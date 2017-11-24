Американский генерал: ситуация в Афганистане остается «патовой»
Ситуация в Афганистане до сих пор характеризуется как боевая ничья, несмотря на новую военно-политическую стратегию США, уже три месяца реализуемую в Южной Азии, передает ТАСС заявление командующего войсками США в Афганистане генерала Джона Николсона.
Совершенно противоположное заявление в тот же день сделал президент Дональд Трамп. По его оценке, американские военнослужащие за последние месяцы добились радикальных перемен.
По его словам, в Кабуле уже открыто говорят о переменах к лучшему.
О том, что американская операция в Афганистане находится «в мертвой точке», Николсон заявлял еще в феврале текущего года на сенатских слушаниях. Но тогда он выразил уверенность, что новая американская стратегия позволит в конечном итоге добиться преимущества на террористами.
Напомним, США воюют в Афганистане с октября 2001 года, что обошлось. По оценкам Пентагона, на операцию уже затрачено $680 млрд. В ходе этой кампании погибли 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения.
Мы всё еще находимся в патовой ситуации,сказал Николсон в четверг корреспонденту телекомпании NBC.
Совершенно противоположное заявление в тот же день сделал президент Дональд Трамп. По его оценке, американские военнослужащие за последние месяцы добились радикальных перемен.
Вы переломили ее (ситуацию) за последние 3-4 месяца,сказал Трамп американским военным по видеосвязи.
По его словам, в Кабуле уже открыто говорят о переменах к лучшему.
О том, что американская операция в Афганистане находится «в мертвой точке», Николсон заявлял еще в феврале текущего года на сенатских слушаниях. Но тогда он выразил уверенность, что новая американская стратегия позволит в конечном итоге добиться преимущества на террористами.
Нынешние перемены в политике (США в Афганистане) развернули вспять тот упадок, в котором мы находились с 2011 года. Теперь с новой политикой (...) мы одержим победу,сказал командующий.
Напомним, США воюют в Афганистане с октября 2001 года, что обошлось. По оценкам Пентагона, на операцию уже затрачено $680 млрд. В ходе этой кампании погибли 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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