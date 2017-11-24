21:55 24 ноября

Россию лишили 1-го общекомандного места по итогам Олимпиады-2014

Допинговые инсинуации ВАДА с подачи беглого Григория Родченкова, действовавшего по указке североамериканских спецслужб, привели к тому, что сборная команда России оказалась лишена первого общекомандного места в зимней Олимпиаде в Сочи. С первой ступени общекомандного пьедестала сборную России сместило решение об аннулировании результатов бобслеиста Александра Зубкова, бобслеистки Ольги Стульневой, а также конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева.

Россию лишили 1-го общекомандного места по итогам Олимпиады-2014


Напомним, что экипаж Александра Зубкова победил в соревнованиях как двоек, так и четверок, а Стульнева вместе с Людмилой Удобкиной в соревнованиях двоек заняла девятое место. Ольга Фаткулина стала 2-й на дистанции 500 м, Румянцев - 11-м на дистанции 5 тыс. м.


В итоге вместо 33 наград разного достоинства «вадовцы» оставили России 26 медалей, из которых 10 золотых вместо изначальных тринадцати.

Это беспрецедентное давление как на сборную команду России, так и на всю страну за несколько месяцев до старта зимних Олимпийских игр в Республике Корея. Вполне понятно, что российскую национальную команду собираются деморализовать, чтобы, даже в случае допуска на Игры, россияне не смогли показать своей лучшей формы.

Аттракцион «демократической справедливости», когда ВАДА закрывает глаза на приём допинга западными спортсменами и пристально разглядывает царапины и пылинки на пробирке с пробами любого российского атлета, продолжается.

Использованы фотографии: Твиттер
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 135

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  1. 210окв Сегодня, 18:56
    Зато у Мутко и ко все в шоколаде.При чем тут спорт и престиж страны?Когда бабло прежде всего.
    210окв
    1. destination Сегодня, 18:59
      good Вот тот случай,когда хочешь добавить что-то,а уже всё сказали до тебя... hi hi hi
      destination
      1. Монос Сегодня, 19:20
        Дяде Коле из Челябинска олимпийские медали не нужны. Потому что дядя Коля каждый вечер принимает с друзьями допинг. laughing
        Монос
        1. Scoun Сегодня, 20:13
          Цитата: Монос
          Дяде Коле из Челябинска олимпийские медали не нужны. Потому что дядя Коля каждый вечер принимает с друзьями допинг. laughing

          Во дают! Без перчаток работают! wassat
          Scoun
          1. Владимир16 Сегодня, 21:35
            Давно пора послать нахрен этих "лишателей". Нельзя лишить медалей. Лишалки не выросли. Медаль нашла своего обладателя. Наши победили в соревновании и точка была поставлена проигрыванием нашего гимна и вручением золотых медалей.
            Они, эти западные педерасты, скоро скажут, что мы лишены победы в Великой Отечественной Войне. Я не удивлюсь подобному идиотизму. Да они уже и так всем поют, что это матрасы победили европейский фашизм. Но они брехуны всегда и во всем.
            Не нужно гнать на мутко и прочих наших функционеров, это наши мутки и мы сами им кукушку поправлять будем. Это не мутки бредят, а англосаксы и их прихвостни. Не стоит идти у них на поводу. Стоит их посылать на буй.
            Владимир16
    2. svp67 Сегодня, 19:09
      Цитата: 210окв
      Зато у Мутко и ко все в шоколаде.

      Да, человек живет и в ус не дует...
      А ведь это вот еще не предел:
      Россию лишили 1-го общекомандного места по итогам Олимпиады-2014
      Подождите, что еще с ЧМ-2018 будет то...
      svp67
      1. Александр-р-р Сегодня, 19:17
        Так их лишили за конкретное применение допинга, или по докладу макларена и Ко...? об этом в наших новостях ни гу-гу...!!!
        Александр-р-р
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:27
          Цитата: Александр-р-р
          Так их лишили за конкретное применение допинга, или по докладу макларена и Ко...? об этом в наших новостях ни гу-гу...!!!

          За то, что президентом нашей страны является Путин!!!
          СРЦ П-15
        2. svp67 Сегодня, 19:28
          Цитата: Александр-р-р
          Так их лишили за конкретное применение допинга, или по докладу макларена и Ко...?

          Да полно об этом. Их лишили из-за ПОДОЗРЕНИЙ в возможности применения допинга при реализации некой ГосПрограммы. И это только СЕРЕДИНА, "ягодки" еще впереди. Наше "замазанное" спортивное руководство просто БОИТСЯ в западных судах судится, так как начнут вылезать различные моменты... И в проигравших, во всех отношениях оказываются наши Спортсмены.
          svp67
        3. ZAV69 Сегодня, 20:28
          Почему ни гу гу ? Комиссия МОК сказала что это только выводы, подробности будут после.... а вот когда...... об этом тишина
          ZAV69
    3. лаврентий павлович Сегодня, 19:53
      Цитата: 210окв
      Зато у Мутко и ко все в шоколаде.При чем тут спорт и престиж страны?Когда бабло прежде всего.

