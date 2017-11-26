12:20 26 ноября
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Константин Сёмин: Россию готовят к большой мясорубке

Константин Сёмин: Россию готовят к большой мясорубке


С 6 по 12 декабря в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге пройдет фестиваль документального кино «Артдокфест-2017», на котором запланирован показ украинского фильма «Война ради Мира». Кинолента повествует о «героях АТО» из «Правого сектора», которые защищают Украину от России, прямо обозначаемой как страна-агрессор.

Нам нужно осознать, что фильм, воспевающий укронацистов на кинофестивале в России, «невинно погибшие гитлеровцы в так называемой Сталинградской битве», Ельцин-центр, Стена скорби, высказывания либералов о необходимости капитуляции России — это звенья одной цепи. И это грани той нашей действительности, которую рано или поздно всё равно придется менять, потому что она сама не устоит на сгнивших ногах. Фильм про «героических правосеков» — это ведь оплеуха не только тем людям, которые мёрзли и погибали в окопах на Донбассе и не только тем людям, которые последние копейки отрывали от себя для того, чтобы помочь ополченцам, или срывались добровольцами, или слали на Донбасс одеяла и тушёнку. Это оплеуха всей системе: «А мы можем поступать с вами так!» Это не первая оплеуха в целой гирлянде таких пощечин, которые отвешены системе в последние несколько месяцев или недель. То есть нам демонстративно, наглядно показывается, что можно поступать и так, и вот так, и этак — и ничего не будет за это.


Возникает вопрос: почему ничего не будет? А потому, что интересы капитала (распределение табачка, как я часто говорю) всегда важнее правды, всегда важнее дружбы. И шкурные интересы правящим буржуазным классом всегда будут поставлены на первое место по сравнению со всеми остальными попираемыми ценностями. И если эта ценность — 27 миллионов жизней, которые унесла война, ну так что с того? И этому есть цена, и это можно выставить на продажу.

Меня в последнее время даже больше, наверное, удивляют другие новости. О том, как вдруг внезапно то там, то сям налаживается сотрудничество с нашими киевскими «партнёрами», то тут, то там начинаются какие-то экономические переговоры. Оказывается, на Украине по-прежнему не закрыты отделения наших банков. Вроде бы так с ними пресловутый «Правый сектор» воевал, указывал им на дверь — ан нет, никто ни на какую дверь так и не нацелился. И дожидаемся мы экстрадиции пойманного на Украине по нашему ордеру человека, покушавшегося на Пола Хлебникова — значит, какое-то сотрудничество между силовыми структурами по неизвестной общественности линии продолжается. Короче говоря, невозможно наблюдать за всем этим, не вспомнив русскую поговорку о дерущихся панах и холопах. Пропасть между панами и холопами с каждой новой пощечиной, с каждой такой новой выходкой, с каждой такой новой акцией, конечно, становится идеей, всё более очевидной для масс. Неизвестно, когда количество перейдет в качество, но оно рано или поздно перейдет, бесконечно так продолжаться не может.

Важно ещё заметить: партнеры фестиваля «Артдокфест-2017» — это радиостанция «Эхо Москвы», которая финансируется государственной российской компанией «Газпром»; это радио «Свобода», которое финансируется напрямую официальной Америкой; это телеканал «Дождь», который финансируется по тому же принципу, что и «Эхо Москвы»; это Ельцин-центр (организация тоже существует за счет российского бюджета); это посольство Эстонии в Москве, правительство Нидерландов, Польский культурный центр, Чешский центр и Центр по продвижению немецких фильмов по всему миру «German Films». То есть — интернационал. Что это за интернационал такой, включающий российское правительство, американское правительство и прочие правительства?

