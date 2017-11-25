Роботы атакуют роем

Стремительное развитие беспилотных авиационных систем (БАС), с одной стороны, и информационных систем – с другой, неизбежным образом привело к тому, что военные специалисты передовых стран мира пришли к выводу о целесообразности и практической необходимости совмещения достижений в этих областях в рамках единой системы. Естественно, военного назначения.



Речь в данном случае идет о создании автономной беспилотной авиационной системы (вполне даже возможно – боевой), которая в отличие от традиционных и широко распространенных сегодня в мире беспилотных авиационных систем различного типа и назначения будет представлять собой БАС военного назначения, обладающую элементами искусственного интеллекта и способную к самообучению и саморазвитию, а в результате – способную принимать самостоятельные решения относительно своих дальнейших действий в соответствии с конкретной тактической или оперативно-тактической обстановкой в ее операционной зоне.



РАБОТЫ ВЕДУТСЯ, НО…





В военных ведомствах ряда стран мира разработка таких систем, судя по всему, уже ведется, а иначе зачем, к примеру, тогда разрабатывать соответствующий понятийный аппарат? В частности, в утвержденном в августе 2017 года Министерством обороны Великобритании очередном издании по вопросам применения беспилотных авиационных систем в рамках доктрины совместных действий, подготовленном специалистами Центра разработок, концепций и доктрин (Joint Doctrine Publication 0-30.2. Unmanned Aircraft Systems. Development, Concepts and Doctrine Centre. 2017), автономная система в части, касающейся ее применения в беспилотной авиационной технике военного (двойного) назначения, описывается следующим образом:



«Автономная система способна понимать намерения и указания высокого уровня. В результате этого, а также с учетом того, как она (автономная система) воспринимает окружающую обстановку (то есть в зависимости от ее текущего мировосприятия. – В.Щ.), такая система способна предпринять соответствующие действия с тем, чтобы добиться желаемого результата. Она способна на основе анализа альтернатив принимать решения по тому, в каком направлении необходимо действовать, не требуя при этом контроля и управления со стороны человека, который, впрочем, все же может его осуществлять. При этом, если в целом деятельность автономных беспилотных летательных аппаратов будет предсказуема, то отдельные действия могут быть и непредсказуемы».



По большому счету определение, данное в официальном руководящем документе британского Министерства обороны, – лучшее и наглядное подтверждение правоты слов о грандиозной опасности для человечества искусственного интеллекта, высказанных не так давно Илоном Маском. Проще говоря, в целом мы подобного рода автономные системы можем контролировать, но от того, что ей однажды что-то взбредет «в голову», на все 100% не застрахованы. На взгляд автора, после таких определений, даваемых автономным системам самими военными, речи об их внедрении в военное дело, по крайней мере на данном этапе, вовсе идти не может. Ни в каком случае.



Вероятно, понимают это и представители военно-политического руководства разных стран мира, поскольку на вооружение пока, насколько известно, не принята еще ни одна такая полностью автономная беспилотная авиационная или иная система (сухопутная, морская и пр.).



Впрочем, отдельные программы, предусматривающие создание автономных беспилотных авиационных систем, пусть и в самом примитивном их варианте, все же уже реализуются. В частности, к таковым можно отнести программу, осуществляемую вот уже несколько лет созданным в 2012 году и не особо публичным Управлением стратегических возможностей МО США (Strategic Capabilities Office – SCO). Судя по обнародованной в открытых источниках информации, данная программа имеет основной целью создание боеспособного роя мини-беспилотников (пока, вероятно, разведывательного назначения) для их применения в составе различных боевых авиационных комплексов (боевых самолетов), находящихся в настоящее время или планируемых к поступлению на вооружение ВС США.



АМЕРИКАНСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ



Идея роя беспилотников, которые могут осуществлять групповой полет и обмениваться друг с другом и пунктом управления различной информацией, была предложена в 2011 году группой студентов кафедры авиации и космонавтики Массачусетского технологического института (MIT, также часто именуется как Массачусетский технологический университет). Идея нашла живой отклик у военных, поэтому в 2013 году студенты по запросу Управления стратегических возможностей доработали ее под военное применение. Все работы, естественно, проводились под контролем специалистов Пентагона.



В качестве базовой модели беспилотника, работы с которым проводят американские военные, был выбран мини-БЛА «Пердикс» (Perdix), который также разработан в Массачусетском технологическом институте, но уже в Лаборатории Линкольна. Данный беспилотник весит всего 290 г, имеет длину 165 мм, а размах его крыла – всего 300 мм. Миниатюрный разведчик, ряд конструктивных элементов которого просто печатается на 3D-принтере, может развивать максимальную скорость до 113 км/ч и беспрерывно находиться в воздухе, решая поставленные ему задачи, до 20 минут.