      Сама фамилия Мутко, особенно если поменять одну букву в середине, говорит о человеке. Но здесь Мутко ничего сделать не сможет, нужно давления Кремля и большие деньги. Как я уже раньше писал, в мире правит сила, бояться -значит уважают. Какие страны готовы нас поддержать в конфликте с ВАДА? Что может сделать Россия: Можно объявить ВАДА некомпетентным и порвать отношения, тогда мы окажемся в самоизоляции. Что бы бойкотировать Олимпиаду нужна поддержка хотя бы десятка стран. Нанести ракетный удар по штабквартире ВАДА - это смешно. Доказывать чистоту наших спортсменов- это еще смешнее, потому что пробирки находятся в ВАДА (сша) и вскрывают они по своему усмотрению, они же делают экспертизу, они могут как угодно мухлевать и никто не может их контролировать (кроме спецслужб сша). Реально что может сделать Россия - по возможности арестовывать руководителей ВАДА и придать суду в России, даже если одного или двух посадить, то тот же Макларен уже не будет спокойно посещать разные страны, Родченкова- поручить спецслужбам, что бы либо доставили в Россию, либо ледоруб- другим перебежчикам будет наука.
      лаврентий павлович
      1. Улан Сегодня, 20:36
        Давно пора. И все же, если так и будем сносить эту подлость ничего не изменится. Может все же раз возмутиться, прекратить финансировать ВАДА в которой НЕТ НИ ОДНОГО представителя России и только один представитель Китая, прекратить финансировать МОК, скандал так скандал, не думаю что всем понравится такой скандал.
        Да возможно нас не поддержат, но по крайней мере будет поднята проблема.
        Спецслужбы, обязательно и Родченков должен в схрон забиться, и дрожать, подлость должна быть наказана. Но дальше так продолжаться не может.Будем молчать, будут добивать.
        Улан
    4. Николай Грек Сегодня, 21:53
      Цитата: 210окв
      Зато у Мутко и ко все в шоколаде.При чем тут спорт и престиж страны?Когда бабло прежде всего.

      о что Мутко должен был сделать??? пойти лично в суды по делам наших спортсменов и пострелять всех судей??? laughing laughing laughing зачем прикидываться дураками и орать про наших чиновников из спорта, если уже даже совсем тупому понятно, что есть установка против нашей страны и спортсменов??!!! fool fool fool
      Николай Грек
  2. Чинганчгук Сегодня, 18:56
    Унижения России продолжаются ....Молодцы господа!
    Чинганчгук
    1. EwgenyZ Сегодня, 19:07
      Надо срочно выразить озабоченность!
      EwgenyZ
      1. svp67 Сегодня, 19:32
        Цитата: EwgenyZ
        Надо срочно выразить озабоченность!

        Можно еще грознее и страшнее- постращать судебным разбирательством и ничего для этого не сделать.
        svp67
        1. EwgenyZ Сегодня, 19:40
          Цитата: svp67
          Цитата: EwgenyZ
          Надо срочно выразить озабоченность!
          Можно еще грознее и страшнее- постращать судебным разбирательством и ничего для этого не сделать.

          Ну, можно и так. Главное чтоб пострашней звучало!
          EwgenyZ
          1. Улан Сегодня, 20:37
            Песков сможет, вся ВАДА со страха разбежится. wassat belay
            Улан
    2. astankard Сегодня, 19:07
      Если кто и унижает кого то, то только Запад - сам себя.)...И дальше уже некуда.
      astankard
      1. самый главный Сегодня, 19:40
        Цитата: astankard
        И дальше уже некуда.

        А завтра эти клоуны решат, что в 1945 русские вероятно были под каким-то препаратом и единогласно проголосуют, что Берлин взяли американцы...
        самый главный
        1. astankard Сегодня, 20:18
          Да и так уже говорят....Везде и всех победили.)))
          astankard
    3. Alber Сегодня, 19:11
      Цитата: Чинганчгук
      Унижения России продолжаются ....Молодцы господа!

      Во всем виновна мудковская мафия
      Alber
      1. Чинганчгук Сегодня, 21:13
        Цитата: Alber
        Цитата: Чинганчгук
        Унижения России продолжаются ....Молодцы господа!

        Во всем виновна мудковская мафия

        Может уже , сразу напрямую все выскажите..? Путин виновен во всех этих санкциях и на болотную пора выходить с криками "Долой и уходи Путин.." и потом как в 90-х опять..? Помните резню..

        Рванут обкуреные черти на Россию.. soldier
        Чинганчгук
  3. major071 Сегодня, 18:56
    В США допинга нет! Там все белые и пушистые:

    Явно американская гимнастка прикрывает руками свои фаберже
    major071
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:08
      Приветствую виртуоза рифмы ! hi Под такой картинкой вполне уместна надпись "Почувствуйте разницу !" . yes Что касается WADA , то им самое место в аду ! am
      bouncyhunter
      1. burigaz2010 Сегодня, 19:17
        Привет Паша, нас гнобят по полной!
        burigaz2010
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:20
          Привет , Миша . Да , травля по всем фронтам . А всякие мутки только сопли жуют . Приличных слов уже не хватает ! negative
          bouncyhunter
          1. dr.star75 Сегодня, 19:29
            Да ладно!В 2014 МЫ были ПЕРВЫМИ, а как пресса в 2017году это опишет-по фиг. В 1945 - мы были первыми!А как сейчас америкосы это опишут- это их проблемы!
            dr.star75
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:32
              Верно говорите , но обидно всё равно .
              bouncyhunter
              1. dr.star75 Сегодня, 19:39
                На обиженных воду возят. Мы не обижаемся, а делаем выводы. А что может сделать Мутко? Войну амерам обьявить?Много у него полномочий?Ну что конкретно? Ножом пырнуть как осетинец?Утераем слюни, утераем сопли и к турнику, выполняем программу..ГТО.
                dr.star75
                1. Улан Сегодня, 20:40
                  Что может? Может хоть раз вспомнить, что есть такое понятие как совесть и подаст в отставку. Правда это звучит как фантастика.
                  Улан
            2. Pete Mitchell Сегодня, 19:35
              Цитата: dr.star75
              В 2014 МЫ были ПЕРВЫМИ, а как пресса в 2017году это опишет-по фиг. В 1945 - мы были первыми!А как сейчас америкосы это опишут- это их проблемы!

