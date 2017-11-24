21:46 24 ноября

ВМФ получит второе судно типа "Игорь Белорусов" не раньше 2023 года

Строительство спасательного судна типа "Игорь Белорусов" заложено в госпрограмме вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы, его получение ожидается после 2023 года, сообщил журналистам заместитель главкома ВМФ РФ Виктор Бурсук.

ВМФ получит второе судно типа "Игорь Белорусов" не раньше 2023 года


Судно будет (заказывать флот) в этой госпрограмме вооружений , но во втором программном периоде
— сказал он, отметив, что второй программный период — это с 2023 по 2027 годы.


"Игорь Белоусов" — спасательное судно, построенное для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Судно предназначено для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли. Кроме того, судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты. Водоизмещение — 5 тысяч тонн, длина — свыше 100 метров, передает РИА Новости

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Комментарии 21

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  1. Otdel -1 Сегодня, 18:24
    Имя надежное и корабль думаю такой же..!
    Otdel -1
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:30
      Не сомневаюсь в этом .
      Виталя hi Что-то ты увлёкся теорией реинкарнации . wink
      bouncyhunter
      1. Идущий Сегодня, 18:33
        Кроме того, судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты.


        Давно мы не строили таких судов. А у Виталия видимо такая стезя.
        Идущий
        1. san4es Сегодня, 18:59
          Цитата: Идущий
          А у Виталия видимо такая стезя

          ...Это зависимость...Клономания или клонофилия fellow
          san4es
          1. Идущий Сегодня, 19:55
            Которая пересекается с другой зависимостью , но её я не буду озвучивать , пусть каждый сам думает. hi
            Идущий
      2. 210окв Сегодня, 18:45
        Паша,Виталий hi Такие корабли должны быть на каждом флоте.А их у нас четыре.Да ещё Каспий пятый.
        Цитата: bouncyhunter
        Не сомневаюсь в этом .
        Виталя hi Что-то ты увлёкся теорией реинкарнации . wink
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:49
          Дима , привет ! hi Вопрос о необходимости таких кораблей даже не обсуждается , таким кораблям - быть !
          bouncyhunter
    2. Комментарий был удален.
    3. Veteran Сегодня, 20:03
      Имя-то в сообщении как раз неправильное: "Белоусов", а не "Белорусов".
      Veteran
    4. venik Сегодня, 20:17
      Цитата: Otdel -1
      Имя надежное и корабль думаю такой же..!

      ===========
      Это КАКОЕ имя надежное??? "Игорь БелоРусов"?
      Диагноз понятен - статью читал, но НИЧЕГО не понял!!!
      Вообще-то головной спасатель проекта 21300С "Дельфин" - носил название "Игорь Белоусов"!! При чём тут белорусы?
      venik
  2. Egorovich Сегодня, 18:33
    Будем надеяться, что аварий с нашими подлодками не будет.
    Egorovich
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:35
      Цитата: Egorovich
      Будем надеяться, что аварий с нашими подлодками не будет.

      good И тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо .
      bouncyhunter
      1. Egorovich Сегодня, 18:43
        А ведь такие корабли действительно нужны ВМФ России, вот и остается только надеяться.
        Egorovich
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:50
          Я уверен что в руководстве ВМФ это понимают не хуже нас . Но всё упирается в финансирование постройки таких кораблей .
          bouncyhunter
          1. Egorovich Сегодня, 18:53
            Да все я понимаю, но хотелка то всегда выше возможностей.
            Egorovich
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:57
              Такова суть человеческой натуры , ничего не поделать .
              bouncyhunter
              1. Svarog51 Сегодня, 19:24
                Александр, Паша, приветствую hi Тут дело не в хотелках, уже наступали на эти грабли. И возможности тоже есть, только тут вступает в силу политика, она рулит хотелками армии. Распределение средств в руках политиков, а вот об их взглядах на ситуацию нам остаётся только догадываться. Что они поставят во главу угла? Каким службам отдадут приоритет финансирования? recourse
                Svarog51
                1. bouncyhunter Сегодня, 19:44
                  Привет , друже ! hi drinks
                  Цитата: Svarog51
                  Распределение средств в руках политиков, а вот об их взглядах на ситуацию нам остаётся только догадываться. Что они поставят во главу угла? Каким службам отдадут приоритет финансирования?

                  Я это и имел ввиду когда про финансирование упомянул .
                  bouncyhunter
  3. Маршал 32 Сегодня, 19:27
    Каждый день мимо этого красавца проезжаю) Друг водолаз говорит что вместо барокамеры там целая комната 200-250 квадратов.
    Маршал 32
  4. Svist Сегодня, 20:09
    Так Белорусов или Белоусов?!
    Svist
    1. domnich Сегодня, 20:47
      "Игорь Белоусов"

      domnich
  5. Немезида Сегодня, 20:29
    Экономить нужно на рублевских пьянках,а не на флоте России.
    Немезида
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