Давно уже пора понять, что интернационал существовал и существует не только среди объединившихся трудящихся (которых мы так любили упрекать в том, что они Родины своей не знают, «почвы» не любят). Коммунистический интернационал трудящихся возник как ответ на давно-давно сложившийся интернационал капитала. Интернационал вокруг «Артдокфеста» — это и есть интернационал капиталистический. И «Правый сектор», который стреляет в людей на Донбассе, стреляет не в русских людей — там невозможно отличить людей по одну и по другую сторону линии фронта с точки зрения расовой или этнической, хромосомной. Это одинаковые люди, гражданская там идет война. Правосеки стреляют в «совок». Почему укронацисты говорят — колорады, совки, ватники? Они стреляют в лохмотья, лоскутья, который остались от Советского мира. И Сталинград — это точно такое же гигантский лоскут, прошитый советскими нитками, пришитый к сердцу у нас. И эти нитки должны истлеть, этот лоскут должен быть вырван. Отсюда такое единение между «российским» либеральным батальоном «Гайдар» и «украинским» батальоном «Айдар». Это одинаковые батальоны, это один и тот же батальон. Это батальон, представляющий интересы капитала.

И в этом же батальоне маршируют наши собственные националисты. Они никак не отличаются от «Правого сектора», поэтому столь многие из них отправились воевать в Донбасс на стороне Киева. И столь многие сочувствуют им в Москве. Потому что у нас с 91-го года восторжествовало абсолютно то же самое, что на Украине — вот в чем фокус-то. Просто оно рядится в другие одежды — в православно-монархические, великодержавные, Уваровскую триаду приплетают, ещё чего-нибудь. А суть-то одинаковая.

То, что происходит сейчас с нами (не только дерзкая выходка с нацистским фильмом или ошеломляющий поступок школьника в Бундестаге, а в целом) — череда поступательных унижений. Они как микро-подрывы. Когда здание должно обрушаться направленным взрывом, под фундамент закладываются не здоровые заряды, а маленькие, которые постепенно складывают здание по этажам — такова технология промышленного демонтажа.

Ситуация напоминает то, как в своё время демонтировали Югославию. Я с этим соприкасался и буквально видел, как взорванная страна остывала на моих глазах. Там был точно такой же плач от края до края: «Прости нас, царь Карагеоргиевич, простите нас, православные святыни, мы доверились проклятым-треклятым коммунистам и уничтожили святую Сербию». Точно такой же плач раздавался и с мусульманской стороны в Боснии и Косово. Точно такой же плач был у католиков-хорватов. Точно так же югославскую государственность демонстративно возили носом по столу. Точно так же многократно самыми разными способами — изменами чиновников, выходками журналистов, инсталляциями и публичными провокациями, которые назывались «искусством» — оскорблялась гаснущая югославская государственность. Я знаю этот запах. Атмосферу страха перед тем, как на жертву окончательно набросится стая уже облизывающихся, истекающих слюной волков. Я эту атмосферу и этот запах чувствую сегодня здесь. Я его очень хорошо запомнил со времен своих поездок в Белград, в Косово, в Боснию. И я чувствую его в России, точно так же, как чувствовал его на Украине. Это пришло сюда. Эти микро-унижения, эти иглоукалывания — такая политическая садистская иглотерапия — на самом деле являются прелюдией к большой мясорубке, к началу большой бойни. Вот чего я опасаюсь.

Ещё один вопрос, часто возникающий у людей, пристально наблюдающих за смычкой российских либералов и украинских нацистов. Коллектив «Эха Москвы» и других СМИ, партнёров скандального кинофестиваля, сотрудники Ельцин-центра и так далее — это часто потомки тех людей, кого нацисты особенно планово и издевательски уничтожали в лагерях смерти. Но потомки евреев идут на смычку с «Правым сектором», который совершенно откровенен, не скрывает своего отношения к «еврейскому вопросу». Как это понять?

