Внимание! В воздухе "Премьер"

В условиях современной высокотехнологичной войны, характеризующейся масштабным использованием различных средств воздушно-космического нападения, в особенности таких, как «самолеты-невидимки» и крылатые ракеты, одной из приоритетных задач становится своевременное их обнаружение и уничтожение. В этой связи возрастают роль и значение систем управления и обмена данными, позволяющих оперативно извещать свои командные пункты о противнике и эффективно наводить на него ударные средства.В результате сегодня боевое применение авиации и проведение операций на сухопутных и морских театрах военных действий (ТВД) уже совершенно немыслимо без использования специальных авиационных комплексов – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). Благодаря этим высокотехнологичным системам органы военного управления и командование всех звеньев получают возможность эффективного осуществления непрерывного слежения за воздушной, а в последнее время также и за наземной и надводной обстановкой и надежного управления подчиненными войсками, силами и средствами в реальном масштабе времени (или близком к нему), что является залогом успешного проведения планирования применения войск, сил и средств и непосредственного управления ими в ходе операций различного масштаба.Решать эти непростые задачи призван новейший российский самолет радиолокационного дозора и наведения А-100, первый полет которого состоялся на днях и, судя по всему, приурочен к запланированным совещаниям президента Владимира Путина по вопросам госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы.В области создания самолетов радиолокационного дозора и наведения (РЛДН), или, как их называют на западный манер, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, Россия на первом этапе оказалась в роли догоняющего. Первыми самолет дальнего радиолокационного обнаружения в том классическом виде, в каком мы его сегодня понимаем (с установленной на фюзеляже антенной РЛС и т.п.), создали британцы.В начале 1940-х годов специалисты Научно-исследовательского центра средств дальней связи (TelecommСамолет ДРЛОиУ А-50ЭИ заходит на посадку. Фото Майкла Сэндераunications Research Establishment – TRE) выполнили ряд экспериментов и опытов, по результатам которых в августе 1941 года в самолет радиолокационного обнаружения воздушных целей и наведения перехватчиков был переоборудован бомбардировщик «Веллингтон» Ic (серийный номер R1629). В состав первого в мире прототипа специализированного радиотехнического комплекса ДРЛО вошли:– установленная на фюзеляже самолета в районе главного лонжерона крыла 1,5-метровой длины вращающаяся антенна «волновой канал», которая за рубежом носит название «антенна Яги-Уда» или часто просто «антенна Яги» и представляет собой антенну, конструктивно включающую расположенные вдоль линии излучения параллельно друг другу активный и несколько пассивных вибраторов (в данном случае антенна имела 10 элементов);– бортовой приемник ASV Mk. II, использовавшийся на патрульных самолетах Берегового командования британских ВВС;– специальный мощный передатчик;– индикатор кругового обзора с диагональю 9 дюймов (22,86 см).Прототип самолета ДРЛО впервые был испытан в апреле 1942 года в районе полуострова Лизард, что в Южном Корнуолле, и затем успешно проходил испытания в 1942–1943 годах. В том числе он использовался британскими военными для изучения возможности его применения в качестве средства раннего обнаружения и сопровождения немецких торпедных катеров, доставлявших много неприятностей союзникам, на которые предполагалось наводить свои катера, сторожевые корабли или самолеты. Такие испытания проводились на авиабазе Бёрчем-Ньютон, расположенной недалеко от побережья в графстве Норфолк. Однако в итоге британцы, получившие в свое распоряжение более эффективные РЛС сантиметрового диапазона, решили отказаться от применения установленной на машине устаревшей РЛС метрового диапазона. В апреле 1943 года радиотехнический комплекс был демонтирован с самолета, который, в свою очередь, в октябре того же года в результате аварии был списан как не подлежащий восстановлению.Американцы же подняли в воздух первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения – палубный TBM-3W c радиолокационной станцией AN/APS-20 в подфюзеляжном обтекателе – 5 августа 1944 года. «Эвенджер» оказался на тот момент единственным самолетом корабельного базирования, на котором можно было установить огромный, размерами 8х3 фута (2,44 х 0,91 м) обтекатель антенны РЛС и оборудование комплекса, полная масса которого достигала 2300 фунтов (около 1043 кг). Правда, с самолета пришлось снять и башню стрелка, и бронирование, и все вооружение, а сама опытная машина за характерный внешний вид получила прозвище «Гуппи», которое затем перешло и к новому палубному самолету ДРЛО.