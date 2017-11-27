Ружье выживания M6 Survival Weapon (США)



Общий вид ружья M6 Survival Rifle. Фото Wikimedia Commons



Патроны .22 Hornet (слева) и .410 M35 (в центре и справа). Фото Wikimedia Commons



Ружье M6 в сложенном виде. Фото Thefirearmblog.com



Устройство ружья. Рисунок Guns.com



Отсек для боеприпасов, помещенный внутри приклада. Фото Thefirearmblog.com



Винтовка M6 Scout от фирмы Springfield Armory. Фото Guns.com



Доработанный приклад ружья "Скаут". Фото Guns.com



Ружье M6 от итальянской компании Chiappa Firearms. Фото Chiappafirearms.com



Изделие Chiappa M6 в сложенном виде. Фото Chiappafirearms.com

По материалам сайтов:

http://modernfirearms.net/

http://guns.com/

http://survivalcache.com/

http://thefirearmblog.com/

https://chiappafirearms.com/

Еще в годы Второй мировой войны американские летчики, сбитые и вынужденные ждать помощь на удалении от своих баз, заметили, что штатное армейское оружие оказывается не самым удобным инструментом выживания. Серийные образцы малых размеров, пригодные для включения в носимый аварийный запас, плохо показывали себя на охоте, а также не позволяли отбиться от противника. Уже после войны американские оружейники создали несколько специальных винтовок и ружей для выживания, в том числе изделие M6 Survival Weapon.Первым образцом специализированного оружия для летчиков стала малокалиберная винтовка M4 Survival Rifle. Для транспортировки она разбиралась на несколько агрегатов и упаковывалась в компактную сумку-кобуру. Патрон .22 Hornet позволял охотиться на мелкую и среднюю дичь. Винтовка устроила военных и была принята на вооружение. За несколько лет было выпущено более 29 тыс. таких изделий, которые вскоре распределили между частями военно-воздушных сил и армейской авиации.Винтовка выживания M4 была неплохим оружием, однако имела некоторые недостатки. В первую очередь, критике подверглись практические характеристики и возможности маломощного патрона. Для решения этой проблемы было предложено создать новое оружие, имеющее иной облик. В самом начале пятидесятых годов специалисты военного ведомства США сформировали новое техническое задание, а затем запустили очередной конкурс.Часть требований к перспективному оружию выживанию прямо заимствовалась из предыдущего технического задания: изделие должно было отличаться малыми габаритами и массой, а также складываться для большего удобства хранения и транспортировки. Одновременно с этим требовалось улучшить эргономику и упростить применение оружия. Главное новшество технического задания затрагивало ствольную группу и боеприпасы. Теперь военные желали получить двуствольную систему, способную использовать малокалиберные патроны и боеприпасы с дробью. Как предполагали специалисты, это привело бы к росту потенциала оружия в контексте охоты.Проект нового оружия для летчиков был создан фирмой Ithaca Gun Company. На стадии разработки ее проект носил рабочее обозначение T39. Приказ о принятии перспективного изделия на вооружение, подписанный в 1952 году, вводил новое название – M6 Survival Weapon («Оружие вышивания M6»). Также применяются названия Aircrew Survival Weapon («Оружие выживания авиационных экипажей») или USAF Survival Weapon. Последнее указывало на заказчика в лице ВВС США.Основные требования к проекту, предъявленные военным ведомством, были выполнены с использованием хорошо известных идей и решений. Серьезные нововведения, отличавшиеся сложностью или излишней смелостью, не предусматривались. В НАЗ летчиков предлагалось включать складное оружие-переломку с двумя стволами разного калибра. С учетом возможной эксплуатации в северных регионах оружие имело улучшенную эргономику. В связи с необходимостью массового производства оно также отличалось крайней простотой конструкции.Огневые характеристики, соответствующие требованиям охоты, были получены за счет использования двух стволов под разные патроны. Таким образом, изделие T39 / M6 относилось к классу комбинированных ружей. Два ствола помещались друг над другом и закреплялись в передней части ствольной коробки. Задний элемент последней вмещал некоторые механические устройства, а также выполнял функции приклада. Для большего удобства хранения ружье складывалось пополам, но разделение шарнирно соединенных агрегатов не предусматривалось.Проект предлагал использование сразу двух стволов под разные боеприпасы. Стволы имели одинаковую длину 14 дюймов (355 мм), при этом длина в калибрах заметным образом отличалась. Две трубчатые детали помещались друг над другом. Казенники жестко закреплялись в ствольной коробке. Дульные части скреплялись вертикальной деталью, также являвшейся основанием мушки.Верхний нарезной ствол длиной 62 калибра предлагалось использовать с малокалиберными патронами центрального воспламенения .22 Hornet (5,7х35 мм R). Нижний ствол имел гладкий канал .410 калибра (10,41 мм) относительной длиной около 34 калибров. Этот ствол предназначался для использования специальных дробовых патронов M35. Стволы располагались в одной вертикальной плоскости, что позволило сократить габариты оружия и упростить его складывание.