётах на предельно малых высотах. В ходе выполнения дальних рейдов истребители-бомбардировщики могли пополнять запас топлива при помощи системы дозаправки топливом в воздухе. На первых порах надежность двигательной установки, состоявшей из двух ТРДДФ Rolls-Royce/Turbomeca Adour Mk 102 с бесфорсажной тягой 2435 кгс и 3630 кгс – на форсаже оставляла желать лучшего. Однако к середине 70-х основные проблемы удалось устранить.Определённые различия имелись и в составе вооружения. Французские истребители-бомбардировщики вооружались двумя 30-мм пушками DEFA 553, а британские 30-мм ADEN Mk4 с суммарным боекомплектом 260-300 снарядов. Обе артсистемы были созданы на основе немецких разработок времён Второй мировой и имели скорострельность 1300-1400 выстр/мин.Боевая нагрузка массой до 4763 кг могла быть размещена на пяти внешних узлах. На британских машинах ракеты воздушного боя размещались на пилонах над крылом. «Ягуары» могли нести широкий спектр управляемых и неуправляемых средств поражения. При этом основным противотанковым оружием являлись 68-70-мм НАР с кумулятивной БЧ и кассетные бомбы, снаряженные противотанковыми минами и миниатюрными кумулятивными бомбами.Самолёт был адаптирован для действий на малых высотах. Его максимальная скорость у земли составляла 1300 км/ч. На высоте 11000 м - 1600 км/ч. С запасом топлива во внутренних баках 3337 литров боевой радиус в зависимости от профиля полёта и боевой нагрузки составлял 560-1280 км.Первыми в 1977 году в бою «Ягуары» опробовали французы. В 70-80-е годы Франция ввязалась в череду вооруженных конфликтов в Африке. Если в Мавритании, Сенегале и Габоне бомбово-штурмовые удары по разного рода партизанским формированиям при большой эффективности происходили без потерь, то при попытке противодействия ливийской бронетехнике в Чаде было сбито три самолёта. Ливийские подразделения действовали под зонтиком ПВО включавшей в себя не только зенитную артиллерию, но и мобильные ЗРК «Квадрат».Хотя «Ягуары» за время своей боевой карьеры продемонстрировали очень неплохую стойкость к боевым повреждениям, при отсутствии бронезащиты и специальных мер по повышению живучести, использование самолётов данного типа в роли противотанкового штурмовика было чревато большими потерями. Опыт применения французских, британских и индийских «Ягуаров» против противника, имеющего организованную систему ПВО, продемонстрировал, что наибольших успехов пилоты истребителей-бомбардировщиков добивались при нанесении ударов по скоплениям войск кассетными боеприпасами и уничтожении особо важных целей с помощью высокоточного авиационного вооружения. Основным противотанковым оружием французских «Ягуаров» во время «Бури в пустыне» стали кассетные противотанковые бомбы американского производства MK-20 Rockeye.В 220-кг кассетная авиабомба содержит около 247 малогабаритных кумулятивно-осколочных суббоеприпасов Mk 118 Mod 1. весом 600 г каждый, с бронепробиваемостью по нормали 190 мм. При сбросе с высоты 900 м одна кассетная бомба накрывает площадь, примерно соответствующую футбольному полю.Британские истребители-бомбардировщики применяли 278 кг кассеты BL755, в каждой из которых содержалось 147 кумулятивно-осколочных элементов. Момент раскрытия кассеты после сброса определяется с помощью радиолокационного высотомера. При этом малогабаритные бомбы весом около 1 кг выталкиваются с определенными интервалами из цилиндрических отсеков пиротехническим устройством.В зависимости от высоты раскрытия и частоты выброса из отсеков, площадь накрытия составляет 50-200 м ². Кроме кумулятивно-осколочных бомб, есть вариант BL755, снаряженный 49 противотанковыми минами. Зачастую при нанесении ударов по иракской бронетехнике одновременно использовались оба варианта.