              Аполитично рассуждаете уважаемый. Так как в этом мире все перевернуто, то надо не только быть первыми, надо быть готовыми к информационным битвам, иначе затопчут. Да и подрастающих поколений будет неправильное восприятия мира.
              Pete Mitchell
              1. dr.star75 Сегодня, 19:57
                Согласен. Но в 2014г МЫ были первыми на олимпиаде.И это нужно доводить до всего мира.А сейчас, позняк метаться по 2014. Сейчас нужно бороться за 2018
                dr.star75
                1. Улан Сегодня, 20:43
                  Ничуть не сомневаюсь что вся эта международная мафия от спорта и стоящие за ними США, обязательно постараются это сделать.Не забывайте что команда США на ЧМ -18 не попала и американцев ничего не сдерживает.
                  Подозреваю что будет подлейшая провокация. то ли новый Боинг, то ли что-то взорвут в Киеве, то ли поезд украинский под откос пустят или ВСУ начнет войнушку ,а обвинят во всем Россию, как уже было 8.08.08, а уж брехливые мировые СМИ создадут, необходимый фон.
                  Вообщем чувствуют нас ждет еще провокация и наверное не одна.
                  Улан
                  1. dr.star75 Сегодня, 21:13
                    Мы поняли Ваши сомнения, они верны. Я вырыл погребок, запасаюсь продуктами.Главное успеть? Правда?
                    dr.star75
                  2. Natalia777 Сегодня, 21:29
                    Русских люлей США выпрашивают. Завидуют Наполеону и Гитлеру, хотят счёт сравнять. За Украину США получат по полной - увидят небо в алмазах. Кто на Русь с мечом придёт - от меча и погибнет.
                    Natalia777
            3. Молодой_Коммунист Сегодня, 19:36
              Цитата: dr.star75
              Да ладно!В 2014 МЫ были ПЕРВЫМИ, а как пресса в 2017году это опишет-по фиг.

              К сожалению - все не так до наоборот. Как в 2017,2078,2174 опишут, так в той реальности и будет.
              Молодой_Коммунист
              1. dr.star75 Сегодня, 19:59
                В "их" реальности, а не в НАШЕЙ.А дальше вступает принцип информации: кто первый сообщил, то и правда.
                dr.star75
          2. vovanpain Сегодня, 20:05
            Цитата: bouncyhunter
            Да , травля по всем фронтам . А всякие мутки только сопли жуют . Приличных слов уже не хватает !

            Здрав Будь Братка! drinks hi Самое поганое,что крайними окажутся наши спортсмены,не буду говорить про мудку и прочих от них толку как от козла молока.Подавать в суд?А судьи кто?Захреначить по ВАДе "Калибром" или "Ярсом" с "Тополем"?С удовольствием yes И по Вашингтону тоже с превеликим удовольствием,но после этого уже другие игры будут-Военные,кто кого перестреляет,Сначала Коленька с бундестагом,теперь вада с допингом и это далеко не последний наезд,параолимпиаду проглотили,теперь и это проглотим. hi
            Цитата: dr.star75
            В 2014 МЫ были ПЕРВЫМИ, а как пресса в 2017году это опишет-по фиг.

            Точно Михаил hi Для нас они всегда будут ПЕРВЫЕ. hi
            vovanpain
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:11
              И тебе не хворать , братишка Влад ! hi drinks drinks drinks
              Цитата: vovanpain
              Самое поганое,что крайними окажутся наши спортсмены

              Вот это-то и злит ! В угоду нечистым на руку политикам страдают люди , к политике не имеющие отношения , от слова "совсем" ! negative
              bouncyhunter
          3. Чинганчгук Сегодня, 20:12
            Цитата: bouncyhunter
            Да , травля по всем фронтам . А всякие мутки только сопли жуют . Приличных слов уже не хватает

            Это верно....! Путина будут валить , главного чинганчука России! .
            А потом просто уничтожат русских , как индейцев на Американском континенте.. И все!
            Чинганчгук
      2. Tusv Сегодня, 19:28
        Цитата: bouncyhunter
        Что касается WADA , то им самое место в аду !

        Друже hi ВАДА здесь ни причем, отрабатывают заказ. Не более. Шарапова вернула свое доброе имя , потому как сама адвокатов нанимала и вполне возможно денег от этого поимела. Наши же чинуши сопли жуют. Взялось бы Государство за судебные издержки на личные иски и Вуаля. фся это шобла должна была бы миллиарды баксов нашим спортсменам и шляпу снимать или в книксене приседать за версту и не дай Бог этого не сделают, а так как у них все гендеры, то для надежности и присядут, шляпу снимут и шаркаш исполнят. Вот точно будет с ними этот смайлик am
        Tusv
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:35
          Владимир , приветствую ! hi
          Цитата: Tusv
          ВАДА здесь ни причем, отрабатывают заказ.

          Заказ приняли , значит виноваты . Что мешало отказаться ?
          Цитата: Tusv
          Взялось бы Государство за судебные издержки на личные иски и Вуаля. фся это шобла должна была бы миллиарды баксов нашим спортсменам и шляпу снимать или в книксене приседать за версту и не дай Бог этого не сделают, а так как у них все гендеры, то для надежности и присядут, шляпу снимут и шаркаш исполнят.

          Согласен на все 120% good
          bouncyhunter
          1. Tusv Сегодня, 19:52
            Цитата: bouncyhunter
            Заказ приняли , значит виноваты . Что мешало отказаться ?

            Э.Попробуй отказаться от столь "заманчивого" предложения. Хотя может быть дождемся, когда Владимир Владимирович даст команду "Фас" ФСБ и ГРУ. Не ну, я надеюсь, что Макларен будет иметь ,бледный вид и макаронную походку, как минимум и деревянный макинтош и музыку в доме, как максимум
            Tusv
            1. bouncyhunter Сегодня, 19:56
              Цитата: Tusv
              Попробуй отказаться от столь "заманчивого" предложения.

              Я подозреваю что даже попыток не было . sad
              Цитата: Tusv
              может быть дождемся, когда Владимир Владимирович даст команду "Фас" ФСБ и ГРУ. Не ну, я надеюсь, что Макларен будет иметь ,бледный вид и макаронную походку, как минимум и деревянный макинтош и музыку в доме, как максимум

              Полностью разделяю Ваши ожидания и надежды . good И надеюсь что не только Макларен , но и все прочие причастные родченки люлей отхватят по самое не балуйся . drinks
              bouncyhunter
              1. Tusv Сегодня, 20:09
                Цитата: bouncyhunter
                Я подозреваю что даже попыток не было

                Ви таки не знаете чито такое КГБ drinks Очьень вежливые люди. Если ты не шпиён, то делаешь все за бесплатно.
                Ты думаешь у янки как то по другому? Всё так же, только свободы меньше . Я даже представителю Конторы руку согнутую в локте показал и мне за это ни чего не было, а там в петлю сразу
                Tusv
                1. bouncyhunter Сегодня, 20:16
                  Да понимаю я что матрасные ЦРУли взяли руководство ВАДА за фаберже , благо компромата на них хватает у спецслужб , не сомневаюсь . Просто негодую по поводу западной травли России ...
                  bouncyhunter
                  1. Tusv Сегодня, 20:24
                    Цитата: bouncyhunter
                    Просто негодую по поводу западной травли России ...

