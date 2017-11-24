21:53 24 ноября

Глава ЛНР Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья

Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Об этом говорится в заявлении главы министерства госбезопасности (МГБ) республики Леонида Пасечника, размещенном в пятницу на сайте Луганскинформцентра.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья


Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии.­ В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы Республики впредь до предстоящих выборов. Я благодарен Игорю Венедиктовичу за его решение и оказанное доверие. Игорь Венедиктович внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования. Он является одним из подписантов Минских соглашений, сегодня он назначен уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению Минских соглашений. Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям. Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства. Совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме. Со своей стороны хочу заверить жителей ЛНР, что сделаю все зависящее от меня на благо жителей Луганщины.
- говорится в заявлении


Заявление Плотницкого о сложении полномочий и о назначении и.о. главы республики Пасечника поступило в народный совет ЛНР.

Использованы фотографии: Луганскинформцентр
39

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 119

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  1. Житель Урала Сегодня, 19:53
    Интересно -процесс объединения с ДНР сейчас пойдет в гору или все так же останется?
    И что Корнет возглавит?
    Житель Урала
    1. Чинганчгук Сегодня, 19:56
      Цитата: Житель Урала
      Интересно -процесс объединения с ДНР сейчас пойдет в гору или все так же останется?

      Все идет к объединению...Махновщина заканчивается ! Впереди серьезные дела будут..
      Чинганчгук
      1. 210окв Сегодня, 20:00
        Дай Бог!Вообще это закономерный финал.Человек не справился и....почти сгорел на работе..
        Цитата: Чинганчгук
        Цитата: Житель Урала
        Интересно -процесс объединения с ДНР сейчас пойдет в гору или все так же останется?

        Все идет к объединению...Махновщина заканчивается ! Впереди серьезные дела будут..
        210окв
        1. Zibelew Сегодня, 20:03
          Цитата: 210окв
          почти сгорел на работе..

          Ага. Почти. Будем надеяться, что приезд Плотницкого в Россию (хоть временно, хоть навсегда) пойдет на пользу и ДНР и ЛНР, а возможно и Новороссии.
          Zibelew
          1. Alber Сегодня, 20:15
            Цитата: Zibelew
            Цитата: 210окв
            почти сгорел на работе..

            Ага. Почти. Будем надеяться, что приезд Плотницкого в Россию (хоть временно, хоть навсегда) пойдет на пользу и ДНР и ЛНР, а возможно и Новороссии.


            Его к вышке следует приговорить
            Alber
            1. cniza Сегодня, 20:51
              Мы становимся свидетелями исторических событий , которые начнут развиваться в ближайшее время и будут записаны в учебники , для будущих поколений.
              cniza
              1. БЛОНДИН Сегодня, 20:58
                Цитата: cniza
                Мы становимся свидетелями исторических событий , которые начнут развиваться в ближайшее время и будут записаны в учебники , для будущих поколений.

                Которые идут в ЛНР, как в СССР (худшего проявления)
                Прошу избавить меня от балета по ТВ и трясущихся рук крупным планом
                Скажите народу Луганской Народной Республики правду - ОН достоин её!
                БЛОНДИН
                1. kapitan92 Сегодня, 21:11
                  Цитата: БЛОНДИН
                  Скажите народу Луганской Народной Республики правду - ОН достоин её!

                  Бывший глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий назначен уполномоченным по исполнению минских соглашений. Об этом говорится в заявлении министра государственной безопасности ЛНР Леонида Пасечника, опубликованном на сайте Луганского информационного центра.

                  https://news.rambler.ru/world/38509085/?utm_conte
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                  copylink
                  kapitan92
                  1. cniza Сегодня, 21:31
                    Которые идут в ЛНР, как в СССР (худшего проявления)
                    Прошу избавить меня от балета по ТВ и трясущихся рук крупным планом
                    Скажите народу Луганской Народной Республики правду - ОН достоин её!


