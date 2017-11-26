Леонид Ивашов: России нужно определиться со своей перспективой

– Леонид Григорьевич, по сути, геополитика – это контроль над территориями. Какова же сейчас геополитическая обстановка вокруг России?– Можно ответить одним словом: критическая. Но России, наверное, необходимо пройти через эти испытания, чтобы очиститься, определить своё место и понять, наконец, каким мы хотим видеть мир в XXI веке, какие задачи должны решать, чтобы он гармонично развивался. России нужно определиться и со своей перспективой.Я прекрасно понимаю, что ничего случайного в природе не бывает. У любого элемента живой системы есть своя полезная функция для поддержания гармонии. Социум не может жить разбалансированно. У каждого народа – своя миссия, у каждой цивилизации – своя функция. У России она особая – это центр, связывающий Запад и Восток, и миссия нашей страны примирительная. Россия всегда останавливала претендентов на мировое господство. Нам не нужно никого захватывать, колонизировать, уводить в рабство. В России живут около двухсот народностей, соединяя интересы, обогащая друг друга. У каждого маленького этноса – неповторимые черты характера, знания и культура. Это и есть наше подлинное богатство – единство в многообразии. Мы самые сообразительные, самые стойкие. Мы носители уникального мироустройства.– Вероятно, это и вызывает зависть наших западных соседей?– Конечно. Россия – духовный центр, объединяющий народы. А Запад – так называемая антицивилизация, хищник, привыкший жить добычей. Если Россия всегда развивалась за счёт своего труда, то англосаксы и американцы, которых называют ещё морской цивилизацией, кормятся за счёт добычи. Их цель отнять то, что они не сеяли и не сажали. Поэтому Россия для Запада – главный объект добычи. И не потому только, что мы очень богаты природными ресурсами и территориями, у нас – совершенно иной смысл жизни. Мы – независимая цивилизация.На Западе уже во второй половине XIX – начале XX столетия сформировались чёткие геополитические воззрения в отношении России. Англосаксы всё время искали формулу мирового господства, они захватили всё морское пространство планеты, колонизировали целые континенты. Но как добиться контроля над Евразией? Хэлфорд Джон Маккиндер, британский геополитик, в 1904 году нашёл ответ на этот вопрос. Он говорил: «Кто владеет Восточной Европой – тот контролирует Хартленд, кто контролирует Хартленд – тот контролирует Евразию, кто контролирует Евразию – распоряжается судьбами мира». Хартленд – это Россия. Получается, контролируя нас, они контролируют весь Восток.– Но как можно было тогда поставить Россию под контроль?– Нас втянули в золотой эквивалент, посадив в финансовую долговую яму, – вот и всё. Против России постоянно разжигали войны. Способ победить непокорную страну нашёл американский адмирал Мэхэн. Его стратегия «Анаконда» подразумевает сдавливающую политику. Нас пытались не пускать в Мировой океан, ограничивали торговлю. А сейчас стратегия Мэхэна проявляется в виде санкций, политики сдерживания нашего государства. В работе Мэхэна «Морская мощь» есть интересное выражение: «Нам нужно занимать полосу между тридцатью и сорока градусами северной широты и с этих позиций выдавливать русский народ к Северу, где по законам природы он не избежит своей участи». Это 1890 год! Уже тогда они пытались контролировать район Северного Кавказа.– А теперь блок НАТО пытается контролировать нас, сжимая в железных тисках…– Американская политическая стратегия сегодня ни на йоту не отошла от прежних инструкций. Я не раз бывал по службе в США. В библиотеке Конгресса книга адмирала Мэхэна пользуется невероятной популярностью не только у политиков и военных, но и у простых американцев. Её переиздавали много десятков раз. Все их санкции против нас выстроены в соответствии с этими теориями и стратегиями.– Как же нам быть в такой ситуации? Действовать, как они?