                    Такова селяви. Хотят из Владимира Владимировича сделать пластилинового Вовочку. Мозги у них из пластичного материала или вместо ума жгучий птичий помет, чтобы Конторский продался. Они даже борюсика не до конца купили feel
                    Tusv
                    1. bouncyhunter Сегодня, 20:31
                      Цитата: Tusv
                      Мозги у них из пластичного материала или вместо ума жгучий птичий помет, чтобы Конторский продался.

                      Помесь мазутная банана с килькой . Японский острый овощ им в клюз , а не купить ВВП . yes
                      bouncyhunter
                      1. Tusv Сегодня, 20:48
                        А исчо последнее желание. Помнишь такой бородатый анекдот про золотую рыбку?
                        - А последнее желание боцману
                        А тот просыпается, на траверсе Берег
                        - Якорь мне в попу, если это не Гагры.
                        Так, как наши предки имеют свое летоисчисленеие намного больше, чем в Библии и Вернадский и Гумилев почти доказали Биосферу России.... Несладко буржуинам придется. Я в это верю, а значит это будет. Мысль материальна
                        Tusv
                    2. bouncyhunter Сегодня, 21:01
                      Цитата: Tusv
                      Помнишь такой бородатый анекдот про золотую рыбку?

                      Конечно помню .
                      Цитата: Tusv
                      Так, как наши предки имеют свое летоисчисленеие намного больше, чем в Библии и Вернадский и Гумилев почти доказали Биосферу России.... Несладко буржуинам придется. Я в это верю, а значит это будет. Мысль материальна

                      Подписываюсь под твоими словами ! good Запад во главе с Матрасией это тоже знают и понимают , вот и пытаются всеми силами противостоять России . Но ничего у них не выйдет . На том стоим и стоять будем !
                      bouncyhunter
                      1. Tusv Сегодня, 21:18
                        Цитата: bouncyhunter
                        Подписываюсь под твоими словами !

                        Не ну мне будет приятнее, Аз Есмь Воздастся как можно быстрее,, потому как сам в Гумисте "загорал",я даже левой мог дать фору в 10 очей в пинг понг левой рукой. Из допинга - простой цитрамон, хотя загремел на Олимпийскую базу Советского Союза по Дзю до
                        Tusv
        2. dr.star75 Сегодня, 21:08
          Шарапова вернула "доброе имя?" Да она С-ка. Предательница и с-ка. Да она продала нашу сборную амерам, покаялась перед амерами, и продолжает выступать за "Россию", Это как например как Зоя Космодемьянская, которая вместо того, чтоб мочкануть гитлеровцев, написала бы покаянное письмо в рехк. А мы все на нашу машу возглавляем... абсурд
          dr.star75
    2. svp67 Сегодня, 19:11
      Цитата: major071
      Явно американская гимнастка прикрывает руками свои фаберже

      Вот грешно же смеяться на БОЛЬНЫМ человеком. У неё собрание справок толще, чем Библия...
      svp67
    3. Офицер запаса Сегодня, 19:13
      Я так понимаю, что тот же Макларен ответит на это, что у Мустафиной истощение от допинга.
      Мой отец говорил мне, когда я еще ходил в детский сад - "Будь сильным. И душой и мышцами. Лучшие жены - у сильных. Лучшие дети - у сильных. И никогда не позволяй унижать свою семью."
      Хочется то же самое повторить нашему президенту.
      Офицер запаса
  4. burigaz2010 Сегодня, 18:58
    Да блин сколько можно терпеть? Понимаю Путина но это уже беспредел!!!!
    burigaz2010
    1. seal78 Сегодня, 19:13
      Сейчас не до этого. Необходимо провести выборы, затем ЧМ-2018. После этого разберемся с ВАДой.
      seal78
      1. Улан Сегодня, 20:47
        Умом понимаю что так.Только вот в душе сильно сомневаюсь, что будем разбираться.Потом опять что-нибудь придумаем или Универсиаду, или очередной фестиваль и всегда будет отговорка.
        Улан
    2. Esoteric Сегодня, 19:33
      Цитата: burigaz2010
      Понимаю Путина но это уже беспредел!!!!

      А я не понимаю, почему на таких должностях в спорте до сих пор находятся такие слизняки, как Мутко? Сколько заявлений от не допущенных спортсменов (и дисквалифицированных) подано в МСАС? Каково время, в течении которого спортсмен может быть дисквалифицирован?
      На уровне гаранта пора гарантировать нашим гражданам участие в международных спортивных мероприятиях, если они не нарушали общепринятых законов. Если надо кого-то успокоить из WADA, то надо успокоить, пусть для этого надо будет применить все возможные средства. Тиски, спички и старый сарай можно найти в любом заброшенном селе... belay
      Esoteric
      1. Молодой_Коммунист Сегодня, 19:40
        Цитата: Esoteric
        А я не понимаю, почему на таких должностях в спорте до сих пор находятся такие слизняки, как Мутко?

        Ну, каких Обама- назначил, такие и находятся. Сайчас надеемся, что Трамп нам назначит хроших. Ведь он НАШ.

