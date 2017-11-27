Бронированные машины: сначала поле боя, а теперь и полиция

По материалам сайтов:

www.defenceiq.com

www.rheinmetall.com

www.panhard-defense.eu

www.renault-trucks-defense.com

www.nexter-group.fr

www.otokar.com.tr

www.nurolmakina.com.tr

armored-cars.com

military-informant.com

www.flickr.com

ru.wikipedia.org

www.avtovzglyad.ru

С распространением терроризма роль полицейских подразделений в Европе изменилась. Всё больше подразделений оснащаются вооружением военного образца для отражения нападений со стрелковым оружием типа автомата Калашникова, бронежилетами военного образца, а в некоторых случаях и бронемашинами, как военных стандартов, так и специализированными; последние зачастую имеют уровни защиты, отличающиеся от военных стандартов НАТО STANAG. Сегодня самым распространенным является стандарт VPAM BRV 2009 (9 уровней), который по сравнению с предыдущим стандартом BRV 1999 (7 уровней) учитывает попадание пуль, летящих с любого угла в любую часть машины.Наряду со специальными полицейскими подразделениями формирования пограничной полиции, несущие службу на открытых участках и зачастую на границах с агрессивными соседними странами, также оснащаются машинами военного образца. Так как граница между внутренней безопасностью и военной безопасностью всё больше стирается, количество предлагаемых промышленностью бронированных машин растет, и поэтому стоит посмотреть на то, что в настоящее время предлагает рынок.Подвергнувшись многочисленным террористическим атакам, Франция одной из первых в Европе стала оснащать свои элитные полицейские подразделения бронемашинами. После приобретения бронемашин для перевозки денег спецподразделение RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion - поиск, помощь, вмешательство, сдерживание) национальной полиции закупило некоторое количество бронеавтомобилей PVP (Petit Vehicule Protege) у компании Panhard Defense (часть Volvo Group Governmental Sales, VGGS), которые широко эксплуатируются французской армией. Бронеавтомобиль, также известный под названием Dagger, имеет полную массу 5,5 тонн, легко размещается в военно-транспортном самолете класса С-130 и может вместить трех-четырех офицеров полиции, которые защищены от баллистических угроз вплоть до Уровня 2 стандарта НАТО STANAG 4569. На нем установлен двигатель мощностью 160 л.с., позволяющий развить максимальную скорость 105 км/ч. Бронеавтомобили PVP/Dagger должны быть развернуты в 10 антитеррористических подразделениях GIPN (Groupes dTntervention de la Police Nationale) национальной полиции, дислоцирующихся в крупных французских городах и на заморских территориях. Подразделения BRI/BAC (Brigade de Recherche et d'Intervention/Brigade Anti Commando - бригада поисковая боевая/противоповстанческая) также имеют на вооружении эти бронеавтомобили. Из-за своих размеров PVP/Dagger отлично подходит для разведывательных задач и транспортировки небольших групп.Для проведения плановых штурмов спецотряды RAID получили в аренду от компании Renault Trucks Defense (RTD, также часть VGGS) бронетранспортер Sherpa Light 4x4. В нем размещаются до 8 полицейских плюс экипаж два человека, его система модульного бронирования позволяет поднять защиту до третьего уровня стандарта STANAG. Sherpa Light, предлагаемый с разными силовыми блоками, имеет полную массу 11 тонн, внутренний объем более 10 м3, развивает скорость до 110 км/ч. Эта машина стоит на вооружении антитеррористического подразделения французской жандармерии GIGN (Groupe d'lntervention de la Gendarmerie Nationale), которое получило две машины в конфигурации со штурмовой лестницей. Модульная платформа, установленная на Sherpa, оборудована гидравлической аппарелью и позволяет получить доступ к объектам на высоте 8,65 метра, чего достаточно для выхода на верхнюю палубу таких самолетов, как В-747 и А-380, ведь GIGN специализируется также на штурме самолетов. Компания RTD предлагает свою платформу Sherpa Light также в варианте АРХ XL, который отличается большим внутренним объемом и пятью дверями вместо трех, что позволяет быстрее покинуть машину. RTD также имеет в своем портфолио бронемашину Higuard 6x6, которую уже успели продать в страны Ближнего и Дальнего Востока (фото внизу).