Казенники стволов жестко закреплялись на общем основании, представлявшем собой передний элемент ствольной коробки. Эта деталь имела максимально простую конструкцию и фактически представляла собой литой металлический блок с несколькими каналами и выемками. В задней части этого блока, между стволами, имелся подпружиненный экстрактор, взаимодействовавший с фланцами гильз в обоих патронниках одновременно. Ниже заднего среза этой детали помещался шарнир для соединения с остальными агрегатами ружья.На верхней поверхности блока стволов имелся продольный гребень с креплениями для дополнительных деталей. Впереди на нем находился перекидной целик прицела, а задняя его часть предназначалась для установки качающейся защелки, соединяющей агрегаты оружия во время стрельбы. Перемещение этой детали вверх расцепляло элементы ружья и позволяло выполнить перезарядку.К блоку стволов предлагалось присоединять устройство, одновременно являвшееся прикладом и кожухом ударно-спускового механизма. Для упрощения производства корпус этого агрегата выполнили в виде штампованной U-образной детали с окнами в бортах. В передней ее части, являвшейся шейкой приклада, находился ударно-спусковой механизм простейшей конструкции. Основная часть приклада имела средства для хранения боезапаса.Передний торец подобного приклада имел вертикальную стенку достаточной толщины, выполнявшую функции затвора. В ней имелась пара отверстий. Последние предназначались для вывода двух подвижных подпружиненных ударников, располагавшихся на уровне двух патронников.Для взаимодействия с ударниками ружье получило курок, похожий на револьверный. Внутри шейки приклада поместили качающуюся деталь, частично выступавшую через верхнее окно. Ее нижняя часть, закрепленная на оси, контактировала с боевой пружиной продольного расположения. Верхнее плечо курка оснастили направляющей для подвижного блока. Последний непосредственно бил по ударникам и мог устанавливаться в требуемое положение. При смещении этой детали вверх оружие могло произвести выстрел из нарезного ствола, при передвижении вниз – из гладкого. Выбор «активного» ствола осуществлялся при помощи небольшой кнопки на подвижной детали курка.Во взведенном положении курок блокировался непосредственно спусковым крючком. С целью сокращения габаритов оружия, упрощения его конструкции и облегчения эксплуатации в сложных условиях крючок традиционной формы заменили крупной клавишей, незначительно выступавшей под шейкой приклада. Такая конструкция спусковой системы позволяла стрелять, не снимая рукавиц.В зависимости от типа цели, стрелок мог использовать малокалиберный патрон с пулей или дробовой боеприпас. Патрон .22 Hornet отличался от других изделий своего калибра повышенной дульной энергией (до 1000-1100 Дж) и увеличенной начальной скоростью пули – не менее 800 м/с. Планировалось использовать полуоболочечные пули с т.н. мягким носиком. По другой дичи предлагалось применять патрон M35. Он имел алюминиевую гильзу длиной около 110 мм, внутри которой помещался заряд мелкой дроби №6.Специальная двустволка T39 / M6 получила простейшие прицельные приспособления. На детали, соединявшей дульные части двух стволов, помещалась простая нерегулируемая мушка. Над казенником, в передней части выступающей планки, находился перекидной целик. В первом положении он обеспечивал стрельбу на дистанцию 25 ярдов (менее 23 м) из гладкого ствола, во втором – на 100 ярдов (91 м) из нарезного.Комбинированное ружье оснастили оригинальным прикладом. В боках изогнутой металлической детали предусмотрели окна, уменьшающие массу. Между ними расположили компактный отсек боекомплекта. В их корпусе имелось несколько ячеек для хранения патронов, располагавшихся вертикально (при рабочем положении ружья). Вблизи затыльника можно было разместить четыре патрона M35, а в остальных отверстиях размещались девять .22 Hornet. Сверху отсек защищался откидной крышкой, выполнявшей функции щеки приклада.В соответствии с требованиями заказчика ружье выживания должно было иметь минимальные габариты и вес. В боевом положении M6 Survival Weapon имело общую длину 718 мм; в сложенном – всего 381 мм. Без боекомплекта ружье весило 2,06 кг. Все это позволяло поместить оружие и запас патронов в компактную сумку, соответствующую требованиям НАЗ.Эксплуатация комбинированного ружья M6 не представляла особой сложности, а подготовка к выстрелу была похожа на работу с другими «переломками». Готовя оружие к охоте, сбитый летчик должен был разложить его, повернув блок стволов и приклад друг относительно друга. Нужно было вручную поместить боеприпасы в патронники, после чего можно было «собрать» ружье, зафиксировав его агрегаты при помощи верхней защелки. Кнопка курка позволяла выбрать используемый ствол. Взведение осуществлялось путем отведения курка назад, до щелчка. После этого следовало наводить оружие на цель и жать на спусковую клавишу. Сделав выстрел, стрелок должен был рассоединить оружие, после чего экстрактор автоматически выталкивал обе гильзы из стволов.