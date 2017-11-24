21:50 24 ноября

Чубайс: А это уже ваша работа...

Вызванный в качестве свидетеля в один из московских судов глава Роснано Анатолий Чубайс, как сообщается, весьма своеобразно пообщался с правоохранителями. Напомним, что Чубайса попытались допросить по делу о растратах в госкорпорации, в которых подозревают бывшего главу Леонида Меламеда.

Чубайса спросили, поддерживает ли он конкакты с экс-заместителем госкорпорации Андреем Малышевым, который, по версии следствия, причастен к растратам на сумму в 220 млн рублей. Малышев скрывается от правосудия. Чубайс ответил, что такие контакты у него имеются. На вопрос о том, где находится Малышев в данный момент, глава Роснано ответил буквально так:
А это уже ваша работа.


Чубайс: А это уже ваша работа...



При этом Анатолий Чубайс в суде отметил, что это он лично принимал решение о тендере, по итогам которого победила компания «Алемар». – Та самая структура, которая, как считает следствие, была подставной. Именно с её помощью Меламед и вывел из бюджета Роснано сумму почти в четверть миллиарда рублей, по версии следствия.

Чубайс:
Меламед с этой фирмой вообще никак не связан, а «Алемар» выполнила свою работу блестяще.


Как известно из более ранних заявлений Чубайса, и ваучерная приватизация в России тоже прошла «блестяще».

Использованы фотографии: Фейсбук
32

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 85

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  1. Anarchist Сегодня, 18:31
    Этому типу всё сойдёт с рук? Вот теперь расскажите мне про всесильного и чистейшего Путина! ''Святого'' Путина!
    Вся страна знает, что Чубайс - вор, но он не только на свободе, но и у кормушки!
    А теперь ещё и троллить изволит: На вопрос о том, где находится Малышев в данный момент, глава Роснано ответил буквально так:
    А это уже ваша работа.
    Anarchist
    1. 210окв Сегодня, 18:36
      Да Саш.Он такой хитрец,что никакой закон не нарушает.Ибо все законы пишутся под них..Но бывает и на хитрую опу находится резьбонарезной инструмент.
      Цитата: Anarchist
      Этому тип чеку всё сойдёт с рук?
      210окв
      1. Anarchist Сегодня, 18:39
        Дим, извини - я тут написал ещё кое-что...
        Вот здесь будет в тему - ''план Путина''?
        Anarchist
        1. Dashout Сегодня, 18:49
          Такой хороший день был... и нате вам к концу дня - фото рожи Чубайса на весь экран...
          Dashout
          1. pjastolov Сегодня, 18:56
            Цитата: Dashout
            Такой хороший день был... и нате вам к концу дня - фото рожи Чубайса на весь экран...

            извините, но еще испорчу, немножко
            pjastolov
        2. Стропорез Сегодня, 19:00
          Цитата: Anarchist
          Вот здесь будет в тему - ''план Путина''?

          По-ходу у них с рыжим один план.
          Стропорез
          1. Микадо Сегодня, 20:26
            а может, Меламедов и Чубайсов не пускать к кормушке? позор... есть такая профессия - профессиональный мерзавец. Человек с напрочь атрофированной совестью, уверенный, что его никогда не "возьмут за задницу". Общался.. Руки подавать не хочется, да и не подам. Это - иная психология. Однако, что бы мы не писали на форуме - это ничего не изменит...
            Микадо
            1. Стропорез Сегодня, 20:57
              Цитата: Микадо
              Однако, что бы мы не писали на форуме - это ничего не изменит...

