17:03 24 ноября

"Адмирал Горшков" и "Иван Грен" пополнят состав ВМФ России до конца года

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен" будут приняты в состав флота до конца года.Об этом в пятницу сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

Сейчас "Горшков" завершает госиспытания, мы ждем его в этом году, как и "Иван Грен
- сказал он.

"Адмирал Горшков" и "Иван Грен" пополнят состав ВМФ России до конца года



Бурсук уточнил, оба этих корабля находятся сейчас на завершающем этапе госиспытаний, как и третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров".

Макаров" также завершает госиспытания, у него осталось только завершение ряда стрельб и все будет зависеть от результатов этих испытаний
- добавил замглавкома.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тыс. т и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут". Всего в 2025 году ВМФ России должен получить шесть таких фрегатов. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, фрегаты подобные "Адмиралу Горшкову" в ближайшей перспективе станут основными боевыми кораблями ВМФ РФ.

"Иван Грен" - первый большой десантный корабль, построенный по проекту 11711. Он был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, заводские ходовые испытания начались в 2016 году. Ожидается, что Минобороны РФ получит корабль до конца 2017 года. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибра 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29, передает ТАСС

Использованы фотографии: РИА Новости / Максим Ярвинен
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Комментарии 8

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  1. КОМОД Сегодня, 16:45
    Без мощного Флото ,Россия не сможет существовать..Помним заветы Петра 1!Так держать..
    КОМОД
    1. 210окв Сегодня, 16:56
      Что там с недостроенными "Буревестника и"?Для нас или для дядя будут достраивать?
      210окв
    2. Донской Сегодня, 17:00
      Цитата: КОМОД
      Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен" будут приняты в состав флота до конца года

      Да неужели!? Из года в год обещают и обещают. Сколько уже начальников сменилось, а все туда же.
      Донской
  2. Zibelew Сегодня, 16:45
    Бурсук балабол, ему доверия насчет сроков нет. Макарова обещал сдать в сентябре 2017, а Грен еще только заводские ходовые испытания завершил. С учетом ГХИ может через годик и примут Грена в состав флота.
    Zibelew
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 16:46
    Дай Бог-не последний.
    ВЕРЕСК
  4. next322 Сегодня, 16:47
    “Макаров" также завершает госиспытания, у него осталось только завершение ряда стрельб и все будет зависеть от результатов этих испытаний
    - добавил замглавкома.

    значит Макарова в этом году не примут.....
    next322
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 16:51
    Что-то тоже приятное.
    ВЕРЕСК
  6. Идущий Сегодня, 16:58
    [quoteВсего в 2025 году ВМФ России должен получить шесть таких фрегатов.][/quote]

    За срыв планов надо спрашивать , а не просто выговаривать и молча сдвигаться в право.
    Идущий
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