– Ни в коем случае! Военная сила нужна, чтобы сдерживать аппетит недругов. Нам же необходимо, во-первых, определиться: каким мы хотим видеть мир в будущем? Нужна геополитическая доктрина. Если мы обратимся к внешней политике послевоенного СССР, то найдём ответ: мир должен быть устроен по справедливости, для каждого народа и каждого человека в отдельности. Вот что объединило народы России в своё время. В советский период любой простой человек, имея талант, мог пробиться. К примеру, проживая на Дальнем Востоке, будущий академик Георгий Флёров, а тогда простой сержант Советской Армии, описал в письме теорию термоядерного синтеза. Конверт подписал на имя товарища Сталина. Через два месяца Флёрова уже встречал в аэропорту будущий академик Андрей Сахаров, потом его отправили к Игорю Курчатову. Все наши гениальные конструкторы вышли из глубинки, из народа. А теперь подумаем: возможно ли простому талантливому человеку пробиться сегодня? Очень сложно. Поэтому давно пора определиться, какую Россию мы строим и будем ли участвовать в этом строительстве. Нашему духу чужды воровские, американско-разбойнические понятия. Русские жаждут справедливого мира.– Мы пошли на Восток, налаживаем тесные отношения с Китаем. Это правильный курс?– Нам нужно выстраивать долгосрочную стратегию сотрудничества с этой великой страной, но при этом чётко определить свои интересы. Да, мы нуждаемся в их инвестициях. Но Поднебесная строит социализм и пропагандирует его идеи по всему миру. Что будем делать мы: подражать? Для Китая капитализм – геополитический противник, и если мы не поменяем что-то в своей экономической модели, то он будет смотреть на нас как на врага, с которым рано или поздно придётся разделаться. Это восточное государство реализует свои общенациональные интересы. Простой народ в России для него не является объектом добычи, слишком небогато мы живём. Китай интересуют капиталы, то есть наши долларовые миллиардеры. С 2014 года сотня богатейших людей России на треть увеличила свои доходы. В такой ситуации стране будет сложно выстраивать долгосрочную стратегию с Поднебесной.– Военные слухи будоражат сознание людей. Не урегулированы отношения с Украиной. Случится ли открытое противостояние?– Я скажу циничную вещь, быть может, меня не поддержат ваши читатели. Но если бы в конце 80-х против нас совершили акт военной агрессии, Советский Союз был бы сохранён. Народ всегда консолидируется во время внешней угрозы – так заложено в нашей традиции. И поэтому, я полагаю, американцы военную силу не применят. Они используют фактор мягкой силы, или по-другому – гибридную войну, которую они сейчас активно ведут во всех сферах российской жизни. Даже компаниям из третьих стран мира Америка запрещает сотрудничать с нами. Закон о санкциях мощным катком едет по нашей экономике. Ведь большинство стран мира зависимы от мировой финансовой олигархической системы, от американского доллара.– Леонид Григорьевич, и всё-таки, думаю, в военные действия мы давно втянуты. В Сирии гибнут уже не только рядовые, но и генералы…– В Сирию мы вошли правильно. Ведь что такое полтора миллиарда мусульман? В мирное время это красивейшая цивилизация. Но западные спецслужбы запустили патологический процесс: они исказили ислам, надругались над Кораном, и теперь терроризм – это угроза номер один в мире. Нам просто необходимо защищаться самим и защищать мир. Мы обеспечиваем примирительный процесс, но в условиях войны. Поэтому и жертвы неизбежны. Наши ребята погибают, защищая мир на земле. Они герои.– Вы сказали, что наш народ консолидируется вокруг внешней угрозы, а какие внутренние задачи способны его объединить?– Нам надо строить мощное государство. Олигархическая корпорация должна знать своё место и не давить на государственный аппарат. В третьей статье Конституции Российской Федерации написано, что носителем суверенитета и единственным источником власти является народ России. На самоуправление и нужно делать ставку.Недавно прошёл съезд патриотических сил, и там были представители всех профессий из многих регионов страны. Делегаты решили: пора самим обустраивать жизнь. Образно говоря, не стоит ждать барина, который приедет и всё рассудит. Народ должен самостоятельно контролировать, где, к примеру, создать кооператив или народное предприятие, а какой бизнес людям не нужен, поскольку приносит вред. Другого пути, кроме объединения, у нас просто нет. И этот процесс уже запущен.– Надеюсь, 2017-й закончится более спокойно, чем 1917-й…– Думаю, что кровопролитие никому не нужно. Да и кто пойдёт воевать? И за что? Кругом частная собственность. В мире всё сбалансировано. Устраивать ещё один передел со страшными, непредсказуемыми последствиями? Мы уже это проходили. Но жизнь всё расставит по местам…