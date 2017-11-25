Битвы за беспилотный рынок

Авиасалон Dubai Airshow 2017, недавно завершившийся в пригороде Дубая, традиционно стал площадкой для экспонирования не только множества пилотируемых, но и беспилотных авиационных систем различного класса и типа. При этом одной из центральных тенденций, проявившихся на данной выставке, стало обилие демонстрировавшихся образцов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) класса MALE (Medium Altitude Long Endurance – класс средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полета).Аппараты подобной размерности способны нести на борту оружие, что является весьма привлекательной опцией для вооруженных сил многих стран в дополнение к возможностям ведения разведки и наблюдения с использованием оптико-электронных и радиолокационных средств.Впрочем, американский БЛА «Предейтор» XP (Predator XP), являющийся упрощенным экспортным вариантом используемого американскими военными многоцелевого БЛА MQ-1, оружия лишен. Данные системы уже продавались в ОАЭ. Соответствующий контракт на поставку неназванного количества БЛА общей стоимостью порядка 197 млн долл. был подписан в 2013 году. Возможно, поэтому на нынешнем салоне аппарат был представлен лишь в виде уменьшенной модели на стенде компании-разработчика General Atomics.Аппарат практически полностью соответствует базовой версии БЛА – он имеет аналогичные габариты, скорость, максимальную продолжительность полета и практический потолок. Беспилотник может выполнять полеты на дальностях до 740 км, неся на борту полезную нагрузку общей массой до порядка 200 кг.Вместе с тем проведенные упрощения в части его подсистем привели к некоторому снижению стоимости комплекса в целом. Сообщается, что он может применяться как в военных задачах, для разведки и наблюдения, так и в гражданских – аэросъемки и картографирования, мониторинга безопасности, исследования окружающей среды и т.п.Успех Соединенных Штатов в данном сегменте беспилотных авиационных систем не оставил равнодушным разработчиков из других стран, которые помимо решения задачи оснащения собственных вооруженных сил, очевидно, имеют желание получить доходы от внешних поставок. Ведущую роль здесь играет КНР. На статической площадке дубайского салона было показано три беспилотных летательных аппарата соответствующего класса: «Вин Лун» I (Wing Loong I), также известный как «Птеродактиль» (Pterodactyl); «Вин Лун» II (Wing Loong II) и «Клауд Шэдоу» (Cloud Shadow).«Вин Лун» I представляет собой беспилотный летательный аппарат с взлетной массой порядка 1,1 т. Беспилотник, оснащенный турбовинтовым двигателем, может подниматься на высоту до 6000 м. Максимальная продолжительность полета – 20 часов, дальность действия по радиоканалу – 200 км. БЛА «Вин Лун» I поднимает 200 кг полезной нагрузки, из них половину – на внешних подвесках. Это может быть многоканальная оптико-электронная система наблюдения и радиолокационная станция с синтезированной апертурой, а также разнообразные системы вооружения, включая противотанковые управляемые ракеты AKD-10 и планирующие авиабомбы FT-7/130.Работы по проекту были начаты в 2005 году, и уже в 2007 году был осуществлен первый полет. Макет беспилотника впервые показали широкой публике в 2008 году на авиационной выставке в Чжухае (Китай). Известно, что БЛА «Вин Лун» I используются НОАК, а в 2015 году они даже появились на параде в Пекине. Правительство Китая одобрило экспорт этих систем. На настоящий момент помимо ОАЭ, как известно, осуществлены поставки данного БЛА в Египет, Нигерию и Узбекистан.Более тяжелый БЛА «Вин Лун» II, созданный в развитие предыдущей модели, имеет максимальную взлетную массу порядка 4200 кг. По информации разработчика, продолжительность полета беспилотника «Вин Лун» II составляет те же 20 часов, потолок – чуть более 9000 м. Известно, что дрон снабжен бортовой оптико-электронной системой разведки и наблюдения и РЛС с синтезированной апертурой, способен нести аппаратуру радиотехнической разведки (РТР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также системы ретрансляции данных. Кроме того, БЛА решает ударные задачи – на шести точках подвески размещается высокоточное оружие общей массой до 480 кг, в том числе до 12 ракет класса «воздух–поверхность», бомб FT-9/50, TL-10, а также бомб с лазерной головкой самонаведения GB3.