              Камрад, зерно упавшее в благодатную почву обязательно прорастёт. good
              Стропорез
              1. Микадо Сегодня, 21:10
                ага, свято место пусто не бывает. При одном условии! отсутствии роли государства... Замяли, а то забанят.
                Хотя.. что нужно патриотизму? Окончательному? Наладьте вы судебную систему! И всего делов! При Сталине расстреливали пачками (правых-неправых-свечку державших, какая разница!), все аплодировали стоя! Так посадите пару мерзавцев, и я уверяю, что явка будет 287 процентов! Русский человек - справедливый. Да и к остальным народам России это относится, мы - не западники, мы душой, подсознанием чувствуем. Сколько можно уже растить касту "неприкасаемых"! Я, бывший капитан милиции, это говорю! soldier
                Микадо
                1. Стропорез Сегодня, 21:34
                  Цитата: Микадо
                  Я, бывший капитан милиции, это говорю! soldier

                  Не говори так, мы все где то и когда то бывшие, но без того прошлого не было бы и настоящего, так шо держи хвост пистолетом!
                  Это тебе я говорю, Рядовой ВДВ! soldier
                  Стропорез
              2. Голован Джек Сегодня, 21:11
                Цитата: Стропорез
                зерно упавшее в благодатную почву обязательно прорастёт

                А точно то, что вы тут кропаете, является "зерном"? Как по мне, так это, кхм... удобрение в чистом виде request
                Голован Джек
        3. 210окв Сегодня, 19:10
          По моему тут уже не ХХП пахнет..Тут хитрый план тех кто Путина к власти привел..
          Цитата: Anarchist
          Дим, извини - я тут написал ещё кое-что...
          Вот здесь будет в тему - ''план Путина''?
          210окв
      2. Svarog Сегодня, 19:39
        Цитата: 210окв
        .Но бывает и на хитрую опу находится резьбонарезной инструмент.

        может у вас есть примеры? Данный инструмент только для тех, кто не поделился, либо для обычных граждан..
        Svarog
    2. Идущий Сегодня, 18:37
      Что то часто стали его показывать , к чему бы это?
      Идущий
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:40
        Цитата: Идущий
        Что то часто стали его показывать , к чему бы это?

        Наверное баллотироваться в президенты будет! wassat Интересно: для противников Путина, он подойдёт? smile
        СРЦ П-15
        1. Идущий Сегодня, 18:43
          Или к чему то готовят общественное мнение , но что то будет .
          Идущий
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:47
            Цитата: Идущий
            Или к чему то готовят общественное мнение , но что то будет .

            Выборы будут! yes А после выборов Чубайс свалит за рубеж. Зуб даю... laughing
            СРЦ П-15
            1. Идущий Сегодня, 18:54
              А может не дадут свалить , не ну помечтать можно. lol
              Идущий
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:58
                Цитата: Идущий
                А может не дадут свалить , не ну помечтать можно. lol

                Наш президент не жаждет крови, поэтому Чубайса просто отпустят. Всё, кончается его срок пребывания в нашей стране. Если Путин будет снова президентом, то тут ловить Чубайсу уже нечего. Я думаю нас ждут серьёзные времена.
                СРЦ П-15
                1. bouncyhunter Сегодня, 19:05
                  Саня , привет ! hi drinks
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Наш президент не жаждет крови, поэтому Чубайса просто отпустят.

                  А может, "опустят" ? wassat
                  bouncyhunter
                  1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:07
                    Привет, Паша! hi drinks
                    Цитата: bouncyhunter
                    А может, "опустят"

                    Его сначала надо опустить с небес на землю! Что вскоре надеюсь и произойдёт. yes
                    СРЦ П-15
                    1. bouncyhunter Сегодня, 19:13
                      Цитата: СРЦ П-15
                      Его сначала надо опустить с небес на землю!

                      Из ПЗРК "Верба" . soldier
                      bouncyhunter
                2. pjastolov Сегодня, 19:41
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Наш президент не жаждет крови, поэтому Чубайса просто отпустят.

                  вы как в воду смотрите
                  Теща висит за балконом, а зять-грузин держит ее за руку и говорит:
                  - Гиви сваю тещу зарэзал, Вано сваю тещу застрэлил, а я тебя отпускаю
                  pjastolov
                3. Svarog Сегодня, 19:41
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Наш президент не жаждет крови, поэтому Чубайса просто отпустят. Всё, кончается его срок пребывания в нашей стране. Если Путин будет снова президентом, то тут ловить Чубайсу уже нечего. Я думаю нас ждут серьёзные времена.

