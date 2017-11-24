«БраМос» полетел: уменьшенный «Оникс» сбросили с Су-30

22 ноября состоялся испытательный пуск крылатой ракеты воздушного базирования «БраМос». Пуск осуществил истребитель ВВС Индии Су-30МКИ. Ракета представляет собой совместную разработку российского и индийского ОПК. «БраМос» создан на базе противокорабельной ракеты «Оникс» и при схожих тактико-технических характеристиках имеет меньшие габариты.











