Американский генерал: ситуация в Афганистане остается «патовой»

Мы всё еще находимся в патовой ситуации,

Вы переломили ее (ситуацию) за последние 3-4 месяца,

Нынешние перемены в политике (США в Афганистане) развернули вспять тот упадок, в котором мы находились с 2011 года. Теперь с новой политикой (...) мы одержим победу,