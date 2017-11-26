12:23 26 ноября
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Леонид Ивашов: России нужно определиться со своей перспективой

Леонид Ивашов: России нужно определиться со своей перспективой


– Леонид Григорьевич, по сути, геополитика – это контроль над территориями. Какова же сейчас геополитическая обстановка вокруг России?

– Можно ответить одним словом: критическая. Но России, наверное, необходимо пройти через эти испытания, чтобы очиститься, определить своё место и понять, наконец, каким мы хотим видеть мир в XXI веке, какие задачи должны решать, чтобы он гармонично развивался. России нужно определиться и со своей перспективой.


Я прекрасно понимаю, что ничего случайного в природе не бывает. У любого элемента живой системы есть своя полезная функция для поддержания гармонии. Социум не может жить разбалансированно. У каждого народа – своя миссия, у каждой цивилизации – своя функция. У России она особая – это центр, связывающий Запад и Восток, и миссия нашей страны примирительная. Россия всегда останавливала претендентов на мировое господство. Нам не нужно никого захватывать, колонизировать, уводить в рабство. В России живут около двухсот народностей, соединяя интересы, обогащая друг друга. У каждого маленького этноса – неповторимые черты характера, знания и культура. Это и есть наше подлинное богатство – единство в многообразии. Мы самые сообразительные, самые стойкие. Мы носители уникального мироустройства.

– Вероятно, это и вызывает зависть наших западных соседей?

– Конечно. Россия – духовный центр, объединяющий народы. А Запад – так называемая антицивилизация, хищник, привыкший жить добычей. Если Россия всегда развивалась за счёт своего труда, то англосаксы и американцы, которых называют ещё морской цивилизацией, кормятся за счёт добычи. Их цель отнять то, что они не сеяли и не сажали. Поэтому Россия для Запада – главный объект добычи. И не потому только, что мы очень богаты природными ресурсами и территориями, у нас – совершенно иной смысл жизни. Мы – независимая цивилизация.

На Западе уже во второй половине XIX – начале XX столетия сформировались чёткие геополитические воззрения в отношении России. Англосаксы всё время искали формулу мирового господства, они захватили всё морское пространство планеты, колонизировали целые континенты. Но как добиться контроля над Евразией? Хэлфорд Джон Маккиндер, британский геополитик, в 1904 году нашёл ответ на этот вопрос. Он говорил: «Кто владеет Восточной Европой – тот контролирует Хартленд, кто контролирует Хартленд – тот контролирует Евразию, кто контролирует Евразию – распоряжается судьбами мира». Хартленд – это Россия. Получается, контролируя нас, они контролируют весь Восток.

– Но как можно было тогда поставить Россию под контроль?

– Нас втянули в золотой эквивалент, посадив в финансовую долговую яму, – вот и всё. Против России постоянно разжигали войны. Способ победить непокорную страну нашёл американский адмирал Мэхэн. Его стратегия «Анаконда» подразумевает сдавливающую политику. Нас пытались не пускать в Мировой океан, ограничивали торговлю. А сейчас стратегия Мэхэна проявляется в виде санкций, политики сдерживания нашего государства. В работе Мэхэна «Морская мощь» есть интересное выражение: «Нам нужно занимать полосу между тридцатью и сорока градусами северной широты и с этих позиций выдавливать русский народ к Северу, где по законам природы он не избежит своей участи». Это 1890 год! Уже тогда они пытались контролировать район Северного Кавказа.

– А теперь блок НАТО пытается контролировать нас, сжимая в железных тисках…

– Американская политическая стратегия сегодня ни на йоту не отошла от прежних инструкций. Я не раз бывал по службе в США. В библиотеке Конгресса книга адмирала Мэхэна пользуется невероятной популярностью не только у политиков и военных, но и у простых американцев. Её переиздавали много десятков раз. Все их санкции против нас выстроены в соответствии с этими теориями и стратегиями.

– Как же нам быть в такой ситуации? Действовать, как они?