В этом бронированном грузовике массой 21 тонна, базирующемся на шасси Sherpa средней категории, размещаются два члена экипажа и 10 десантников. Бронирование этой бронемашины обеспечивает противопульную защиту, соответствующую Уровню 3 STANG, тогда как более высокий уровень защиты компания может предоставить в своем бронетранспортере VAB Mk III 6x6, в котором размещается столько же людей, сколько в модели Higuard. Компания АСМАТ, третий «столп» группы VGGS, предлагает свою машину Bastion 4x4 полной массой 12 тонн и пассажировместимостью 2+8, защищенную в соответствии с Уровнем 3 стандарта НАТО.Французская компания Nexter сдавала в аренду бронемашину Titus 6x6 специальному подразделению RAID во время проведения в Париже в декабре 2015 года Конференции по климату СОР21, состоявшейся менее месяца спустя после террористических атак в Париже и его окрестностях. Бронемашина, базирующаяся на шасси Tatra 6x6 с хребтовой рамой и независимо качающимися полуосями, имеет полную массу 23 тонны, вмещает экипаж 3 человека и 12 человек десанта, которые покидают машину через кормовую аппарель с силовым приводом. Довольно большая полезная грузоподъемность позволяет повысить уровень всеракурсной защиты от Уровня 2 до Уровня 4. Компания Nexter предлагает вариант SWAT, оборудованный штурмовой лестницей, а также вариант с водяной пушкой и мачтовой оптронной системой наблюдения.Немецкая компания Rheinmetall MAN Military Vehicles недавно получила первый заказ от полиции на свой автомобиль Survivor R 4x4 с однообъемной кабиной, базирующийся на военизированном грузовом шасси MAN TGM. Совместная разработка с компанией Achleitner вмещает двух членов экипажа и 10 полицейских в заднем десантном отделении. Машина доступна в различных конфигурациях, с одной или двумя дверями на борт и двустворчатой дверью в корме. Дизельный двигатель развивает мощность 330 л.с, собственная масса составляет 10,9 тонны, а полезная грузоподъемность 4,1 тонны. Баллистическая защита соответствует Уровню 3 стандарта STANAG 4569, тогда как противоминная защита Уровню 4а. С целью дальнейшего повышения уровня защиты можно устанавливать комплекты дополнительного бронирования. Высота оригинальной машины составляет 2,7 метра; впрочем, первый заказчик из полиции, спецподразделение Saxony SEK, запросил приподнятую крышу и поэтому она была поднята на 250 мм.Другой крупный немецкий производитель, компания KMW, разработал для военных бронемашину Dingo, но с прицелом также на потребности военизированных формирований. Первая модель Dingo 1, базирующаяся на шасси Unimog, имеет полную массу 8,8 тонны, грузоподъемность 1,4 тонны и двигатель мощностью 240 л.с. Позднее ее сменил новый вариант Dingo 2, базирующийся на модернизированном шасси Unimog U5000 и у которого грузоподъемность повысилась на 3 тонны до 12,5 тонн. Этот вариант был куплен полицией, но на данный момент заказано всего две машины.KMW также предлагает вариант Dingo 2 HD и бронемашину GFF4 в конфигурации 4x4, разработанные в сотрудничестве с итальянской Iveco DV, которая предоставила свои шасси. Dingo HD имеет полную массу 14,5 тонн и грузоподъемность 3 тонны с повышенным уровнем защиты, тогда как GFF4 имеет массу 18 тонн, двигатель на 400 л.с. и вмещает 10 полицейских. На сегодняшний день нет информации о продаже этих машин полицейским структурам.Если немецкая полиция, кажется, довольно неохотно приобретает военные модификации, то в случае с Турцией, еще одним членом НАТО, всё иначе. Мощная система безопасности, основанная на жандармерии и полиции, охраняет не только общественный порядок, но также выполняет задачи обеспечения безопасности в районах рассредоточенного расселения. Не удивительно, что турецкие производители транспортных средств рассматривают военизированные и полицейские структуры в качестве ключевого рынка сбыта своей продукции.Компания Otokar, один из основных производителей транспортных средств в Турции, поставляет национальным службам обеспечения безопасности различные модели бронемашин и в настоящее время предлагает колесные бронемашины двойного назначения, как для военных, так и полувоенных задач. На волне своего успеха с бронеавтомобилем Cobra, принятым на вооружение турецких сил безопасности и нескольких зарубежных стран, компания Otokar разработала новый вариант Cobra II, также принятый на вооружение турецких силовиков. Эта модель с независимой подвеской имеет вдвое большую полную массу по сравнению с оригинальным вариантом Cobra, 13 тонн против 6,3 тонн; как следствие, чтобы сохранить на приемлемом уровне удельную мощность, мощность двигателя была поднята с 190 до 360 л.