        Молодой_Коммунист
      2. Улан Сегодня, 20:48
        Утюг и паяльник самые хорошие уговариватели.
        Улан
  5. NKVD Сегодня, 18:59
    Догрались в партнеров и в международное право.
    NKVD
    1. Офицер запаса Сегодня, 19:07
      Так. Медали не отдавать. Никакие решения, унижающие страну, не признавать. Кланяться, как Мутко перестать.
      Хотя о чем это я? Деньги нашей "элиты" в чьих банках? Вот Вам и престиж страны...
      Офицер запаса
    2. 210окв Сегодня, 19:07
      Это не в партнёров доигрались А то что притянули всякую шушеру и сделали ответственными за российский спорт и допинг контроль.Хотя и без них повод бы нашли.
      Цитата: NKVD
      Догрались в партнеров и в международное право.
      210окв
  6. Черный_Ватник Сегодня, 19:00
    Проблема не только в этих Вадах-шмадах и прочих госдепах. Проблема в том, что пока у нас спортом рулят клоуны вроде Мутко, с нашими спортсменами будут поступать подобным образом. Клоунов-чиновников никогда нигде не уважали и не будут. Сейчас пришел такой же "никакой" министр спорта.
    Черный_Ватник
    1. parusnik Сегодня, 19:15
      пока у нас спортом рулят клоуны вроде Мутко
      ...Зачем Вы так о клоунах..Если бы реальные клоуны рулили, наверное такого позора не было, настоящие клоуны с юмором и со смекалкой...А Мутко разве клоун?...Он даже на артиста балагана не тянет..там тож какой ни какой талант нужен...Он ГПТУ заканчивал..старшекурсником у младших курсов продукты забирал, сам об этом говорил..
      parusnik
      1. Черный_Ватник Сегодня, 19:37
        Есть истина в ваших словах.
        Черный_Ватник
  7. Василенко Владимир Сегодня, 19:00
    в очередной раз показана бездарность российского спортивного руководства
    Василенко Владимир
    1. vadsonen Сегодня, 19:03
      Вопрос явно политический, так что политическое руководство надо винить.
      vadsonen
      1. Комментарий был удален.
      2. svp67 Сегодня, 19:12
        Цитата: vadsonen
        Вопрос явно политический, так что политическое руководство надо винить.

        Судя по флагу, от Вас там Белый Дом и ГосДеп не далече, так и напишите им все претензии...
        svp67
      3. Василенко Владимир Сегодня, 20:12
        Цитата: vadsonen
        Вопрос явно политический, так что политическое руководство надо винить.


        да политический, но вполне решаемый на уровне СПОРТИВНОГО руководства
        почему е решается сказать не могу или полный непрофессионализм либо пофигизм
        Василенко Владимир
        1. Улан Сегодня, 20:50
          Бабло рулит.
          Улан
    2. Офицер запаса Сегодня, 19:08
      Это не бездарность. Это предательство имиджа и интересов страны. Рецепты лечения - у заслуженного доктора товарища Сталина.
      Офицер запаса
      1. PSih2097 Сегодня, 19:31
        Цитата: Офицер запаса
        Рецепты лечения - у заслуженного доктора товарища Сталина.

        не, не у товарища Сталина, а у товарища Берии Л.П.
        PSih2097
    3. Улан Сегодня, 20:49
      А политическое не при чем?
      Улан
  8. sabakina Сегодня, 19:03
    Вполне понятно, что российскую национальную команду собираются деморализовать, чтобы, даже в случае допуска на Игры, россияне не смогли показать своей лучшей формы.

    Они мыслят западными шаблонами и не понимают, если нашу команду допустят в нормальном виде, с гимном и флагом, наши просто злее будут. Так и напрашивается аналогия с ВОВ.
    sabakina
    1. seal78 Сегодня, 19:10
      А в чём деморализация ? Наши же знают, что победили честно. Это отнять невозможно. А если США хочется поиграть с переписыванием результатов через 4 года, то пусть играются, какое отношение это имеет к реальности ?
      seal78
      1. sabakina Сегодня, 19:15
        Алексей, знать то знают, но трудно доказывать некоторым, что ты не верблюд. Вот если допустят к играм под белым флагом, тут да, деморализация не хилая будет, поэтому, если будет так, лучше вообще не ездить.
        sabakina
        1. seal78 Сегодня, 19:18
          А не надо никому ничего доказывать. Все адекватные люди и так всё знают и понимают. Но многие в угоду США делают вид, что верят в их лабуду.
          seal78
          1. Esoteric Сегодня, 19:37
            Цитата: seal78
            А не надо никому ничего доказывать.

            Не надо никому ничего доказывать. Надо продолжать разламывать разлом Сан-Андреас, чтобы у них были более насущные проблемы... am
            Esoteric
            1. Улан Сегодня, 20:52
              Вот это правильно. Это же элементарно, если не хочешь , чтобы враг сосредоточился на тебе, устрой ему проблемы в другом месте.
              Улан
    2. svp67 Сегодня, 19:14
      Цитата: sabakina
      Так и напрашивается аналогия с ВОВ.

      И разгром 42-го года, когда остались почти без ничего, так и сейчас. Они же выбивают из наших рядов ЛУЧШИХ, наиболее подготовленных и перспективных. А пока им смену подготовишь....
      svp67
      1. seal78 Сегодня, 19:20
        Просто пора перестать зависеть от подчиненного США МОК, и организовать альтернативу, где все лучшие смогут спокойно выступать.
        seal78
        1. Ил-18 Сегодня, 19:48
          Игры "Дружба-84"? И чего? Кто знает хотя бы одного победителя а каком-нибудь виде программы? И результаты участников были у многих выше, чем в L-A!
          С другой стороны, за полтора года с прошлой летней Олимпиады на высоком уровне можно было бы с самой высокой трибуны через говорящую голову с рыжими усами коснуться темы, о том,что мы, в отличие от американцев,не будем своих спортсменов снабжать справками об отсутствии здоровья, чтобы кормить свежезабодяженным допингом. О том, что вся Россия жалеет бедную мужеподобную темнокожую девочку, которая может родить мутанта (если сможет забеременеть), обречена на проблемы с онкологией, и сколько недолгих лет она проживет с этим страшным синдромом недостатка внимания, продолжая жрать эту смесь тестостерона со стероидами запаренную на анаболиках.
          Ил-18
          1. seal78 Сегодня, 20:09
            Цитата: Ил-18
            Игры "Дружба-84"? И чего? Кто знает хотя бы одного победителя а каком-нибудь виде программы? И результаты участн

            А чего всего 30 лет назад взяли ? Ну давайте ещё возьмём игры 1952 года ? Кто-то помнит хоть одного победителя ?
            А если для того, чтобы быть " победителем ", которого знают, нужно не победить в реальности, а убедительно рассказать о " победе" через несколько лет после событий, то зачем тренировать спортсменов ? Давайте тренировать рассказчиков!
            seal78
            1. Setrac Сегодня, 21:02
              Цитата: seal78
              А чего всего 30 лет назад взяли ? Ну давайте ещё возьмём игры 1952 года ? Кто-то помнит хоть одного победителя ?