Очень просто ответить на такой вопрос. Для того, чтобы это сделать, нужно на него смотреть с классовой позиции. Потому что те, кто заключают с нацистами союз, они, в первую очередь, не евреи. В главном они капиталисты или обслуга капитала. Среди евреев людей, которые обогатились, озолотились на страданиях всего бывшего советского народа — на приватизации, на нещадной эксплуатации этого народа — немало. И немало евреев превратилось в обслугу этого капитала. Их классовый интерес сближает их с пехотой, со штурмовыми отрядами капитала, которыми всегда являются националисты. Сколько бы какой-нибудь «Правый сектор» или полк «Азов» вместе со своими лидерами не клялись, что они собираются кого-нибудь поднять на вилы, в действительности они будут получать обмундирование, экипировку и деньги от того же Коломойского. И это не на Украине опробовано. Историей доказано многократно, что всегда штурмовые отряды нацистов являются пехотой капиталов. Поэтому всегда нужно смотреть сквозь националистическую риторику — с любой стороны, от какого бы народа она не исходила.

В еврейском народе есть огромное количество людей, которые прекрасно понимают, что происходит. Мы сейчас, работая над фильмом из цикла «Последний звонок», встречали людей, которые продолжают, несмотря на развал науки и образования, работать за копейки, в оставленных остывших институтах, лабораториях, цехах, никуда не собираются мигрировать и как стойкие оловянные солдатики охраняют уже несуществующее государство и научное и образовательное наследие этого государства. Что же, мы должны повесить на них обвинительное клеймо и приравнять их к тем негодяям, которые вещают с хорошо облизанных капиталом радиостанций?

Персонажи, подобные партнёрам того фестиваля, где будет показан фильм про правосеков, своим говорят: «Мы используем нацистов, в данном случае украинских, а потом мы их зачистим, это просто тактический союз». А с другой стороны, Ярош, Билецкий, режиссер Титаренко говорят свои соратникам: «Мы используем коломойских, венедиктовых и так далее, а потом мы их зачистим». Возникает вопрос — как разрешится эта коллизия? Вообще кто кого зачищать будет? В результате эти две крайне неприятные, равно омерзительные силы всё-таки схватятся — или всё рассосётся, потому что они едины по сути?

Они объединены своей ненавистью к Советскому проекту, к коммунизму в принципе. Она сильнее, чем то, что их разъединяет. Поэтому, кстати говоря, украинские националисты так зверски расправляются с полностью славянскими украинскими коммунистами, и поэтому еврейские националисты так ненавидят еврейских коммунистов (к сожалению, их очень мало, но, тем не менее, они существуют в природе). То, что мы описали, этот союз жабы и гадюки, наблюдается ведь не только на Украине. Например, в Штатах есть такое явление, как иудео-христианизм (если немного криво транспонировать на русский язык англоязычный термин). Он означает, что приверженцы радикального евангелического протестантизма, белые англосаксонские христиане, традиционно придерживаются довольно нелицеприятных взглядов по отношению к евреям. Их считают заблудившимся народом, который понадобится в последний момент перед Страшным судом — я изучал этот вопрос, общаясь с представителями разных конгрегаций. Иудео-христианисты ждут приближения часа Х, когда все точки над i будут расставлены и евреи попросту сгорят в праведном огне. И поэтому они всячески вооружают государство Израиль.

С противоположной стороны действует израильское лобби, например, организация «AIPAC» (Американо-израильский комитет по общественным связям), которое считает, что это оно использует в своих интересах англосаксонских белых фашиствующих радикалов, вроде тех, кто поддерживает Трампа. И это христиане сгорят в адском пламени, а для начала евреи должны их руками разобраться с Ираном и другими противниками государства Израиль на Ближнем Востоке. Вот, казалось бы, противоположности, но, тем не менее, они слиты воедино — просто не разодрать. И это мощная олигархическая группировка, которая уже, знаете, не в масштабах Украины действует. Она активны в масштабах земного шара, реализуя мощнейшие интересы.

Вернёмся в Россию Система организации массы плевков в советское прошлое и в представление о мироздании нормальных людей — очевидна. Так кто за этим стоит? Кто главный кукловод?