– Ни в коем случае! Военная сила нужна, чтобы сдерживать аппетит недругов. Нам же необходимо, во-первых, определиться: каким мы хотим видеть мир в будущем? Нужна геополитическая доктрина. Если мы обратимся к внешней политике послевоенного СССР, то найдём ответ: мир должен быть устроен по справедливости, для каждого народа и каждого человека в отдельности. Вот что объединило народы России в своё время. В советский период любой простой человек, имея талант, мог пробиться. К примеру, проживая на Дальнем Востоке, будущий академик Георгий Флёров, а тогда простой сержант Советской Армии, описал в письме теорию термоядерного синтеза. Конверт подписал на имя товарища Сталина. Через два месяца Флёрова уже встречал в аэропорту будущий академик Андрей Сахаров, потом его отправили к Игорю Курчатову. Все наши гениальные конструкторы вышли из глубинки, из народа. А теперь подумаем: возможно ли простому талантливому человеку пробиться сегодня? Очень сложно. Поэтому давно пора определиться, какую Россию мы строим и будем ли участвовать в этом строительстве. Нашему духу чужды воровские, американско-разбойнические понятия. Русские жаждут справедливого мира.

– Мы пошли на Восток, налаживаем тесные отношения с Китаем. Это правильный курс?

– Нам нужно выстраивать долгосрочную стратегию сотрудничества с этой великой страной, но при этом чётко определить свои интересы. Да, мы нуждаемся в их инвестициях. Но Поднебесная строит социализм и пропагандирует его идеи по всему миру. Что будем делать мы: подражать? Для Китая капитализм – геополитический противник, и если мы не поменяем что-то в своей экономической модели, то он будет смотреть на нас как на врага, с которым рано или поздно придётся разделаться. Это восточное государство реализует свои общенациональные интересы. Простой народ в России для него не является объектом добычи, слишком небогато мы живём. Китай интересуют капиталы, то есть наши долларовые миллиардеры. С 2014 года сотня богатейших людей России на треть увеличила свои доходы. В такой ситуации стране будет сложно выстраивать долгосрочную стратегию с Поднебесной.

– Военные слухи будоражат сознание людей. Не урегулированы отношения с Украиной. Случится ли открытое противостояние?

– Я скажу циничную вещь, быть может, меня не поддержат ваши читатели. Но если бы в конце 80-х против нас совершили акт военной агрессии, Советский Союз был бы сохранён. Народ всегда консолидируется во время внешней угрозы – так заложено в нашей традиции. И поэтому, я полагаю, американцы военную силу не применят. Они используют фактор мягкой силы, или по-другому – гибридную войну, которую они сейчас активно ведут во всех сферах российской жизни. Даже компаниям из третьих стран мира Америка запрещает сотрудничать с нами. Закон о санкциях мощным катком едет по нашей экономике. Ведь большинство стран мира зависимы от мировой финансовой олигархической системы, от американского доллара.

– Леонид Григорьевич, и всё-таки, думаю, в военные действия мы давно втянуты. В Сирии гибнут уже не только рядовые, но и генералы…

– В Сирию мы вошли правильно. Ведь что такое полтора миллиарда мусульман? В мирное время это красивейшая цивилизация. Но западные спецслужбы запустили патологический процесс: они исказили ислам, надругались над Кораном, и теперь терроризм – это угроза номер один в мире. Нам просто необходимо защищаться самим и защищать мир. Мы обеспечиваем примирительный процесс, но в условиях войны. Поэтому и жертвы неизбежны. Наши ребята погибают, защищая мир на земле. Они герои.

– Вы сказали, что наш народ консолидируется вокруг внешней угрозы, а какие внутренние задачи способны его объединить?

– Нам надо строить мощное государство. Олигархическая корпорация должна знать своё место и не давить на государственный аппарат. В третьей статье Конституции Российской Федерации написано, что носителем суверенитета и единственным источником власти является народ России. На самоуправление и нужно делать ставку.

Недавно прошёл съезд патриотических сил, и там были представители всех профессий из многих регионов страны. Делегаты решили: пора самим обустраивать жизнь. Образно говоря, не стоит ждать барина, который приедет и всё рассудит. Народ должен самостоятельно контролировать, где, к примеру, создать кооператив или народное предприятие, а какой бизнес людям не нужен, поскольку приносит вред. Другого пути, кроме объединения, у нас просто нет. И этот процесс уже запущен.

