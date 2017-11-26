12:16 26 ноября
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Проект "Монархия". Как элита намерена сохранять ресурсы после 2024 года?

Проект "Монархия". Как элита намерена сохранять ресурсы после 2024 года?


В конце 1999 года Владимир Путин взял на себя обязательства, гарантировавшие чиновникам эпохи Ельцина и семье первого президента безопасность и сохранение "статус-кво", создав тренд в политике под названием "преемственность власти" и под лозунгом "хватит потрясений". Уже мало кто сомневается, что в 2018 году Путин пойдет на новый срок, но все больше возникает вопросов, сделает ли ему кто-либо подобное одолжение в 2024 году?

Едва закончился первый срок президентства Путина, как обещания 1999 года считались уже выполненными, и, казалось, преемник Ельцина начал собственную жесткую политику по отношению к олигархам 90-х. Впрочем, на одной крупной показательной посадке дело и кончилось.


Сейчас правящая элита понимает, что остается только шесть лет на подготовку к транзиту власти (при условии, что 2018 год пройдет согласно плану), трансформировать режим нужно начинать уже сейчас, не дожидаясь конца 2024 года. Возможно, Путин займет почетное место в новом Госсовете, слухи о создании которого курсируют уже более полугода, подготовив себе преемника.

Но что же будет с элитой, а точнее, с ресурсами, которые эта элита хочет сохранить? Считается, что и по сей день Путин держит "слово офицера", данное Семье, многие олигархи и бывшие видные чиновники 90-х остаются неприкасаемыми. А ведь в "нулевые" взошли уже и новые всходы элитариев.

Надежно, по сведениям финансовых СМИ, устроены многие сыновья нынешних чиновников. Так, сын вице-премьера Дмитрия Рогозина получил топовую должность в авиационной сфере – Рогозин-младший утвержден генеральным директором ОАО "Ил". До этого он работал в департаменте имущественных отношений Минобороны РФ. Дети Сергея Кириенко тоже хорошо устроены: старший сын – вице-президент "Ростелекома", дочь возглавляет один из проектов в Агентстве стратегических инициатив.

Сын бывшего главы Администрации президента России Сергея Иванова – руководитель алмазодобывающей компании "АЛРОСА". Старший сын Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности и экс-главы ФСБ, является председателем правления "Россельхозбанка", в прошлом году он стал банкиром года и получил орден Почета из рук президента. Младший сын Патрушева занимает пост председателя совета директоров компании "ЦентрКаспнефтегаз", совместного предприятия "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа".

Сергей Матвиенко более десяти лет назад стал гендиректором компаний "ВТБ-Девелопмент", ушел с поста по собственному желанию, а сейчас является совладельцем восьми компаний. Петр Фрадков, сын экс-директора Службы внешней разведки и бывшего главы Правительства Михаила Фрадкова, десять лет назад вошел в совет директоров дочерней компании "Аэрофлота" — ОАО "Терминал". Младший сын Фрадкова в 2015 году стал заместителем управляющего делами президента.

Денис Бортников, сын главы ФСБ Александра Бортникова – член правления банка ВТБ. Про сыновей Юрия Чайки из-за известных публичных расследований известно более широкому кругу, даже появились шутки, что строить бизнес им помогает расположение звезд… на погонах отца.

Сын вице-премьера Дмитрия Козака – глава российского отделения Züblin Immobilien. Сын главы Росгвардии Виктора Золотова в 2017 году занял пост заместителя руководителя департамента спорта и туризма правительства Москвы.

Дочь Сергея Шойгу работала психологом в Центре экстренной психологической помощи МСЧ РФ в 1999 году, через два года стала заместителем директора, а потом и директором центра в 2002 году. Впрочем, ее многие знают как действительно профессионала своего дела, которая целиком и полностью отдана работе. И, пожалуй, это исключение, лишь подтверждающее общее правило.

Список успешных детей высокопоставленных чиновников представлен далеко не весь, более того, он постоянно пополняется. С одной стороны, можно слепо верить, что получившие прекрасное образование в западных бизнес-школах или лучших вузах страны представители "золотой молодежи" с "хорошими генами" посвящают все время работе и потому показывают такие феноменальные успехи, делая завидно быструю и успешную карьеру. А можно подумать, что титул чиновника в России как будто передают по наследству?

"Транзит власти является ключевым вопросом реальной непубличной российской политики. И элиты находятся в достаточно сложной ситуации, – говорит в беседе с Накануне.RU политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. – Потому что им сейчас приходится пересматривать "стратегию выхода"".

Что это за стратегия выхода? Данная концепция элит заключалась в том, что чиновники пытались инкорпорировать своих детей в западное общество, отправляли их за границу на учебу: дети должны были учиться, затем делать бизнес и пускать корни, обзаводясь полезными связями в элитах. Золотая молодежь должна была стать "запасным аэродромом" для своих мам и пап – их задача обеспечить безопасную пенсию на Западе, объясняет политолог. Но сейчас такое окно возможностей для чиновников закрылось, и это только "дошло" до представителей правящего класса. Искать место для тихой старости нужно здесь, в России, также важно теперь сохранить имущество и протолкнуть детей во власть, чтобы обеспечить себе безопасность.

Не для того ли в России усиленно пропагандируется монархическая модель с сильным правителем и устоявшимися аристократическими династиями, чтобы оправдать в глазах народа такую преемственность высокого положения отдельных властных групп? Элитарии, насаждающие народу культ Николая II, сами не прочь просыпаться в золотом дворце, отгороженном от челяди высоким забором. Да, скажут нам, передача власти "по наследству" в развитых западных демократиях практикуется с незапамятных времен, ведь, несмотря на то, что США "самая свободная страна в мире", вот уже столетие у власти находятся несколько семей со звучными фамилиями, президенты и высшие чиновники – всегда выходцы из определенной семьи "американских аристократов" и полностью зависят от этого окружения.

Но возможно ли такое в России? Во времена сталинской эпохи подобное "протежирование" для собственных детей считалось позором и, кстати, не приветствуется в обществе именно с той поры. А номенклатурщики времен перестройки с удовольствием пользовались привилегиями и "пристраивали" деток, где только могли, и в 90-е эта практика закрепилась окончательно. Изъяном системы является то, что каждый новый дворник может смести предшественников с насиженных мест. Начнется ли в России эпоха "преемственности" власти после 2024 года, на что так надеются нынешние элиты?