В середине 70-х годов годы основную ударную силу «Люфтваффе» составляли истребители американского производства F-4F Phantom II и F-104G Starfighter. Если основные «детские болячки» «Фантома» к тому моменту был устранены и он действительно представлял собой достаточно совершенный боевой самолёт, то использование «Старфайтера» в роли истребителя-бомбардировщика было абсолютно неоправданным. Хотя собственные ВВС после недолгой эксплуатации в варианте истребителя-перехватчика отказалось от «Звездного бойца», американцам удалось продавить F-104G в качестве многофункционального боевого самолёта в ВВС ФРГ.«Старфайтер», имевший стремительные очертания, очень эффектно смотрелся во время показательных полётов, но самолёт с короткими тонки прямыми крыльями имел беспрецедентную нагрузку на крыло - до 715 кг/м². В связи с этим манёвренность тринадцати тонного самолёта оставляла желать много лучшего, а полёты на малой высоте, обычные для истребителя бомбардировщика, являлись смертельно опасным занятием. Из 916 F-104G, поставленных «Люфтваффе», примерно третья часть была потеряна в авариях и катастрофах. Естественно, что такое положение не могло устроить западногерманских генералов. «Люфтваффе» требовался недорогой и простой боевой самолёт, способный действовать на малых высотах против танковых клиньев армий Варшавского договора. Этим требованиям вполне удовлетворял итальяно-германский G.91, но к началу 70-х он успел морально и физически устареть.В конце 1969 года между Францией и ФРГ была достигнута договорённость о совместной разработке легкого ударного двухдвигательного дозвукового боевого самолёта, который мог также использоваться в качестве учебно-тренировочного. Машина, разработанная на базе проектов Breguet Br.126 и Dornier P.375, получила обозначение Alpha Jet. На первом этапе запланировали, что в каждой стране, участнице проекта, будет построено по 200 самолётов. Требования к тактико-техническим характеристикам «Альфа Джет» вырабатывались исходя из особенностей боевых действий на европейском ТВД, где имелось более 10000 единиц советской бронетанковой техники и мощная войсковая ПВО, представленная как самоходными зенитно-артиллерийскими комплексами, так и мобильными ЗРК средней и малой дальности. А сам ход боевых действий должен был отличаться динамичностью и скоротечностью, а также необходимостью борьбы с десантами и блокированием подхода резервов противника.Строительство лёгких штурмовиков должно было осуществляться в двух странах. Во Франции в качестве производителя был определён концерн Dassault Aviation, а в ФРГ компания Dornier. Хотя на самолёте первоначально планировалась установка американских ТРД General Electric J85, хорошо себя зарекомендовавших на УТС Т-38 и истребителях F-5, французы настояли на использовании собственных Larzac 04-C6, тягой 1300 кгс. Для исключения поражения одним снарядом двигатели были максимально разнесены по бортам.Простая и надёжная гидравлическая система управления обеспечивает отличное пилотирование во всех диапазонах высот и скоростей. Во время испытательных полётов лётчики отмечали, что «Альфа Джет» сложно загнать в штопор, и он выходит из него самостоятельно при снятии усилия с ручки управления и педалей. Учитывая специфику применения самолёта и полёты на малых высотах в зоне повышенной турбулентности запас прочности конструкции был весьма значительным, максимальные расчётные перегрузки составляют от +12 до -6 единиц. Во время испытательных полётов «Альфа Джет» неоднократно на пикировании превышал скорость звука, при этом сохранялось адекватное управление, и не проявлялась склонность к переворачиванию или к затягиванию в пикирование. В строевых частях максимальную скорость без внешних подвесок ограничили величиной 930 км/ч. Манёвренные характеристики штурмовика позволяли успешно вести ближний воздушный бой со всеми типами истребителей, имевшимися в НАТО в середине 70-х.Первые серийные Alpha Jet Е поступили в строевые французские эскадрильи в декабре 1977 года, а Alpha Jet А в «Люфтваффе» на полгода позже. Самолёты, предназначенные для эксплуатации в ФРГ и во Франции, отличались составом БРЭО и вооружения. Французы делали основной упор на использовании двухместных реактивных самолётов в качестве учебно-тренировочных. А немцам в первую очередь был нужен полноценный лёгкий противотанковый штурмовик. В связи с этим самолеты, строившиеся на предприятии «Дорнье», имели более совершенный прицельно-навигационный комплекс. Франция заказала 176, а ФРГ 175 самолётов. Ещё 33 Alpha Jet 1В очень близких по составу БРЭО к французским Alpha Jet Е было поставлено Бельгии.