«Беспилотники «Пердикс» не являются одиночными объектами, действия которых синхронизируются в рамках предварительного программирования. Это коллективный организм, который обладает единым мозгом, разделенным между ними (беспилотниками. – В.Щ.) и позволяющим принимать решения и адаптироваться друг к другу, как это происходит в природном рое, – говорит с восхищением директор Управления стратегических возможностей МО США Уильям Ропер. – А поскольку каждый «Пердикс» держит связь и взаимодействует с каждым из остальных «Пердиксов», то рой не имеет какого-то одного конкретного лидера и способен легко адаптироваться в том случае, когда к нему примыкают новые дроны, либо же когда они его покидают».



Работы по данной программе проводятся американскими военными в строжайшей тайне, поэтому на сегодня обнародована общая информация только о трех проведенных в ее рамках испытаниях. Причем о первом из них, проведенном еще в сентябре 2014 года в районе авиабазы Эдвардс (штат Калифорния), стало известно только в марте 2016 года. Пентагон тогда рассекретил короткий видеоролик, на котором было видно, как привлеченный к испытаниям беспилотного роя тактический истребитель F-16, принадлежащий, судя по всему, Школе летчиков-испытателей ВВС США, на скорости 690 км/ч сбрасывает грузовой контейнер, который спускается на парашюте до заданной высоты, а затем раскрывается и разбрасывает целую кучу мини-дронов. На другом ролике, который попал в распоряжение журналистов газеты Washington Post, по их словам, было видно, как уже освобожденные из недр грузового контейнера мини-БЛА выполняют полет группами не менее чем по 20 штук. Второе испытание проводилось уже на Аляске в сентябре 2015 года: рой из 90 мини-беспилотников испытывался на работоспособность в условиях морской обстановки.



Впрочем, наибольший интерес для нас представляет последнее, третье по счету испытание, которое было проведено американцами в октябре 2016 года, но известно о нем стало только 9 января 2017 года. Зато с какой помпой было подано данное событие, один только показ в программе «60 минут» телеканала CBS чего стоит!



Данное испытание проводилось совместно специалистами Управления стратегических возможностей МО США и Командования авиационных систем ВМС США на полигоне принадлежащей последнему авиабазы в районе Чайна-Лейк, штат Калифония, и преследовало целью отработку действий «Большого роя» из 103 мини-дронов типа «Пердикс». На этот раз, согласно плану испытания, три самолета F/A-18 «Супер Хорнет» выпустили беспилотники в воздух из контейнеров для отстрела патронов с тепловыми ловушками и дипольными отражателями, после чего дроны установили друг с другом связь и совершили групповой полет.



Представители Пентагона сообщили, что в рамках проведенных на сегодня испытаний удалось подтвердить высокую надежность беспилотного летательного аппарата «полностью коммерческой разработки», а также доказать его способность выдерживать значительные эксплуатационные нагрузки, включая: скорость полета – до М=0,6, низкая температура окружающего воздуха, сильные ударные и иные нагрузки в момент выброса в воздухе из контейнера, подвешенного на самолете.



Последнее обеспечивается, в том числе, за счет того, что каждый мини-БЛА сбрасывается из контейнера, будучи «экипированным» в прочную мини-капсулу, и лишь отойдя на безопасное расстояние от «выставившего» его самолета-носителя, происходит сброс данной капсулы. После этого выполняется запуск двигательной установки мини-дрона, его системы приводятся в рабочее положение, а система управления быстро устанавливает связь и обмен данными с другими мини-беспилотниками, формирующими в текущий момент времени рой.



ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ



В настоящее время Управление стратегических возможностей, как сообщается в американских СМИ, проводит оценку различных предприятий на предмет возможности их привлечения к массовому производству мини-дронов типа «Пердикс». Планируется, что такие беспилотники, способные вести на относительно небольших высотах разведку и наблюдение, будут выпускаться на заводах партиями по 1000 штук.



Интересно происхождение такого необычного названия для мини-беспилотника. Свое имя последний получил в честь одного из героев древнегреческой мифологии – Пердикса, который также известен под именами Пердик и Талос. Он являлся племянником Дедала и его учеником, а само слово «Пердик» в переводе с древнегреческого означает «Куропатка». Так вот, судьба у мифологического героя, который был очень талантлив и даже, по мифологии, изобрел пилу, циркуль, гончарный круг и токарный станок, была незавидной. Дедал, как считается, из зависти к своему ученику, который мог его превзойти в талантах, просто сбросил того с Афинского акрополя и удрал из города. Вот интересно, своему беспилотному детищу, этой «мини-куропатке», американцы такую же судьбу уготовили или же они плохо изучали древнегреческую мифологию?