с. Новая машина вмещает такое же количество человек: экипаж, водитель, командир и стрелок, плюс семь солдат в заднем десантном отделении. Машина имеет большую длину, что позволило увеличить внутренний объем и поднять уровни защиты, хотя они остаются засекреченными. Благодаря принятой концепции модульной защиты грузоподъемность позволяет повышать уровни защиты. В 2013 году компания Otokar разработала легкий бронеавтомобиль Ural 4x4 с целью удовлетворения существующих требований и будущих ожиданий сил внутренней безопасности. Цельносварной корпус из броневой стали, базирующийся на шасси 4x4 с независимой передней подвеской и неразрезным задним мостом, имеет высокий уровень защиты от огня стрелкового оружия, осколков, а также некоторых типов мин и СВУ. Полная масса составляет 6,4 тонны, дизельный двигатель мощностью 168 л.с. соединен с шестискоростной автоматической трансмиссией, в кабине в трехдверной конфигурации размещаются до 10 человек, включая водителя, тогда как вариант с пятью дверями может вместить до 9 человек. Бронеавтомобиль Ural стоит на вооружении военных и военизированных подразделений Турции и еще нескольких стран.Компания Nurol Makina, изначально специализировавшаяся на проектировании и строительстве промышленных предприятий и масштабном производстве металлоконструкций и машинного оборудования, позднее занялась производством бронированных машин. Входя в состав Nurol group (группа владеет 51% акций компании FNSS, которая является одним из основных игроков в промышленности тяжелых бронемашин), Nurol Makina делает акцент на производство более легких колесных машин, многие из которых предназначены для структур обеспечения безопасности. Недавно представленный новый вариант платформы llgaz, незатейливо названный llgaz II, отличается большей грузоподъемностью и уровнем защиты, но при этом сохранил пассажировместимость 2+7 и пятидверную конфигурацию, при этом в боковые двери интегрированы огневые амбразуры. Новый вариант имеет собственную массу 7,5 тонн с грузоподъемностью 1,3 тонны, двигатель мощностью 300 л.с. соединен с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. На дорогах машина движется в режиме 4x2, полный привод включается при движении по пересеченной местности, система подвеска включает цилиндрические пружины и гидроамортизаторы.Для операций в отдаленных районах, например, для охраны границ, компания Nurol Makina предлагает также свой полноприводный бронеавтомобиль Ejder Yalcin 4x4. Он разработан для военного применения и благодаря однообъемному V-образному корпусу имеет существенно более высокий уровень защиты, особенно от мин и СВУ (до Уровня 4а/Зb). Бронемашина имеет полную массу 11 тонн и грузоподъемность 4 тонны, в ней размещается до 11 полицейских. В машине, оснащенной независимой подвеской всех колес, установлен двигатель мощностью 375 л.с.Бронеавтомобиль Kirpi, базирующийся на израильской платформе Navigator разработки компании Hatehof (в настоящее время Carmor) и изготавливающийся по лицензии турецкой компанией ВМС, был принят на вооружение турецкой армии как машина категории MRAP. Бронеавтомобиль собственной массой 18 тонн и грузоподъемностью 1,6 тонны вмещает до 13 человек, которым обеспечены высокие уровни противопульной и противоминной защиты. Установлен двигатель на 375 л.с. с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Машина продана в несколько стран, при этом порядка 200 платформ Kirpi эксплуатируются в турецких силах безопасности.Компания Streit Group, имея в своем портфолио 20 моделей бронированных машин, несомненно является одним из основных производителей техники, предназначенной для военизированных структур. В категории по массе менее 6,5 тонн мы видим две машины, Cobra и Cougar. Первая из них доступна в 3-х и 5-дверной конфигурациях, в ней размещаются два члена экипажа плюс соответственно 8 и 7 человек в заднем отделении. При собственной массе 4760 кг и полной массе 5760 кг Cobra отличается передней независимой подвеской и предлагается с двумя разными силовыми блоками мощностью 268 или 305 л.