                    Кто и кому что должен ? разберитесь , я Вас понимаю и сожалею , что страдают люди у китайцев есть такое проклятие - " что бы жить вам в эпоху перемен" , с этой точки зрения простым людям не повезло.
                    cniza
          2. Чинганчгук Сегодня, 20:18
            Цитата: Zibelew
            Цитата: 210окв
            почти сгорел на работе..

            Ага. Почти. Будем надеяться, что приезд Плотницкого в Россию (хоть временно, хоть навсегда) пойдет на пользу и ДНР и ЛНР, а возможно и Новороссии.

            "Мавр сделал свое дело" ..Дальше будет интересней и на пользу структуре Новороссии!
            Чинганчгук
            1. dr.star75 Сегодня, 20:26
              Ну Вам в Германии это видней!
              dr.star75
              1. Чинганчгук Сегодня, 20:40
                Цитата: dr.star75
                Ну Вам в Германии это видней!

                Германию на Украине представляет вот это чудо..

                Ну остальных , кто кого представляет думаю все знают!
                Чинганчгук
                1. Anarchist Сегодня, 20:46
                  ''огласите весь список, пожалуйста!''
                  Anarchist
                  1. cniza Сегодня, 20:53
                    Александр hi , а разве это интересно , главное результат.
                    cniza
                    1. Anarchist Сегодня, 21:10
                      Витя, привет! Тысячу лет не виделись!
                      Ты прав - главное результат! Хорошо, что объединяются - обороняться будет легче! И не только...
                      Лишь бы не заигрались!
                      Anarchist
                      1. cniza Сегодня, 21:19
                        Логика здравомыслия давно этого требовала , так вот и разруливают . поскольку заигрались.
                        cniza
                2. dr.star75 Сегодня, 20:46
                  А в Молдавии об этом все знают?
                  dr.star75
          3. volot-voin Сегодня, 20:21
            Цитата: Zibelew
            Ага. Почти. Будем надеяться, что приезд Плотницкого в Россию (хоть временно, хоть навсегда) пойдет на пользу и ДНР и ЛНР, а возможно и Новороссии.
            "Лихо встретили, чуть не забраслетили" Что бы не портить имидж Республик, предложили подать отставку добровольно.
            volot-voin
          4. kapitan92 Сегодня, 21:00
            Цитата: Zibelew
            Ага. Почти. Будем надеяться, что приезд Плотницкого в Россию (хоть временно, хоть навсегда) пойдет на пользу и ДНР и ЛНР, а возможно и Новороссии.

            Думается, Плотницкий приехал в Москву променять свою должность на гарантии Кремля. Деньжат сколотил, живи себе да живи, как Янукович, хотя ,через N -ое количество времени может переходить улицу не в том месте.
            kapitan92
        2. Идущий Сегодня, 20:04
          Если не объединятся , то будет полный швах , другого пути нет , грядут серьёзные события и нужен единый кулак и центр.
          Идущий
          1. хрыч Сегодня, 20:06
            Цитата: Идущий
            Если не объединятся , то будет полный швах , другого пути нет , грядут серьёзные события и нужен единый кулак и центр.

            Он есть и это Кремль laughing
            хрыч
            1. Идущий Сегодня, 20:11
              Ещё нужен и на месте иначе , пример Плотницкий , начинается раздрай.
              Идущий
              1. pjastolov Сегодня, 20:41
                Цитата: Идущий
                Ещё нужен и на месте иначе , пример Плотницкий , начинается раздрай.

                сюита написана красиво - но кто композитор?
                pjastolov
                1. Идущий Сегодня, 20:43
                  Это не важно , лишь бы не фальшивил.
                  Идущий
                2. kirgiz58 Сегодня, 21:45
                  Цитата: pjastolov
                  но кто композитор?