              Я вообще не понимаю о чем вой??? Профессиональный спорт - зло в чистом виде, надо возвращаться к любительскому спорту.
              Setrac
          2. sabakina Сегодня, 21:25
            Я не знаю ни одного золотого призёра ни одной олимпиады. И чё? Главное, ни кто победил, а как победил. Я не нашёл 1984 года, есть 1986 года. Может Вы чё то перепутали, спортивный вы наш?

            И на последок, так, как плакали на нашей Олимпиаде, больше нигде не плакали!

            Посмотрите на их лица. Почему люди плакали? Потому что МЫ ось МИРА как мира, а не как территории!
            Мишка улетел, но он обещал вернуться!
            sabakina
      2. sabakina Сегодня, 20:54
        Сергей, я не понял. кто нас разгромил в 1942 году?
        И разгром 42-го года, когда остались почти без ничего, так и сейчас. Они же выбивают из наших рядов ЛУЧШИХ, наиболее подготовленных и перспективных. А пока им смену подготовишь....
        sabakina
  9. скептик31 Сегодня, 19:04
    Как же достали наши спортивные "вожди", которые не в состоянии защитить наших спортсменов. Только бабки делать и бояться, что их у них отберут. Да послать все это продажное ВАДА, куда Макар телят не гонял, и все. Стыдно за руководство нашего государства, которое никак не реагирует на чуть ли ни ежедневное наше окунание в дерьмо.
    скептик31
  10. Михаил м Сегодня, 19:04
    Увы, спорта, как явления, уже не стало. Медали зарабатывают чиновники и юристы. Достали уже, крапивное семя!!! am
    Михаил м
  11. Сибирский цирюльник Сегодня, 19:09
    Культура,спорт,старики и дети- лакмусовая бумажка социальной и экономической политики, проводимой государством..
    Сибирский цирюльник
  12. частное лицо Сегодня, 19:11
    Цитата: burigaz2010
    Да блин сколько можно терпеть? Понимаю Путина но это уже беспредел!!!!

    Ну а что тут сделаешь если вся мировая общественность поддерживает этот беспредел.
    частное лицо
    1. Esoteric Сегодня, 19:41
      Цитата: частное лицо
      Ну а что тут сделаешь если вся мировая общественность поддерживает этот беспредел.

      Надо доказать, что этот беспредел творят слабые люди, которые могут запросто получить по щам. Бить их во всех уголках планеты, куда они сунули своё беспредельное рыло. Просто бить, пока не поумнеют...
      Esoteric
      1. частное лицо Сегодня, 20:38
        Как Дон Кихот биться с ветряными мельницами? Просто нужно один, два раза забить на олимпиады не платить взносы и когда всё золото возьмут америкосы и им ни кто не сможет возразить вот потом другие участники
        задумаются.
        частное лицо
        1. Setrac Сегодня, 21:05
          Цитата: частное лицо
          Как Дон Кихот биться с ветряными мельницами? Просто нужно один, два раза забить на олимпиады не платить взносы и когда всё золото возьмут америкосы и им ни кто не сможет возразить вот потом другие участники

          Надо вообще забить на профессиональный спорт. Государство должно поддерживать любительский спорт, а профессионалы пусть зарабатывают себе на жизнь без помощи государства.
          Setrac
  13. parusnik Сегодня, 19:11
    И клоунами чиновников ВАДА не назовешь,клоуны обидятся...а в Корею поедем как на Голгофу...Поедем, обязательно допинг найдут...Не поедем, вой будет..а не приехали потому что допинг жрут...Когда-то, не поехали на Олимпиаду..Игры Доброй воли устроили, рекордов больше установили чем на Олимпиаде..Но увы, и страна сейчас не та и время...
    parusnik
    1. seal78 Сегодня, 19:15
      Цитата: parusnik
      страна сейчас не та и время..

      Вот именно. Мир на грани войны, сейчас не до Олимпиад, к сожалению, и уж тем более, не до Игр Доброй воли.
      seal78
    2. Esoteric Сегодня, 19:42
      Цитата: parusnik
      И клоунами чиновников ВАДА не назовешь,клоуны обидятся...а в Корею поедем как на Голгофу...

      Надо поехать в КНДР. Там олимпиада будет гораздо интереснее. Взять ВКС, средства РЭБ, ПВО и поехать...
      Esoteric
  14. avia12005 Сегодня, 19:13
    Я вот не пойму, почему наши спецслужбы до сих пор не нашли гендерную негритянку, которую 20 лет назад изнасиловал Макларен?
    avia12005
  15. кошак Сегодня, 19:14
    "Россию лишили 1-го общекомандного места по итогам Олимпиады-2014"