Правильна, на мой взгляд, концепция, на которой и базировалось советское общество, советское государство и вообще марксизм-ленинизм в целом. Она состоит в том, что есть с десяток или больше кукловодов, которые ведут постоянную борьбу между собой. И эти кукловоды очень хорошо известны. Я, как вшивый о бане, буду повторять одно и то же, как бы не формулировали вопрос — это капитал. Всё, что происходит — выгодно капиталу. Как национальному капиталу, выросшему в России и становящемуся всё более шовинистическим и дрейфующему в сторону фашизма, как и на Украине, так и капиталу транснациональному. Когда на уставшую и обескровленную жертву бросается стая волков — какой кукловод руководит этими волками? Ими руководит жажда наживы и ощущение того, что они могут безнаказанно драть на части. Вот какой инстинкт ими руководит. И то, что в разных местах проступают антисоветские, русофобские язвы, говорит о состоянии всего общества, говорит о состоянии жертвы, намеченной на заклание. Каждый такой факт должен послужить мощнейшим предостережением, набатом для всех остальных людей. В какие бы одежды не рядились (можно татарским муллой заделаться, можно предстать каким-нибудь бурятским дао) — никому из них не отмыться от этого: ты советский. Ты всё равно будешь ватником, колорадом и совком., что бы ты не делал. Даже если тебе сейчас 19 лет. И, следовательно, ты часть намеченного на окончательную расправу, на убийство общества. И поэтому никакого другого ответа всем поползновениям и атакам, кроме того ответа, который представлен 100 лет назад большевиками — не существует. Невозможно дать капиталу по зубам другим способом.

Вернёмся к правосечному фильму. Что конкретно ещё не поздно сделать нашим государственным органам, которые, может быть, ещё не совсем встроились в ту систему капитала, которая пожирает сама себя и те страны, в которых она базируется?

Нет таких органов, которые не встроились бы в систему капитала. Власть принадлежит буржуазии. Нет такого оазиса в нашей государственной системе, где были бы сосредоточены люди, способные этому препятствовать и сопротивляться. Все видели православный молебен или «Боже, Царя храни», исполненные, например, хором сотрудников Министерства внутренних дел. Нет больше осколков советскости в нашем буржуазном государстве. Технически мы должны понимать, что фильм попал на фестиваль не просто так. Для того, чтобы этот фильм был включён в программу, всегда существует конкурсная комиссия, которая утверждает каждый фильм, читает аннотацию к нему, как минимум, и иногда смотрит превью. И если фильм попал в программу, значит, кто-то знал, что он попадет. Значит, это было сделано осознанно и намеренно — не случайно затесалось и просочилось. Соответственно, здесь одна какая-то карательная акция со стороны государства ничего не изменит. Этот фестиваль не пройдет — другой пройдет. Не фестиваль — так что-нибудь ещё произойдет. Ясно, что это метастазы, которые попали в организм, и они не могут быть оттуда извлечены по одной. И в этом я вижу главную трагедию положения.
Автор: Константин Сёмин
Первоисточник: https://izborsk-club.ru/14354


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 30

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  1. Геркулесыч Сегодня, 07:53
    России нужно взять израильский опыт за основу, и водить по всей стране всех лебералов 40 лет безостановочно,24 часа в сутки в любую погоду чтобы они повымирали, и мы могли заняться восстоновлением экономики России.
    Геркулесыч
    1. vladimirZ Сегодня, 08:14
      ... это Ельцин-центр (организация тоже существует за счет российского бюджета); это посольство Эстонии в Москве, правительство Нидерландов, Польский культурный центр, Чешский центр и Центр по продвижению немецких фильмов по всему миру «German Films». То есть — интернационал. Что это за интернационал такой, включающий российское правительство, американское правительство и прочие правительства? - из статьи