Третий из представленных китайских беспилотных летательных аппаратов, «Клауд Шэдоу», несколько легче аппарата «Вин Лун» II – его максимальная взлетная масса составляет около 3200 кг. В отличие о «Птеродактилей» в качестве силовой установки он использует турбореактивный двигатель, что позволяет ему достигать больших показателей по скорости полета. Его максимальная скорость составляет 620 км/ч, крейсерская – 420 км/ч. Максимальная продолжительность полета – 6 часов. Радиус действия БЛА по радиоканалу – до 290 км. Эффективная дальность полета БЛА при этом составляет порядка 2000 км.БЛА «Клауд Шэдоу» также может быть использован в разведывательной и в разведывательно-ударной конфигурациях. Общая масса полезной нагрузки беспилотника достигает 400 кг. Под каждой консолью крыла расположено по три точки подвески различных средств поражения, в качестве которых в настоящий момент предлагаются разнообразные бомбы, включая «Блю Эрроу» 7 (Blue Arrow 7), «Блю Эрроу» 21, AG-300M и YJ-9Е, а также управляемые ракеты класса «воздух–поверхность».Турецкое присутствие в области беспилотных авиационных систем на дубайской выставке было обозначено двумя аппаратами класса MALE – «Анка» (Anka) и «Караель» (полное наименование Karayel-SU). Первый представлен действующим образцом, второй – полноразмерным макетом.«Анка» (Anka, название дано по имени одноименной волшебной птицы, которую также часто называют Симург) представляет собой разведывательно-ударный беспилотный аппарат, созданный компанией Turkish Aerospace Industries (TAI). Аппарат имеет максимальную взлетную массу порядка 1600 кг. В качестве силовой установки используется двигатель Thielert Centurion, позволяющий БЛА выполнять полеты продолжительностью до 24 часов на высотах до 9000 м. БЛА оснащен электроимпульсной противообледенительной системой, элементы которой расположены в консолях крыла и в хвостовом оперении.В качестве полезной нагрузки на БЛА устанавливается оптико-электронная система наблюдения AselFLIR-300T компании Aselsan, а также РЛС с синтезированной апертурой. В качестве вооружения на БЛА могут устанавливаться ракеты «Джирит» (Cirit, в переводе с турецкого – копье или дротик) разработки компании Roketsan.Контракт на разработку данной системы в рамках программы TUAV был подписан Министерством обороны Турции с компанией TAI в 2004 году. Первая публичная демонстрация БЛА «Анка» состоялась на авиасалоне в британском Фарнборо в 2010 году, в конце того же года был выполнен первый полет. Известно, что эти БЛА уже эксплуатируются в Вооруженных силах Турции. Несколько лет назад сообщалось, что имелись договоренности на поставку партии БЛА в Египет, однако о факте осуществления данной поставки ничего не известно.Второй из упомянутых турецких беспилотников – «Караель» разработан компанией Vestel Defence. Данная модификация была впервые показана широкой общественности на авиасалоне в Дубае в этом году. Насколько известно, после первой публичной демонстрации прототипа БЛА «Караель» компания продолжила работы по созданию вооруженной версии данного беспилотника под обозначением «S-variant». Его первые испытания были начаты в 2016 году.По имеющимся данным, в новой модификации беспилотник получил крыло увеличенного размаха. Увеличилась масса полезной нагрузки со 120 до 170 кг. По словам разработчиков, беспилотник может находиться в воздухе до 20 часов и подниматься на высоту до 5,5 км. Под каждой консолью крыла расположены две точки подвески вооружения, где могут устанавливаться высокоточные бомбы MAM-L и MAM-C разработки компании Roketsan.О возможных заинтересованных заказчиках данной системы пока ничего не известно. Однако очевидно, что компания хотела бы использовать рынок стран Персидского залива и Ближнего Востока в целом в качестве площадки для расширения сбыта созданных беспилотных систем.Любопытно, что свой проект БЛА класса MALE на Dubai Airshow представили соседи ОАЭ – Саудовская Аравия, которая, по имеющимся данным, ранее подписала контракт на организацию лицензионного производства в стране китайских беспилотных летательных аппаратов семейства «Птеродактиль» («Вин Лун»). Стоимость контракта вместе с сопутствующим оборудованием и вооружением, по информации СМИ, составляла порядка 10 млрд долл., что делало его крупнейшим контрактом на закупку БЛА. Тем не менее собственные разработки в этой области здесь также ведутся.