                  Наш президент уже 17 лет у власти, но вы считаете, что серьезные времена еще впереди?
                  Svarog
                  1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:49
                    Цитата: Svarog
                    Наш президент уже 17 лет у власти, но вы считаете, что серьезные времена еще впереди?

                    Что такое 17 лет для страны? - Мгновение! И Вы хотите, чтобы в одно "мгновение" у нас в стране всё наладилось? Если Путин изберётся ещё на один срок, то только лишь для того, чтобы доделать начатое. А так, как это его крайний срок, то поверьте, он использует его на все 100%.
                    СРЦ П-15
                    1. Svarog Сегодня, 19:56
                      Цитата: СРЦ П-15
                      Что такое 17 лет для страны? - Мгновение! И Вы хотите, чтобы в одно "мгновение" у нас в стране всё наладилось? Если Путин изберётся ещё на один срок, то только лишь для того, чтобы доделать начатое. А так, как это его крайний срок, то поверьте, он использует его на все 100%.

                      Вы плохо знаете историю. 17 лет -это целое поколение. Задайте вопрос себе -Какая была самая кровопролитная война для России? И каковы были ее последствия для страны? Так вот, потребовалось 16 лет, что бы полностью восстановить страну из руин( в прямом, а не переносном смысле) и стать первой космической державой. А вы говорите 17 лет мало. Для чего мало? Для кого мало? Для Сечина, Миллера - думаю им мало.. А для страны, самой большой и богатой в мире - это очень много. Благо хоть в армии порядок по тихоньку наводится, а больше ни где. В остальном сплошной беспредел, что за 17 лет не возможно было с этим справиться?
                      Svarog
            2. Стропорез Сегодня, 20:59
              Цитата: СРЦ П-15
              А после выборов Чубайс свалит за рубеж. Зуб даю.

              Замётано! yes good
              Стропорез
          2. pjastolov Сегодня, 18:58
            Цитата: Идущий
            Или к чему то готовят общественное мнение , но что то будет .

            может это хитрый план Путина - "кирдык рыжему"? laughing Виктор привет hi
            pjastolov
            1. Идущий Сегодня, 19:00
              Добрый вечер Владимир ! hi , насколько я знаю Путин гарантировал ЕБНу , что не тронет его и его "семью" лишь тот ушел , а Путин слово держит.
              Идущий
              1. pjastolov Сегодня, 19:51
                Цитата: Идущий
                то не тронет его и его "семью" лишь тот ушел

                я думаю также - отпустит, на съедение, и это будет не он lol
                pjastolov
                1. Идущий Сегодня, 20:00
                  Очень хочется в это верить.
                  Идущий
        2. Гардамир Сегодня, 19:27
          для противников Путина, он подойдёт?
          Скорей он ваш кандидат. Работал под Путиным, поработает вместо Путина. Путин его поддерживает, значит и вы поддержите.
          Гардамир
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:43
            Цитата: Гардамир
            Скорей он ваш кандидат. Работал под Путиным, поработает вместо Путина. Путин его поддерживает, значит и вы поддержите.

            А с чего Вы взяли, что Путин его поддерживает? Может Путин его держит как заложника? Вы не допускаете мысли, что Чубайс знает то, чего США очень не хотели бы, чтобы об этом узнал весь мир?
            СРЦ П-15
            1. Гардамир Сегодня, 19:54
              Может Путин его держит как заложника?
              Вон оно чё? Да у него всё правительство в заложниках.
              А в Союзе заложников не было, просто развивали науку, медицину, образование. Электростанции строили для будущего заложника.
              Гардамир
      2. 210окв Сегодня, 18:46
        Напугать народ наверное решили..Вдруг в Президенты пойдет..?
        Цитата: Идущий
        Что то часто стали его показывать , к чему бы это?
        210окв
    3. 79807420129 Сегодня, 18:38
      Цитата: Anarchist
      Этому тип чеку всё сойдёт с рук?