с. Баллистическая защита соответствует уровню FB6 согласно европейским баллистическим стандартам EN 1522/1523, то есть машина может выдержать попадание пули 7.62x51 НАТО М80 и подрыв двух ручных осколочных гранат DM51. Впрочем, защита может быть повышена до уровня FB7. что гарантирует стойкость к подрыву на противотанковой мине DM31. Бронемашина Cougar немного легче и меньше по габаритам модели Cobra, но имеет такие же уровни защиты, в ней размещается 8 человек, включая экипаж. Для машины с отключаемым приводом на все колёса и передними и задними неразрезными мостами доступны два двигателя мощностью 228 или 268 л.с. В категории от 6,5 до 10 тонн для военизированных структур предлагаются еще три модели: Spartan, Warrior, и недавно представленная широкой публике Gepard.Начнем с новейшей машины в портфолио компании Streit. Бронемашина Gepard имеет собственную массу 7300 кг и грузоподъемность 1500 кг, может перевозить до 8 человек, размещение сидений можно менять в зависимости от требований заказчика. Со своей грузовой платформой бронемашина Gepard подходит для установки системы вооружения, например, минометного комплекса. На машину может устанавливаться силовой блок мощностью 300 или 381 л.с., уровни защиты те же, что у вышеупомянутых моделей. Бронеавтомобиль Spartan имеет такие же собственную массу и грузоподъемность, такой же силовой блок и число сидений, но конструктивно отличается, поскольку вместо грузовой площадки имеет удлиненное десантное отделение с кормовой дверью.Схожие характеристики имеет бронемашина Warrior, но удлиненная колесная база позволила увеличить пассажировместимость, в этой модели размещаются два члена экипажа и 12 десантников на двух скамьях. При переходе к более тяжелым машинам защита становится лучше, при этом применяются военные стандарты. Модели Gladiator и Scorpion имеют одинаковые массы, собственную 11 тонн и грузоподъемность 2 тонны, но в остальном довольно сильно отличаются. Компания Streit классифицирует первую модель как AHV (Armoured Heavy Vehicle - тяжелая бронемашина). В основном предназначенная для перевозки личного состава (в машине размещается до 12 человек), бронемашина Gladiator имеет базовую защиту Уровень 2, противоминную защиту Уровень 2а/b; возможно повышение баллистической защиты до Уровня 3 и 4, а также противоминной защиты (подрыв на противотанковой мине DM31). На машине с обоими неразрезными мостами установлен двигатель мощностью 276 л.с. Модель Scorpion с независимой подвеской и двигателем мощностью 300 л.с. ориентирована, прежде всего, на работу на пересеченной местности. Пять дверей позволяют быстро покинуть машину десяти полицейским. Базовая баллистическая защита соответствует Уровню 3 и противоминная Уровню 2а/b. Комплект дополнительного бронирования позволяет повысить как уровень баллистической защиты до четвертого, так и противоминной защиты (подрыв на мине DM31). Самая тяжелая модель Typhoon с полностью независимой подвеской относится к категории MRAP, имеет собственную массу 13 тонн и грузоподъемность 2 тонны; для нее на выбор предлагаются два силовых блока мощностью 300 или 400 л.с. Всеракурсная защита соответствует Уровню 2, но может быть повышена: баллистическая до Уровня 4 и противоминная до стойкости к подрыву на DM31 под днищем.В машине могут разместиться десять человек, включая двух членов экипажа. В компании Streit Group неохотно называют своих заказчиков, но по ее данным, все вышеупомянутые машины куплены для полицейских и военизированных структур многих стран.Еще одним крупным игроком в сфере машин для военных и сил безопасности, конечно же, является компания International Armored Group, специализирующаяся на коммерческих и тактических транспортных средствах. Ее филиалы расположены во многих странах, в то числе в США. Канаде, Великобритании, Пакистане и Турции. Новейшим пополнением в ее портфолио является бронемашина Rila категории MRAP, базирующаяся на шасси грузовика Iveco Trakker и впервые представленная на выставке DSEI 2017. Однообъемная цельносварная кабина из броневой стали соответствует требованиям третьего уровня защищенности стандарта НАТО STANAG 4569. 