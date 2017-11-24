"Адмирал Горшков" и "Иван Грен" пополнят состав ВМФ России до конца года

Сейчас "Горшков" завершает госиспытания, мы ждем его в этом году, как и "Иван Грен

Макаров" также завершает госиспытания, у него осталось только завершение ряда стрельб и все будет зависеть от результатов этих испытаний

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен" будут приняты в состав флота до конца года.Об этом в пятницу сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.- сказал он.Бурсук уточнил, оба этих корабля находятся сейчас на завершающем этапе госиспытаний, как и третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров".- добавил замглавкома.Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тыс. т и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут". Всего в 2025 году ВМФ России должен получить шесть таких фрегатов. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, фрегаты подобные "Адмиралу Горшкову" в ближайшей перспективе станут основными боевыми кораблями ВМФ РФ."Иван Грен" - первый большой десантный корабль, построенный по проекту 11711. Он был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, заводские ходовые испытания начались в 2016 году. Ожидается, что Минобороны РФ получит корабль до конца 2017 года. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибра 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29, передает ТАСС