                  Композитора иной раз знают по программке, а вот дирижер всегда на виду у публики. winked
                  kirgiz58
          2. РУСС Сегодня, 21:29
            Цитата: Идущий
            Если не объединятся , то будет полный швах , другого пути нет , грядут серьёзные события и нужен единый кулак и центр.

            Что именно за серьезные события то?
            РУСС
        3. destination Сегодня, 20:05
          Этот,с позволения сказать,человек-ладно бы сам сгорел на работе,так он столько Хороших ЛЮДЕЙ сжёг,твоими терминами выражаясь.Казаки ему так рады-это при нём убивали наших,это он помогал хохлам.Блин,доколе нами будут подобные править.............?
          destination
          1. Донской Сегодня, 20:30
            Цитата: destination
            Этот,с позволения сказать,человек-ладно бы сам сгорел на работе,так он столько Хороших ЛЮДЕЙ сжёг,твоими терминами выражаясь.Казаки ему так рады-это при нём убивали наших,это он помогал хохлам.Блин,доколе нами будут подобные править.............?

            Я, как и вы, тоже очень ждал этого момента. Правда, думал его прихлопнут наши за лучших боевых товарищей, которых он погубил. Но, еще не вечер, как говориться. Рюмашку сегодня хлопну за такое событие. А это действительно событие, т.к. внутренний враг он поопаснее будет внешнего, тем более, если он еще и при власти
            Донской
            1. хрыч Сегодня, 20:49
              Цитата: Донской
              Правда, думал его прихлопнут наши за лучших боевых товарищей, которых он погубил.

              А может их ликвидировал, как раз Пасечник, Корнет и Ко. Т.е. те кто сверг и Плотницкого. Не было такой мысли?
              Цитата: Донской
              Рюмашку сегодня хлопну за такое событие.

              А продадут в магазине? Паспорт то есть? wassat
              хрыч
        4. Улан Сегодня, 21:44
          Хочется надеяться. Но хотелось бы получить и комментарий с мест.
          Улан
      2. Монос Сегодня, 20:11
        Об этом говорится в заявлении главы министерства госбезопасности (МГБ) республики Леонида Пасечника...
        я приступаю к исполнению обязанностей главы Республики ...

        Оригинально. Нет, это не плохо и не хорошо. Просто оригинально - убрать главу и, не заморачиваясь с марионетками, поставить главу МГБ.
        Монос
        1. pjastolov Сегодня, 20:43
          Цитата: Монос
          Просто оригинально - убрать главу и, не заморачиваясь с марионетками, поставить главу МГБ.

          возникает второй вопрос - а куда этот глава смотрел до этого, или это спланированная акция request
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 20:55
            Приветствую Володя! hi , мы все наблюдаем развитие исторических событий правда персонажи в анналы истории не попадут.
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 21:04
              Виктор hi ну в анал и я бы не хотел laughing
              pjastolov
              1. cniza Сегодня, 21:20
                Ты буквы н посчитай , они как крепость будут от твоих страхов. lol
                cniza
    2. Scoun Сегодня, 19:57
      Цитата: Житель Урала
      Интересно -процесс объединения с ДНР сейчас пойдет в гору или

      Думаю что согласно чаяньям жителей ЛНР, ДНР примет их и они объединятся.
      Плотницкий мог чуть раньше, более достойно уйти, без реплик о бегстве и хапужничистве.
      Scoun
    3. Владыка Ситх Сегодня, 20:14
      Вопрос по Плотницкому решался еще этой зимой в январе-феврале и многие были уверены, что до весны его не будет, но потом перенесли и замяли. Я не исключаю, что будет и.о., а объединение будет на референдуме весной.
      Владыка Ситх
      1. 79807420129 Сегодня, 20:29
        Цитата: Владыка Ситх
        а объединение будет на референдуме весной.

