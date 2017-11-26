Проект "Монархия". Как элита намерена сохранять ресурсы после 2024 года?

В конце 1999 года Владимир Путин взял на себя обязательства, гарантировавшие чиновникам эпохи Ельцина и семье первого президента безопасность и сохранение "статус-кво", создав тренд в политике под названием "преемственность власти" и под лозунгом "хватит потрясений". Уже мало кто сомневается, что в 2018 году Путин пойдет на новый срок, но все больше возникает вопросов, сделает ли ему кто-либо подобное одолжение в 2024 году?Едва закончился первый срок президентства Путина, как обещания 1999 года считались уже выполненными, и, казалось, преемник Ельцина начал собственную жесткую политику по отношению к олигархам 90-х. Впрочем, на одной крупной показательной посадке дело и кончилось.Сейчас правящая элита понимает, что остается только шесть лет на подготовку к транзиту власти (при условии, что 2018 год пройдет согласно плану), трансформировать режим нужно начинать уже сейчас, не дожидаясь конца 2024 года. Возможно, Путин займет почетное место в новом Госсовете, слухи о создании которого курсируют уже более полугода, подготовив себе преемника.Но что же будет с элитой, а точнее, с ресурсами, которые эта элита хочет сохранить? Считается, что и по сей день Путин держит "слово офицера", данное Семье, многие олигархи и бывшие видные чиновники 90-х остаются неприкасаемыми. А ведь в "нулевые" взошли уже и новые всходы элитариев.Надежно, по сведениям финансовых СМИ, устроены многие сыновья нынешних чиновников. Так, сын вице-премьера Дмитрия Рогозина получил топовую должность в авиационной сфере – Рогозин-младший утвержден генеральным директором ОАО "Ил". До этого он работал в департаменте имущественных отношений Минобороны РФ. Дети Сергея Кириенко тоже хорошо устроены: старший сын – вице-президент "Ростелекома", дочь возглавляет один из проектов в Агентстве стратегических инициатив.Сын бывшего главы Администрации президента России Сергея Иванова – руководитель алмазодобывающей компании "АЛРОСА". Старший сын Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности и экс-главы ФСБ, является председателем правления "Россельхозбанка", в прошлом году он стал банкиром года и получил орден Почета из рук президента. Младший сын Патрушева занимает пост председателя совета директоров компании "ЦентрКаспнефтегаз", совместного предприятия "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа".Сергей Матвиенко более десяти лет назад стал гендиректором компаний "ВТБ-Девелопмент", ушел с поста по собственному желанию, а сейчас является совладельцем восьми компаний. Петр Фрадков, сын экс-директора Службы внешней разведки и бывшего главы Правительства Михаила Фрадкова, десять лет назад вошел в совет директоров дочерней компании "Аэрофлота" — ОАО "Терминал". Младший сын Фрадкова в 2015 году стал заместителем управляющего делами президента.Денис Бортников, сын главы ФСБ Александра Бортникова – член правления банка ВТБ. Про сыновей Юрия Чайки из-за известных публичных расследований известно более широкому кругу, даже появились шутки, что строить бизнес им помогает расположение звезд… на погонах отца.Сын вице-премьера Дмитрия Козака – глава российского отделения Züblin Immobilien. Сын главы Росгвардии Виктора Золотова в 2017 году занял пост заместителя руководителя департамента спорта и туризма правительства Москвы.Дочь Сергея Шойгу работала психологом в Центре экстренной психологической помощи МСЧ РФ в 1999 году, через два года стала заместителем директора, а потом и директором центра в 2002 году. Впрочем, ее многие знают как действительно профессионала своего дела, которая целиком и полностью отдана работе. И, пожалуй, это исключение, лишь подтверждающее общее правило.Список успешных детей высокопоставленных чиновников представлен далеко не весь, более того, он постоянно пополняется. С одной стороны, можно слепо верить, что получившие прекрасное образование в западных бизнес-школах или лучших вузах страны представители "золотой молодежи" с "хорошими генами" посвящают все время работе и потому показывают такие феноменальные успехи, делая завидно быструю и успешную карьеру. А можно подумать, что титул чиновника в России как будто передают по наследству?"