      Постоянно читаю и смотрю видео Константина Сёмина, мне нравится его принципиальная позиция патриота, сторонника левых сил, неизменное, не предательское его отношение к коммунистической идеологии, Советскому Союзу.
      Его статьи и оценки доходчиво и понятно раскрывают суть современного капитализма, действия буржуазии Запада, и нашей российской в том числе, слившийся в единый капиталистический "интернационал", с целью ограбления и порабощения трудящихся, а также национальных всевозможных ресурсов.
      Да, в капиталистическом мире есть внутренние противоречия между национальной буржуазией и транснациональными кампаниями, представленной в основном капиталом США, разрешающие конкуренцией, торговыми, а иногда и обычными войнами, вплоть до мировых, но все они тем не менее едины в борьбе против трудящихся масс, и главное против Советского Союза, его идеологии борьбы с капитализмом.
      vladimirZ
      1. Стропорез Сегодня, 12:18
        Цитата: vladimirZ
        Постоянно читаю и смотрю видео Константина Сёмина, мне нравится его принципиальная позиция патриота, сторонника левых сил, неизменное, не предательское его отношение к коммунистической идеологии, Советскому Союзу.

        Самое главное, что этот, ещё молодой ,по сути, человек чётко понимает происходящее на основе марксистско-ленинской теории. А раз так, то не всё ротеряно!
        Стропорез
    2. aybolyt678 Сегодня, 08:15
      восстановлением экономики вы можете заняться прямо сейчас, без 40 лет ожидания. Просто покупайте Российское.
      aybolyt678
      1. Pax tecum Сегодня, 10:14
        Покупаем российское, но импорта от этого меньше не становится. Капитализм, однако. И даже хуже - глобализм.
        Государственный аппарат управления сейчас и ключевые патриотические компетенции сочетаются только на словах, предназначенных электорату.
        Pax tecum
    3. Правдодел Сегодня, 09:02
      Либералы много говорят об экономической независимости России: независимости от буржуйского импорта. Но эта независимость ничто по сравнению с зависимостью России от западных СМИ, западных идей, западного кино, повсеместно проникающего к нам, засоряющего и разлагающего нашего общество изнутри. Если не прекратить существование таких разносчиков западного влияния как Ельцин-центр, радио Свободы, не прекратить финансирование за госсчет радио "Москвы", "День" и т.д. рупоров западной "свободы и демократии", то мы и не заметим, как вернемся в начало 90-х, когда нашей верхушке вообще не нужно было ничего российского, и под это она намеренно разрушала нашу промышленность и сельское хозяйство.
      Сама главная битва России с западном не в экономике, там мы, опираясь на нашу науку, на наши мозги всегда сможем победить, а в мозгах населения, наших детей, подростков. Если здесь мы не одержим победу - нас к поражению подталкивают либералы, оставшиеся у власти, то все разговоры об импортозамещении, о возрождении России - пустой звук, так как в этом случае не будет самой России. Россия прекратит существование, раздавленная внутренними проблемами собственного управления: предательством элит. Пример: смута XVII в., крушение империи в 1917 г., крушение Союза в 90-х годах. Чтобы этого не произошло, государство должно, обязано прекращать, предотвращать шабаш врагов России, аналогичный «Артдокфест-2017», запрещать деятельность вражеских агентов на своей территории, наладить эффективную борьбу с вражеской пропагандой в России, выкорчевывать из государственных институтов крамолу и предательство элит.

      "Народ-государство-Отечество" - вот лозунг каждого патриота России. Сильное государство, сплоченный народ, процветающее Отечетво, которое не одолеют внутренние и внешние враги.
      Правдодел
    4. 210окв Сегодня, 09:17
      Зачем их водить?Пусть работают.На стройках обожаемого ими капитализма..Не могут,скажете?Могут только языком чесать?так шишек и снега в тайге много.Пусть с места на место перетаскивают.
      Цитата: Геркулесыч
      России нужно взять израильский опыт за основу, и водить по всей стране всех лебералов 40 лет безостановочно,24 часа в сутки в любую погоду чтобы они повымирали, и мы могли заняться восстоновлением экономики России.
      210окв
    5. Ныробский Сегодня, 11:05
      Цитата: Геркулесыч
      России нужно взять израильский опыт за основу, и водить по всей стране всех лебералов 40 лет безостановочно,24 часа в сутки в любую погоду чтобы они повымирали, и мы могли заняться восстоновлением экономики России.