    Три года для этого понадобилось... В пробирках растили нужные результаты? Сколько лет, "Карл," нужно для этих допинг-проб??? Или это страшная-престрашная тайна? fool
    кошак
    1. parusnik Сегодня, 19:19
      В пробирках растили нужные результаты?
      ...Родченков, похитил результаты проб, а потом в США вывез..в желудке вывозил..затем с помощью слабительного выводил... laughing
      parusnik
    2. Куница Сегодня, 19:38
      Тут еле-еле доказали, что мальчик трезвый был, а Вы хотите про допинг прояснить?!! У волшебника Сулеймана всё по-честному, без обмана)))
      Куница
  16. Гардамир Сегодня, 19:20
    Да как такое возможно у нас же самый лучший президент. Гений внешней политики! Который все страны боятся и дрожжат!
    Гардамир
    1. Shahno Сегодня, 19:26
      Ну гений он в России. А в других местах обычный президент со своими недостатками и достоинствами.
      Shahno
    2. Natalia777 Сегодня, 21:45
      К чему такой сарказм? Идет гибридная война между США и Россией. Каждый воюет как может. США отбирают честно завоёванные российскими спортсменами золотые медали, Россия стёрла в пыль американских гибридов ИГИЛ в Сирии. Перевес на Российской стороне.
      Natalia777
      1. Гардамир Сегодня, 21:53
        США отбирают честно завоёванные российскими спортсменами золотые медали,
        Россия в ответ перечисляет миллиарды в США.
        Гардамир
  17. anjey Сегодня, 19:24
    грязная политика и спорт в грязи марает...
    anjey
  18. кедр Сегодня, 19:26
    Цитата: vadsonen
    Вопрос явно политический, так что политическое руководство надо винить.


    За что это винить? За то, что западне очередную клизму вставили в Сирии? Они нам теперь сра-ь и вонять будут везде, не только в спорте. Выпросят, ещё вставим и про....ся дадим. Три с половиной года санкции по нарастающей и эта ни первая и не последняя, и что теперь лечь под них? Пусть лают, главное, что бы наш караван шёл и дошёл куда надо караванщику...
    кедр
    1. Natalia777 Сегодня, 21:46
      Вы правы. Кто как может так и воюет. Русские смачных люлей взвесили амерским ИГИЛ в Сирии.
      Natalia777
  19. Куница Сегодня, 19:34
    Да пусть они там сами с собой соревнуются, сколько влезет! И сами себе медали вешают, по тонне каждому. Если они считают, что это спорт - флаг и барабан в кладовке.
    Куница
  20. Azim77 Сегодня, 19:34
    Да покажите еще раз по всем ТВ повтор Олимпиады в Сочи. В ютубе освежите видео с Олимпиады, с английскими названиями. И народ пусть выйдет на флешмоб - мы победили на Олимпиаде, мы гордимся нашими спортсменами! А если, кто не верит - докажем еще раз! Вот так лучше отвечать на гнусные нападки. Да и спортсменам будет поддержка. Еще раз вспомните их победы. Им ведь многим нужно признание именно своей страны.
    Azim77
    1. Улан Сегодня, 20:55
      Правильно гутарите.Только кто это организует Мутки что ли?
      Улан
  21. Геннадий Федоров Сегодня, 19:41
    Так кто присваивает медали? Судьи? Или ВАДА с подлецом Родченковым? А срок давности не существует?
    Геннадий Федоров
  22. Trom Сегодня, 19:42
    Прецедент-то уже был! ...вспомним Универсиаду в СССР, как ответка на бойкот Олимпиады-80 америкосами. Но теперь сделать её (Универсиаду) на постоянной основе с приглашением зарубежных спортсменов как альтернативу забугорному МОКу.. И не давать им денег, выйти оттуда совсем, и не платить денег за трансляцию олимпиад по России, кому интересно - гугл в помощь. Останутся мировые чемпионаты, европейские, а ещё в рамках БРИКСа учинить азиатские и латино-американские чемпионаты (это как для примера). А мутко пусть и дальше судиться с ВАКой...
    Trom
    1. Beaster Сегодня, 20:16
      Эти игры назывались "Спартакиада", а Универсиада - это соревнования среди молодёжи с привлечением профессиональных спортсменов и она проводится до сих пор. Последняя была в городе Тайбэй, КНР, в августе этого года.
      Beaster
  23. Джек О’Нилл Сегодня, 19:45
    Так WADA так и не предоставила пруфов допинга, спортсменов поняли и простили:
    Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди подтвердил, что против 95 российских спортсменов сняты обвинения в употреблении допинга.

    Напомним, российские атлеты были отстранены от соревнований, в том числе и Олимпиады после пустословного, но печально знаменитого доклада Ричарда Макларена, который без каких-либо доказательств обвинил российских спортсменов в употреблении допинга, а Российскую Федерацию в целом в поддержке допинга на законодательном уровне. WADA так и не смогла доказать нарушения антидопинговых правил.


    Или я что то упустил?
    Джек О’Нилл
  24. alekc75 Сегодня, 19:49
    может хватит терпеть этот бред??? отказаться от кореи и послать эту ваду -устроить разбирательство в суде!
    alekc75
  25. Sergey53 Сегодня, 20:01
    Почему не подают на виновных из ВАДА в суд, а только разглагольствуют на эту тему. Меньше слов, больше дел.
    Sergey53
  26. mark_rod Сегодня, 20:03
    Мы крайне озабочены!
    mark_rod
  27. raketosss Сегодня, 20:08
    Цитата: Молодой_Коммунист
    Цитата: dr.star75
    Да ладно!В 2014 МЫ были ПЕРВЫМИ, а как пресса в 2017году это опишет-по фиг.

    К сожалению - все не так до наоборот. Как в 2017,2078,2174 опишут, так в той реальности и будет.

    Крым тоже думали будет украинским всегда; это ж новый мир - не как раньше, говорили. Это раньше границы делили, теперь по-другому...так тоже говорили...А МЫ видели триумф России в 2014 году: Олимпиада, Крым!!!! А остальное, это реакция на этот триумф. Ничего переживем, как 90-е пережили; как наши деды пережили революцию.
    raketosss
  28. Beaster Сегодня, 20:10
    Россия выйграла сочинскую Олимпиаду, я это видел своими глазами: восхищался талантом Липницкой, переживал за хоккейную сборную, держал кулаки за Антоху Шипулина и Виктора Ана. Я видел название своей страны на верхней строчке рейтинга. И поэтому мне глубоко пофиг, что там решили какие-то дяди задним числом. Россия выйграла Олимпиаду в Сочи и никто меня в этом не разубедит!
    Beaster
  29. Пироман Сегодня, 20:20
    Цитата: vadsonen
    Вопрос явно политический, так что политическое руководство надо винить.