Транзит власти является ключевым вопросом реальной непубличной российской политики. И элиты находятся в достаточно сложной ситуации, – говорит в беседе с Накануне.RU политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. – Потому что им сейчас приходится пересматривать "стратегию выхода"".Что это за стратегия выхода? Данная концепция элит заключалась в том, что чиновники пытались инкорпорировать своих детей в западное общество, отправляли их за границу на учебу: дети должны были учиться, затем делать бизнес и пускать корни, обзаводясь полезными связями в элитах. Золотая молодежь должна была стать "запасным аэродромом" для своих мам и пап – их задача обеспечить безопасную пенсию на Западе, объясняет политолог. Но сейчас такое окно возможностей для чиновников закрылось, и это только "дошло" до представителей правящего класса. Искать место для тихой старости нужно здесь, в России, также важно теперь сохранить имущество и протолкнуть детей во власть, чтобы обеспечить себе безопасность.Не для того ли в России усиленно пропагандируется монархическая модель с сильным правителем и устоявшимися аристократическими династиями, чтобы оправдать в глазах народа такую преемственность высокого положения отдельных властных групп? Элитарии, насаждающие народу культ Николая II, сами не прочь просыпаться в золотом дворце, отгороженном от челяди высоким забором. Да, скажут нам, передача власти "по наследству" в развитых западных демократиях практикуется с незапамятных времен, ведь, несмотря на то, что США "самая свободная страна в мире", вот уже столетие у власти находятся несколько семей со звучными фамилиями, президенты и высшие чиновники – всегда выходцы из определенной семьи "американских аристократов" и полностью зависят от этого окружения.Но возможно ли такое в России? Во времена сталинской эпохи подобное "протежирование" для собственных детей считалось позором и, кстати, не приветствуется в обществе именно с той поры. А номенклатурщики времен перестройки с удовольствием пользовались привилегиями и "пристраивали" деток, где только могли, и в 90-е эта практика закрепилась окончательно. Изъяном системы является то, что каждый новый дворник может смести предшественников с насиженных мест. Начнется ли в России эпоха "преемственности" власти после 2024 года, на что так надеются нынешние элиты?"В рамках новой концепции рассматривается инкорпорирование поколения принцев в российскую правящую элиту, – говорит политолог Павел Салин. – Раньше такой вариант не рассматривался – не было необходимости. Но пока Владимир Путин не озвучил, как будет проходить транзит власти. Видно, что он тяготится этой инертностью элит и делает ставку на тех, кого принято называть молодыми технократами – они не принадлежат к элитным группам и не являются детьми нынешних представителей правящего класса. А передача власти по наследству в широком смысле – в порядке вещей для западной демократии. Там существуют институты сохранения элиты, закрытые клубы, дорогое высшее образование и все прочее. Но дело в том, что западные режимы не персонифицированы, и это мы видим на примере США, когда элита достаточно успешно ассимилирует любого президента. А в России политический режим носит гораздо более персонифицированный характер, и все зависит именно от личности, которая встанет у власти. Если бы у нас все было, как на Западе, российские элиты были бы рады, но наша система при транзите власти подвергается сильной турбулентности".