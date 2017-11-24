Шесть ТУ-22М3 нанесли удар по объектам ИГ* под Дэйр-эз-Зором

Двадцать четвертого ноября 2017 года шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома на территории России, нанесли авиационный удар по объектам террористической группировки ИГИЛ* на западном берегу реки Евфрат в районе населенного пункта Аббас провинция Дэйр-эз-Зор

В результате удара были поражены опорные пункты террористов, и скопления боевиков. Объективный контроль результатов авиационного удара осуществлялся с помощью бесплотных летательных аппаратов

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома в России, нанесли удар по объектам террористической группировки "Исламское государство"* на западном берегу реки Евфрат, сообщает Минобороны РФ.- говорится в сообщении.Сопровождение и прикрытие бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии осуществлялось истребителями Су-30СМ, базирующимися на авиабазе Хмеймим.— добавили в Минобороны.В ведомстве также отметили, что все российские самолеты после выполнения боевого задания вернулись на аэродромы базирования.ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России