      Ну Саня тут только так. request
      А посади Путин чубайсера,завтра бы Путин проснулся бы точно императором. yes drinks hi
      79807420129
      1. pjastolov Сегодня, 19:54
        Цитата: 79807420129
        А посади Путин чубайсера

        а еще и кириешку, а то они клонируются
        pjastolov
    4. сибиралт Сегодня, 18:41
      Глупее вопроса свидетелю-подельнику , где сейчас твой друг, придумать не возможно. laughing Уже потому, что ответ заранее известен.
      сибиралт
    5. Молодой_Коммунист Сегодня, 18:52
      Цитата: Anarchist
      Этому типу всё сойдёт с рук? Вот теперь расскажите мне про всесильного и чистейшего Путина!

      Рассказываю:
      Ельцин так сильно подкопал устои государственности, что назначенный им ВВП уже 20 лет не может победить олигархов, перестать назначать Чубайса и строить Ельцин-цетры. Так и представляю себе картнину: приносят Путину указ об назначении Чубайса гендиректором РОСНАНО/постройку Ельцин-центра/покупку американской туалетной бумаги на 100млрд. и ложат на стол. Путин говорит: "Нет, Чубайс вор и в 90-е разворовал Россию, я его не назначу!". Но тут либеральный дух Ельцина захватывает правую руку Путина и заставляет е потянуться во внутренний карман пиджака за ручкой. Натренированный годами дзюдо Путин реагирует моментально и левой рукой выхватывает ручку и бросает ее вне досегаемости, на шкаф. Но воспользовавшись этим охваченная либерализмом рука коварно хватает со стола другую ручку и тянется к приказу о назначении Чубайса. Путин перехватывает ее за запястие но рука, зараженная либерализмом продолжает тянуться, чтоб поставить подпись под назначение Чубайса. Ценой невероятных усилий Путин сдерживает ее в сантиметре от бумаги. Но тут коварная рука делает ложный финт, притворяясь, что она собирается подписать лежащий рядом указ об отмене налогов попавшим под санкции олигархам. Путин резко выдергивет президентский указ из-под нее, но ельцинская рука в этот момент резко берет вправо и подписывает указ об назначении Чубайса. Обессиленый Путин плача валится на стул. Обладаемая духом ельцинизма рука вероломно пользуется моментом и успевает, пока Путин не выбил у нее ручку, подписать еще и указ на покупку американских гособлигаций. Занавес.
      Молодой_Коммунист
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:11
        Цитата: Молодой_Коммунист
        Рассказываю:

        Да Вы, батенька, Молодой_ Колумнист! laughing
        СРЦ П-15
      2. Svarog Сегодня, 19:45
        Цитата: Молодой_Коммунист
        Рассказываю:

        Вы не поверите, но у нас до сих пор, многие так и оправдывают Путина)))))))))))) Путин молодец - все остальные мешают..
        Svarog
      3. pjastolov Сегодня, 19:57
        Цитата: Молодой_Коммунист
        Рассказываю:

        а вы не пытались, что нибуть вроде поттера написать? успех будет good
        pjastolov
        1. Молодой_Коммунист Сегодня, 19:58
          Цитата: pjastolov
          а вы не пытались, что нибуть вроде поттера написать? успех будет

          "Гарри Путтер и Панамский оффшор" laughing
          Молодой_Коммунист
          1. pjastolov Сегодня, 20:02
            Цитата: Молодой_Коммунист
            "Гарри Путтер и Панамский оффшор"

