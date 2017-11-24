ЕС "забыл" об Украине в итоговой декларации саммита "Восточное партнёрство"

Очередное мероприятие, обслуживающее целую армию евробюрократов, состоялось в Брюсселе. Речь о саммите «Восточное партнёрство», которое проводили чиновники ЕС. Ещё до окончания пленарного заседания была представлена проектная итоговая декларация, с которой не согласна украинская делегация. Выясняется, что в проекте декларации отсутствует всякое упоминание того, когда Евросоюз планирует принять Украину в свой состав и планирует ли принять вообще.Вместо того, чтобы обсуждать «вхождение Украины в состав ЕС», чиновники Евросоюза дали понять украинским партнёрам, что тем нужно разобраться со своими проблемами и начать реализацию предложенной ранее системы реформ. Той самой системы, под которую ЕС и МВФ выделяли кредитные транши. Напомним, что это подгонка тарифов услуг ЖКХ под европейские стандарты, повышение пенсионного возраста, продолжение приватизации, а также отмена моратория на продажу украинского леса за рубеж.Чтобы не терять лицо (если есть, что терять), президент Украины отрапортовал на своей странице о «целом ряде важных встреч с европейскими лидерами». Одна из встреч состоялась с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который подтвердил намерения нарастить поставки природного газа на Украину. Нужно отметить, что буквально несколько дней назад Словакия заявила о намерении повысить объёмы закупок газа у России. Чистое совпадение, как пытается объяснить своим гражданам официальный Киев...