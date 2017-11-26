18:54 26 ноября
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Кто виновен в гибели К-129

Одной из самых таинственных катастроф подводного флота в послевоенный период считается гибель советской субмарины К-129 в водах Тихого океана в марте 1968 года. По мотивам тех событий в нашей стране и за рубежом снято несколько документальных фильмов, написаны десятки книг и статей. Впрочем, до разгадки причины гибели подводного ракетоносца и его экипажа еще далеко. Не исключено, что доподлинно установить обстоятельства, приведшие к трагическому исходу, не удастся никогда.

НА СЕАНС СВЯЗИ НЕ ВЫШЛА

В январе 1968 года, по причине неготовности однотипной К-99 из состава 29-й дивизии подводных лодок к выполнению плановой боевой службы, экипаж К-129 был отозван из отпуска, приступил к отработке курса боевой подготовки и подготовке к выходу на боевую службу (БС). При этом экипаж только 30 ноября 1967 года возвратился с предыдущей БС.


В феврале лодка выполнила контрольный выход в море, причем по причине неприбытия из отпуска штатного командира капитана 1 ранга В.И. Кобзаря на контрольный выход был прикомандирован капитан 2 ранга В.В. Куренков, командир К-75. По результатам выхода капитан 2 ранга В.В. Куренков доложил командованию о неготовности экипажа К-129 к выполнению БС по причине низкой слаженности. Однако для недопущения срыва плана БС после усиленной отработки береговых и морских элементов курса боевой подготовки экипаж все же получил разрешение на выход в море, который состоялся 24 февраля.

В 00.00 8 марта К-129 не вышла на плановый контрольный сеанс связи. Через сутки, 9 марта, была объявлена тревога по флоту и начата крупномасштабная операция по поиску пропавшей подлодки, продолжавшаяся в тяжелых погодных условиях в общей сложности 70 суток. К операции, помимо сил Тихоокеанского флота, привлекались суда Министерства морского флота и Академии наук СССР. В результате поисков на поверхности океана северо-западнее Гавайских островов силами авиаразведки обнаружено лишь большое поле соляра, образовавшееся предположительно над местом гибели подводной лодки.

РАЗНЫЕ ВЕРСИИ

Исходя из имеющейся в открытом доступе информации, однозначный ответ о причинах гибели К-129 дать не представляется возможным. Существует несколько вполне обоснованных версий, но вряд ли они в ближайшем будущем будут подтверждены вещественными доказательствами и подлинными документами. Наиболее полная картина, позволяющая раскрыть причины гибели ракетоносца, доступна лишь ЦРУ, курировавшему подъем и обследование фрагментов подлодки и имеющему в своем распоряжении фотографии, акты осмотра и другие материалы.

Наиболее часто тиражируемая в отечественных СМИ версия гласит о столкновении К-129 с американской атомной подводной лодкой (АПЛ) «Суордфиш». Но при внимательном анализе и сравнении ее с другими подобными событиями вскрывается несколько веских аргументов, свидетельствующих о полной несостоятельности данного предположения.

Кто виновен в гибели К-129Во-первых, при прибытии 17 марта 1968 года в японский порт Йокосука лодка в светлое время суток проходила международным фарватером и была сфотографирована японскими журналистами, фотографии ее были опубликованы в местных газетах. Видимые на фотографиях повреждения исключительно выдвижных устройств дают все основания полагать, что объект, с которым столкнулась подлодка, имел значительно меньшие вес и габариты, чем сама АПЛ «Суордфиш», или столкновение было легким и произошло по касательной. Все известные случаи столкновения подлодок, когда участники происшествия оказывались на грани гибели, заканчивались получением сопоставимых по тяжести повреждений. Таковые у «Суордфиш» отсутствуют. При этом именно сам факт появления поврежденной американской лодки в японском порту опровергает предположение о ее причастности к рассматриваемому событию и попытке сокрытия участия данной АПЛ в инциденте. Из соображения режима секретности, при таких обстоятельствах наиболее целесообразно производить ремонт в месте базирования подлодки, тем более при наличии в данном районе развитой сети американских судоремонтных предприятий и соответствующих условий для маскировки.

Во-вторых, японский порт Йокосука расположен существенно дальше от точки гибели К-129, чем американская база подводных лодок на Гавайских островах, и поэтому решение направить поврежденную субмарину на ремонт в удаленный иностранный порт на другом берегу Тихого океана выглядит, по меньшей мере, очень нелогично. Достаточно измерить по карте расстояние от точки гибели К-129 до острова Оаху и до Японии. Путь, который пришлось бы пройти «Суордфиш» в противоположную сторону Тихого океана до порта Йокосука и обратно в Перл-Харбор, если бы она действительно участвовала в столкновении с К-129, более чем в три раза длиннее пути от точки гибели до Перл-Харбора. Комментарии, как говорится, излишни.

СЛУЧАЙ С «ТОТОГ»

Показательными для сравнения являются действия американского командования после столкновения советской АПЛ К-108 проекта 675 под командованием капитана 1 ранга Б.С. Багдасаряна с американской АПЛ «Тотог» типа «Стерджен» у берегов Камчатки 20 июня 1970 года, всего через два года после гибели К-129. Последовавшие за столкновением шумы, зафиксированные американским акустиком и записанные на магнитофон, были классифицированы как разрушение прочного корпуса советской субмарины, поэтому последнюю посчитали погибшей.