        Сергей hi Референдум будет весной,вот зима может быть горячей,не попрут укропы?Готовятся ведь. hi
        79807420129
        1. Идущий Сегодня, 20:38
          Идет торговля и чем она закончится не знают даже более осведомленные люди , нам придется только ждать.
          Идущий
        2. Владыка Ситх Сегодня, 20:47
          А они поперли, ну в смысле штурмовые отряды вывели на первую линию. Вчера уже получили в ЛНР. Там была у них идея, что они отрезают ЛНР от ДНР, а Плотницкий им способствует, но наши сыграли на опережение. А все эти "между усобицы" так для плоформы.
          Владыка Ситх
      2. Офицер запаса Сегодня, 20:38
        Сергей, скажите пожалуйста - а сами граждане двух республик к объединению готовы? А то, честно говоря, уже достали прогнозы всяких "экспертов".
        Офицер запаса
        1. Владыка Ситх Сегодня, 20:49
          Мы еще в 2014 готовы быть"Федеральный округ Донбасс", в принципе как и планировалось.
          Владыка Ситх
        2. БЛОНДИН Сегодня, 21:09
          Цитата: Офицер запаса
          Сергей, скажите пожалуйста - а сами граждане двух республик к объединению готовы? А то, честно говоря, уже достали прогнозы всяких "экспертов".

          Владыка не даст соврать... Донецк всегда был сильнее и экономически и кадрово и всем при СССР, на Окраине и даже после 2014...
          Жители Луганщины (ЛНР) понимают, что после "объединения ЛНР и ДНР" Донецк будет доминировать, но они понимают, что это лучший вариант.
          Можно поиграть всё при "неправильных раскладах" во властных кабинетах Луганска.

          Это моя оценка и моё мнение о настроении простых людей
          БЛОНДИН
          1. Офицер запаса Сегодня, 21:27
            Что же мы сотворили со страной? Я ведь, как сейчас помню, как мы с женой в 83-м на свадебное путешествие в компании своих друзей спускались по Северскому Донцу мимо Ворошиловграда на байдарках. И впереди было громадное бесконечное счастье...
            Офицер запаса
            1. cniza Сегодня, 21:35
              Вы знаете , у меня тоже слезы на глазах выступают от бессилия , что же произошло с нашей Родиной.
              cniza
            2. Улан Сегодня, 21:50
              А я женился в 82-ом и тоже кроме счастливого будущего для себя и семьи ничего не видел.
              Улан
          2. cniza Сегодня, 21:36
            Не сходите с ума , доминировать должен здравый смысл и целесообразность , для блага всех.

            “Жители Луганщины (ЛНР) понимают, что после "объединения ЛНР и ДНР" Донецк будет доминировать, но они понимают, что это лучший вариант.
            cniza
      3. Karabin Сегодня, 20:45
        Цитата: Владыка Ситх
        а объединение будет на референдуме весной.

        Если опять не перенесут и не замнут. Скоро четыре года вы, как в подвешенном состоянии. Ни присоединения к России, ни признания, ни независимости, ни внятных перспектив. Ни войны ,ни мира, только кровопролитное перемирие. Я представляю, как это должно всем надоесть.
        Karabin
      4. РУСС Сегодня, 21:31
        Цитата: Владыка Ситх
        Вопрос по Плотницкому решался еще этой зимой в январе-феврале и многие были уверены, что до весны его не будет, но потом перенесли и замяли. Я не исключаю, что будет и.о., а объединение будет на референдуме весной.

