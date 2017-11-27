Бронеавтомобиль Ehrhardt Panzerkampfwagen M1906 (Германия)



Современная реконструкция облика броневика Ehrhardt Panzerkampfwagen M1906. Фото Pro-tank.ru



Единственный построенный прототип. Фото Aviarmor.net



Машина на полигоне. Фото Aviarmor.net



Развертки сборной модели 1912 г. Рисунок Armourbook.com

По материалам:

http://pro-tank.ru/

http://aviarmor.net/

http://armourbook.com/

http://landships.info/

http://landships.activeboard.com/

Освальд В. Полный каталог военных автомобилей и танков Германии 1900-1982 гг. М.: АСТ, Астрель. 2003.

В самом начале прошлого века европейские инженеры занялись тематикой боевых бронированных машин. Пионерами перспективного направления стали австро-венгерские, российские и французские конструкторы. Вслед за ними оригинальные проекты стали разрабатывать инженеры Германии. Вскоре немецким военным был предложен оригинальный образец перспективной техники, ставший первым в своем роде, – броневик Ehrhardt Panzerkampfwagen M1906.Можно предположить, что Генрих и Густав Эрхардты, руководившие собственной автомобилестроительной компанией Heinrich Ehrhardt Automobilwerke AG, довольно быстро узнали о зарубежных разработках в области защищенных машин, и решили включиться в работу над перспективной военной техникой. С использованием доступных серийных агрегатов, заимствованных у машин собственной разработки, они создали оригинальный проект бронеавтомобиля. Любопытно, что перспективная боевая машина должна была иметь некоторые специфические черты. Так, авторы проекта планировали использовать ее для борьбы с зарождающимися военно-воздушными силами других стран.Проект нового броневика был завершен в 1906 году. Машину обозначили как Ehrhardt Panzerkampfwagen M1906 – «Бронированная боевая машина «Эрхардт», модель 1906 года». Также в некоторых источниках этот броневик упоминается как Ehrhardt BAK (Ballonabwehrkanone – «Орудие для борьбы с аэростатами»). Известно альтернативное обозначение Ehrhardt 7.7 cm BAK L/30, однако оно, по очевидным причинам, не может использоваться в отношении броневика фирмы «Эрхардт», поскольку указывает неправильный калибр оружия – 77 мм вместо реальных 50 мм.В качестве основы для перспективного броневика использовали серийное шасси одного из грузовиков фирмы Ehrhardt. Оно строилось на основе прямоугольной рамы из металлических профилей, оснащенной двигателем, трансмиссией, элементами ходовой части и т.д. Базовый грузовик строился по капотной схеме и отличался достаточной простотой конструкции. Для использования при строительстве броневика шасси лишалось штатной кабины и грузовой площадки, вместо которых следовало монтировать новый защищенный корпус.В передней части рамы находился четырехцилиндровый бензиновый двигатель фирмы «Эрхардт» мощностью 50 л.с. Двигатель соединялся с механической коробкой передач. На задние ведущие колеса крутящий момент выдавался при помощи продольного вала и цепной передачи, помещенной на борту рамы. Использованное шасси, по меркам своего времени, отличалось достаточно высокими характеристиками.Базовый грузовик имел две оси с зависимой подвеской на мостах. Обе оси крепились к раме на листовых эллиптических рессорах. При создании броневика Ehrhardt Panzerkampfwagen M1906 определенным доработкам подверглись колеса. Теперь вместо спиц применялись крупные металлические диски. Сохранялись колеса с пневматическими камерами. Передняя ось оснащалась средствами управления, но не имела связи с двигателем.Бронеавтомобиль предлагалось оснащать защищенным корпусом сравнительно простой формы. Броневые листы толщиной не более 5 мм (по другим данным, лишь 3 мм) следовало при помощи болтов и заклепок крепить на каркасе из металлических профилей. Затем вся конструкция в сборе могла помещаться на базовое шасси. Крупный корпус разделялся на два основных отсека: передний небольшой моторный и обитаемый задний, отличавшийся большими размерами. Обитаемый объем не разделялся на отдельные отсеки, одновременно выполняя функции отделения управления и боевого отделения.Броневой капот машины Ehrhardt BAK отличался весьма простой формой. Он имел вертикальный лобовой лист с жалюзи для защиты радиатора двигателя. Борта и крышка образовывались изогнутым стальным листом, имевшим крупные ровные участки и скругленные грани. В верхней поверхности капота и в бортах имелись люки для обслуживания двигателя.