Всплыв в 200 милях от советских берегов и установив импровизированную связную антенну взамен поврежденной, командир американской субмарины коммандер Б. Болдерстон донес о случившемся командованию и был отозван в Перл-Харбор с указанием войти в порт 1 июля в ночное время без ходовых огней. На пирсе прибывающую подводную лодку встречал командующий подводными силами на Тихом океане, а об инциденте министр обороны США Мелвин Лэйрд телеграммой доложил президенту Ричарду Никсону.

Лодка была поставлена в док, и до тех пор, пока повреждения не были закрыты тентом, экипажу не разрешали покидать отсеки. Как американская, так и советская подводные лодки получили серьезные повреждения, лишь случайность позволила избежать трагических последствий: у К-108 был пробит легкий корпус в районе мортиры правого гребного вала, а сам гребной вал был заклинен. У американской ПЛ оказались повреждены рубочные горизонтальные рули, сама рубка получила изгиб в два градуса с заклиниванием всех выдвижных устройств, причем правый винт К-108 пробил крышку верхнего рубочного люка «Тотог», и часть объема боевой рубки оказалась затопленной.

ЧТО ЖЕ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

В итоге можно сделать вывод, что если бы «Суордфиш» действительно была причастна к столкновению с К-129, как это утверждается экспертами, наиболее подходящим местом для ее укрытия и ремонта был бы Перл-Харбор, а не японский порт Йокосука. Да и повреждения были бы более внушительными. Так что обвинять «Суордфиш» в причастности к гибели К-129 нет достаточных оснований.

Один из офицеров, находившихся в марте 1968 года на борту АПЛ «Суордфиш», когда ее перископ был поврежден об лед, лейтенант-коммандер Ричард Ли, впоследствии вспоминал: «…для тех из нас, кто находился на борту «Суордфиш» (около 115 человек), интересно узнать, как писатель исторической фантастики может принять отдельные события и сделать любой вывод, какой он хочет».

В отношении АПЛ «Суордфиш» вполне логичной выглядит другая версия, которая ранее озвучивалась американской стороной, при этом умалчивавшей, что та была одной из 9 американских подлодок, направленных в воды Японского моря после захвата северокорейскими кораблями в январе 1968 года американского разведывательного корабля «Пуэбло» (AGER-2), и занималась разведкой вблизи залива Петра Великого. Согласно этой версии, в марте в Японское море течение и ветры выносят из Охотского моря, Татарского пролива и залива Петра Великого много плавающего льда, с которым 2 марта и произошло столкновение. Повреждения не требовали срочного ремонта, поэтому заход в порт Йокосука был запланирован на 15 марта. Причем, по просьбе японской администрации порта, заход в итоге был перенесен на 17 марта.

Впрочем, и после посещения Йокосуки субмарина не покинула свою операционную зону, в которой она находилась с начала февраля, а после ремонта перископа продолжала выполнять задачи разведки. В мае она отметилась в другом японском порту Сасебо, где местные экологи заподозрили ее в сливе радиоактивной воды в акваторию и устроили соответствующий скандал. В результате японскому премьеру Эйсаку Сато пришлось заявить, что атомные подлодки США больше не будут заходить в японские порты, если их ядерная безопасность не будет обеспечена американскими специалистами на должном уровне. Вернулась к месту постоянного базирования АПЛ «Суордфиш» лишь 5 сентября.
Автор: Илья Курганов
Первоисточник: http://nvo.ng.ru/concepts/2017-11-24/15_974_k129.html


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Комментарии 7

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  1. alekc73 Сегодня, 15:39
    По статье логичный вывод- не готовый экипаж.Виноваты сами или техническая неисправность.
    alekc73
    1. Дедкастарый Сегодня, 15:52
      Кто виновен в гибели К-129
      по "Курску" вопрос тот же... и что??? официальная версия: "она утонула...".
      Дедкастарый
  2. turbris Сегодня, 16:10
    Кто доживет, до 3000-х годов, может и узнает кое-какую правду.
    turbris
    1. 210окв Сегодня, 17:35
      До этого времени и тайна убийства Кеннеди не будет раскрыта..
      Цитата: turbris
      Кто доживет, до 3000-х годов, может и узнает кое-какую правду.
      210окв
  3. faiver Сегодня, 17:56
    название статьи не соответствует самой статье...
    faiver
  4. papas-57 Сегодня, 18:01
    ''Кто виновен в гибели К-129''. Из статьи понял одно - я не виноват. Спать буду спокойно.
    papas-57
  5. слава1974 Сегодня, 18:39
    японский порт Йокосука расположен существенно дальше от точки гибели К-129, чем американская база подводных лодок на Гавайских островах, и поэтому решение направить поврежденную субмарину на ремонт в удаленный иностранный порт на другом берегу Тихого океана выглядит, по меньшей мере, очень нелогично.

    Если повреждения не значительные ,то очень логично отправить лодку на ремонт подальше от места столкновения.
    слава1974
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