        Вы как Павел Глоба он тоже много знает ,а особенно знал ,но не говорил)))
        РУСС
    4. RASKAT Сегодня, 20:14
      Очередное подобие человека, бросил полтора миллиона людей. Мол я тут кошу под больного, а вы там живите как хотите. Ну собрался уходить скажи как есть, мол не справляюсь с обязанностями, извините спасибо за доверие, до свидания. А так в тихаря, как то это не по мужски.
      Мне так кажется. request
      RASKAT
    5. сибиралт Сегодня, 20:56
      Да там, вроде как, решено по объединению. Главный - Царев, премьер - Азаров, силовой блок - Захарченко.
      сибиралт
      1. Дембель77 Сегодня, 21:28
        "Мавр сделал своё дело, мавр должен уйти." Да, Плотницкого на должности передержали - но видимо на то были причины. Не всё так просто, как видится нам снизу, не всё говорят нам - политика, мать её. Хороших людей только не вернуть уже, сколько их сгубила эта "политика", кто за их смерти ответит?
        Дембель77
      2. РУСС Сегодня, 21:33
        Цитата: сибиралт
        Да там, вроде как, решено по объединению. Главный - Царев, премьер - Азаров, силовой блок - Захарченко.

        Блин ну откуда такая информация? Это только что выдумали?
        РУСС
    6. zivXP Сегодня, 21:34
      Интересно -процесс объединения с ДНР сейчас пойдет в гору или все так же останется?

      Что-то мне подсказывает, что все будет "в рамках Минских соглашений". А там, к сожалению, никакой Новороссии не предусмотрено. Эх, а такие надежды были сейчас.
      zivXP
  2. хрыч Сегодня, 19:54
    Кремль сказал: "Извини..." А это лицо, сделавшее переворот, я о Пасечнике laughing
    хрыч
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:07
      Привет , братишка ! hi drinks
      Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья

      Так вот он чего в Москву прилетел - здоровье поправить . wink
      bouncyhunter
      1. Гардамир Сегодня, 20:11
        Москву прилетел - здоровье поправить
        Предыдущий глава Луганска тоже здоровье поправлял...
        Гардамир
      2. Идущий Сегодня, 20:12
        Не приехал бы , то привезли бы , выбора он не имел , правда жил бы в другом месте.
        Идущий
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:22
          Поди пойми все превратности свистопляски , именуемой "политика" ...
          bouncyhunter
          1. dr.star75 Сегодня, 20:29
            По моему недолгому мнению: Войска выводим из Сирии и начинаем заниматься Донбассом.
            dr.star75
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:34
              Дай Бог чтобы так ! Но кто знает что за мысли в головах власть имущих ?
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 20:39
                А что мы так много войск имели в Сирии , не думаю что можно увязывать эти факты.
                Идущий
                1. Идущий Сегодня, 20:41
                  Цитата: bouncyhunter
                  Поди пойми все превратности свистопляски , именуемой "политика" ...


                  Там видимо идет структуризация будущего , назовем его так образования , и всех непонимающих просят на выход.
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Сегодня, 20:55
                    Я тоже об этом думал и пришёл к похожим выводам . Теперь важно сработать на опережение и утереть нос Киеву .
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 21:04
                      Приветствую Паша! hi , начинаются интересные события и не многим удавалось быть свидетелями начала таких интересных изменений , надеюсь они будут нам приятны.
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 21:06
                        Витя , категорически приветствую ! hi drinks
                        Цитата: cniza
                        начинаются интересные события и не многим удавалось быть свидетелями начала таких интересных изменений

                        Это факт .
                        Цитата: cniza
                        надеюсь они будут нам приятны.

                        Я не надеюсь , а уверен ! yes
                        bouncyhunter
                    2. cniza Сегодня, 21:23
                      Цитата: bouncyhunter

                      Я не надеюсь , а уверен ! yes


                      Паша солидарен , но мы же понимаем сколько желающих вмешаться.
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 21:27
                        Конечно понимаем , но и желающие вмешаться понимают кто стоит за спиной ЛДНР . wink
                        bouncyhunter
                    3. cniza Сегодня, 21:39
                      Цитата: bouncyhunter
                      Конечно понимаем , но и желающие вмешаться понимают кто стоит за спиной ЛДНР . wink

                      Но жажда наживы их заставляет идти на авантюру.
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 21:41
                        Цитата: cniza
                        Но жажда наживы их заставляет идти на авантюру.

