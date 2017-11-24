Чубайс: А это уже ваша работа...

А это уже ваша работа.

Меламед с этой фирмой вообще никак не связан, а «Алемар» выполнила свою работу блестяще.

Вызванный в качестве свидетеля в один из московских судов глава Роснано Анатолий Чубайс, как сообщается, весьма своеобразно пообщался с правоохранителями. Напомним, что Чубайса попытались допросить по делу о растратах в госкорпорации, в которых подозревают бывшего главу Леонида Меламеда.Чубайса спросили, поддерживает ли он конкакты с экс-заместителем госкорпорации Андреем Малышевым, который, по версии следствия, причастен к растратам на сумму в 220 млн рублей. Малышев скрывается от правосудия. Чубайс ответил, что такие контакты у него имеются. На вопрос о том, где находится Малышев в данный момент, глава Роснано ответил буквально так:При этом Анатолий Чубайс в суде отметил, что это он лично принимал решение о тендере, по итогам которого победила компания «Алемар». – Та самая структура, которая, как считает следствие, была подставной. Именно с её помощью Меламед и вывел из бюджета Роснано сумму почти в четверть миллиарда рублей, по версии следствия.Чубайс:Как известно из более ранних заявлений Чубайса, и ваучерная приватизация в России тоже прошла «блестяще».