21:55 24 ноября

Шесть ТУ-22М3 нанесли удар по объектам ИГ* под Дэйр-эз-Зором

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома в России, нанесли удар по объектам террористической группировки "Исламское государство"* на западном берегу реки Евфрат, сообщает Минобороны РФ.

Шесть ТУ-22М3 нанесли удар по объектам ИГ* под Дэйр-эз-Зором


Двадцать четвертого ноября 2017 года шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома на территории России, нанесли авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ* на западном берегу реки Евфрат в районе населенного пункта Аббас провинция Дэйр-эз-Зор
- говорится в сообщении.


Сопровождение и прикрытие бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии осуществлялось истребителями Су-30СМ, базирующимися на авиабазе Хмеймим.

В результате удара были поражены опорные пункты террористов, и скопления боевиков. Объективный контроль результатов авиационного удара осуществлялся с помощью бесплотных летательных аппаратов
— добавили в Минобороны.

В ведомстве также отметили, что все российские самолеты после выполнения боевого задания вернулись на аэродромы базирования.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 33

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  1. bouncyhunter Сегодня, 19:17
    Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома в России, нанесли удар по объектам террористической группировки "Исламское государство"* на западном берегу реки Евфрат

    Пожелали бармалеям удачных выходных . lol good
    bouncyhunter
    1. Тралл Сегодня, 19:18
      И косяки гурий smile
      Тралл
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:25
        hi
        Цитата: Тралл
        И косяки гурий smile

        Вот таких wassat
        bouncyhunter
        1. Идущий Сегодня, 20:14
          Что и у них началось? belay
          Идущий
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:18
            Цитата: Идущий
            Что и у них началось? belay

            Не забывай кто бармалеев "крышует" . wink lol
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 20:21
              Всю Европу превратили в скворечник , так еще исламских фанатиков , могут быть даже положительные последствия. laughing
              Идущий
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:27
                Главное чтобы это подальше от нас . У меня лично на дровосеков аллергия . stop
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 20:28
                  Так пусть шариат и решает , а мы посмотрим.
                  Идущий
      2. сибиралт Сегодня, 19:58
        Кто-то подсчитал, что на одного террориста в Сирии пришлось по 10 авиаударов ВКС считая тех, кого убили "вручную". winked
        сибиралт
        1. Идущий Сегодня, 20:16
          Приведите расчеты или не распространяйте , как бы мягче сказать - панику , только не арифметику.
          Идущий
        2. Piramidon Сегодня, 20:23
          Цитата: сибиралт
          Кто-то подсчитал, что на одного террориста в Сирии пришлось по 10 авиаударов ВКС считая тех, кого убили "вручную". winked

          В "столбик" считали или на калькуляторе? Математики, блин, нашлись.
          Piramidon
    2. pvv113 Сегодня, 19:20
      Привет, Паша! Выходные начинаются в пятницу! Кому-то она - черная laughing
      pvv113
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:23
        Привет , Володя ! hi
        Цитата: pvv113
        Выходные начинаются в пятницу! Кому-то она - черная

        У бармалеев - точно . А по поводу сумасшествия в матрасных супермаркетах я вообще молчу - просто ржу ! laughing
        bouncyhunter
        1. pvv113 Сегодня, 19:25
          А по поводу сумасшествия в матрасных супермаркетах я вообще молчу - просто ржу !

          Мою семью эта болезнь минула
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:26
            Мою тоже , но не всем так повезло как нам . wink
            bouncyhunter
    3. dvina71 Сегодня, 19:24
      Цитата: bouncyhunter
      Пожелали бармалеям удачных выходных .

      Не..неправильнй тост.. Пожелаем частичкам бармалеев собраться в выходные..!
      dvina71
      1. destination Сегодня, 19:27
        Да успокойтесь,наконец.Хватит микроскопами гвозди забивать уже.Всё-война закончилась,остыньте,воины.
        destination
        1. 79807420129 Сегодня, 20:21
          Цитата: destination
          Хватит микроскопами гвозди забивать уже.Всё-война закончилась,остыньте,воины.