В состав оборудования немецких «Альфа Джет» входит: навигационная аппаратура системы TACAN, радиокомпас и аппаратура слепой посадки. Состав БРЭО позволяет осуществлять полёты ночью и в условиях плохой видимости. Система управления оружием, со встроенным в носовой части лазерным дальномером-целеуказателем, даёт возможность автоматически рассчитывать точку попадания при бомбометании, пуске неуправляемых реактивных снарядов и стрельбе из пушки по наземным и воздушным целям.На самолётах «Люфтваффе» в подвесном подфюзеляжном контейнере подвешивается 27-мм пушка Mauser ВК 27 с боекомплектом 150 снарядов. При весе орудия без снарядов около 100 кг, оно имеет скорострельность до 1700 выстр/мин. Бронебойный снаряд с пластмассовыми ведущими поясками весом 260 г покидает ствол со скоростью 1100 м/с. Бронебойный снаряд с твердосплавным сердечником на дистанции 500 м по нормали способен пробить 40 мм броню. В головной части снаряда перед сердечником находится сминаемая часть, заполненная металлом церием. В момент разрушения снаряда мягкий церий, обладающий пирофорным эффектом, самовоспламеняется и при пробитии брони даёт хороший зажигательный эффект. Бронепробиваемости 27-мм снаряда для уверенной борьбы со средними танками недостаточно, но при стрельбе по легкобронированной технике эффективность поражения может быть высокой.Вооружение западногерманских самолётов, размещаемое на пяти внешних узлах подвески общей массой до 2500 кг, может быть весьма разнообразным, что позволяет решать широкий спектр задач. Западногерманское командование при подборе состава вооружения штурмовика большое внимание уделяло противотанковой направленности. Для борьбы с советской бронетехникой, помимо пушки и НАР, предназначены кассетные бомбы с кумулятивными боеприпасами, противотанковыми минами. Также «Альфа Джет» способен нести подвесные контейнеры с пулемётами калибра 7,62—12,7-мм, авиабомбы массой до 454 кг, емкости с напалмом и даже морские мины. В зависимости от массы боевой нагрузки и профиля полёта боевой радиус может быть от 400 до 1000 км. При использовании подвесных топливных баков в ходе выполнения разведывательных задач, радиус действия может достигать 1300 км. При достаточно высокой боевой нагрузке и дальности полёта самолёт получился относительно лёгким, максимальная взлётная масса составляет 8000 кг.Самолёт хорошо подходил для базирования на полевых грунтовых аэродромах. «Альфа Джет» не требовал сложного наземного оборудования, а время повторного боевого вылета было сокращено до минимума. С целью сокращения длины пробега на полосах ограниченной протяженности на штурмовики «Люфтваффе» устанавливались посадочные крюки, цеплявшиеся при посадке за тормозные тросовые системы, сходные с применявшимися в палубной авиации.Французские самолёты в основном использовались в учебно-тренировочных целях. Так как в ВВС Франции основной ударной машиной являлся «Ягуар», на Alpha Jet Е оружие подвешивалось крайне редко. Тем не менее, имеется возможность применения 30-мм пушки DEFA 553 в подфюзеляжном контейнере, НАР и бомб.С самого начала французская сторона настояла на проектировании только двухместной машины, хотя немцев вполне устраивал одноместный лёгкий штурмовик. Не желая нести дополнительные расходы на создание одноместной модификации, генералы «Люфтваффе» согласились с двухместной кабиной. Компоновка и размещение кабины обеспечивали хороший обзор «вперёд — вниз». Сиденье второго члена экипажа расположено с некоторым превышением над передним, что обеспечивает обзор и позволяет самостоятельно осуществлять посадку. Позже, во время проведения аэрокосмических салонов, где выставлялся «Альфа Джет» неоднократно заявлялось, что наличие органов управления самолётом во второй кабине повышает живучесть, так как в случае выхода из строя основного пилота, второй может взять управление на себя. К тому же, как показал опыт локальных войн, у двухместной машины существенно больше шансов увернуться от зенитной ракеты и избежать поражения огнём зенитной артиллерии. Так как у пилота во время атаки наземной цели существенно уменьшается поле зрения, второй член экипажа способен вовремя информировать об опасности, что даёт запас времени для выполнения противоракетного или противозенитного манёвра, или позволяет уклониться от атаки истребителя.