                        Это их и приведёт к плачевному финалу .
                        bouncyhunter
                2. dr.star75 Сегодня, 20:44
                  Про войска в Сирии. У Вас когда проблемы на разных участках: Вы все сразу решаете , или по очереди?
                  dr.star75
                  1. Идущий Сегодня, 20:48
                    Я не об этом , мы не имели много войск в Сирии , а решать по Донбассу можно и параллельно , но видимо ещё не время.
                    Идущий
      3. хрыч Сегодня, 20:22
        Привет, Брат!!! drinks
        Цитата: bouncyhunter
        в Москву прилетел - здоровье поправить

        Ну, главное, что есть, что поправлять, а то если башку отрежут, не излечишься от косоглазия wassat
        Плотницкий, как и Захарченко - полевые командиры, сражались действительно. Захарченко выглядит актером кино, а Плотницкий лицом не вышел и на тренажер забил, вот и не снискал любви зрителей laughing Кто есть Пасечник? Да, заплечных дел мастер. Служил в СБУ.

        Некто Лямин министр топлива и промышленности до МГБ и после

        Конечно республика в состоянии войны, но ...
        хрыч
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:25
          Да там без поллитры хрен что разберёшь , настолько всё мутно ! Со всех сторон говорят и у каждого своя версия происходящего . Интересно было бы самого Плотницкого послушать .
          bouncyhunter
          1. хрыч Сегодня, 20:34
            Цитата: bouncyhunter
            Да там без поллитры хрен что разберёшь

            Да и после литры тоже wassat Что мы имеем? Плотницкий бежал в Москву, а не в Киев и понятно, что обвинения в предательстве сразу аннулируются. Коррупция? Возможно ... но началась буча, когда Корнета хотели разжаловать в Юнкера. Ну да ладно, надо держать фронт, а после победы разберутся drinks Хотя Революция, включая Русскую Весну, таки пожирает своих детей am
            хрыч
  3. ИгорьПушкино Сегодня, 19:54
    Здоровье? ЧЁт не похоже...
    ИгорьПушкино
    1. 210окв Сегодня, 20:02
      Там только на морду лица глянуть..Ну прям Паша Эмильевич..
      Цитата: ИгорьПушкино
      Здоровье? ЧЁт не похоже...
      210окв
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 20:05
      Здоровье? ЧЁт не похоже...


      Все пытаюсь понять что такого серьезного Плотников сделал для ЛНР.?..какие достижения имеются?..подпись под МИНСК лучше не обсуждать и так все понятно.
      Для меня Плотников это троянский конь (образно говоря) среди ополченцев.
      Тот же ЛЕХА
  4. Sergey53 Сегодня, 19:57
    Лучше так чем никак.
    Sergey53
  5. kepmor Сегодня, 19:59
    да уж....не вписался в "вертикаль власти"....бывает....
    kepmor
  6. pvv113 Сегодня, 20:02
    Интересная информация по ЛНР всплывает
    pvv113
  7. svp67 Сегодня, 20:03
    Заявление Главы МГБ это конечно хорошо, но хотелось бы все же услышать заявление г-на Плотницкого, тем более что он сейчас в России.
    svp67
    1. Анатоль Клим Сегодня, 20:36
      Цитата: svp67
      но хотелось бы все же услышать заявление г-на Плотницкого, тем более что он сейчас в России.