Монархизм – именно та идеология, которую подкрепляют сегодня не только с помощью образования, но и пропагандируют в кино, в церкви, с экранов ТВ. Конечно, "матильды" и "белые офицеры-герои" выгодны элите, получившей государственные корпорации в частные руки, для них и правда монархия – идеальный вариант. Ведь это и жесткая вертикаль власти, и семейная преемственность, и классовое разделение. Именно уважение к монархической идее не позволит "быдлу" задавать вопросы и удивляться устоявшемуся положению дел. С помощью определенных идеологем создаются основы – закрепление имущественного расслоения, смирение перед власть имущими, вера в царя – неважно, официально так именуемого или просто "сильного и властного" правителя. Как говорит в беседе с Накануне.RU публицист и историк Александр Колпакиди, для всего этого не нужна "официальная" монархия. Достаточно "как бы монархии"."Сейчас у нас имущественное расслоение, как в 1905 году, дети чиновников, олигархов хорошо пристроены в советах директоров госкорпораций, обеспечены и так далее. Ничего нового – все это уже было, тогда, кстати, тоже пугали концом света, с кафедр говорили, что лозунг "свобода, равенство и братство" порочен, и никакая свобода вам не нужна, это все от лукавого. Но такого черносотенного беспредела даже 100 лет назад Россия не видела. Мы скатились не на 100 лет назад, а на 110. И чем дальше – тем больше сторонников находят монархисты среди людей совершенно безграмотных".И действительно, что касается расслоения в обществе, как показало исследование Филиппа Новокмета и Томаса Пикетти из Парижской школы экономики и Габриэля Зукмана из Калифорнийского UC Berkley, неравенство в России вышло на уровень 1905 года. Ученые оценивали этот показатель как отношение активов богатейших 10% домохозяйств к производным ВВП ("национальному доходу"). При этом, офшорные активы с середины 2000-х стабилизировались на уровне около 75% ВВП.Омрачает идиллическую картину будущего, копирующую прошлое, существование и "реальных наследников" императорского дома, которые, как акулы, учуявшие капельку крови, уже давно кружат под нашей лодкой, и, чтобы перед выборным годом их не забыли, дают пресс-конференции в Москве. Там-то они и напоминают: только они имеют право на российский престол и, если что, "готовы". Церковь давно говорит о возвращении монархии в России, представители РПЦ на самом высоком уровне не раз признавали, что именно монархический строй является для них идеалом. Ну, что ж, если есть трон, значит, есть и соискатели. Глава "императорского дома", "великая княгиня" Мария Владимировна Романова не исключила реставрации монархии в России и заявила, что ее семья готова "исполнять долг". Правда, для возрождения монархии "еще рано", признала она, но члены "императорского дома" все равно могут принять тяжкое бремя в виде России.Реанимация "наследников" – это часть общего плана, рассказал в беседе с Накануне.RU доктор исторических наук Александр Пыжиков, – плана по возрождению идеологии "православие, самодержавие, народность". А "потомки дома Романовых" – это абсолютно коммерческий проект. Кто же такие эти "потомки"?Отец Марии Владимировны в годы Великой Отечественной войны командовал Корпусом Императорской армии и флота, которому подчинялись монархисты дивизий СС "Шарлемань" и "Валлония", а также датского корпуса СС. Муж родной тетки "новоявленной императрицы" Фердинанд служил в Люфтваффе в чине обер-лейтенанта. Кирилл Владимирович – дедушка нынешних "наследников" – с женой в 1920-х гг. спонсировали немецких националистов. Как видим, нет ничего удивительного в том, что ныне навязываемые обществу монархические "тренды" порой омрачаются рассказами российских школьников про "невинно погибших" гитлеровцев под Сталинградом. Изъяны промонархического (как антисоветского в первую очередь) воспитания – они почему-то именно таковы, молодежь вдруг начинает немножко сочувствовать фашистам-захватчикам."Тот экономический строй, который был во времена монархии, под воздействием внутренних и внешних факторов и привел страну к революциям и Гражданской войне. Вряд ли "Княгиня Романова" хочет восстановить в России социальную справедливость, – говорит Накануне.RU заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. – Вряд ли российский народ захочет видеть во главе страны фигуру, чей отец был пособником нацистов и призывал русскую эмиграцию присоединиться к армии Третьего рейха, чтобы уничтожить Советский Союз и впоследствии восстановить монархию".