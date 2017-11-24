"Россию лишили 1-го общекомандного места по итогам Олимпиады-2014"

Допинговые инсинуации ВАДА с подачи беглого Григория Родченкова, действовавшего по указке североамериканских спецслужб, привели к тому, что сборная команда России оказалась лишена первого общекомандного места в зимней Олимпиаде в Сочи. С первой ступени общекомандного пьедестала сборную России сместило решение об аннулировании результатов бобслеиста Александра Зубкова, бобслеистки Ольги Стульневой, а также конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева.Напомним, что экипаж Александра Зубкова победил в соревнованиях как двоек, так и четверок, а Стульнева вместе с Людмилой Удобкиной в соревнованиях двоек заняла девятое место. Ольга Фаткулина стала 2-й на дистанции 500 м, Румянцев - 11-м на дистанции 5 тыс. м.В итоге вместо 33 наград разного достоинства «вадовцы» оставили России 26 медалей, из которых 10 золотых вместо изначальных тринадцати.Это беспрецедентное давление как на сборную команду России, так и на всю страну за несколько месяцев до старта зимних Олимпийских игр в Республике Корея. Вполне понятно, что российскую национальную команду собираются деморализовать, чтобы, даже в случае допуска на Игры, россияне не смогли показать своей лучшей формы.Аттракцион «демократической справедливости», когда ВАДА закрывает глаза на приём допинга западными спортсменами и пристально разглядывает царапины и пылинки на пробирке с пробами любого российского атлета, продолжается.