            ну зачем так - плагиат, дарю название - "толик рыжий и офшор" laughing
            pjastolov
    6. антивирус Сегодня, 19:33
      Чубайс-честнейший человечище.
      он все делает искренне. ломает все ему не нужное и вредное для страны и общества.
      кто то может сказать" Чубайс виноват во всем "?
      кроме него десятки тыс кормушечников растаскивали страну.
      на определенных условиях он привлек деньги и МВФ, и др акул политики, и крутил их в интересах своей группы, а другим-- " вам дали активы, заботьтесь о них сами"
      Ни один дир-р советского завода не живет или умер нищим.
      Разорился актив - банкрот и дир-р-собственник.
      Ч. лучше многих управленцев.
      НО НАМ ХОЧЕТСЯ ЧТОБ ОН ОТВЕЧАЛ ЗА ВСЕХ И ВСЮ СТРАНУ.
      НЕТ ЕДИНОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ И "ОТЧЕТНОСТИ" КАК НАДО ЖИТЬ
      антивирус
    7. Svarog Сегодня, 19:38
      Путин, Чубайс, Миллер,Сечин, Медведев и иже с ними - это одна либеральная команда, которая грабит страну, когда цены на нефть были выше 100$, чуточку и народу перепадало, а сейчас все, закончилась халява и опять эта команда принялась грабить своих граждан с утроенной силой. Уже даже задумались о налоге на похороны. Блин и голосовать не за кого. ЗЮ - оскорбляет идею социализма своей инфантильностью. Власть вся сплелась в едином экстазе, вообще не понятно, вроде куча партий, а все на одно лицо, сытое, зажравшиеся и оооочень далекое от народа.
      Svarog
      1. Молодой_Коммунист Сегодня, 19:57
        Цитата: Svarog
        Путин, Чубайс, Миллер,Сечин, Медведев и иже с ними - это одна либеральная команда, которая грабит страну

        Нет! Путин не такой! Его плохие бояре пытаются очернить! Вот во время этого интврвью, скажем, за кадром сидит Кудрин и целится в него из пистолета принуждая объявить себя либералом!

        Молодой_Коммунист
    8. Комментарий был удален.
  2. Pirogov Сегодня, 18:31
    Зачем искать малышева когда нужно расстрелять чубайса ?
    Pirogov
    1. Офицер запаса Сегодня, 18:35
      Сотрудники Лаврентия Павловича быстро бы выяснили - где, кто, куда, зачем, почем, с какой целью. У самого Чубайса.
      Офицер запаса
      1. mig29mks Сегодня, 18:41
        Не сотрудничает со следствием! Покрывает преступника !В таком случае должны из свидетеля перевести в подозреваемые.
        mig29mks
        1. Гардамир Сегодня, 19:30
          Не сотрудничает со следствием! Покрывает преступника !В таком случае должны из свидетеля перевести в подозреваемые.
          И чО? Сечин вообще в суд не является.
          Гардамир
          1. мордвин 3 Сегодня, 19:40
            Цитата: Гардамир
            Сечин вообще в суд не является.

            А это работа судебных приставов. Пусть возьмут за белы ручки, и приведут. feel
            мордвин 3
            1. Гардамир Сегодня, 19:43
              Пусть возьмут за белы ручки, и приведут.
              Каааак what самого Сечина? Да кто ж его приведёт? Это же Сечин!
              Гардамир
              1. мордвин 3 Сегодня, 19:49
                Цитата: Гардамир
                Каааак самого Сечина?

                А нечего было ему взятку Улюкаеву пихать. Пусть теперь отдувается, и обьясняет самому гуманному суду в мире, зачем он это сделал. wink
                мордвин 3
        2. pjastolov Сегодня, 19:58
          Цитата: mig29mks
          Не сотрудничает со следствием! Покрывает преступника !В таком случае должны из свидетеля перевести в подозреваемые.