Основным элементом установленного на самолете ДРЛО радиотехнического комплекса была новая мощная РЛС типа AN/APS-20: рабочий диапазон – 10 см, максимальная мощность излучения – 1 МВт, длительность импульса – 2 секунды. Антенна РЛС располагалась в передней части бомбоотсека самолета между основными опорами шасси и закрывалась стеклопластиковым обтекателем, который имел створки, позволявшие проводить техобслуживание и ремонт антенны. Причем конструкция РЛС оказалась настолько удачной, а ее характеристики – столь впечатляющими, что она находилась в эксплуатации в вооруженных силах ряда стран мира вплоть до 1960-х годов. Особо следует отметить высокую помехоустойчивость примененного на новом самолете ДРЛО радиотехнического комплекса, в особенности – системы передачи радиолокационных данных на корабль, а также применение эффективной системы стабилизации бортового индикатора отображения радиолокационной обстановки и ориентации отображаемой на нем картинки на истинный Север, которая в целом почти такой же осталась и на поступившем на флот несколько десятилетий спустя самолете ДРЛОиУ Е-2 «Хокай».«БАРЬЕРНЫЕ СИЛЫ» И НОВЫЙ «ЧАСОВОЙ»Уступив своим британским союзникам пальму первенства в создании самолета дальнего радиолокационного обнаружения, после войны Пентагон разошелся, что называется, от души: сначала в войска пошли самолеты ДРЛО типа PW-1W (переоборудовались из бомбардировщиков), а потом – уже изначально «заточенные» под решение задач дальнего радиолокационного обнаружения и управления WV-2 (затем переименованы в RC-121C, а с 1962 года – в EC-121). Данные машины стали основой известных в свое время «Барьерных сил» – комплексной системы дальнего обнаружения советских бомбардировщиков и ударных корабельных групп в зоне Атлантического и Тихого океанов. EC-121 также активно воевали во Вьетнаме. По данным американских военных историков, за годы вьетнамской войны данные самолеты, вплоть до 1973 года совершавшие боевые вылеты с авиабаз на Тайване, в Южном Вьетнаме и Таиланде, выдали данные по 3297 целям, обеспечили управление 210 тыс. летательными аппаратами и приняли участие в поисково-спасательных операциях, в результате которых удалось спасти более 80 сбитых американских летчиков. При этом, как указывается в американских источниках со ссылкой на ветеранов ВВС США, 10 июля 1965 года в результате наведения двух самолетов F-4 «Фантом», выполненного экипажем одного из EC-121, были сбиты два самолета МиГ-17, что стало первой в ходе этой войны воздушной победой «по наведению с помощью РЛС».Британские летчики также уже в 1950-е годы получили достаточно современные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, а 26 января 1973 года в серийное производство был запущен легендарный американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3 «Сентри» (Sentry, в переводе с английского – «Часовой»). Причем его классификационное обозначение – AWACS (Airborne Warning And Control System) – стало нарицательным: словом АВАКС сегодня именуют все самолеты такого назначения. Данные самолеты поступили на вооружение военно-воздушных сил ряда стран мира и Объединенных ВС НАТО (см. врезку).Советский Союз откровенно отставал от своих противников. Дело дошло до того, что по сегодняшний день бытует мнение, будто бы и сама идея использования радиолокации для обнаружения воздушных целей впервые пришла в голову западным специалистам. Отнюдь! Советские военные инженеры выдвинули ее еще в 1931 году, а в январе 1934 года успешно провели первые опыты. «Инновационная» же идея британского физика сэра Роберта Александра Уотсона-Уатта зафиксирована в виде письма в Министерство авиации только 12 февраля 1935 года. Но надо отдать должное нашим союзникам, а затем – противникам. Благодаря отсутствию бюрократической волокиты первые РЛС противовоздушной обороны были построены именно в Великобритании, позволив Туманному Альбиону во всеоружии встретить армады бомбардировщиков люфтваффе и в конечном счете победить в битве за Британию.