      Вот так взяли и просто сдали Плотного, противно!, а ведь именно он взял на себя ответственность в первые дни создания ЛНР за тысячи стариков, женщин и детей, держал фронт против укропов и честно выполнял указания кремлёвских кураторов. Воровал и хапал?, так это бесспорно, так это в Москве разве не видели, а может получали откаты, ведь финансирование всей социалки на Донбассе шло из Москвы, обвинили в предательстве? сговоре с укропами?, так вспомним покушение на Плотного в прошлом году, когда он чудом уцелел, ах да, теперь Игорь Корнет молчит в тряпочку, что Плотный предатель и хотел сдать ЛНР бандеровцам, теперь Плотницкий не предатель, просто здоровье подвело, а чем Корнет лучше Плотницкого, ну теперь Пасечник, наверно идеально чистый и безгрешный, ну-ну..Заявление Плотницкого хотите услышать?, так кто-же ему разрешит заявления делать, больной же человек.
      Анатоль Клим
      1. svp67 Сегодня, 20:40
        Цитата: Анатоль Клим
        Вот так взяли и просто сдали Плотного, противно !

        Ну если Вы такой его хороший знакомец, раз даже по кличке его знаете, то попросите его выступить, это же не сложно сделать. Вон, тот же Стрелков спокойно дает интервью...по делу и без него.
        svp67
        1. Анатоль Клим Сегодня, 20:56
          Цитата: svp67
          Ну если Вы такой его хороший знакомец, раз даже по кличке его знаете, то попросите его выступить, это же не сложно сделать

          Учился 5 лет в одном взводе в ПВИУ, последний раз видел этим летом на 30-летие выпуска, на острые вопросы отвечал, что Россия помогает и больше ничего ответить не может. Уж Вы попросите выступить его кураторов, наверно их клички Вы знаете.
          Анатоль Клим
          1. svp67 Сегодня, 21:12
            Цитата: Анатоль Клим
            Уж Вы попросите выступить его кураторов, наверно их клички Вы знаете.

            Уважаемый, клички это очень специфично. В серьезных кругах Имена и Отчества употребляют, для уважаемых людей. А все остальное, что Вы сказали это просто от обиды. Вам надо просто успокоится. Время, оно лучший лекарь для таких "ран" и лучший судья.
            svp67
            1. Анатоль Клим Сегодня, 21:38
              Цитата: svp67
              Уважаемый, клички это очень специфично.

              Уважаемый про клички, не первый я начал, но если про это говорить, то на первом курсе училища, всегда прилипали клички, что взять с пацанов. Сейчас общаемся со своими выпускниками всегда по имени, когда называем друг друга по пацанским кличкам, никто не возмущается, кстати, просто улыбаемся, это-же молодость.
              А все остальное, что Вы сказали это просто от обиды. Вам надо просто успокоится. Время, оно лучший лекарь для таких "ран" и лучший судья.

              А Вы правы, обидно немного, признаю, уже успокаиваюсь, но вдруг опять кто-нибудь спровоцирует тупым комментарием, могу не сдержаться.
              Анатоль Клим
  8. alexhol Сегодня, 20:03
    Сплошной фарс. Сплошное вранье. Уже наверное все привыкли. Начиная с Крыма и олимпиады.
    alexhol
    1. vovanpain Сегодня, 20:09
      Цитата: alexhol
      Сплошной фарс. Сплошное вранье. Уже наверное все привыкли. Начиная с Крыма и олимпиады.

      А вот здесь пожалуйста поподробней,особенно про Крым и Олимпиаду.
      vovanpain
      1. BlackMokona Сегодня, 20:43
        "В Крыму наших войск нет"
        BlackMokona
        1. woron333444 Сегодня, 21:05
          Они там были всегда - база в Севастополе 16тыс. по договору с Украиной.
          woron333444
          1. BlackMokona Сегодня, 21:18
            Что не помешало Путину заявить, что в Крыму Российских солдат нет.
            BlackMokona
  9. Немезида Сегодня, 20:03
    Здоровье у Плотницкого одно на двоих,с Кернесом...
    Немезида
  10. леонидыч Сегодня, 20:07
    Этой ситуацией могут воспользоваться ВСУ. И это самый хороший момент для объединения ЛНР и ДНР в одно более крупное и очень сильное государство. Но тогда возникает вопрос, а как же Минск-2? Ведь его подписывали две республики, а теперь может появится Новороссия.
    леонидыч
  11. Антифашист Сегодня, 20:12
    Это какой-то позор (с)
    Антифашист
  12. Мира Сегодня, 20:15
    Получается, что и Дейнего сняли? Правильно!
    Мира
  13. rruvim Сегодня, 20:17
    Всегда фамилия наводит на размышление о национальности. Папа-русский, заслуженный сотрудник а ОБХСС. А мама? Не смог найти информацию request
    rruvim
  14. Влад5307 Сегодня, 20:19
    Цитата: леонидыч
    Этой ситуацией могут воспользоваться ВСУ. И это самый хороший момент для объединения ЛНР и ДНР в одно более крупное и очень сильное государство. Но тогда возникает вопрос, а как же Минск-2? Ведь его подписывали две республики, а теперь может появится Новороссия.