          ваши бы слова - да богу в уши hi
          pjastolov
    2. vovanpain Сегодня, 18:35
      Цитата: Pirogov
      Зачем искать малышева когда нужно расстрелять чубайса

      Зачем Андрей сразу расстреливать no Много знает этот жук навозный,попотрошить бы его надо с пристрастием,а уж потом его свои же и прибьют. hi
      vovanpain
    3. сибиралт Сегодня, 18:43
      Ага. Малышев придет на похороны, а там и взять его тепленьким. lol Ну, блин, сплошное кино.
      сибиралт
    4. dsk Сегодня, 21:21
      "Сколько верёвочка не вьётся, а конец всегда найдётся!" hi
      dsk
  3. GUSAR Сегодня, 18:32
    Один высокий (очень высокий) дяденька сказал, что Анатоль Борисыч очень важен для нашей страны, так что все расходимся, наверху лучше знают
    GUSAR
    1. Офицер запаса Сегодня, 18:44
      Вы намекаете на собранный им компромат на все руководство страны? Так рецепты выдачи этого компромата "особо доверенным" сотрудникам из "особо осведомленных" структур опять же Лаврентием Павловичем давно разработаны. Где преемственность поколений?
      Офицер запаса
      1. Гардамир Сегодня, 19:33


        Своих не сдаёт. О чём весь этот флуд в комментариях?
        Гардамир
  4. Berkut154 Сегодня, 18:32
    Этому скоту место только в камере при том пожизнено!
    Berkut154
    1. Терский Сегодня, 18:43
      Цитата: Berkut154
      Этому скоту место только в камере при том пожизнено!

      yes , только камеру предварительно оборудовать соответствующей мебелью,
      Терский
      1. Офицер запаса Сегодня, 18:58
        Тонко. Специальное электрическое оборудование для главного электрического магната.
        Офицер запаса
        1. Терский Сегодня, 19:06
          Цитата: Офицер запаса
          Специальное электрическое оборудование для главного электрического магната.

          Ага, yes , с специальным подключением к Саяно-Шушенской ГЭС, wink
          Терский
  5. Михаил м Сегодня, 18:33
    Издевается, нехороший человек. Уверен, что ему всё сойдёт с рук. И у него есть для такой уверенности серьёзные основания.
    Как известно из более ранних заявлений Чубайса, и ваучерная приватизация в России тоже прошла «блестяще».
    Михаил м
  6. Tusv Сегодня, 18:36
    Как известно из более ранних заявлений Чубайса, и ваучерная приватизация в России тоже прошла «блестяще».

    С точки зрения Чубайса это действительно блестяще. Директор завода, не вложив ни копейки, стал владельцем завода
    Tusv
    1. Терский Сегодня, 18:55
      Цитата: Tusv
      С точки зрения Чубайса это действительно блестяще.

      Куда ещё блестящее, за один только 1994-й год потери государственной казны от приватизации по Чубайсу по данным Контрольно-бюджетного комитета составили 1 669 000 000 000 (триллион 669 миллиардов рублей). Продав 46 815 предприятий, Госкомимущество Чубайса дало казне менее одного миллиона (миллиона!) долларов. Нам и не снилось.....
      Терский
      1. Tusv Сегодня, 19:10
        Цитата: Терский
        Куда уж блестящее, за один только 1994-й год потери государственной казны от приватизации по Чубайсу по данным Контрольно-бюджетного комитета составили 1 669 000 000 000 (триллион 669 миллиардов рублей)

        Я и говорю - по Чубайсу блестяще. Как там пел Сюткин: "Чего у меня только и нет: и вот этого нет, и вот этого нет - хорошо" - эа то потерь выше крыши есть. Зело есть приобретение по Толику - ну кто то жеж заработал на продаже того же ЗИЛа Минатепу под склады
        Tusv
      2. Svarog Сегодня, 20:23
        Цитата: Терский
        Цитата: Tusv
        С точки зрения Чубайса это действительно блестяще.

        Куда ещё блестящее, за один только 1994-й год потери государственной казны от приватизации по Чубайсу по данным Контрольно-бюджетного комитета составили 1 669 000 000 000 (триллион 669 миллиардов рублей). Продав 46 815 предприятий, Госкомимущество Чубайса дало казне менее одного миллиона (миллиона!) долларов. Нам и не снилось.....