          Кто тебе сказал,что война закончилась? no Война наоборот разгорается,вот если бы по WADA бомберы отбомбились,было бы вообще шикарно. good
          Цитата: destination
          За ВМФ не забудьте!!!

          Ясен перец drinks drinks drinks
          79807420129
          1. destination Сегодня, 20:28
            Спаси Бог,Добрая Душа!!!
            destination
        2. Piramidon Сегодня, 20:25
          Цитата: destination
          Да успокойтесь,наконец.Хватит микроскопами гвозди забивать уже.Всё-война закончилась,остыньте,воины.

          Кац (destination) уже сдался?
          Piramidon
      2. bouncyhunter Сегодня, 19:29
        Виноват , исправлюсь . feel
        Итак , тост :
        Так выпьем же за ВКС РФ , которые без ядерных реакций делят бармалеев на молекулы и атомы ! drinks drinks drinks Всех с пятницей ! hi
        bouncyhunter
        1. destination Сегодня, 19:42
          И тебя туда же! drinks За ВМФ не забудьте!!!
          destination
        2. pvv113 Сегодня, 19:44
          Цитата: bouncyhunter
          без ядерных реакций делят бармалеев на молекулы и атомы

          Процесс расщепления называется однако lol
          pvv113
    4. pjastolov Сегодня, 19:31
      Цитата: bouncyhunter
      Пожелали бармалеям удачных выходных .

      обидно - оппозицию не захватили, ну неужели наши профессионалы не могут хоть один раз промахнутся, ну хоть для статистической погрешности feel
      pjastolov
      1. Офицер запаса Сегодня, 19:44
        Стесняюсь спросить, по поводу "хоть раз промахнуться". А филиалов WADA там нигде нет?
        Офицер запаса
        1. pjastolov Сегодня, 20:06
          Цитата: Офицер запаса
          А филиалов WADA там нигде нет?

          этих нехороших к сожалению нет, но есть совсем рядом - ИзраИль belay
          pjastolov
      2. bouncyhunter Сегодня, 19:47
        Цитата: pjastolov
        ну неужели наши профессионалы не могут хоть один раз промахнутся, ну хоть для статистической погрешности

        Могут , но не хотят портить репутацию . wink
        bouncyhunter
        1. pjastolov Сегодня, 20:13
          Цитата: bouncyhunter
          Могут , но не хотят портить репутацию .

          ну тогда хотя бы один раз
          Едут в купе мужчина и женщина. Разговорились. Мужчина говорит:
          - Уменя такое предчувствие, что в данный момент моя жена мне изменяет!
          Женщина говорит:
          - И у меня такое же чувство, что и мой муж мне не верен.
          - А давайте им отомстим!
          Отомстили, мужчина отвернулся к стенке и спит. Женщина посмомтрела на него, растолкала и говорит:
          - Я бы на вашем месте, мстила, мстила и мстила!
          - А я не злопамятный!
          pjastolov
  2. Egorovich Сегодня, 19:29
    Последний дух из басмачей вышибают. Молодцы!!!
    Egorovich
  3. alexmach Сегодня, 19:31
    Что-то зачастили они. В чем смысл то гонять их на такую дальность. Там столько площадных целей? Не проще ли с Хеймим отбомбить?
    alexmach
    1. Идущий Сегодня, 20:18
      Заканчивается миссия , а ещё много старого оружия не утилизировано.
      Идущий
  4. Чинганчгук Сегодня, 20:03
    Индейцы и афроамериканцы американского континента , тоже ждут освобождения от кровавых англосаксов и их выкормышей ...Этих красивых самолетов ,многие народы в мире ждут над своей территорией..И с надеждой смотрят в небо!
    Чинганчгук
  5. Влад5307 Сегодня, 20:06
    Цитата: alexmach
    Что-то зачастили они. В чем смысл то гонять их на такую дальность. Там столько площадных целей? Не проще ли с Хеймим отбомбить?

    Это ведь смотря чем бомбить, но вот мне интересно - наши опять предупредили "партнеров" где будут бомбить, чтобы те успели "своих сукиных детей" предупредить в свою очередь? Если да, то какой смысл в этих ударах , или типа "спите спокойно граждане Багдада- все хорошо". hi
    Влад5307
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