– Надеюсь, 2017-й закончится более спокойно, чем 1917-й…

– Думаю, что кровопролитие никому не нужно. Да и кто пойдёт воевать? И за что? Кругом частная собственность. В мире всё сбалансировано. Устраивать ещё один передел со страшными, непредсказуемыми последствиями? Мы уже это проходили. Но жизнь всё расставит по местам…
Автор: Леонид Ивашов
Первоисточник: https://izborsk-club.ru/14352


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Комментарии 14

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  1. andrej-shironov Сегодня, 07:37
    Уважаемый автор! То, что вы написали это хорошо и правильно. Но у нас на низовом уровне и так народ достаточно хорошо объединяется. Однако в верх такие объединения не идут. Власть рубит на корню все попытки этого. Причём риторика как раз идёт на объединение.
    andrej-shironov
    1. Esoteric Сегодня, 07:56
      Цитата: andrej-shironov
      Власть рубит на корню все попытки этого.

      Он же написал:
      Но России, наверное, необходимо пройти через эти испытания, чтобы очиститься...

      Отменить мораторий на смертную казнь и очиститься от выявленных кровососов и паразитов, возможно при помощи армии...
      Esoteric
      1. andrej-shironov Сегодня, 08:05
        Уважаемый Эзотерик! К сожалению вы видите частности, отдельные элементы, воздействуя на которые ничего не поменять. Начинать надо с главного-сказать власти решительное НЕТ!
        andrej-shironov
    2. сибиралт Сегодня, 11:23
      Таки, уже четверть века "определяемся с перспективой", а воз и ныне там. lol
      сибиралт
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:49
    Товарищ Ивашов не совсем прав -мы думаем, что войны не будет потому что она нас не нужна, а сша не нужна сильная Россия, поэтому им очень нужна война, в Европе в Азии неважно где лишь бы эта война перекинулась на территорию России.
    Геркулесыч
    1. Esoteric Сегодня, 07:58
      Цитата: Геркулесыч
      Товарищ Ивашов не совсем прав...

      Он прав уже только потому, что является русским генералом... belay
      Esoteric
    2. To be or not to be Сегодня, 11:03
      Война с Россией -это безумие!!!
      "Тому в истории мы тьму примеров видим!"
      Проблемы и война внутри самой России..
      Один из путей мы уже пожинаем - искажение исторической памяти у молодого поколения .
      А во еще из последних перлов "Уральским учителям запретили "родной" русский язык"
      Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/society/25-11-2017/135
      5464-obrazovanie-0/
      Чтобы победить Россию надо сломать хребет страны= русский мир . На этом хребте держится Россия , дружба и существование всех наций и народов многонациональной страны
      To be or not to be
  3. parusnik Сегодня, 08:14
    Но жизнь всё расставит по местам…
    ....Это точно...
    parusnik
  4. Bob57 Сегодня, 08:40
    Даешь базу в Судане Россия вперед !
    Bob57
  5. свободный Сегодня, 08:42
    Те кто наверху уже давно определились и с Россией,и с народом российским и с будущим и с местом
    России в мире(бензоколонка).А нам(простому народу) нужен новый 1917 по другому они не понимают и не поймут!
    свободный
    1. проходящий Сегодня, 10:15
      России в мире(бензоколонка).А нам(простому народу) нужен новый 1917 по другому они не понимают и не поймут!

      Как раз, они все понимают,поэтому придумали преемственность власти любыми путями.Начиная от расставления преданных власти людей на руководящие должности,не зависимо от профессионализма и компетенции, заканчивая убогим уровнем образования подрастающего поколения
      проходящий
  6. vladimirvn Сегодня, 10:34
    Ещё немного, и по результатам очередного антидопингового расследования победу во Второй мировой присудят Германии.
    vladimirvn
  7. сталевар Сегодня, 10:44
    А съезд патриотических сил своего кандидата на выборы выдвинул? Или опять с Путиным договоритесь?
    сталевар
  8. ranger Сегодня, 11:25
    Западные спецслужбы исказили ислам, надругались над Кораном - это,конечно, сильно....А ведь было время, когда от Ивашова можно было услышать и разумные вещи - неудивительно, что его его правой рукой является "сухопутный моряк"Сивков с его глобальными и галактическими проектами....
    Мне грешному, по долгу службы в свое время пришлось побывать в двух длительных спецкомандировках на БВ - так вот картина там вовсе не такая однозначная как кажется автору.... Упрощение ситуации - штука очень опаснаяююю
    ranger
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