"В рамках новой концепции рассматривается инкорпорирование поколения принцев в российскую правящую элиту, – говорит политолог Павел Салин. – Раньше такой вариант не рассматривался – не было необходимости. Но пока Владимир Путин не озвучил, как будет проходить транзит власти. Видно, что он тяготится этой инертностью элит и делает ставку на тех, кого принято называть молодыми технократами – они не принадлежат к элитным группам и не являются детьми нынешних представителей правящего класса. А передача власти по наследству в широком смысле – в порядке вещей для западной демократии. Там существуют институты сохранения элиты, закрытые клубы, дорогое высшее образование и все прочее. Но дело в том, что западные режимы не персонифицированы, и это мы видим на примере США, когда элита достаточно успешно ассимилирует любого президента. А в России политический режим носит гораздо более персонифицированный характер, и все зависит именно от личности, которая встанет у власти. Если бы у нас все было, как на Западе, российские элиты были бы рады, но наша система при транзите власти подвергается сильной турбулентности".



Монархизм – именно та идеология, которую подкрепляют сегодня не только с помощью образования, но и пропагандируют в кино, в церкви, с экранов ТВ. Конечно, "матильды" и "белые офицеры-герои" выгодны элите, получившей государственные корпорации в частные руки, для них и правда монархия – идеальный вариант. Ведь это и жесткая вертикаль власти, и семейная преемственность, и классовое разделение. Именно уважение к монархической идее не позволит "быдлу" задавать вопросы и удивляться устоявшемуся положению дел. С помощью определенных идеологем создаются основы – закрепление имущественного расслоения, смирение перед власть имущими, вера в царя – неважно, официально так именуемого или просто "сильного и властного" правителя. Как говорит в беседе с Накануне.RU публицист и историк Александр Колпакиди, для всего этого не нужна "официальная" монархия. Достаточно "как бы монархии".

"Сейчас у нас имущественное расслоение, как в 1905 году, дети чиновников, олигархов хорошо пристроены в советах директоров госкорпораций, обеспечены и так далее. Ничего нового – все это уже было, тогда, кстати, тоже пугали концом света, с кафедр говорили, что лозунг "свобода, равенство и братство" порочен, и никакая свобода вам не нужна, это все от лукавого. Но такого черносотенного беспредела даже 100 лет назад Россия не видела. Мы скатились не на 100 лет назад, а на 110. И чем дальше – тем больше сторонников находят монархисты среди людей совершенно безграмотных".

И действительно, что касается расслоения в обществе, как показало исследование Филиппа Новокмета и Томаса Пикетти из Парижской школы экономики и Габриэля Зукмана из Калифорнийского UC Berkley, неравенство в России вышло на уровень 1905 года. Ученые оценивали этот показатель как отношение активов богатейших 10% домохозяйств к производным ВВП ("национальному доходу"). При этом, офшорные активы с середины 2000-х стабилизировались на уровне около 75% ВВП.

Омрачает идиллическую картину будущего, копирующую прошлое, существование и "реальных наследников" императорского дома, которые, как акулы, учуявшие капельку крови, уже давно кружат под нашей лодкой, и, чтобы перед выборным годом их не забыли, дают пресс-конференции в Москве. Там-то они и напоминают: только они имеют право на российский престол и, если что, "готовы". Церковь давно говорит о возвращении монархии в России, представители РПЦ на самом высоком уровне не раз признавали, что именно монархический строй является для них идеалом. Ну, что ж, если есть трон, значит, есть и соискатели. Глава "императорского дома", "великая княгиня" Мария Владимировна Романова не исключила реставрации монархии в России и заявила, что ее семья готова "исполнять долг". Правда, для возрождения монархии "еще рано", признала она, но члены "императорского дома" все равно могут принять тяжкое бремя в виде России.



Реанимация "наследников" – это часть общего плана, рассказал в беседе с Накануне.RU доктор исторических наук Александр Пыжиков, – плана по возрождению идеологии "православие, самодержавие, народность". А "потомки дома Романовых" – это абсолютно коммерческий проект. Кто же такие эти "потомки"?


Бабушка наследницы русского престола Виктория Федоровна с Адольфом Гитлером

Отец Марии Владимировны в годы Великой Отечественной войны командовал Корпусом Императорской армии и флота, которому подчинялись монархисты дивизий СС "Шарлемань" и "Валлония", а также датского корпуса СС. Муж родной тетки "новоявленной императрицы" Фердинанд служил в Люфтваффе в чине обер-лейтенанта. Кирилл Владимирович – дедушка нынешних "наследников" – с женой в 1920-х гг. спонсировали немецких националистов. Как видим, нет ничего удивительного в том, что ныне навязываемые обществу монархические "тренды" порой омрачаются рассказами российских школьников про "невинно погибших" гитлеровцев под Сталинградом. Изъяны промонархического (как антисоветского в первую очередь) воспитания – они почему-то именно таковы, молодежь вдруг начинает немножко сочувствовать фашистам-захватчикам.

"Тот экономический строй, который был во времена монархии, под воздействием внутренних и внешних факторов и привел страну к революциям и Гражданской войне. Вряд ли "Княгиня Романова" хочет восстановить в России социальную справедливость, – говорит Накануне.RU заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. – Вряд ли российский народ захочет видеть во главе страны фигуру, чей отец был пособником нацистов и призывал русскую эмиграцию присоединиться к армии Третьего рейха, чтобы уничтожить Советский Союз и впоследствии восстановить монархию".

Кстати, если уж совсем серьезно подойти к делу, то задолго до эмиграции в Российской империи Кирилла Псевдопервого Николай Александрович лишил всех прав на наследование престола. То есть, помимо того, что это потомки откровенных фашистов (как иначе назвать людей, служивших у Гитлера?), они еще и не имеют никакого права называться законными наследниками. Тогда чем, если не мошенничеством, является то, что с 1990-х гг. "княгиня" раздавала губернаторам и другим высшим чиновникам ордена, которые может вручать лишь российский император (которого нет)? И как это характеризует тех самых чиновников, которые ордена принимали, а теперь ругаются на мальчика, который тоже хочет иметь почет и получать награды от детей и внуков фашистов?



Пока самопровозглашенная глава императорского дома "княжна" Романова "примеряла шапку Мономаха", а российский школьник с севера представлял в Бундестаге доклад о "невинно погибших" гитлеровцах под Сталинградом, движение "Сорок сороков" выступило с творческим предложением убрать звезды с Кремля и вернуть туда двуглавых орлов "тысячелетней Российской империи". И эта инициатива была уже "вишенкой" на монархическом торте, в стране вовсю идет борьба с советскими названиями и памятниками, то там, то тут озвучиваются инициативы по переименованиям – таким выдался ноябрь в столетие Великой Октябрьской социалистической революции не в соседней Украине, а в борющейся с фашизмом и терроризмом России.

