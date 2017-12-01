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Бронирование вертолетов, более точно определяемое как добавление противопульных компонентов для защиты экипажа и пассажиров при полетах в зонах конфликтов, всегда являлось компромиссом между установкой дополнительного элемента защиты и добавлением массы и соответственно уменьшением полезной грузоподъемности. Масса всегда является важнейшим фактором, особенно во время работы на больших высотах, где характеристики двигателя ухудшаются в связи с соответствующим недостатком кислорода. В связи с природой современных противоповстанческих операций, вертолеты, особенно те, что перевозят военнослужащих, как правило, летают на высоте порядка 1000 метров или ниже в зависимости от типа воздушного судна и тактических требований. Это делает их уязвимыми для различного наземного вооружения, от однозарядных винтовок для специализированных крупнокалиберных зенитных пулеметов, которое без проблем перевозится повстанческими группировками и может появиться в самых неожиданных местах в самый неподходящий момент. Подобное вооружение в прошлых конфликтах, как правило, состояло из семейства буксируемых 14,5-мм зенитных пулеметных установок и 12,7-мм пулеметов ДШК российского производства. При наличии подобного вооружения воздушную поддержку в виде ударных вертолетов или истребителей, как правило, вызываемых с целью нейтрализации угрозы, сложно получить, поскольку затруднительно достичь приемлемого уровня баллистической защиты от оружия таких калибров, особенно когда оно подкрепляется поражающим воздействием ракет класса «земля-воздух», запускаемых из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК).Типичные системы баллистической защиты (СБЗ) традиционно изготавливаются из материалов с высокой плотностью (соответственно тяжелых), которые обеспечивают защиту, но добавляют значительную массу к воздушному судну. В последние годы стояла задача получить такую же или лучшую защиту, но при этом использовать новые композиционные материалы, существенно более легкие и компактные. В настоящее время появляется всё больше таких легких композитов, что позволяет всё шире интегрировать решения на их основе в воздушные суда вертолетной и самолетной схем. «Основным противником системы баллистической защиты вертолета всегда является ее же масса, поэтому мы постоянно проводим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создаем новые материалы и оптимизируем технологические процессы с целью снижения массы наших решений», - сказал Ник Бэрд, директор британской компании Permali Gloucester. За многие годы своей работы Научно-исследовательский авиационно-ракетный центр американской армии (AMRDEC) накопил огромный опыт в разработке баллистической защиты для ряда моделей вертолетов, особенно для транспортных вертолетов семейства Boeing CH-47 Chinook и средних многоцелевых вертолетов семейства Sikorsky UH-60 Black Hawk. В Центре большое внимание было уделено разработке новых версий защитных комплектов Hybrid Enhanced Ballistic Protection System и Multi-Hit Transparent Armour Engineered Seams для предыдущей модели CH-47D и модели CH-47F, идущей ей на смену. С целью минимизации массы комплектов акцент при разработке был сделан на использование композиционных материалов, при этом они обеспечивают защиту от огня стрелкового оружия вплоть до калибра 7,62 мм. На вертолете CH-47D/F новый комплект массой порядка 1500 кг позволил снизить массу СБЗ на 909 кг. Полная СБЗ вертолета CH-47D/F, как правило, будет включать защиту полов кабины пилотов и грузовой кабины плюс боковые панели по бортам, а также систему бронированных стекол с многоударными характеристиками для окон Multi-Impact Transparent Armour System. Подобное же снижение массы было достигнуто для СБЗ вертолета UH-60. В этом случае по сравнению с существующей СБЗ удалось уменьшить массу примерно на 230 кг.Снижение массы СБЗ может происходить не только за счет применения легких материалов. «Еще одно ключевое направление развития - разработка баллистической защиты сложной формы. Традиционно бронепанели для вертолетов были плоскими, но мы можем оптимизировать установку брони на платформу за счет производства формованных или профильных панелей (композитных и керамических), повышающих защиту и снижающих массу. В Европе наши решения баллистической защиты интегрированы в вертолеты, эксплуатируемые Данией, Италией, Нидерландами и Великобританией», - сообщил Бэрд.