      Тогда больше подойдёт не израильский метод, а сталинский. Быстрее, дешевле и экономически целесообразнее в плане развития народного хозяйства.
      Ныробский
      1. Старый Воин Сегодня, 11:34
        Знамо дело, только Проект 37 спасёт Россию...
        Старый Воин
  2. parusnik Сегодня, 08:07
    Потому что у нас с 91-го года восторжествовало абсолютно то же самое, что на Украине — вот в чем фокус-то. Просто оно рядится в другие одежды — в православно-монархические, великодержавные, Уваровскую триаду приплетают, ещё чего-нибудь. А суть-то одинаковая.
    ...Абсолютно верно....Король не любит красный цвет и все его оттенки...Покуда пишут Джакомоны неправду на знамёнах, народы наши разделены на часовых и заключённых... хф."Волшебный голос Джельсомино"..такое детям сейчас не покажут ни на одном из детских каналов...
    parusnik
  3. aybolyt678 Сегодня, 08:13
    Если Правый сектор запрещенная у нас организация - то прокуратура должна обратить внимание на пропаганду национализма в этом фильме.
    В целом для объединения народа требуется идеология, юридически узаконенная. Чтобы за социально значимые поступки, высказывания, можно было привлечь из идеологических соображений.
    aybolyt678
    1. Boris55 Сегодня, 09:03
      Цитата: aybolyt678
      В целом для объединения народа требуется идеология, юридически узаконенная. Чтобы за социально значимые поступки, высказывания, можно было привлечь из идеологических соображений.

      Вы призываете к диктату одной партии? Опыт КПСС ни чему не учит?

      Конституцию СССР 1977г. была введена статья 6,гласившая: "Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.
      Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма.
      Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР ".
      Boris55
      1. проходящий Сегодня, 10:29
        Вы призываете к диктату одной партии? Опыт КПСС ни чему не учит?

        А чему нас учит диктат ЕР? Как этот диктат сказывается на благополучии населения страны, я имею ввиду Россию. Только не говорите об отдельных членах,везде есть нормальные люди
        проходящий
        1. Boris55 Сегодня, 10:36
          Цитата: проходящий
          А чему нас учит диктат ЕР?

          Цель любой партии - власть, для продвижения своего понимания устройства общества. У нас в стране много партий. У каждой из них своя идеология, своё представление об устройстве государства. Народ голосует за ЕР - нравится народу, что его имеют во все щели.
          Boris55
          1. проходящий Сегодня, 10:40
            пропаганда дает о себе знать!
            А главное адекватно воспринимающие действительность люди не ходят на выборы и это большая ошибка!!!
            проходящий
          2. parusnik Сегодня, 12:07
            У каждой из них своя идеология
            ...Конечно,конечно.."Каждый житель свободной Анчурии будет иметь граммофон и зоопарк"..вот и весь смысл идеологий разных партий, только каждая партия эту "идеологию" преподносит по разному...с разными оттенками...
            parusnik
        2. Старый Воин Сегодня, 11:39
          Партии не нужны, а если и нужны то только за СВОЙ счёт, а не Государства, да и то , не более чем клуб по интересам. Нам необходимы Советы Народных Депутатов...
          Старый Воин
    2. Старый Воин Сегодня, 11:36
      А судьи кто? Да и с Идеологией у нас проблемы согласно Конституции.
      Старый Воин
  4. свободный Сегодня, 08:32
    В точку,согласен со статьей на все 100%!
    свободный
  5. Одиссей Сегодня, 09:06
    Все верно написано.Однако от осознания надо переходить к исправлению. И вот здесь возникает вопрос-что с этим делать ? И вот на этот вопрос внятного ответа нет. Собственно просматриваются только три варианта.
    1) Социалистическая революция. Этот вариант самый правильный теоретически,но самый сложный для реализации практически.Ибо это главный страх режима и главный страх Запада.Против этого работает вся гос.машина и сейчас предпосылок к революции нет.Ну а даже появись они,"патриотическая элита РФ" и Запад тут же позабудут о своих маленьких разногласиях и выступят совместно против коммунистов.
    2) Дождаться практически неизбежного майдана в Москве и начавшегося после него развала РФ и перехватить власть у прямых ставленников Запада.Так сказать ремейк "от февраля к октябрю".
    Это логичный,но скажем прямо очень опасный вариант,ибо скорее всего в нынешних условиях повторить чудо 1917 года не получится.
    3) Давить на Путина и "патриотичных олигархов" для того ,чтобы они провели "революцию сверху" использую тот факт,что лично им Запад выписал черную метку и что никакое лебезение перед Западом их не спасет.То есть ,идея в том,чтобы провести "перестройку наоборот".
    Но тут все упирается ,во-первых,в то что пока не видно общественных сил которые выдвинули бы подобные лозунги, а во-вторых в то,что невозможно себе представить изолированное существование сильной капиталистической РФ в современном глобализованном мире.На практике это выражается в том.что "элиты РФ" все равно выводят капиталы из России,покупают недвижимость на Западе.и.т.д.Их сажают в тюрьму (как Керимова),раскулачивают,но они с упорством маньяков продолжают пытаться "встроится в Западный мир".
    Одиссей
    1. parusnik Сегодня, 12:11
      они с упорством маньяков продолжают пытаться "встроится в Западный мир".