Кстати, если уж совсем серьезно подойти к делу, то задолго до эмиграции в Российской империи Кирилла Псевдопервого Николай Александрович лишил всех прав на наследование престола. То есть, помимо того, что это потомки откровенных фашистов (как иначе назвать людей, служивших у Гитлера?), они еще и не имеют никакого права называться законными наследниками. Тогда чем, если не мошенничеством, является то, что с 1990-х гг. "княгиня" раздавала губернаторам и другим высшим чиновникам ордена, которые может вручать лишь российский император (которого нет)? И как это характеризует тех самых чиновников, которые ордена принимали, а теперь ругаются на мальчика, который тоже хочет иметь почет и получать награды от детей и внуков фашистов?Пока самопровозглашенная глава императорского дома "княжна" Романова "примеряла шапку Мономаха", а российский школьник с севера представлял в Бундестаге доклад о "невинно погибших" гитлеровцах под Сталинградом, движение "Сорок сороков" выступило с творческим предложением убрать звезды с Кремля и вернуть туда двуглавых орлов "тысячелетней Российской империи". И эта инициатива была уже "вишенкой" на монархическом торте, в стране вовсю идет борьба с советскими названиями и памятниками, то там, то тут озвучиваются инициативы по переименованиям – таким выдался ноябрь в столетие Великой Октябрьской социалистической революции не в соседней Украине, а в борющейся с фашизмом и терроризмом России.Кстати, особое внимание в кропотливой работе по десоветизации российские власти уделяют Крыму. На днях "побеление" полуострова продолжило открытие памятника Александру III в Ялте, в Ливадийском дворце. Именно из Крыма выплыла прокурор Наталья Поклонская, "засветившаяся" с иконой Николая во время шествия Бессмертного полка. Она стала инициатором развязавшейся борьбы против режиссера Учителя, снявшего третьесортную мелодраму "Матильда", где исторический персонаж Николай II предстает перед зрителем отнюдь не святым. И именно в Ливадии Николай II, "отошедший от дел", росчерком карандаша надеялся отдохнуть от мирских забот – он просил главу Временного правительства оставить им с семьей только лишь этот дворец в Крыму.Публицист Максим Шевченко, например, считает, что насаждаемые обществу слова о том, что Романовы принесли за народ какую-то жертву, приведут к тому, что царской семье... подарят Ливадию. И таким образом новые вельможи (вышедшие, кстати, из советских рабоче-крестьянских семей) "откупятся" от этих романовских "наследников"?Вообще, возвращение монархии в России – вопрос очень щекотливый. Быть императором, во-первых, опасно. Николай II – всего лишь "финальный аккорд" в пляске смерти, ведь цареубийство – дитя этого режима. Кстати, убивали Романовы даже детей, претендовавших на престол против их воли (вспомните сына Марины Мнишек). А вся история с "покаянием за государя нашего" – всего лишь доказательство поговорки древних – "что положено Юпитеру, не позволено быку". Самим убивать себе подобных – святых, не святых, детей или женщин – это в порядке вещей, престолонаследие в России часто зависело от удара табакерки в висок, а вот если народ покусился на царя, то должен каяться.Именно так год назад, перед наступлением "примирительного" 2017 года (так его, по крайней мере, анонсировали власти), высказался представитель аристократического рода Столыпиных-Случевских в эмиграции, директор Столыпинского центра регионального развития в газете "Огонек". Седовласый барин признал, что истинными носителями России, которую мы потеряли, остаются они – аристократы в эмиграции, а не то "быдло", которое сегодня держит власть в своих руках и использует их приемы, проверенные столетиями, да еще и бравирует скипетрами. Уж тем более подлинными носителями Руси не могут быть эти грязные дети крестьян и пролетариев, возомнившие себя офицерами, генералами и юнкерами. Грязь есть грязь, а он – князь есть князь. Нам бы тогда догадаться, какого рода будет "примирение", но наивные люди до последнего продолжали верить, что столетие революции не промелькнет мимо великой и могучей страны, как фанерка.