Как яркий пример, лишняя масса СБЗ создавала проблемы вертолетам международной коалиции в Афганистане, поскольку им очень часто приходилось выполнять полеты на больших высотах. Даже основные базы коалиции находились на приличных высотах, например, авиабаза Баграм в восточном Афганистане стояла на высоте 1500 метров над уровнем моря, тогда как авиабаза Кэмп Бастион/Шорабак на юге страны стояла на высоте 855 метров над уровнем моря.После введения британского контингента в Ирак (2003) и в Афганистан (2001), возникла острая потребность в защите транспортных вертолетов CH-47D (британское обозначение НС Mk.2 Chinook). По программе срочных оперативных потребностей в 2003 году компания Permali Gloucester была выбрана в качестве подрядчика на поставку СБЗ для этого вертолета, поскольку имела большой опыт в сфере композиционных материалов. Было разработано тактико-техническое задание на разработку и сертификацию в минимально сжатые сроки СБЗ, которая могла бы защитить кабину пилотов, грузовую кабину и аппарель. Учитывая ту роль, которую вертолеты CH-47D должны были играть в снабжении удаленных баз, укомплектованных личным составом парашютно-десантного полка после его развертывания в провинции Гельманд на юге Афганистана в 2006 году, защита этих зон стала жизненно необходимой. По прибытии в страну десантный полк был разбит на небольшие группы, которые были дислоцированы на семи основных площадках, получивших название «взводные дома». К сожалению, небольшая численность полка (порядка 600 бойцов) означала, что он был серьезно ограничен в своих возможностях по проведению плановых операций, поскольку боевики Талибана не могли не поддаться искушению и сконцентрировались в больших количествах вокруг этих британских укрепленных лагерей. Восемь британских вертолетов CH-47D, развернутых на тот момент, ежедневно использовались для снабжения этих аванпостов, при этом довольно часто по ним открывался огонь с земли, ведь они были вынуждены приземляться для разгрузки продуктов питания и боеприпасов и эвакуации раненых. Зачастую, чтобы выполнить боевую задачу, приходилось вызывать огневую поддержку в виде ударных вертолетов Boeing/AgustaWestland AH-64D (британское обозначение Apache AH.1).Компания Permali впоследствии поставила СБЗ для вертолетов CH-47D/F нидерландских ВВС и совместно с Boeing разработала несколько различных вариантов подобных систем для других зарубежных заказчиков, Бэрд пояснил, что характер оперативного развертывания не оказывает влияния на типы баллистической защиты. «Мы не видим изменений в требованиях, обусловленных типом военной кампании. Требования, так или иначе, всегда связаны с ограничениями по массе, поэтому есть ограничение по уровню защиты, который вертолет может принять. Для пассажиров в кабине это, как правило, защита от огня стрелкового оружия, а для пилотов защита более высокого уровня (вплоть до крупнокалиберных пулеметов)». Бэрд заметил, что баллистическая защита не вписывается в концепцию «одна конструкция подходит всем», утверждая, что «наша баллистическая защита для вертолетов не взаимозаменяема, для каждого типа воздушного судна она разная: интеграция с планером слишком индивидуальна и специфична... Броневые панели, в которые произошло попадание, обычно не подлежат ремонту. Наши панели, как правило, имеют «многоударные» характеристики. Это означает, что они способны остановить попадание множества пуль и сохранить свою конструктивную целостность в разумных пределах. В некоторых обстоятельствах поврежденная панель может быть оставлена на вертолете (имея при этом ограниченный уровень защиты) пока не станет доступна панель для ее замены».Иракская армия в настоящее время имеет на вооружении 25 легких многоцелевых вертолетов Bell 407, некоторые из них используются в операциях против Исламского государства (запрещено в РФ), так как страна стремится выдавить их из последних опорных пунктов. Эти вертолеты отличаются противопульной защитой пола кабины и сидений экипажа. В 2013 году, когда вертолеты Bell 407 были поставлены иракской армии, фирма Aeronautical Accessories, подразделение компании Textron, объявила о том, что поставит комплекты протектированных топливных баков и систему защиты пассажиров для этих машин. Комплект включает защиту переднего, основного и вспомогательных протектированных топливных баков.