      ..Совершено верно замечено......ежи плакали, кололись,но продолжали есть кактус..
      parusnik
  6. Pax tecum Сегодня, 09:44
    И поэтому никакого другого ответа всем поползновениям и атакам, кроме того ответа, который представлен 100 лет назад большевиками — не существует. Невозможно дать капиталу по зубам другим способом.

    Вот это и есть ключевая смысловая фраза! Иной, качественной замены правящего класса (псевдо-элиты), кроме как насильственным и кровавым путем (гарантированным методом) История не знает.
    Pax tecum
  7. Pax tecum Сегодня, 10:00
    пока не видно общественных сил которые выдвинули бы подобные лозунги...

    Сейчас лозунгов много разных: националистических, патриотических, либерально-демократических, социально-экономических.., но где же и когда наконец появится "Да, здравствует Социализм! Долой капитализм!"?
    Где же тексты Конституции 1977 года на транспорантах? Может, с их массовым появлением в обществе мы будем готовы..?
    Pax tecum
    1. проходящий Сегодня, 10:31
      У меня еще осталась надежда на мартовские выборы
      проходящий
    2. Старый Воин Сегодня, 11:49
      Мне по счастливилось жить ещё по Конституции 1936 года...)))

      Для этого Народу надо хорошенько пнуть Президента и объяснить Гаранту, что он либо с Народом, либо, Народ без него.))) А он, увы, по крайне мере пока, единственная кандидатура.
      Старый Воин
  8. сталевар Сегодня, 10:34
    Сёмин всё говорит правильно, констатация фактов точная. Дальше что? А мне что делать? Надо быть честным до конца! Ты скажи в конце, что пока Путин у власти это будет продолжаться до бесконечности! Или подскажи кто справиться со всей этой голубизной. А то люди у нас намёков не понимают.
    сталевар
    1. Одиссей Сегодня, 11:34
      Вот именно.Он отлично отвечает на вопрос-кто виноват.
      Но совершенно не отвечает на вопрос-что делать ?
      Одиссей
    2. Старый Воин Сегодня, 11:57
      Как не крути, а думать придётся своей башкой: "Никто не даст нам Избавленья - ни Бог ,ни Царь и не Герой..."
      Старый Воин
  9. Старый Воин Сегодня, 11:31
    Нас просто, тупо сливают...
    Старый Воин
  10. astronom1973n Сегодня, 11:56
    Кто такой пол хлебников и что он сделал для нашей страны?Задолбали семины и иже с ними все знающие и ничего не делающие,а только пи...лящие,москава рулит во всей гадской жизни!У нас в регионах от всех революций и переворотов москавских чубы трещат! За....али! работайте во благо людей и отечества нашего!москава. тьфу на .....!
    astronom1973n
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