Непосредственно за отсеком двигателя находился передний лист обитаемого объема. Его лобовой агрегат состоял из двух деталей. Вертикальная нижняя отличалась сложной формой, предусматривавшей меньшую ширину нижней части. Верхний лобовой лист, в свою очередь, был прямоугольным и располагался с наклоном назад. Борта корпуса отличались специфической формой. Нижняя часть поперечного сечения корпуса имела меньшую ширину, незначительно превышавшую габариты рамы. Затем корпус плавно расширялся, получая максимальный поперечник. Верхняя часть корпуса фактически представляла собой широкий корпус.Обитаемый отсек имел двухъярусную крышу. Передняя ее часть отличалась меньшей высотой и имела погон для монтажа башни. Корма корпуса, в свою очередь, имела большую высоту. В ее бортах находились проемы с жалюзи для вентиляции обитаемого отсека и удаления пороховых газов при стрельбе. Корма корпуса была выполнена из крупного броневого листа, закрепленного вертикально. В нижней его части предусматривался небольшой изгиб.На передней «нижней» части крыши помещалась поворотная башня с установкой для орудия. Башня имела загнутый вверху лобовой лист с амбразурой для ствола пушки и прорезью для прицела. Корму башни выполнили в виде части цилиндра, входившей в соответствующий проем крыши корпуса. Конструкция башни обеспечивала горизонтальную наводку в секторе шириной 60°. Угол возвышения ствола мог меняться от -5° до +70°.Основным и единственным оружием броневика Ehrhardt Panzerkampfwagen M1906 стала 50-мм «противоаэростатная» пушка 5 cm Ballonabwehrkanone L/30, разработанная компанией Rheinmetall. Это орудие оснащалось нарезным стволом длиной 30 калибров и предназначалось для поражения наземных или воздушных целей. Пушка могла использовать боеприпасы разных типов, вручную помещавшиеся в камору. Боекомплект бронеавтомобиля состоял из 100 снарядов. Унитарные выстрелы помещались в нескольких ящиках боевого отделения.По задумке создателей, перспективный бронеавтомобиль являлся, в первую очередь, средством борьбы с летательными аппаратами противника. Поражать аэростаты и дирижабли предлагалось при помощи прицельной стрельбы осколочными снарядами. За счет сравнительно длинного ствола и мощного метательного заряда снаряд мог отправляться на высоту до 7800 м – гораздо выше, чем могли летать аэростаты или аэропланы того времени.При необходимости имеющееся оружие можно было использовать и для атаки наземных целей, находящихся в определенном секторе передней полусферы. Броневик не имел дополнительного вооружения, а его конструкция исключала применение личного оружия экипажа без выхода за пределы защищенных объемов.Экипаж машины Ehrhardt BAK состоял из пяти человек. Водитель и его помощник находились в передней части обитаемого отсека, выполнявшей функции отделения управления. На их рабочих местах имелись все необходимые органы управления. Наблюдать за дорогой предлагалось при помощи пары прямоугольных смотровых лючков в лобовом листе корпуса. По некоторым данным, весь прямоугольный верхний лобовой лист монтировался на петлях, благодаря чему мог подниматься вверх – это значительно улучшало обзор на марше. Трое артиллеристов, отвечавших за эксплуатацию пушки, находились в задней части корпуса, непосредственно за водителем и его помощником. Они могли наблюдать за обстановкой только при помощи штатных смотровых приборов башни. Какие-либо лючки или щели в листах корпуса отсутствовали.Доступ в машину обеспечивался парой бортовых дверей на уровне рабочих мест водителя и помощника. Также, по некоторым данным, имелась третья дверь, располагавшаяся в проеме кормового листа. Бронекорпус отличался сравнительно большой высотой, из-за чего под бортовыми дверями пришлось поместить деревянные подножки.Зенитный бронеавтомобиль Ehrhardt Panzerkampfwagen M1906 / Ehrhardt BAK получился достаточно компактным и легким, чему в немалой мере поспособствовала сравнительно тонкая броня с соответствующим уровнем защиты. Длина машины составляла 4,2 м при максимальной ширине 2,1 м и высоте 2,7 м. Боевая масса не превышала 3,2 т.Удельная мощность броневика находилась на уровне 14,3 л.с. на тонну, что позволяло получить неплохие для своего времени характеристики подвижности. На хорошей дороге машина могла развивать скорость до 45 км/ч. Запас хода составлял 160 км. Впрочем, имеющееся шасси не могло показывать хорошую проходимость на пересеченной местности. Колеса без особого труда вязли на мягких грунтах, а слабый двигатель и специфическая конструкция шасси не позволяли преодолевать крупные препятствия.