    Мы можем винить своё политическое руководство много за что,но только не за те решения,которые привели к таким действиям вашего политического руководства. В этих решениях наше политическое руководство пользуется поддержкой 99,9% населения(0,1% оставим на паршивых овец,которые присутствуют в любом обществе), по-этому винить мы будем ваше политическое руководство и тех кто его поддерживает.
    Пироман
  30. 16112014nk Сегодня, 20:25
    Россию лишили 1-го общекомандного места...
    Ещё не вечер. С такими чинушами типа выдающегося лингвиста Мудко и бездельника Жукова на очереди ЧМ - 2018.
    16112014nk
  31. Немезида Сегодня, 20:27
    России нужно перестать платить членские взносы в эти организации,хватит оплачивать русофобию из бюджета России...
    Немезида
  32. Million Сегодня, 20:32
    Попробовали бы они СССР лишить медалей....Мало бы никому не показалось!
    Million
  33. Altona Сегодня, 20:35
    Цитата: 210окв
    Зато у Мутко и ко все в шоколаде.При чем тут спорт и престиж страны?Когда бабло прежде всего.

    ---------------------------
    Мутко не потянет это дело,даже если будет более способным.Тут уже нашла коса на камень-вопрос политический и не уровня Мутко.
    Altona
  34. Altona Сегодня, 20:39
    Цитата: Василенко Владимир
    да политический, но вполне решаемый на уровне СПОРТИВНОГО руководства

    ------------------------
    Уже нерешаемый, англосаксы на принцип пошли и зарядили всю тяжелую артиллерию, а именно всех своих спортивных чиновников во всех спортивных структурах, включая суды.Плетью обуха не перешибешь.
    Altona
  35. Altona Сегодня, 20:40
    Цитата: Million
    Попробовали бы они СССР лишить медалей....Мало бы никому не показалось!

    ------------------------
    Еще не вечер. Задним числом все можно сделать. Правда у СССР вроде 473 золотые медали ОИ, если мне память не отшибло.
    Altona
  36. Altona Сегодня, 20:43
    Цитата: Александр-р-р
    Так их лишили за конкретное применение допинга, или по докладу макларена и Ко...? об этом в наших новостях ни гу-гу...!!!

    ----------------------
    Почему? Всё гу-гу.В новостях пишут, что "мотивировачная часть доклада комиссии Освальда НЕ ПРЕДСТАВЛЕНА". Значит, пока что идут голословные и огульные лишения медалей нашей олимпийской сборной. Без мотивировочной части проблематично обратиться в CAS. Сделано это специально, чтобы затянуть процессуальные сроки и не дать нашим спортсменам реабилитироваться юридически и вернуться на Олимпиаду-2018.
    Altona
  37. Иван58 Сегодня, 20:50
    А на фиг нам такие олимпиады? И такие мутки , которые не хотят бороться за наших спортсменов.
    Иван58
  38. VIA_56 Сегодня, 20:54
    Чтобы не было лазеек для употребления запрещенных препаратов, необходимо запретить участвовать в мировых и Олимпийских соревнованиях всем спортсменам, имеющим заболевания, предполагающих использование анаболических препаратов. Тогда и гимнастки США не будут выходить на ковер с остекленевшими глазами, и норвежские лыжники и биатлонисты не будут использовать противоастматические препараты, и американские пловцы не будут употреблять средства, запрещенные здоровым спортсменам.
    VIA_56
  39. Прутков Сегодня, 21:00
    Цитата: Tusv
    Цитата: bouncyhunter
    Что касается WADA , то им самое место в аду !

    Друже hi ВАДА здесь ни причем, отрабатывают заказ. Не более. Шарапова вернула свое доброе имя , потому как сама адвокатов нанимала и вполне возможно денег от этого поимела. Наши же чинуши сопли жуют. Взялось бы Государство за судебные издержки на личные иски и Вуаля. фся это шобла должна была бы миллиарды баксов нашим спортсменам и шляпу снимать или в книксене приседать за версту и не дай Бог этого не сделают, а так как у них все гендеры, то для надежности и присядут, шляпу снимут и шаркаш исполнят. Вот точно будет с ними этот смайлик am

    Подавали уже, перед Олимпиадой в Бразилии. Иск подается по адресу ответчика. В данном случае - в Швейцарии. Вот "самый гуманный и справедливый суд" иск отклонил. Те кто такую провокацию организовал - не дураки и варианты действий просчитывали. 25 лет сдачи всех позиций в мире даром не прошли. И кивать тут только на Мутко нет смысла. Война с ВАДА и их хозяевами идет. И будет еще долго продолжаться. Индивидуальные иски спортсменов будут. Но для того, чтобы суд не прокатил с иском по образцу швейцарского, необходимо юридически соблюсти все процедуры. А это время. На это иделается расчет, что сдадут нервы, и начнем делать ошибки. Ведь уже пытались заставить подписать новый устав ВАДА, где одним из пунктов было признание вины РОссии. Не подписали. Так что берегите нервы и здоровье. Борьба будет долгой.
    Прутков
  40. killganoff Сегодня, 21:05
    Пока у руля страны люди не имеющие ничего общего с ее жителями, все это будет продолжаться...
    "Раб не стремящийся избавится от рабства заслуживает двойного рабства." Д.М.Д.
    killganoff
  41. Natalia777 Сегодня, 21:21
    До какой степени коррупции докатилось мировое сообщество. Продажные ВАДА и МОК и их заказчики заслуживают тюрьмы за клевету на русских спортсменов и сокрытие фактов приёма допинга американскими спортсменами. .
    Natalia777
  42. лис Сегодня, 21:47
    статья не правильно написана...правильно так:
    под руководством великого солнцеликого одержана очередная победа во внешней политике совместно с партнёрами над здравым смыслом!
    ну и далее...
    лис
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