Работы по созданию беспилотного летательного аппарата «Сакр-1» (Saqr 1) ведет Научно-технологический центр имени короля Абдул-Азиза (KACST – King Abdulaziz City for Science and Technology). Дальность полета данного БЛА превышает 2500 км. Крейсерская высота полета аппарата – 6000 м, продолжительность полета – около 24 ч. БЛА оборудован системой спутниковой связи Ka-диапазона, которая расширяет возможности его применения. В качестве боевой нагрузки беспилотник может нести ракеты и бомбы с лазерной системой наведения.На стенде Франции была представлена уменьшенная модель аппарата «Патроллер» (Patroller). БЛА создан компанией Sagem совместно с немецкой Stemme. Данный аппарат является одним из ярких примеров создания БЛА не с нуля в качестве самостоятельного изделия, а на базе имеющегося пилотируемого аппарата – он базируется на планере Stemme ASP S-15.БЛА может использоваться для разведки целей, корректировки огня артиллерии и т.п. Радиус действия БЛА составляет 250 км. Согласно официальным данным, БЛА может выполнять полеты продолжительностью до 20 ч. Максимальная высота полета – 6000 м. Аппарат может нести полезную нагрузку общим весом более 250 кг в виде мультисенсорной системы наблюдения на гиростабилизированной платформе Sagem Euroflir 350. Кроме того, данный беспилотный летательный аппарат оснащен радиолокационной системой.Работы по проекту начались в 2008 году. В 2009 году прототип БЛА был показан на Парижском авиасалоне в Ле Бурже. Позднее работы были продолжены. Первый полет беспилотника состоялся в 2012 году. Успешное завершение летных испытаний, по имеющимся данным, позволило начать серийное производство данной системы.Австрийская компания Diamond Aircraft привезла на выставку самолет DA-42, который может использоваться в патрульных целях, в том числе в беспилотной версии, как и в случае с аппаратом «Патроллер». Корпус самолета выполнен из композиционных материалов на основе углерода. Максимальная взлетная масса аппарата составляет чуть более 1700 кг, в том числе полезная нагрузка – до 532 кг. Первый полет он совершил в 2002 году. Это первый самолет с дизельными двигателями, совершивший перелет через Атлантический океан (от Канады до Португалии), на что он потратил 28 часов. Самолет получил сертификат в мае 2004 года. Опыт создания беспилотной версии на основе этого самолета имелся, в частности, у израильской компании Aeronautics Defense Systems. Кроме того, планы использования DA-42 для построения на его базе беспилотного аппарата имелись и у российских разработчиков.Итальянская компания Leonardo (ранее Finmeccanica), ранее периодически демонстрировавшая на международных выставочных мероприятиях свой перспективный БЛА «Скай-Y» (Sky-Y), в этом году привезла в Дубай только тактические системы. Европейское присутствие в сфере БЛА класса MALE было также отмечено появлением уменьшенной модели перспективного панъевропейского БЛА. Впрочем, создание этой системы, очевидно, является вопросом достаточно отдаленного будущего.Еще несколько лет назад картина с беспилотными авиационными системами, демонстрируемыми на Дубайском салоне, была несколько иной. Существенную часть представлявшихся беспилотных летательных аппаратов составляли разнообразные аппараты тактического класса. В настоящее время тактические беспилотники в существенной степени уступили свое место средневысотным аппаратам большой продолжительности полета.Преимущества, предоставляемые аппаратами данного класса в виде возможностей несения более высококачественных и разнообразных систем наблюдения, а также несения вооружения, возможностей выполнения длительных полетов продолжительностью в несколько десятков часов, и т.д. в глазах потенциальных заказчиков, очевидно, перевешивают недостатки в виде необходимости наличия высококачественных аэродромных взлетно-посадочных полос, более высокой стоимости приобретения и владения.Американские разработчики активной эксплуатацией беспилотников в военных конфликтах последних десятилетний сумели создать образ высокоэффективных военных систем будущего. Между тем «Хищники» долгое время оставались оружием для избранных, в силу экспортных ограничений они были доступны лишь узкому кругу стран из числа ближайших союзников Соединенных Штатов. Однако спрос рождает предложение. Китайские, азиатские и прочие разработчики показали, что, пусть и с некоторым опозданием, они готовы удовлетворять спрос платежеспособных клиентов. Есть место на этом рынке для России? Пока есть. Но окно возможностей по мере насыщения рынка будет постепенно закрываться, а конкуренция – расти.