Проект зенитного броневика был разработан в 1906 году, и вскоре компания «Эрхардт» построила первый экземпляр подобной машины. Этот образец, в первую очередь, предназначался для прохождения испытаний. Кроме того, ему предстояло стать живой рекламой оригинальных идей, предложенных создателями проекта. С помощью демонстраций прототипа Генрих и Густав Эрхардты предполагали заинтересовать потенциальных покупателей и затем получить заказы на серийное производство новой техники.Первая попытка вывода броневика на рынок вооружений и военной техники была предпринята в том же 1906 году. Компания Heinrich Ehrhardt Automobilwerke AG приняла участие в 7-й Берлинской автомобильной выставке и представила свой первый бронеавтомобиль, вооруженный зенитным орудием. Ожидалось, что военные кайзеровской Германии ознакомятся с показанным образцом, проявят интерес, а затем подпишут контракт на поставку некоторого количества серийных машин. Тем не менее, ожидания и надежды конструкторов не оправдались – предполагаемый заказчик отверг предложение.Как позже писал в своих мемуарах Генрих Эрхардт, защищенный автомобиль с пушкой для борьбы с аэростатами не заинтересовал немецких военных. Более того, они назвали эту разработку ненужной игрой. Как следствие, проект в один момент растерял все свои перспективы. Раскритиковав броневик на выставке, военачальники вряд ли согласились бы принять участие в его демонстрационных испытаниях, и потому не стали бы менять свое мнение. Проект в существующем виде не имел будущего.По некоторым данным, компания-разработчик попыталась представить свой броневик Ehrhardt BAK командованию Австро-Венгерской империи. Тем не менее, и на этот раз любопытная машина с большим будущим не заинтересовала возможного заказчика. Следует напомнить, что годом ранее император Франц Иосиф I резко раскритиковал броневик от компании Austro-Daimler, что фактически поставило крест на всех новых проектах военной техники для австро-венгерской армии. Немецкий броневик не мог изменить мнения руководителей страны, и потому тоже не попал в войска.После одной или двух неудач руководители фирмы «Эрхардт» были вынуждены отказаться от проекта, некогда казавшегося многообещающим и перспективным. Более не нужный броневик с зенитной пушкой разобрали. Возможно, имеющееся шасси, не успевшее выработать свой ресурс, нашло применение в той или иной роли.Генрих и Густав Эрхардты все еще желали получить заказ военного ведомства, и потому не стали прекращать работы в области военной техники. Тем не менее, новые проекты подобного рода основывались на иных идеях, и потому готовые образцы имели мало общего с броневиком Ehrhardt Panzerkampfwagen M1906. В частности, по результатам консультаций с представителями потенциального заказчика, было решено отказаться от бронирования. Итогом этого стало появление зенитных самоходок, представлявших собой серийные грузовики с теми или иными пушками на доработанных грузовых площадках. Какая-либо защита у этой техники отсутствовала. Концепция бронеавтомобиля была отложена ввиду отсутствия интереса заказчика.Об оригинальном проекте компании Ehrhardt вспомнили через несколько лет, однако и теперь никто не собирался заказывать новые бронемашины. Этот случай представляет определенный интерес. В 1912 году издательство Й.Ф. Шрайбера из г. Эсслинген выпустило сборную картонную модель зенитного броневика. Все желающие получили возможность вырезать заготовки и собрать из них свой собственный миниатюрный бронеавтомобиль, а также ознакомиться с историей проекта. Впоследствии эти развертки неоднократно переиздавались, что положительным образом сказалось на известности броневика и помогло ему не затеряться в истории.Проект Ehrhardt Panzerkampfwagen M1906 был одной из первых немецких попыток создания собственного бронеавтомобиля, пригодного для решения конкретных боевых задач и борьбы с различными объектами противника. В то время немецкое командование не в полной мере понимало цели и задачи такой техники, а также не могло оценить все ее перспективы. Как следствие, от оригинального и важного проекта отказались. Впрочем, уже через несколько лет военным пришлось наверстывать упущенное и заказывать разработку новой техники, напоминающей отвергнутое творение Генриха и Густава Эрхардтов.