Кстати, особое внимание в кропотливой работе по десоветизации российские власти уделяют Крыму. На днях "побеление" полуострова продолжило открытие памятника Александру III в Ялте, в Ливадийском дворце. Именно из Крыма выплыла прокурор Наталья Поклонская, "засветившаяся" с иконой Николая во время шествия Бессмертного полка. Она стала инициатором развязавшейся борьбы против режиссера Учителя, снявшего третьесортную мелодраму "Матильда", где исторический персонаж Николай II предстает перед зрителем отнюдь не святым. И именно в Ливадии Николай II, "отошедший от дел", росчерком карандаша надеялся отдохнуть от мирских забот – он просил главу Временного правительства оставить им с семьей только лишь этот дворец в Крыму.

Публицист Максим Шевченко, например, считает, что насаждаемые обществу слова о том, что Романовы принесли за народ какую-то жертву, приведут к тому, что царской семье... подарят Ливадию. И таким образом новые вельможи (вышедшие, кстати, из советских рабоче-крестьянских семей) "откупятся" от этих романовских "наследников"?



Вообще, возвращение монархии в России – вопрос очень щекотливый. Быть императором, во-первых, опасно. Николай II – всего лишь "финальный аккорд" в пляске смерти, ведь цареубийство – дитя этого режима. Кстати, убивали Романовы даже детей, претендовавших на престол против их воли (вспомните сына Марины Мнишек). А вся история с "покаянием за государя нашего" – всего лишь доказательство поговорки древних – "что положено Юпитеру, не позволено быку". Самим убивать себе подобных – святых, не святых, детей или женщин – это в порядке вещей, престолонаследие в России часто зависело от удара табакерки в висок, а вот если народ покусился на царя, то должен каяться.

Именно так год назад, перед наступлением "примирительного" 2017 года (так его, по крайней мере, анонсировали власти), высказался представитель аристократического рода Столыпиных-Случевских в эмиграции, директор Столыпинского центра регионального развития в газете "Огонек". Седовласый барин признал, что истинными носителями России, которую мы потеряли, остаются они – аристократы в эмиграции, а не то "быдло", которое сегодня держит власть в своих руках и использует их приемы, проверенные столетиями, да еще и бравирует скипетрами. Уж тем более подлинными носителями Руси не могут быть эти грязные дети крестьян и пролетариев, возомнившие себя офицерами, генералами и юнкерами. Грязь есть грязь, а он – князь есть князь. Нам бы тогда догадаться, какого рода будет "примирение", но наивные люди до последнего продолжали верить, что столетие революции не промелькнет мимо великой и могучей страны, как фанерка.

Так что сегодняшние лорды, претендующие на эполеты и ассамблеи, меркнут перед эмигрантами – "носителями истинной русскости" – и превращаются в лакеев. Да и возрождение монархии сопряжено с реальной опасностью для жизни – "наследников" может найтись немало. С другой стороны, упускать такую выгодную идеологию не хочется.

"Я уверен, что никакой монархии в нашей стране не будет. Есть вариант, что просто может появиться новая партия поддержки власти – монархическая. Когда нет развития, появляется мракобесие, это логично. Растет среди определенной части населения вера в необходимость царя, тем более, что целая машина пропаганды работает на создание этого культа. И сейчас 20-25% населения вполне готовы проголосовать за любых монархических кандидатов. Почему бы не воспользоваться этим? Недавно было объявлено о создании некоего общества "Двуглавый Орел", возглавил его неунывающий Малофеев, уверен, туда подгребут и Поклонскую. Фактически готовая право-консервативная партия. На политическом поле она будет выступать якобы против центристской "Единой России". Эта сила будет контролироваться русскими "православными олигархами", – предполагает в беседе с Накануне.RU историк, публицист Александр Колпакиди.

Но это "для отвода глаз". А реальное "поколение принцев" уже подросло и обозначилось на политическом небосклоне, до сих пор непонятно лишь то, хочет ли сам Владимир Путин оставить после себя не преемника, а наследника, как будет обеспечен транзит власти после 2024 года, будет ли это уже упоминавшийся пост в Госсовете или другая должность, знаменующая роль национального лидера? И будет ли этот преемник-наследник хранить "слово офицера" так же, как это делает Путин по отношению к ельцинской семье?

"Зачем нам нужно напрямую вводить монархию? В цивилизованном мире это называется демократия с сохранением имущественного расслоения, – соглашается политолог Александр Жилин в беседе с Накануне.RU. – Мы ведь вернулись не в капитализм 30 лет назад, мы вернулись в феодализм. Феодализм требует жесткой вертикали, ограничения прав. А новый президент должен будет обслуживать не народ, а тех, кто его нанимает".

И вот незадача – имущество наших элитариев по большей части выведено за рубеж и благополучно там хранится. Пока благополучно. Остается лишь выяснить, как будет дальше вести себя Запад по отношению к РФ. Вскоре Дональд Трамп получит так называемый "Доклад об олигархах и полугосударственных организациях Российской Федерации", который расскажет о наличии коррупционных счетов и средств российских чиновников, олигархов в западных банках. И не исключено, что в ходе очередного обострения отношений эти активы начнут конфисковывать. Как знать, может, задержание Сулеймана Керимова во Франции – "первая ласточка" этих процессов?

Российская элита, хоть и мечтает о своем славном "честь имею" будущем, но она сложилась в 90-е как компрадорская и до сих пор такой остается. И встроиться в западный мир не получилось, и объявленная национализация элит оказалась провалена, и к китайцам дорога закрыта – там династии не очень жалуют и свое коммунистическое прошлое чтят, памятуя о предательстве Советского Союза горбачевско-ельцинскими номенклатурщиками. Впрочем, что там элиты – развилка, на которой оказался Кремль, может сулить большие потрясения стране и народу, кажется, "короли" и "принцы" этого уже не замечают, заигравшись в проект "Монархия"?