СБЗ для вертолета Bell 407 была разработана фирмой LifePort, на то время входящей в компанию Sikorsky. Легкая система, разработанная для защиты экипажа и пассажиров, покрыта фирменным покрытием LifeGard, которое эффективно герметизирует и защищает броню, тем самым, увеличивая ее срок службы; кроме того, оно позволяет все поверхности внутри кабины сделать совершенно нескользящими. Эта СБЗ изготавливается из сверхвысокомолекулярного полиэтиленового волокна и броневой стали, что дает возможность при относительно небольшой массе обеспечить приемлемую баллистическую защиту и комфорт экипажа. Она сертифицирована в соответствии с первым уровнем защиты стандарта 0108.01 по классификации Национального института юстиции (США), которым определяется баллистическая защита с многоударными характеристиками, способная противостоять пулям калибра 7.62 мм с цельнометаллической оболочкой.По данным доклада исследовательской службы Research and Markets, мировой рынок баллистических защитных материалов в 2015 году оценивался в сумму порядка 8,8 миллиардов долларов с ожидаемым до 2022 года ежегодным ростом 5,2 процента. Хотя первые места здесь принадлежат, конечно же, индивидуальной баллистической защите и баллистической защите транспортных средств, тем не менее, существует большая потребность в баллистической защите воздушных судов. Например, индийская компания MKU Airborne Systems, производящая системы защиты для самолетов и вертолетов, квалифицирована в соответствии с американским стандартом AS-9100 Общества инженеров автомобильной промышленности и транспорта, что позволяет проектировать и разрабатывать легкие системы защиты для авиации. В компании заявляют о том, что ее защита может устанавливаться на борт воздушного судна без модификации существующей платформы. MKU поставляет системы защиты сидений экипажа, пола и стенок основной кабины и системы защиты для других уязвимых зон, например, нижнего остекления носовой части и стрелка в дверном проеме. В 2014 году она представила новый продукт под названием Polyshield V6, разработанный совместно Индией и Германией. В компании заявляют, что эта новая броня обеспечивает снижение массы примерно на 40 процентов, что преобразуется в дополнительную грузоподъемность вертолета, оборудованного этой броней. «С целью получения очень легких бронированных панелей в технологии шестого поколения используются самые современные материалы и новейшие производственные процессы».По словам директора компании MKU господина Гупта, новые легкие панели добавляют всего 12 кг на квадратный метр. «Поскольку масса является одним из важнейших параметров, напрямую влияющих на характеристики вертолета, эта разработка имеет большое значение». На презентации баллистической защиты Polyshield V6 на выставке Aero India 2016, прошедшей в городе Бангалор, Гупта сообщил, что его компания способна поставлять системы защиты не только индийским вооруженным силам, но она также может поставлять СБЗ для различных самолетов и вертолетов, включая российские многоцелевые транспортные вертолеты Ми-8/17; военно-транспортные самолеты С-130; семейство турбовинтовых транспортных самолетов Pilatus РС-6; вертолеты СН-47D/F Chinook; легкие вертолеты ВО-105 и семейство многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk.Австралийская компания CCA Protect поставила баллистическую защиту для вертолетов CH47D/F и UH-60 австралийских и новозеландских вооруженных сил. ССА имеет все возможности быстро произвести СБЗ для воздушных судов, но всегда держит запас компонентов с целью сокращения производственного цикла до минимума. За последние 35 лет американская компания Armour of America поставила комплекты бронирования для более чем 300 военных и гражданских вертолетов большинства известных производителей. Компания использует компьютерное проектирование при разработке комплектов и поэтому может подгонять их под любой вертолет любой модификации и любого оператора. Основные зоны, которые закрывает навесная броня, - это пол и стены грузовой кабины, кабина пилотов, сиденья экипажа, место стрелка и стенки двигательного отсека. Наконец, компания TenCate Advanced Armour при создании своих СБЗ широко применяет композиционные материалы, уделяя особое внимание возможности быстро устанавливать и снимать баллистические панели.Маловероятно, что спрос на повышение уровней защиты вертолетов при сравнительно небольшом прибавлении в массе уменьшится в ближайшем будущем. Со времени своего первого массового применения в боевых условиях американскими вооруженными силами в Корейской воине 1950-1953 годов вертолеты регулярно развертывались для поддержки противоповстанческих операций, а также в традиционных боевых действиях. Вертолеты и далее будут активно использоваться в конфликтах всех типов, поэтому угроза, которую несет этим воздушным судам стрелковое оружие, вряд ли уменьшится.