Так что сегодняшние лорды, претендующие на эполеты и ассамблеи, меркнут перед эмигрантами – "носителями истинной русскости" – и превращаются в лакеев. Да и возрождение монархии сопряжено с реальной опасностью для жизни – "наследников" может найтись немало. С другой стороны, упускать такую выгодную идеологию не хочется."Я уверен, что никакой монархии в нашей стране не будет. Есть вариант, что просто может появиться новая партия поддержки власти – монархическая. Когда нет развития, появляется мракобесие, это логично. Растет среди определенной части населения вера в необходимость царя, тем более, что целая машина пропаганды работает на создание этого культа. И сейчас 20-25% населения вполне готовы проголосовать за любых монархических кандидатов. Почему бы не воспользоваться этим? Недавно было объявлено о создании некоего общества "Двуглавый Орел", возглавил его неунывающий Малофеев, уверен, туда подгребут и Поклонскую. Фактически готовая право-консервативная партия. На политическом поле она будет выступать якобы против центристской "Единой России". Эта сила будет контролироваться русскими "православными олигархами", – предполагает в беседе с Накануне.RU историк, публицист Александр Колпакиди.Но это "для отвода глаз". А реальное "поколение принцев" уже подросло и обозначилось на политическом небосклоне, до сих пор непонятно лишь то, хочет ли сам Владимир Путин оставить после себя не преемника, а наследника, как будет обеспечен транзит власти после 2024 года, будет ли это уже упоминавшийся пост в Госсовете или другая должность, знаменующая роль национального лидера? И будет ли этот преемник-наследник хранить "слово офицера" так же, как это делает Путин по отношению к ельцинской семье?"Зачем нам нужно напрямую вводить монархию? В цивилизованном мире это называется демократия с сохранением имущественного расслоения, – соглашается политолог Александр Жилин в беседе с Накануне.RU. – Мы ведь вернулись не в капитализм 30 лет назад, мы вернулись в феодализм. Феодализм требует жесткой вертикали, ограничения прав. А новый президент должен будет обслуживать не народ, а тех, кто его нанимает".И вот незадача – имущество наших элитариев по большей части выведено за рубеж и благополучно там хранится. Пока благополучно. Остается лишь выяснить, как будет дальше вести себя Запад по отношению к РФ. Вскоре Дональд Трамп получит так называемый "Доклад об олигархах и полугосударственных организациях Российской Федерации", который расскажет о наличии коррупционных счетов и средств российских чиновников, олигархов в западных банках. И не исключено, что в ходе очередного обострения отношений эти активы начнут конфисковывать. Как знать, может, задержание Сулеймана Керимова во Франции – "первая ласточка" этих процессов?Российская элита, хоть и мечтает о своем славном "честь имею" будущем, но она сложилась в 90-е как компрадорская и до сих пор такой остается. И встроиться в западный мир не получилось, и объявленная национализация элит оказалась провалена, и к китайцам дорога закрыта – там династии не очень жалуют и свое коммунистическое прошлое чтят, памятуя о предательстве Советского Союза горбачевско-ельцинскими номенклатурщиками. Впрочем, что там элиты – развилка, на которой оказался Кремль, может сулить большие потрясения стране и народу, кажется, "короли" и "принцы" этого уже не замечают, заигравшись в проект "Монархия"?"Заявления о реставрации монархии являются следствием отсутствия государственной идеологии после развала СССР, – говорит в беседе с Накануне.RU эксперт Никита Данюк. – Современная Россия, отказавшись от советской модели построения общества и социалистических идеалов, пытается найти свой идеологический фундамент, на основе которого можно строить свой собственный проект. Только проект, построенный на антисоветизме, очернении великого советского прошлого, возвеличивании царской России и ее атрибутов в виде монарших особ и представителей белого движения, приведет страну к еще большему расколу".