"Заявления о реставрации монархии являются следствием отсутствия государственной идеологии после развала СССР, – говорит в беседе с Накануне.RU эксперт Никита Данюк. – Современная Россия, отказавшись от советской модели построения общества и социалистических идеалов, пытается найти свой идеологический фундамент, на основе которого можно строить свой собственный проект. Только проект, построенный на антисоветизме, очернении великого советского прошлого, возвеличивании царской России и ее атрибутов в виде монарших особ и представителей белого движения, приведет страну к еще большему расколу".
Автор: Елена Кирякова
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113469/


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Комментарии 81

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  1. zoolu350 Сегодня, 07:36
    Статья не в бровь, а в глаз. Значит новой Гражданской войны не избежать, но на этот раз народ должен довести дело с "элитой" до конца. Даже если особь олигархата РФ будет прятаться в Перу в бункере под охраной АНБ, ЦРУ и Моссада, она должна быть найдена и ликвидирована.
    zoolu350
    1. Esoteric Сегодня, 07:49
      Тем дольше будет существовать государство, чем меньше в нём будет паразитов. Самое страшное, что осознание этого может прийти к некоторым "киндер-сюрпризам" во время затягивания верёвки на шее и выбивания табуретки из-под ног... belay
      Ох, уж, этот "русский бунт — бессмысленный и беспощадный" am
      Esoteric
      1. Николай С. Сегодня, 08:36
        Если авторы публикуют фотографии Поклонской с "Кирилловичами", то это означает, что, как минимум, они не понимают, о чём пишут, а как максимум - даже не хочу так плохо думать о людях. Эти фотографии начали публиковать сурковские пропагандисты, когда захотели дискредитировать Поклонскую, поднявшую борьбу против глума либерастов над Православной церковью и Учителя. Только вот эти фотографии были сделаны задолго до того. В Крыму, только что ставшим #Крымнаш. Кирилловичи захотели примазаться и поехали в Крым отмечаться с одним из символов Русской весны Натальей Поклонской. Вот с какой стати тогда Поклонской было отказывать людям, приехавшим селать с ней "селфи"? В борьбе с "Матильдой" Поклонская выступала как доверенное лицо семьи НАСТОЯЩИХ! Романовых, в частности Ольги Куликовской. Кто понимает нюансы - это начисто исключает Кирилловичей. Настоящие Романовы с уважением относятся к имперским законам. А по эти законам уже нет лиц, имеющих право на престол. Поэтому среди настоящих Романовых нет никого, кто именовал бы себя Великий Князь или Великая Княгиня. Самозванцев Кирилловичей Романовы презирают. Я сделал краткую справку по Кирилловичам. Надеюсь после увеличения рисунка вы сможете её прочитать.
        Николай С.
        1. zoolu350 Сегодня, 10:21
          Без разницы, какого розлива Романовы метят на "престол". Всех вслед за Николаем № 2.
          zoolu350
          1. Василенко Владимир Сегодня, 10:24
            Цитата: zoolu350
            Всех вслед за Николаем № 2.

            ну это уже перебор, а вот то, что ни при каких обстоятельствах не должны попасть на престол это точно
            Василенко Владимир
            1. zoolu350 Сегодня, 10:49
              С чего это перебор? В свое время большевики оставили их в покое, а как только изменилась обстановка они и повылазили. Так что их надо помножить на 0.
              zoolu350
              1. Василенко Владимир Сегодня, 10:58
                вы готовы убивать детей?
                при условии что в отличии от 18 года реальной опасности от них 0.0000
                Василенко Владимир
                1. Оверлок Сегодня, 11:15
                  от указанных сынков опасность 0? У этих сынков вырастет свое потомство и вы не заметите, как все пойдет по наследству, в том числе и вы.
                  Оверлок
                  1. Василенко Владимир Сегодня, 11:16
                    какая опасность от романовых сегодня их кто-то реально воспринимает как наследников?
                    Василенко Владимир
                    1. Оверлок Сегодня, 11:31
                      разве опасность от Романовых? Главная опасность от указанных сынков нашей власти. Если Романовы и рвутся во власть, то с их подачи
                      Оверлок
        2. Стирбьорн Сегодня, 10:32
          Цитата: Николай С.
          Эти фотографии начали публиковать сурковские пропагандисты, когда захотели дискредитировать Поклонскую, поднявшую борьбу против глума либерастов над Православной церковью

          Скажите, а почему на фотографии, защитник Православия с непокрытой головой стоит, в отличие от остальных, женского пола, включая "императрицу"? Дело судя по всему в храме происходит. Не положено же, по правилам
          Стирбьорн
          1. Николай С. Сегодня, 11:08
            Цитата: Стирбьорн
            почему на фотографии, защитник Православия с непокрытой головой стоит, в отличие от остальных, женского пола, включая "императрицу"? Дело судя по всему в храме происходит. Не положено же, по правилам

            По правилам? Расскажите про эти правила, будет интересно.
            Как я понимаю, правила такого, обязывающего женщину одевать платок в храме, в Православии нет. Есть традиция в РПЦ, основанная на словах ап. Павла. Слова эти православные трактуют именно как рекомендацию, потому что есть православные церкви, например греческая, в которой традиция - не одевать женщине платок в храме. Как я понимаю, в нашей русской церкви, если женщина собирается молиться, приобщиться к таинству, то ей следует одеть платок. На фото, очевидно, не эти случаи.
            Николай С.
    2. Dart2027 Сегодня, 07:55
      Цитата: zoolu350
      Значит новой Гражданской войны не избежать

      А Вы лично готовы на собственном опыте познакомиться со всеми её прелестями?
      Цитата: zoolu350
      на этот раз народ должен довести дело с "элитой" до конца

      В СССР это уже делали. Только конечный результат почему-то вышел немного не таким как ожидалось.
      Dart2027
      1. zoolu350 Сегодня, 08:04
        Цитата: Dart2027
        А Вы лично готовы на собственном опыте познакомиться со всеми её прелестями?
        В СССР это уже делали. Только конечный результат почему-то вышел немного не таким как ожидалось.

        Готов, ибо в противном случае, за моими детьми навсегда закрепиться состояния "быдла" и рабов. В СССР после Сталина, как раз эмигрантов в покое оставили.
        zoolu350
        1. Dart2027 Сегодня, 08:57
          Цитата: zoolu350
          В СССР после Сталина, как раз эмигрантов

          А при чем тут эмигранты? Или Вы всерьез верите, что это они развалили СССР? Да нет, все нынешние проблемы России идут как раз из тех времен, когда у власти был ЦК КПСС.
          Цитата: zoolu350
          ибо в противном случае, за моими детьми навсегда закрепиться состояния

          Любой человеческий социум состоит из разных слоев. В любом социуме будут разные слои и те кто на верху будут стремиться сохранить за собой и своими потомками такое положение. Это не плохо и не хорошо - это просто жизнь. Революции на какое-то время все перемешивают, но через какое-то время, а чаще всего очень небольшое, все приходит в обычное состояние и единственное что меняется это фамилии тех кто наверху. Вы уверены, что в результате революции Ваши дети не окажутся в том самом состоянии "быдла" и рабов, если вообще выживут в бойне, которая сопровождает любую революцию?
          Dart2027
          1. Василенко Владимир Сегодня, 10:03
            Цитата: Dart2027
            любом социуме будут разные слои и те кто на верху будут стремиться сохранить за собой и своими потомками такое положение.