В начале пятидесятых годов ружье T39 от Ithaca Gun Company прошло все необходимые испытания и было рекомендовано к принятию на вооружение. Вскоре появился соответствующий приказ, за которым последовал контракт на полномасштабное серийное производство. В течение следующих лет военно-воздушные силы и армейская авиация США получили несколько тысяч ружей нового типа. Массовый выпуск изделий M6 позволил со временем вывести из эксплуатации и списать все имевшиеся винтовки M4, недостатки которых ранее привели к появлению нового оружия.Через несколько лет после принятия на вооружение американские летчики, вряд ли желая этого, смогли опробовать M6 Survival Weapon на практике: США вступили в войну во Вьетнаме. Противник оказался достаточно силен, и одним из последствий этого стали большие потери американских ВВС. Летчикам регулярно приходилось спасаться с парашютом. Ожидая помощь, некоторые из них были вынуждены использовать свое «оружие выживания».По имеющимся данным, эксплуатация такого вооружения в условиях реальной войны привела к ожидаемым выводам. Дробь и полуоболочечная пуля действительно являлись удобным средством для охоты на разную дичь, и терпящий бедствие летчик мог рассчитывать на сносное пропитание. Тем не менее, основной угрозой во Вьетнаме был далеко не голод. Пилот запросто мог столкнуться с бойцами противника, и в этой ситуации от ружья M6 было крайне мало пользы. Без перезарядки оно могло сделать лишь пару выстрелов, да и могущество боеприпасов в бою с людьми оставляло желать лучшего.В целом, ружье M6 Survival Weapon оправдывало себя, но в некоторых ситуациях не показывало желаемую эффективность. Командование регулярно поднимало вопрос отказа от этого оружия, но до определенного времени подобные обсуждения ни к чему не приводили. Лишь в начале семидесятых годов ВВС США решили отказаться от имеющихся ружей в пользу малогабаритных серийных образцов армейского оружия, показывающих приемлемые характеристики.По мере списания серийные комбинированные ружья отправлялись на склады, откуда уходили на утилизацию. Впрочем, значительное число таких изделий тем или иным образом не попало в переплавку. Сохранилось достаточно много изделий M6; сейчас они имеются в ряде музеев и во множестве частных коллекций. Множество таких ружей до сих пор способно стрелять и может представлять определенный интерес для охотников.Интерес со стороны гражданского населения привел к любопытным последствиям. В середине девяностых годов американская оружейная компания Springfield Armory выпустила свой вариант ружья выживания под обозначением M6 Scout. Исходная конструкция была незначительно доработана с учетом законодательства и эргономики. Основные детали и принципы работы, тем не менее, не изменились.Ружье типа «Скаут» получило более длинные 18-дюймовые (457 мм) стволы, соответствующие требованиям американского законодательства. Большая часть окон приклада была заделана, длина отсека под патроны увеличилась, а под шейкой появилась изогнутая скоба, прикрывающая спусковую клавишу. Последняя при этом не менялась. В остальном изделие M6 Scout повторяло конструкцию «Оружия выживания». Следует отметить, что теперь стрелок мог использовать любые патроны типа .410, а не только M35, поставлявшиеся вместе с базовым ружьем.Любопытный вариант ружья для ВВС предложили итальянские оружейники из компании Chiappa Firearms. Их изделие Chiappa M6 сохранило базовую компоновку, однако отличается конструкцией различных деталей. Все эти доработки были связаны, прежде всего, с использованием новых стволов. Верхний ствол итальянского ружья рассчитан под патрон 12-го калибра, а нижний имеет патронник под малокалиберный .22 LR. Также был переработан ударно-спусковой механизм, теперь не имеющий выступающего курка и оснащенный парой отдельных спусковых крючков традиционной конструкции.Ружья Ithaca M6 Survival Weapon, выпускавшиеся по заказу армии США, до сих пор используются стрелками-любителями или остаются в коллекциях. Кроме того, часть необычной ниши занята более новыми образцами, созданными на основе ружья для НАЗ. Несмотря на солидный возраст и давний отказ военных, оригинальное стрелковое оружие до сих пор интересно потенциальным эксплуатантам в лице любителей оружия.Специальное малогабаритное двуствольное ружье M6 Survival Weapon создавалось с целью решения особой задачи, а также с учетом опыта эксплуатации предыдущей системы своего класса. Поступив на вооружение в конце пятидесятых годов, изделие M6 оставалось в ВВС США до начала семидесятых и – при понятных обстоятельствах – весьма активно использовалось летчиками. Тем не менее, по опыту эксплуатации ружей M4 и M6 командование пришло к выводу об отсутствии реальной нужды в подобных системах. M6 оказалось последним ружьем своего класса, принятым на вооружение. В дальнейшем Соединенные Штаты не разрабатывали подобное оружие, и летчикам теперь приходилось полагаться на стандартные армейские образцы.