        И об этом все знают и этот персонаж на свободе и мало того иеще и в Роснано пилит и не нано..
        Svarog
        1. Tusv Сегодня, 20:53
          Цитата: Svarog
          И об этом все знают и этот персонаж на свободе и мало того иеще и в Роснано пилит и не нано..

          Такие люди либо пилят лобзиком деревья, либо бюджет, а Чубайс не потопляем. Не Титаник recourse
          Tusv
  7. фа2998 Сегодня, 18:37
    Он просто хамит правоохранительным органам! И никакое следствие, никакой суд ему ничего не сделает! Тут нужна политическая воля, команда с самого верха! Но там своих не сдают, не 37 год.Одна банда! negative hi
    фа2998
  8. Egorovich Сегодня, 18:39
    Этот человеческий экземпляр, по фамилии Чубайс, нужно не свидетелем в суд вызывать, а на нары сажать и на как можно больший срок.
    Egorovich
  9. assa67 Сегодня, 18:45
    это чудовищно,что чубайс заявляет........почему запрещена смертна казнь?????????????
    assa67
  10. Симон Сегодня, 18:46
    Цитата: Идущий
    Что то часто стали его показывать , к чему бы это?

    На фото видно, пара уже этому субъекту бревнышки таскать в Сибири! Пускай отрабатывает 220 млн. рублей!
    Симон
  11. Молодой_Коммунист Сегодня, 18:59
    Цитата: СРЦ П-15
    А после выборов Чубайс свалит за рубеж.

    А кто будет РОСНАНО-то руководить?
    Молодой_Коммунист
  12. Симон Сегодня, 19:04
    Цитата: vovanpain
    Цитата: Pirogov
    Зачем искать малышева когда нужно расстрелять чубайса

    Зачем Андрей сразу расстреливать no Много знает этот жук навозный,попотрошить бы его надо с пристрастием,а уж потом его свои же и прибьют. hi

    Пускай бревнышки в тайге таскает! Заслужил.
    Симон
  13. Скополамин Сегодня, 19:15
    За такой ответ в англосаксонской империи запросто "заряжают" уголовную статью "obstruction of justice" ( помехи правосудию ) и вперед на много лет.
    Скополамин
  14. leonardo_1971 Сегодня, 19:15
    Когда у нас, народа кончится терпение?
    leonardo_1971
  15. Рябцев Григорий Евгеньевич Сегодня, 19:17
    Хам и проходимец редкостный. Такое ... и в 37 году не утонуло бы.
    Рябцев Григорий Евгеньевич
  16. Berkut24 Сегодня, 19:29
    А это уже ваша работа.

    Ну что же, надеюсь ребята перевыполнят план и ВВП сможет перед выборами отчитаться о борьбе с коррупцией знаковой фигурой.
    Berkut24
  17. Немезида Сегодня, 19:32
    Таким как Чубайс место в Соликамской тюрьме
    Немезида
  18. Sergey53 Сегодня, 20:07
    Почему? Чубайс всегда говорил что его задачей было развалить СССР. С ней он справился на отлично. Его никто и не трогает за это. Разваливающие и сидят на своих местах.Так -что улучшений ждать нет смысла.
    Sergey53
  19. Чинганчгук Сегодня, 20:23
    А это уже ваша работа.

    Молодец , отличный ответ..!
    Чует за собой силу ...И лыбится!
    Чинганчгук
  20. vissarion Сегодня, 20:36
    Вся страна давно хочет, чтобы эту рыжую сволочь поставили к стенке. Но это только мечты. Пока Путин у власти, ничего не будет, т. к. именно Путин с подач Чубайса занял свой престол 17 лет назад. Так что Чубайс может и дальше воровать бабло. У нас жуликов не сажают, особенно если они путинские дружбаны. Был бы Сталин, этого Чубайся давно бы сгноили на Колыме, если бы он дожил до лагеря. А вместе с ним все правительство и Думу за компанию, такое же жулье из Единой России.
    vissarion
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