            основа нормального функционирования во времени работа социальных лифтов действующих в обоих направлениях
            Василенко Владимир
            1. Dart2027 Сегодня, 10:32
              Теоретически. Практически никто от теплого места не откажется, хоть при царе, хоть при ком. Ну а его потеря в результате потери необходимых качеств происходила во все времена. С одной стороны медленно, с другой без поножовщины.
              Dart2027
              1. Василенко Владимир Сегодня, 10:59
                Цитата: Dart2027
                Практически никто от теплого места не откажется, хоть при царе, хоть при ком.

                НКВД
                Василенко Владимир
            2. Оверлок Сегодня, 11:17
              у нашей власти лифт один- хапнуть и удрать.
              Оверлок
          2. zoolu350 Сегодня, 10:27
            Так вы предлагаете сидеть на опе ровно и не отсвечивать? Вот такие как вы и пытались крестьянам в 1917г. донести мысль, что удел их и их детей навоз и грязь, а на верху место только для "избранных", ибо так установлено Свыше. После этого они недолго удивлялись вилам в боку и проломленному оглоблей черепу.
            zoolu350
          3. Стропорез Сегодня, 11:33
            Цитата: Dart2027
            В любом социуме будут разные слои и те кто на верху будут стремиться сохранить за собой и своими потомками такое положение.

            А Вам не интересны судьбы высшего руководства страны в эпоху тов.Сталина.
            За основу возьмём судьбу Якова Джугашвили.
            22 июня 1941 года Сталин напутствовал сына: «Иди и сражайся!»[19] С 27 июня 1941 года Яков находился в действующей армии[20]: командир 6-й артиллерийской батареи 14-го гаубичного полка 14-й танковой дивизии 7-го мехкорпуса 20-й армии, старший лейтенант.
            О каких привелегиях Вы говорите?
            Стропорез
    3. сибиралт Сегодня, 09:00
      Ближе к выборам президента еще и не такие статьи появятся. Однако, систему менять надо. hi
      сибиралт
      1. Оверлок Сегодня, 11:18
        кто ее менять будет? Сынки ЦК ВВП? Не для того их отцы власть брали. чтоб дети по миру пошли. Они всех нас продадут вместе с Кремлем за их безоблачную жизнь.
        Оверлок
    4. unignm Сегодня, 12:13
      в 37 пробывали так они новые выросли
      unignm
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:39
    Быть не может -сайт прозрел? Пару лет назад за такую статью, или подобный комментарий с сайта пачками вылетали! Глядишь, через пару лет можно будет откровенно называть вещи своими именами! А по статье -власть в плане экономики живет по принципу -"день прошел, и слава Богу "!Власть уверена, что ресурсы существуют только для продажи за бугор, поэтому сохранение наших природных богатсв ими не планируется!
    Геркулесыч
    1. andrej-shironov Сегодня, 08:03
      Так и сейчас пачками вылетают с сайта.
      andrej-shironov
    2. Стирбьорн Сегодня, 10:38
      Цитата: Геркулесыч
      Быть не может -сайт прозрел? Пару лет назад за такую статью, или подобный комментарий с сайта пачками вылетали!

      пока тролли остаются, суть будет прежней lol
      Стирбьорн
    3. Стропорез Сегодня, 12:07
      Цитата: Геркулесыч
      А по статье -власть в плане экономики живет по принципу -"день прошел, и слава Богу "!Власть уверена, что ресурсы существуют только для продажи за бугор, поэтому сохранение наших природных богатсв ими не планируется!

      У них день прошёл зря, если чего то не "распилили".Если посмотреть на персоналии во власти, то становится очевидным, что о стратегическом развитии речи быть не может, всё это по большей части барыжки или "напёрсточники " из конца 80-ых-начала 90-ых. Они по сей день не чувствуют себя в России в безопастности и понимают себя временщиками,отсюда вывоз капиталов и семей, подготовка "плацдармов" на западе. Понимание того, что воровская халява может закончится мгновенно , порождает неуёмную жажду наворовать ,как можно больше. Нам лжепатриотизм и "кругом враги", а им скважины и кемберлитовые трубки., нам помёт-тв, а им дворцы и замки в тихих , уютных иживописных уголках Старой Европы. Тот ущерб ,что нанесли России горбачёво-эльцинско-путинские времена, трудно переоценить, адольфушка точно нервно курит, да и доктор геббельс -школота, по сравнению с нынешними врулями. Но кланово-сословное общество в России всё равно не приживётся.

      "Ибо в действительности нет способа надежно овладеть городом иначе, как подвергнув его разрушению. Кто захватит город, с давних пор пользующийся свободой, и пощадит его, того город не пощадит. Там всегда отыщется повод для мятежа во имя свободы и старых порядков, которых не заставят забыть ни время, ни благодеяния новой власти. Что ни делай, как ни старайся, но если не разъединить и не рассеять жителей города, они никогда не забудут ни прежней свободы, ни прежних порядков и при первом удобном случае попытаются их возродить, как сделала Пиза через сто лет после того, как попала под владычество флорентийцев. "
      Николо Макиавелли.
      Стропорез
  3. andrej-shironov Сегодня, 08:01
    Власть стала вещью в себе. На народ ей наплевать. В какую бы обёртку не завернули эту "конфетку" разить будет за версту.У нас в стране сотни лет эволюции общественно-политических формаций пошли коту под хвост. Мы снова откатились туда, откуда начинали.
    andrej-shironov
    1. алекс-сп Сегодня, 08:32
      И это в значительной степени повторят ситуацию в России конца 19 - начала 20 века.
      алекс-сп
  4. Greenwood Сегодня, 08:07
    Автор явно агент Госдепа! Как можно было сомневаться в честности "солнца нации" и окружающих его героев России?!?! Они заботятся о дорогих россиянах и делают нашу жизнь лучше.
    Так что, автор, ЯВАМНЕВЕРЮ, ВЫВСЁВРЁТЕ!!!!!!!!!!!!!! Не дадим вернуть Россиюшку в 90е!!!.....
    Greenwood
    1. Оверлок Сегодня, 11:19
      сарказм или стеб?
      Оверлок
  5. Boris55 Сегодня, 08:19
    Цитата: Елена Кирякова
    "побеление" полуострова продолжило открытие памятника Александру III в Ялте, в Ливадийском дворце.