Однако вскоре и в Советском Союзе работам по созданию авиационного комплекса дальнего радиолокационного обнаружения был присвоен наивысший приоритет. Особенно высокую важность такой комплекс представлял для советского военного командования с точки зрения обеспечения надежной противовоздушной обороны на северном, северо-западном и в некоторой степени на дальневосточном направлении. Там созданное с помощью сети наземных станций РЛС ПВО радиолокационное поле ввиду физических недостатков наземных РЛС (неспособность обнаруживать, сопровождать и классифицировать воздушные цели, летящие на малых и предельно малых высотах, на требуемой дальности, поэтому фактически дальность обнаружения таких целей составляла только 10–30 км, а в районах со сложным рельефом местности – и того меньше) и по причине географических особенностей данных регионов (сложный рельеф местности, удаленность от коммуникаций и т.п., что требовало огромных затрат на сооружение радиолокационных постов и надлежащее обеспечение их последующего функционирования) не позволяло обеспечить надежную защиту от массированных атак противника с использованием современных средств воздушного нападения различного типа, и в первую очередь стратегических бомбардировщиков – главной ударной силы военно-воздушных сил США и их союзников.В итоге 23 января 1962 года в воздух поднялся первый советский самолет дальнего радиолокационного обнаружения – знаменитый Ту-126 с радиотехническим комплексом «Лиана». Всего было построено 8 серийных машин, которые позволили прикрыть радиолокационным полем самое опасное в то время северное направление, а также обеспечили возможность дальнего обнаружения американских авианосных групп (к примеру, цель типа «крейсер» самолеты «ловили» с высоты 2–5 км на дальности до 400 км). В то же время в ходе эксплуатации самолетов Ту-126 выявились отдельные, зачастую весьма существенные недостатки первого отечественного авиационного комплекса ДРЛО. Например, возможности по наведению истребителей-перехватчиков оказались, вопреки ожиданиям, серьезно ограниченными, что не позволяет говорить о Ту-126 как полноценном самолете ДРЛОиУ – по большому счету он оставался «чистым» самолетом ДРЛО. Серьезные ограничения на эксплуатацию машины накладывал и весьма низкий уровень комфорта для летчиков и операторов. Были выявлены и другие недостатки. Зато была продемонстрирована высокая надежность и безопасность производства полетов, что позволило избежать катастроф.В результате было принято решение о создании авиационного комплекса дальнего радиолокационного обнаружения нового поколения. Им стал самолет А-50, созданный на базе планера военно-транспортного Ил-76 и оснащенный радиотехническим комплексом «Шмель». В первый полет опытная машина под управлением летчика-испытателя Владимира Демьяновского отправилась 19 декабря 1978 года.Радиотехнический комплекс «Шмель» позволял обнаруживать воздушные цели различного класса и типа, в том числе скоростные и низколетящие, над любыми видами земной поверхности. Кроме того, он имел возможность с высокой эффективностью обнаруживать и надводные цели различного класса и типа на дальности радиогоризонта (около 400 км). Комплекс был способен определять государственную принадлежность и координаты обнаруженных объектов, а также передавать собранную информацию (данные) об обнаруженных целях на командные пункты и автоматизированные системы управления всех видов и родов войск Вооруженных сил. С борта самолета ДРЛОиУ типа А-50, что наиболее важно в условиях современной войны на различных театрах военных действий, стало возможным осуществлять наведение на обнаруженные воздушные цели своей истребительной авиации, а также выводить самолеты (вертолеты) фронтовой (армейской) и морской авиации на обнаруженные наземные и надводные цели.Самолеты ДРЛОиУ типа А-50 позволили командованию Вооруженных сил обеспечить полное накрытие радиолокационным полем границ страны с возможностью его оперативного наращивания на угрожаемых направлениях. Кроме того, эти авиационные комплексы позволили отодвинуть рубеж обнаружения самолетов (в первую очередь стратегических бомбардировщиков) и надводных кораблей (в первую очередь авианосцев) вероятного противника на многие сотни километров от границ Союза, создав непроницаемый радиолокационный барьер над Европой и Азией, а также над Атлантическим, Северным Ледовитым и Тихим океанами.В труде «70 лет. Полет продолжается», посвященном юбилею разработчика всех отечественных радиотехнических комплексов дальнего радиолокационного обнаружения и управления и вышедшем в 2015 году в издательстве «Оружие и технологии», приводятся два характерных примера применения самолетов А-50:– в апреле-мае 2000 года один из самолетов А-50 выполнял спецзадание в Республике Индия. Самолет был перебазирован на аэродромы Чиндигарх и Насик, откуда совместно с индийскими ВВС было выполнено в общей сложности 10 полетов над горной местностью в районе Гималаев вблизи индо-пакистанской границы;– 8 августа 2008 года с началом боевых действий в Южной Осетии один из А-50 был поднят по тревоге и направлен в зону дежурства в воздухе к южной границе России, а затем в зону боевых действий были направлены еще два самолета А-50, в результате чего удалось обеспечить непрерывное управление авиацией и вынести радиолокационное поле на территорию противника.