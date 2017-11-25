День российского военного миротворца. Миссия выполнима

Защита мира – по-настоящему значимая и выдающаяся профессия. Её важность определяется, исходя из основного запроса цивилизации – безопасности и развития. Нет безопасности - и развитие, по своей сути, невозможно. В свою очередь, нет развития – вполне могут возникнуть проблемы с безопасностью. Для выполнения функции обеспечения безопасности за пределами страны отвечает миротворческий контингент, который получает соответствующий международный мандат, включая мандат на уровне региональных договорённостей.Начиная с 2016 года в Вооружённых силах Российской Федерации 25 ноября отмечается новый праздник –(не путать с Международным днём миротворца). Он был установлен соответствующим указом президента РФ в августе прошлого года.Историческая отсылка праздника идёт к 25 ноября 1973 года – дню, когда первая группа советских офицеров в составе 36 человек прибыла в Египет для участия в урегулирования разгоревшегося арабо-израильского кризиса. Советские миротворцы были официально включены в состав миссии Организации Объединённых Наций. Военнослужащие Вооружённых сил СССР были задействованы в составе группы наблюдателей за соблюдением режима перемирия в районе Суэцкого канала, а также на Голанских высотах.Свидетели отправки первого советского миротворческого контингента в составе миссии ООН за рубеж говорят о том, что к выбору Советский Союз подходил с особой ответственностью. Подбор офицеров осуществлялся из полутысячи соискателей. Выбирали по целому ряду критериев, среди которых не только «отличие в боевой и политической», но и знание иностранного языка. В первую очередь предпочтение отдавалось военнослужащим, свободно владеющим арабским языком.После 1973 года границы задействования отечественных миротворцев расширялись. Это миссии в Ливане, Камбодже, Сьерра-Леоне, Судане, Анголе, Демократической Республике Конго и др. После распада СССР российские миротворцы принимали участие в работе международных миссий в республиках бывшей Югославии, Грузии, Таджикистане.Вот уже четверть века российские военнослужащие обеспечивают мир на берегах Днестра. Несмотря на все попытки отдельных молдавских политиков выдавить российский контингент из Приднестровья, военнослужащие МС Вооружённых сил России занимают свои позиции с той единственной целью – чтобы на Днестре вновь не вспыхнула война. К сожалению, российские миротворцы, как и весь народ Приднестровской Молдавской Республики, сегодня оказываются фактически в блокаде. Чтобы осуществлять ротацию, доставлять всё необходимое на миротворческую базу, всякий раз приходится идти на самые настоящие политические баталии – чтобы баталии в конечном итоге не перетекли в разряд военных. Очевидно, что в Кишинёве остаётся немало горячих голов, которые до сих пор считают, что кризис можно преодолеть «маленькой победоносной войной» против Приднестровья.Российские миротворцы хранили мир и в Закавказье. Смешанные миротворческие силы способствовали в 1992 году прекращению грузино-осетинского конфликта на территории Южной Осетии. В то время немало усилий пришлось приложить российским миротворцам для сохранения механизма смешанных сил по поддержанию мира в зоне военного противостояния. Причиной явных сложностей российской миссии в Грузии стало то, что грузинский контингент вёл откровенную деятельность по дискредитации миротворцев МС вооруженных сил России. Официальный Тбилиси делал всё, чтобы выставить российских военнослужащих в качестве лиц, «нарушающих своим присутствием в Южной Осетии международное право». Во что это вылилось в итоге, все прекрасно помнят.По личному приказу верховного главнокомандующего ВС Грузии президента Михаила Саакашвили 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали не только спящий Цхинвал, но и расположение российского миротворческого контингента. Накануне той агрессии грузинские наблюдатели покинули штаб, а батальон вместе с регулярными войсками, вторгшимися в город, открыл огонь по Цхинвалу и по позициям российских МС. Международные комиссии и очевидцы подтвердили впоследствии, что самые первые снаряды разорвались именно близ расположения российских миротворцев. Российским и осетинским МС пришлось занять оборонительные позиции и вести бои, защищая мирное население. И только благодаря проведению войсковой операции по принуждению агрессора к миру было остановлено фактическое истребление осетинского народа в РЮО.Это один из примеров того, как отдельные политики, пытаясь играть в кровавые игры в интересах своих ставленников, стараются распорядиться одним миротворческим контингентом как палачами, а другим – как заложниками.В наши дни обсуждаются варианты резолюции по миротворческой миссии в Донбассе.Суть украинского варианта документа заключается в том, чтобы миротворцы располагались на всей территории Донбасса, включая неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы. В свою очередь, Москва настаивает на том, чтобы функции контингента сводились лишь к охране наблюдателей ОБСЕ на границе Украины с непризнанными республиками – в формате Минска-2.Если учесть саму суть миротворчески миссий, то украинское предложение изначально ущербно. Место миротворцев – не в тылу одной из сторон конфликта, а на линии противостояния. Они не пограничники, чтобы стоять на границе между Донбассом и Россией, не оккупационные войска, чтобы занимать всю территорию республики. Многие политические обозреватели согласны с этим, но их мнения разошлись в другом вопросе.Так ли необходимо само присутствие миротворцев в зоне конфликта между Украиной и республиками ДНР и ЛНР? Конечно, судить сегодня однозначно нельзя. Понятно и желание России прекратить войну, остановить жертвы, разрушения. Но нельзя и не просчитать действия со стороны Запада, который может попытаться протолкнуть миротворческие силы именно на границу между Россией и непризнанными республиками. А это одновременно означает и изменение статуса России во внутриукраинском конфликте. Уже сторонами конфликта становятся не ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Киев с другой, а Россия и Украина. То есть то, чего добивается г-н Порошенко, то, что говорят за Атлантикой, становится как бы «фактом»: «Россия – агрессор».