    Александр III миротворец, подписавший указ о "кухаркиных детях" дал старт революции 1917 года. С подписанием этого указа обновление элиты с низу было остановлено, что привело к её вырождению и как следствие - к революции.
    К монархии отношусь крайне отрицательно. Знания по управлению должны быть доступны всем желающим, а не только избранным. Сокрытие этих знаний есть величайшее преступление, являющееся фундаментом несправедливого общества, дающее право "элите" устанавливать самим себе непомерно высокую цену за свои услуги.
    Boris55
    1. Василенко Владимир Сегодня, 09:02
      Цитата: Boris55
      Александр III миротворец, подписавший указ о "кухаркиных детях" дал старт революции 1917 года

      ну правды ради старт дали еще пертрушка 1 с екатериной 2
      Василенко Владимир
      1. Boris55 Сегодня, 09:15
        Цитата: Василенко Владимир
        ну правды ради старт дали еще пертрушка 1 с екатериной 2

        Тогда уж с 988 года когда было начато строительство государства как аппарата насилия меньшинства над большинством. Когда историки утверждают, что до 10-го века такого государства как Русь не было, то они в чём то правы - в те далёкие времена власть не была насилием меньшинства над большинством и служила на благо всему народу, и по этому по западным понятием государства Русь до 10-го века не сосуществовало.
        Boris55
        1. Василенко Владимир Сегодня, 10:00
          Цитата: Boris55
          Тогда уж с 988 года когда было начато строительство государства как аппарата насилия меньшинства над большинством

          государство в принципе аппарат насилия
          а вот ва названных мной лица действительно многое сделали для уничтожения РИ
          Василенко Владимир
    2. Василенко Владимир Сегодня, 09:03
      Цитата: Boris55
      К монархии отношусь крайне отрицательно. Знания по управлению должны быть доступны всем желающим, а не только избранным

      ?????
      а в чем сокрытие?
      Василенко Владимир
      1. Boris55 Сегодня, 09:08
        Цитата: Василенко Владимир
        а в чем сокрытие?

        Вы не слышали выступление Грефа?
        Boris55
        1. Василенко Владимир Сегодня, 10:18
          что именно вас напрягло?!
          власть в полном объеме населению это действительно страшно, выборы директоров заводов это хорошо показали
          Василенко Владимир
          1. Boris55 Сегодня, 10:25
            Цитата: Василенко Владимир
            выборы директоров заводов это хорошо показали

            Управленца могут избирать только люди что-то понимающие в управлении. Толпа, ни чего не смыслящая в этом, выбирать ни кого не имеет права. Знания же по управлению от народа скрыты, что позволяет им безнаказанно грабить нас.
            Boris55
            1. Dart2027 Сегодня, 10:38
              Цитата: Boris55
              Знания же по управлению от народа скрыты

              Угу, в наше время с огромным количеством информации, которую можно получить нажав пару клавиш. Любой желающий может прочитать любую книгу, кроме тех, что проходят под грифом секретно, не выходя из дома. И что? Многие это делают? Вот интересно сколько Ваших знакомых читало "Государь", первый в Европе учебник по геополитике, так сказать классику?
              Ленин как раз и был утопистом.
              Dart2027
              1. Boris55 Сегодня, 10:43
                Цитата: Dart2027
                Ленин как раз и был утопистом.

                Практика - критерий истины. СССР доказал своё право на сосуществование в борьбе с мировой буржуазией. Первое в мире государство рабочих и крестьян победило объединённые силы буржуй в ВОВ.
                Boris55
                1. Василенко Владимир Сегодня, 11:02
                  Цитата: Boris55
                  Практика - критерий истины. СССР доказал своё право на сосуществование в борьбе с мировой буржуазией. Первое в мире государство рабочих и крестьян победило объединённые силы буржуй в ВОВ.

                  вы прям такой противоречивый, у вас лысый кукурузник не в СССР был?!
                  Василенко Владимир
                  1. Boris55 Сегодня, 11:10
                    Цитата: Василенко Владимир
                    вы прям такой противоречивый, у вас лысый кукурузник не в СССР был?!

                    СССР был такой разный. При Троцкмо - это геноцид русского народа. При Сталине - это первое в мире государство. При хохлах (Хрущёве, Брежневе) - сворачивание социализма, при Горбатом и Ельцине - уничтожение СССР и построение капитализма.
                    ps. На заборе много чего написано, а сунешь - можешь и занозу получить.
                    Boris55
                    1. Василенко Владимир Сегодня, 11:18
                      Цитата: Boris55
                      СССР был такой разный.

                      то есть опять противоречие
                      Василенко Владимир
                      1. Boris55 Сегодня, 11:43
                        Да не обращайте вы внимание на слова, смотрите в суть происходящего..
                        Boris55
            2. Василенко Владимир Сегодня, 11:01
              Цитата: Boris55
              Знания же по управлению от народа скрыты, что позволяет им безнаказанно грабить нас.

              иии?
              в РИ действительно образование было отсечено от масс точнее наоборот
              Василенко Владимир
  6. Василенко Владимир Сегодня, 08:27
    "великая княгиня" Мария Владимировна Романова не исключила реставрации монархии в России и заявила, что ее семья готова "исполнять долг"

    романовы себя полностью декретировали как своим поведением в революцию и последовавшею за ней гражданскую войну, так и в период Великой отечественной
    Василенко Владимир
  7. Василенко Владимир Сегодня, 08:29
    автор статьи как и многие другие путает социальные отношения и принцип правления
    Василенко Владимир
    1. Boris55 Сегодня, 08:56
      Цитата: Василенко Владимир
      ... путает социальные отношения и принцип правления

      Можно править, а можно управлять. Правят (монархи) - быдлом. Управляют (управленцы) - людьми. В зависимости от правят или управляют и социальные отношения разные.
      Boris55
      1. Василенко Владимир Сегодня, 09:04
        Цитата: Boris55
        В зависимости от правят или управляют и социальные отношения разные.

        глупость, в 90-х было управление или правление?!!
        Цитата: Boris55
        Правят (монархи) - быдлом

        делает себя само
        Василенко Владимир
        1. Boris55 Сегодня, 09:30
          Цитата: Василенко Владимир
          глупость, в 90-х было управление или правление?!!

          Управление было при Сталине. Как только власть захватил Хрущёв - стало правление. Один из первых его указов о неподсудности членов ЦК, отменил всякое управление - стали править.
          Цитата: Василенко Владимир
          делает себя само

          Вы о народе который сам себя в быдлo превращает? Или всё таки это дело рук власти, усердно развивающих в наших детях животные инстинкты - прожрать, поспать и потрахаться, и всячески подавляет всё человеческое?
          Boris55
          1. Василенко Владимир Сегодня, 10:01
            Цитата: Boris55
            власть захватил Хрущёв - стало правление.