Одновременно с поступлением в лётные подразделения штурмовиков Alpha Jet А происходил вывод из эксплуатации оставшихся G.91R-3. Пилоты, имевшие опыт полётов на «Фиатах», отмечали, что при сравнимой максимальной скорости, «Альфа Джет» гораздо более манёвренный самолёт с существенно большей боевой эффективностью.Лётчикам «Люфтваффе» особенно нравилась способность штурмовика переиграть в воздушном бою истребители. При грамотной тактике ведения воздушного боя «Альфа Джет» мог стать очень непростым противником. Неоднократные учебно-тренировочные воздушные бои с истребителями F-104G, Mirage III, F-5Е и даже с новейшим на тот момент F-16A, показали, что, если экипаж штурмовика вовремя обнаруживал истребитель и вставал после этого в вираж на малой скорости, загнать его в прицел становилось очень не просто. В случае если пилот истребителя пытался повторить манёвр и втягивался в бой на виражах, то он вскоре сам попадал под удар.По характеристикам горизонтальной манёвренности с «Альфа Джет» мог сравниться только британский СВВП «Харриер». Но при сравнимой боевой эффективности по наземным целям стоимость самого «Харриера», его эксплуатационные расходы и время подготовки к боевому вылету были намного выше. Несмотря на, казалось бы, скромные на фоне напичканных сложной электроникой сверхзвуковых машин лётные данные, западногерманский лёгкий штурмовик вполне соответствовал предъявляемым к нему требованиям и демонстрировал весьма высокие показатели по критерию «стоимость-эффективность».Хотя манёвренные характеристики «Альфа Джет» у земли превосходили все существующие на тот момент боевые самолёты НАТО, насыщенность войсковыми средствами ПВО европейского ТВД делало выживаемость немецкого штурмовика проблематичным. В вязи с этим в начале 80-х была запущена программа по повышению боевой живучести. Предпринимались меры по снижению радиолокационной и тепловой заметности. На модернизированные самолёты установили устройства отстрела тепловых ловушек и дипольных отражателей, а также американскую подвесную аппаратуру постановки активных помех станциям наведения зенитных ракет. В состав вооружения ввели американские управляемые ракеты AGM-65 Maverick, способные уничтожать точечные цели на поле боя, за пределами действия зенитных установок.Надо сказать, что стойкость к боевым повреждениям у «Альфа Джет» изначально была неплохой. Продуманная компоновка, дублированная гидравлическая система и разнесенные двигатели, даже при поражении ПЗРК «Стрела-2» давали шансы вернуться на свой аэродром, но дополнительной защиты от прострела требовали баки и топливные магистрали.Расчёты показали, что в случае отказа от двухместной кабины, высвободившийся резерв массы можно было бы направить на повышение защищённости. Одноместный вариант штурмовика получил обозначение Alpha Jet C. От базовой двухместной модификации он отличался бронированной кабиной, выдерживающей обстрел из 12,7-мм пулемётов и прямым крылом с шестью узлами подвески и более мощными двигателями. Топливные баки и топливопроводы должны были держать бронебойные пули винтовочного калибра. Предполагалось, что боевая эффективность одноместного штурмовика по сравнению с Alpha Jet А вырастет в два раза. В случае реализации проекта в «Люфтваффе» мог появиться штурмовик, сравнимый по своим характеристикам с советским Су-25. Специалисты фирмы «Дорнье» провели достаточно глубокую проработку проектной документации, но когда встал вопрос о постройке опытного образца, денег в военном бюджете ФРГ на это не нашлось.