17:03 24 ноября

Американский генерал: ситуация в Афганистане остается «патовой»

Ситуация в Афганистане до сих пор характеризуется как боевая ничья, несмотря на новую военно-политическую стратегию США, уже три месяца реализуемую в Южной Азии, передает ТАСС заявление командующего войсками США в Афганистане генерала Джона Николсона.



Мы всё еще находимся в патовой ситуации,
сказал Николсон в четверг корреспонденту телекомпании NBC.


Совершенно противоположное заявление в тот же день сделал президент Дональд Трамп. По его оценке, американские военнослужащие за последние месяцы добились радикальных перемен.

Вы переломили ее (ситуацию) за последние 3-4 месяца,
сказал Трамп американским военным по видеосвязи.

По его словам, в Кабуле уже открыто говорят о переменах к лучшему.

О том, что американская операция в Афганистане находится «в мертвой точке», Николсон заявлял еще в феврале текущего года на сенатских слушаниях. Но тогда он выразил уверенность, что новая американская стратегия позволит в конечном итоге добиться преимущества на террористами.

Нынешние перемены в политике (США в Афганистане) развернули вспять тот упадок, в котором мы находились с 2011 года. Теперь с новой политикой (...) мы одержим победу,
сказал командующий.

Напомним, США воюют в Афганистане с октября 2001 года, что обошлось. По оценкам Пентагона, на операцию уже затрачено $680 млрд. В ходе этой кампании погибли 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. destination Сегодня, 16:13
    Генералу от наркотрафика не перепало,раз умные вещи говорит... smile
    destination
    1. Владимир16 Сегодня, 16:21
      Американцы - агрессоры. Это всегда проигрышная ситуация. Рано или поздно местное население выгонит агрессора. За период между рано и поздно агрессор получит массу гробов со своими солдатами.
      Владимир16
      1. destination Сегодня, 16:30
        Не будь кровожадным таким...Они солдаты,приказ выполняют...Виноватых надо искать тут-
        destination
      2. Anarchist Сегодня, 16:30
        Цитата: Владимир16
        агрессор получит массу гробов со своими солдатами.

        Со своими наркоманами!
        А в гробах, в соседстве с покойником, - ''герыч''! Схема отлажена со времен войны во Вьетнаме...
        ''Blue Magic''! - для тех, кто в курсе...
        Anarchist
        1. Идущий Сегодня, 17:01
          Нельзя выигрывать войны , когда не знаешь за что воюешь.
          Идущий
    2. антивирус Сегодня, 16:47
      Мы всё еще находимся в патовой ситуации,
      -в шахматы играют? я знаю только,что попкорн едят
      антивирус
  2. КОМОД Сегодня, 16:15
    Уходили бы вы янки оттуда по хорошему...
    КОМОД
    1. Лопатов Сегодня, 16:19
      Цитата: КОМОД
      Уходили бы вы янки оттуда по хорошему...

      И тогда талибы вместе с уже появившимся там ИГИЛ попрут на север, в среднеазиатские республики, "мягкое подбрюшье" России.
      И для нас ситуация патовая.
      Лопатов
      1. КОМОД Сегодня, 16:26
        С талибами , мы бы договорились, а вот США именно и хотят чтобы через Афган на нас поперли толпы выживших чертей из Сирии..
        КОМОД
        1. Alex777 Сегодня, 16:40
          Талибы спокойно сидели и нас не трогали.
          А бармалеи они такие - кто заплатит - туда и пойдут. hi
          Alex777
  3. Злой 55 Сегодня, 16:20
    Теремки на фото прикольные.. С такой короткой базой, вертикальным противопульным бронированием и высоким центром масс я бы им советовал кататься как можно дальше от русской зоны влияния..
    Злой 55
    1. mac789 Сегодня, 16:40
      А дорога ещё поикольнее. В афгане идеи гражданская война, а дорога лучше чем в Самаре.
      mac789
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 16:20
    Никто и никогда не смог завоевать Афганистан.По сути-он не нужен никому.По правде-он нужен всем.Война там будет длиться вечно.Хоть они и хотят,чтоб русские пришли-не думаю,что это правильно.
    ВЕРЕСК
    1. Anarchist Сегодня, 16:39
      Цитата: ВЕРЕСК
      Хоть они и хотят,чтоб русские пришли-не думаю,что это правильно.

      Они хотят чтобы русские выгнали полосатых и свалили! Это всё, чего они хотят...
      Anarchist
      1. Идущий Сегодня, 17:02
        Да уже неоднократно обращались.
        Идущий
    2. japs Сегодня, 16:49
      Пока там возделывается опиумный мак война будет продолжаться.
      Прибыли для дельцов и ЦРУ поступают регулярно. Героин также в РФ переправляют,
      это и есть гибридная война против на всех. Не уйдут сами матрасы из Афгана.
      Разве что мы вынесем, если попросят помочь пуштунам...
      japs
  5. Mavrikiy Сегодня, 16:34
    Мы всё еще находимся в патовой ситуации,
    Вы переломили ее (ситуацию) за последние 3-4 месяца,
    Противоречий может и нет.
    Игра шла к проигрышу, а перелом привел к ничьей. Все пьют шомпанское!
    Mavrikiy
  6. gukoyan Сегодня, 16:34
    Наши ВКС переломили бы ситуацию...
    gukoyan
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:43
      Мы не вечны.
      ВЕРЕСК
  7. словак Сегодня, 16:53
    $680 млрд, погибли 2,35 тыс. свыше 20 тыс. получили ранения. Сколько еще надо потратить денег и потерять людей, чтобы обыватели начали благодарить Вашингтон?
    словак
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