В 1990 году было принято решение о проведении глубокой модернизации А-50, в рамках которой намечалось осуществить замену стоящих на них радиотехнических комплексов. Модернизированный самолет ДРЛОиУ получил обозначение А-50У, а установленный на нем радиотехнический комплекс – «Шмель-М».Глубокая модернизация бортовой РЛС радиотехнического комплекса позволила существенно улучшить тактико-технические характеристики последнего, снизить массу аппаратуры (вес комплекса был уменьшен в итоге на 8 т), сократить количество конструктивных единиц комплекса, а также снизить энергопотребление и тепловыделение аппаратуры РЛС. К тому же модернизация комплекса позволила отказаться от «ушей» – экранирующих плоскостей на фюзеляже самолета, что, в свою очередь, улучшило аэродинамические характеристики машины.Государственные совместные испытанияА-50У с комплексом «Шмель-М» были завершены в 2009 году, по их результатам было выявлено, что дальность обнаружения целей возросла на 15–25%, количество сопровождаемых целей увеличилось в 6 раз, а количество наведений – в 2 раза. Первым А-50, серийно модернизированным в вариант А-50У, стал самолет с бортовым номером «47 красный». Заказчику он был передан 31 октября 2011 года.Принимая во внимание ограниченный срок службы самолетов ДРЛОиУ семейства А-50, построенных еще в советское время, а также объективные недостатки, характерные для немодернизированной части радиотехнического комплекса, в 2006 году была задана опытно-конструкторская работа, направленная на создание многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения нового поколения, получившего обозначение А-100 (ОКР «Премьер-476») и совершившего первый полет 18 ноября с.г. При этом новый комплекс, по задумке заказчика и разработчика, должен был обладать рядом уникальных особенностей, а именно: способностью работать в скрытых режимах; повышенной устойчивостью в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника; расширенными возможностями по решению задач разведки обстановки и пр.Самолет ДРЛОиУ нового поколения при этом было решено создавать на базе планера модернизированного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, оснащенного экономичными двигателями ПС-90А-76 и новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием, включая современные пилотажно-навигационный комплекс, систему автоматического управления и комплекс связи.В процессе создания нового радиотехнического комплекса разработчик решил следующие задачи: внедрил дополнительные средства пассивного обнаружения объектов; обеспечил работу аппаратуры в различных диапазонах; широко использовал в антенных системах составных частей комплекса активные и пассивные фазированные антенные решетки и пр. «Создание подобного комплекса было бы невозможно без применения в бортовой вычислительной системе новых прогрессивных алгоритмов обработки данных, интеллектуальной поддержки принятия решений и управления подчиненными средствами, учитывающими современные технические возможности информационных датчиков и боевые возможности новейших летательных аппаратов», – указывается в упомянутом труде «70 лет. Полет продолжается».При этом одной из важнейших особенностей нового российского АВАКСа станет его двухдиапазонная РЛС, которая на авиационном комплексе такого класса применена впервые в мире и, в отличие от стоящих на самолетах семейства А-50 станций сантиметрового диапазона, будет обладать более высокими возможностями по обнаружению различных целей, и в первую очередь – малозаметных самолетов, построенных с применением технологии «стелс».«Я бы рискнул сказать, что это прорывная работа, потому что изюминка этой работы – новый двухдиапазонный локатор, который имеет на сегодняшний момент предельные характеристики. Поэтому можно считать, что А-100 – это революционная работа, которая будет определять облик авиационных комплексов дальнего обнаружения на многие годы», – подчеркивал в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда» заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.Впереди у «сотки» еще не один испытательный полет, отработка радиотехнического комплекса и других систем, а с 2020 года новый авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и управления начнет серийно поставляться в войска. Об этом на недавнем селекторном совещании сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.