            то есть вы сами себе противоречите правление не прерогатива монархии
            а значит дело не в системе правления
            Василенко Владимир
            1. Boris55 Сегодня, 10:29
              Цитата: Василенко Владимир
              а значит дело не в системе правления

              Во времена перестройки был такой анекдот- вам шашечки или ехать? Северную Корею называют коммунистической, хотя там власть передаётся по наследству т.е. по факту там монархия. Зри в корень, как говорил К.Прутков.
              Boris55
              1. Василенко Владимир Сегодня, 11:10
                Цитата: Boris55
                Северную Корею называют коммунистической, хотя там власть передаётся по наследству т.е. по факту там монархия.

                у вас полнейшая каша и абсолютное незнание основ, при чем полное
                во первых северная корея ни кода не была коммунистической, во вторых монархия это форма правления, а коммунизм и социализм форма соц отношений, вы сравниваете круглое и зеленой\е
                Василенко Владимир
                1. Boris55 Сегодня, 11:54
                  Цитата: Василенко Владимир
                  во первых северная корея ни кода не была коммунистической

                  А какой? wassat

                  Цитата: Василенко Владимир
                  монархия это форма правления, а коммунизм и социализм форма соц отношений

                  Вы считаете что при рабовладении (монархии) может быть коммунизм? laughing

                  Цитата: Василенко Владимир
                  вы сравниваете круглое и зеленой\е

                  А разве круглое не может быть зелёным, а зелёное - круглым? laughing
                  Boris55
          2. Василенко Владимир Сегодня, 10:04
            Цитата: Boris55
            Вы о народе который сам себя в быдлo превращает?

            абсолютно верно, одни будут бороться и отстаивать других будет все устраивать
            Василенко Владимир
  8. свободный Сегодня, 09:02
    Будет,обязательно будет вам и береза и веревка с мылом.Думаете мы забыли все что вы натворили с 1986 го?а вот и нет,час расплаты близок!
    свободный
  9. проходящий Сегодня, 09:22
    Все стремление нашей элиты заточено на передачу власти в рамках утвержденной элиты. Начиная с образования, не образованные и ограниченные люди на верх не пробьются, мы сами их не выберем при псевдо демократии,еще будем удивляться куда эти тупые лезут. Так что наша элита итак 20 с лишним лет идет в этом направлении.Под руководством всеми любимого ВВП. Поклонской хочется напомнить про ее основные обязанности в комитете по доходам, где она почему то не отметилась плодотворной работой. А монархия это действительно выход для воров и жуликов закрепить за собой сворованные достояния государства. И меня не сильно беспокоит будут ли "принцы" большими руководителями , лишь бы были образованными и профессиональными, вот опять вернулись к образованию!
    проходящий
    1. ДМБ84 Сегодня, 09:45
      Цитата: проходящий
      Все стремление нашей элиты заточено на передачу власти в рамках утвержденной элиты. Начиная с образования, не образованные и ограниченные люди на верх не пробьются, мы сами их не выберем при псевдо демократии,еще будем удивляться куда эти тупые лезут. Так что наша элита итак 20 с лишним лет идет в этом направлении.Под руководством всеми любимого ВВП. Поклонской хочется напомнить про ее основные обязанности в комитете по доходам, где она почему то не отметилась плодотворной работой. А монархия это действительно выход для воров и жуликов закрепить за собой сворованные достояния государства. И меня не сильно беспокоит будут ли "принцы" большими руководителями , лишь бы были образованными и профессиональными, вот опять вернулись к образованию!

      Самое страшное, это то, что эта самая "элита" ( упыри то есть )- размножаются. И деткам будет не хватать наворованного отцами/дедами. Значит всё больших лакомых кусков будет захватываться и всё больше будет отжиматься обычное население в сферу обслуги. И так сейчас даже в средний эшелон не пробиться, закопают, а дальше хуже будет.
      ДМБ84
      1. Стирбьорн Сегодня, 10:55
        Цитата: ДМБ84
        Самое страшное, это то, что эта самая "элита" ( упыри то есть )- размножаются. И деткам будет не хватать наворованного отцами/дедами.

        Самое страшное, то детки другой жизни и не представляют...они там после вуза, сразу уже директорами становятся, как они могут управлять кем-то?! Суворов специально от рядового солдата службу начинал, хотя отец предлгагал сразу в штаб, связи имелись
        Стирбьорн
        1. Оверлок Сегодня, 11:24
          а кто их всех крестный отец?без понимания этого- все будет по старому. Коней на переправе не меняют- а если он, конь, уже не может работать? Что делать? Смотреть, как повозка с переправы в реку катится?А в повозке мои, ваши дети. Либо детей спасать. либо коня выпрячь. Иного не дано. Ну а кто хочет с повозкой в воду- то и поделом им
          Оверлок
  10. Vard Сегодня, 09:23
    Обыкновенная жадность и высокомерие... это то что обычно губит всех... не исключение и наши... те которые плавают... наверху...
    Vard
    1. ДМБ84 Сегодня, 09:46
      Так и вспоминаются законы Мэрфи- бюрократическая организация похожа на канализационный отстойник- наиболее крупные куски всегда всплывают наверх.
      Цитата: Vard
      Обыкновенная жадность и высокомерие... это то что обычно губит всех... не исключение и наши... те которые плавают... наверху...
      ДМБ84
  11. ДМБ84 Сегодня, 10:07
    Пугает даже не то, что дети воров " в особо крупных размеров" хотят узаконить своё положение, и даже не то, что они будут размножаться, и имея эти привилегии выдавливать из жизни наших детей , ( рано или поздно начнётся грызня пауков в банке, и по-идее должна поддерживаться численность популяции этой сволоты на стабильном уровне ), а то, что вся эта пена совершенно наплевательски и потребительски относится и к стране в целом и к ресурсам. Было бы хозяйское отношение к стране- еще бы пол-беды, можно понять, когда кто-то рулит страной как предприятием- наращивает производство, обеспечивает социалку, защищает своих. Как на крупном промышленном предприятии. Ну... извлекает прибыль, естественно.И заботятся о рабочих, как о человеках, помогающих получать прибыль. А у нас ? Толпы бесхозных рабочих, толпы бесхозных нищих безработных крестьян, разрушенные коровники и промышленные предприятия, никто в промышленность и сельское хозяйство не вкладывается. Собирают сливки. ( качнуть нефть, газ, выплавить алюминий и сталь и продать ). Ни на что другое у этой бездарной братии мозгов не хватает. Жаль безмерно....
    ДМБ84
    1. Василенко Владимир Сегодня, 10:20
      Цитата: ДМБ84
      Пугает даже не то, что дети воров " в особо крупных размеров" хотят узаконить своё положение, и даже не то, что они будут размножаться, и имея эти привилегии выдавливать из жизни наших детей