12 сотрудников садятся в машину Rila через две передних и одну заднюю двери. V-образный корпус и комплект бронирования днища обеспечивают противоминную защиту, соответствующую уровню STANAG 4569 Level За/b, что позволяет задействовать модель Rila для охраны границ в особо опасных районах. На выставке IDEX 2015 компания показала бронетранспортер Sentry на базе шасси Toyota Land Cruiser 70 с противопульной защитой уровня CEN B6. Машина может принять на борт до 8 человек; доступны варианты с бензиновым и дизельным двигателем.Модель Jaws базируется на шасси Toyota Land Cruiser 200, имеет такую же вместимость, но более высокий уровень защиты CEN B7. В этом году Малайзия объявила о том, что купила восемь таких машин для своей полиции. Jaws может оборудоваться системами подъема для того, чтобы спецназ мог проникать в здания, самолеты, поезда, автобусы и другие высокие объекты. С целью расширения своего ассортимента компания IAG предлагает модель Sentinel на шасси Ford F550 либо с дизельным, либо с бензиновым двигателем. Десять человек на борту машины защищены в соответствии с уровнем В7, при этом обеспечивается «некоторая защита днища».В то время как описанные в этой статье машины имеют двойное назначение, так как могут использоваться для военных или полицейских/полувоенных задач по сути в разных конфигурациях, некоторые бронемашины несомненно разработаны только для полиции.Французская компания RTD предлагает платформу MIDS (MI-Dlum Securite, базируется на шасси грузовика Midlum). Благодаря внутреннему объему 18 м3 машина массой 14 тонн может вместить экипаж 2 человека и 10 полицейских со всем их снаряжением. Также на базе машины можно организовать пункт управления, в котором размещается 2 члена экипажа и пять операторов разных специальностей. Защищенная от баллистических угроз, а также от камней и зажигательных бомб, машина может оборудоваться бульдозерным отвалом. Бронемашина MIDS, доступная в конфигурациях 4x2 или 4x4, была продана в страны Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки.Бронемашина для борьбы с беспорядками Armored Riot Control компании Strelt Group предлагается на базе шасси грузовика Mercedes-Benz с двигателем мощностью 320 л.с. Она оборудована двумя водяными пушками, которые могут стрелять на 60 метров и более, а также баком для воды объемом 6000 литров. Компания готова предложить корпус на базе разных шасси, отчего значительно зависят размеры бака и количество водяных пушек, управляемых с панели в десантном отделении. Корпус имеет уровень защиты В6 плюс защиту от залезания. Машина также оборудована системой кругового распыления слезоточивого газа и передним бульдозерным отвалом. Компания Nurol Makina тоже предлагает машину с водяной пушкой Ejder Toma на шасси 4x4 с двигателем 286 л.с. Объем бака составляет 5000 литров, при этом установка может распылять различные комбинации воды, краски, газа и пены. На этом же шасси компания предлагает вариант Ejder Kunter в конфигурации 4x4 со специальными защищенными кабинами, конфигурация которых зависит от требований заказчика.Бронемашина ISV компании Otokar массой 18 тонн имеет шасси с рамой лестничного типа; она предназначена для тяжелых режимов работы и движения по пересеченной местности. На машине с постоянным приводом на все колеса установлен двигатель мощностью 430 л.с. с 12-ступенчатой автоматической трансмиссией и двухступенчатой раздаточной коробкой. Машина может быть поставлена в различных конфигурациях: транспортер личного состава, пункт управления, автозак, санитарный; она может оборудоваться различными системами, включая башни, гранатометные установки, акустическую пушку, бульдозерный отвал или «расталкиватель» людей. Внешние плоские наклонные панели на корпусе не дают нарушителям взобраться на машину, а наклонная крыша не позволяет задерживаться на ней горящим предметам, например, коктейлям Молотова. Машина ISV, как правило, имеет экипаж 16 человек, включая командира и водителя. Также она доступна в конфигурации водяной пушки, которая идет со вспомогательной силой установкой на 100 л.с., баком на 6000 литров и устройствами распрыскивания газа, краски и пены. Также доступны варианты 6x4 или 6x6 с баком на 10000 литров и двумя водяными пушками. Полицейская машина Otokar ISV в настоящее время стоит на вооружении полиции нескольких стран.