      основной задачей элиты(дворянства) до определенных решений Романовых было тягло службы, как только эту задачу убираем а элита превращается в класс паразитов государство обреченно веком раньше, веком позже, но оно рухнет
      Василенко Владимир
      1. ALEA IACTA EST Сегодня, 11:04
        Дворяне - элита лишь в первом поколении.
        ALEA IACTA EST
        1. ДМБ84 Сегодня, 11:15
          Ну да... когда дворянство и воинская обязанность обозначали одно и то же- худо-бедно было равновесие. Попёр вражина- будь добр надевай кольчужку, шестопёр в зубы и пошёл... Надо- умри, выкрутился- вернулся живой обратно к сытой жизни. Защитил и государство и крестьян да и своё имущество. А нынешняя "элита" плечём к плечу с ворожиной сама государство разоряет не хуже саранчи. Только пузо набить...
          ДМБ84
          1. Василенко Владимир Сегодня, 11:22
            Цитата: ДМБ84
            Попёр вражина- будь добр надевай кольчужку

            даже без попер, как сейчас говорят -на ротационной основе должен на порубежье охранять государство
            Василенко Владимир
        2. Василенко Владимир Сегодня, 11:21
          Цитата: ALEA IACTA EST
          Дворяне - элита лишь в первом поколении.

          НЕТ, НЕТ И НЕТ
          все зависит от требований, именно екатерина отменила обязанность дворян СЛУЖИТЬ и они постепенно превратились в паразитов
          долгое за свои привилегии они платили кровью, не важно война или нет, пришел срок ОБЯЗАН ехать на службу, ни кого не волнуют хочешь или нет
          Василенко Владимир
        3. Оверлок Сегодня, 11:35
          Шойгу себе уже фамильный герб нарисовал, "дворянин" однако, а был коммунистом
          Оверлок
  12. ALEA IACTA EST Сегодня, 11:00
    Чисто аристократический режим нежизнеспособен (Речь Посполита), он не развивается, сгнивает и обваливается под весом корыстолюбия, предательства и распрей.
    ALEA IACTA EST
    1. Василенко Владимир Сегодня, 11:23
      бесспорно, для этого должны существовать соц лифты, при чем если взбираться трудно и долго то упасть должно быть быстро и болезненно
      Василенко Владимир
  13. Оверлок Сегодня, 11:11
    Цитата: zoolu350
    но на этот раз народ должен довести дело с "элитой" до конца

    начинать с этих? 1. сын вице-премьера Дмитрия Рогозина получил топовую должность в авиационной сфере – Рогозин-младший утвержден генеральным директором ОАО "Ил". 2.. Дети Сергея Кириенко тоже хорошо устроены: старший сын – вице-президент "Ростелекома", дочь возглавляет один из проектов в Агентстве стратегических инициатив.

    3. Сын бывшего главы Администрации президента России Сергея Иванова – руководитель алмазодобывающей компании "АЛРОСА". 4.Старший сын Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности и экс-главы ФСБ, является председателем правления "Россельхозбанка", в прошлом году он стал банкиром года и получил орден Почета из рук президента.
    5. Младший сын Патрушева занимает пост председателя совета директоров компании "ЦентрКаспнефтегаз", совместного предприятия "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа".

    6.Сергей Матвиенко более десяти лет назад стал гендиректором компаний "ВТБ-Девелопмент", ушел с поста по собственному желанию, а сейчас является совладельцем восьми компаний.
    7. Петр Фрадков, сын экс-директора Службы внешней разведки и бывшего главы Правительства Михаила Фрадкова, десять лет назад вошел в совет директоров дочерней компании "Аэрофлота" — ОАО "Терминал". Младший сын Фрадкова в 2015 году стал заместителем управляющего делами президента.

    8. Денис Бортников, сын главы ФСБ Александра Бортникова – член правления банка ВТБ.
    9. Про сыновей Юрия Чайки из-за известных публичных расследований известно более широкому кругу, даже появились шутки, что строить бизнес им помогает расположение звезд… на погонах отца.

    10.Сын вице-премьера Дмитрия Козака – глава российского отделения Züblin Immobilien. Сын главы Росгвардии Виктора Золотова в 2017 году занял пост заместителя руководителя департамента спорта и туризма правительства Москвы.
    Оверлок
  14. Оверлок Сегодня, 11:16
    Цитата: Dart2027
    все нынешние проблемы России идут как раз из тех времен, когда у власти был ЦК КПСС.

    а сейчас у власти ЦК ВВП. разница какая? Итог известен
    Оверлок
    1. Василенко Владимир Сегодня, 11:26
      Цитата: Оверлок
      все нынешние проблемы России идут как раз из тех времен, когда у власти был ЦК КПСС.

      какие конкретно и как именно?!
      Василенко Владимир
      1. Оверлок Сегодня, 11:36
        к
        Цитата: Dart2027
        Оверлок
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:39
        какие конкретно и как именно?!


        Ну например преемственность власти...кого на место устаревших членовозов ставить???...ошибка с ГОРБАЧЕВЫМ дорого обошлась РОССИИ.
        Тот же ЛЕХА
  15. q75agent Сегодня, 11:37
    Почитал комментарии , вывод тех кто за "красных " намного больше ....значит , если и будет гражданская , то не долго , кто за "белых " то ...сынки чинуш , олигархов , мара багдасарян дрифтовать будет на мерседесе вместо тачанки wink
    q75agent
  16. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:37
    Пока самопровозглашенная глава императорского дома "княжна" Романова "примеряла шапку Мономаха", а российский школьник с севера представлял в Бундестаге доклад о "невинно погибших" гитлеровцах под Сталинградом, движение "Сорок сороков" выступило с творческим предложением убрать звезды с Кремля и вернуть туда двуглавых орлов "тысячелетней Российской империи".


    Порадовала меня Елена ... hi очень хорошо расставила акценты...шизофрения в нашем обществе явно цветет пышным цветом...почаще так надо за ушко и на солнышко вытаскивать всю эту богему.
    Тот же ЛЕХА
  17. Оверлок Сегодня, 12:10
    Цитата: проходящий
    Все стремление нашей элиты заточено на передачу власти в рамках утвержденной элиты.

    и очень скоро президента РФ будут выбирать они среди себя, а народ-электорат, будет кивать головой и преданно смотреть им в глаза.Вот и настанет монархия, но коллективная. И все это- день сегодняшний. ЦК ВВП работает и все согласные с линией этой партии проголосуют в марте, согласно целеуказанию вождя
    Оверлок
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