    Минск-Х похоронен фактически давно, а все остальное псевдо-дипломатическое упражнение в словесности и только.
    Удручает только одно - киевскую хунту признали официально, а республики Донбасса - ни да, ни нет! Противно все это видеть и слышать. hi
    Влад5307
    1. леонидыч Сегодня, 20:42
      Добрый вечер. Сейчас прочёл в полит обозрении что новое объединение возглавит Олег Царёв премьер министр Николай Азаров , а всех силовиков возглавит Александр Захарченко.
      леонидыч
  15. Горный стрелок Сегодня, 20:19
    Лицо Пасечника кажется более живым. Посмотрим на развитие событий. Возможно, мы все таки увидем начало развития проекта "Малороссия". Или "Новороссия" возродится?
    Горный стрелок
  16. GUSAR Сегодня, 20:21
    А когда и где Плотва получил боевые ранения? Вот про эти факты биографии поподробнее бы
    GUSAR
    1. Идущий Сегодня, 20:26
      Не копайте , то будет пахнуть не приятно , а такая формулировка всех устроит.
      Идущий
    2. medvedron Сегодня, 20:39
      В Дебальцево,прямое попадание осколочно-бронебойно-фугасного снаряда из тюльпана laughing
      medvedron
    3. Офицер запаса Сегодня, 20:40
      Цитата: GUSAR
      А когда и где Плотва получил боевые ранения? Вот про эти факты биографии поподробнее бы


      Вспоминайте классику. "Я на колчаковских фронтах ранетый!"
      А вообще-то, если честно, от всех этих событий весьма поганое впечатление.
      Офицер запаса
    4. мыслитель Сегодня, 21:05
      Могу напомнить - в августе прошлого года было
      покушение на главу самопровозглашенной Луганской народной республики Плотницкого было совершено в субботу: взорвали его автомобиль. Глава ЛНР госпитализирован.

      http://www.interfax.ru/world/522353
      мыслитель
  17. Житель Урала Сегодня, 20:22
    То есть нас убеждали что гибель известных полевых командиров -это необходимая жертва для объединения сил, устранения махновщины и победы Новороссии. А получается - это просто была чистка пророссийских элементов украинской ДРГ у власти?
    Житель Урала
  18. лапшанга Сегодня, 20:22
    Робята не брякать сильно и громко-всё что Бог не делает -всё к лучшему ! Какой куратор такой и результат - война и создание нового государства -это не туризм !
    лапшанга
    1. gm9019 Сегодня, 21:07
      Цитата: лапшанга
      -всё что Бог не делает -всё к лучшему !

      Моя покойная свекровь, Светлая память ей, после этого любила добавить: "А Богу надо - помогать! Не сидеть сиднем и ждать, а помогать!"
      good
      gm9019
  19. Дмитрий Донецкий Сегодня, 20:23
    Сомневаюсь что объединение состоится, походу на этом и закончится. Объединяться нужно было еще в 2014-15-м под командованием А.Б.Мозгового или П.Л.Дремова. Еще был Павел Ищенко - мэр Первомайска в ЛНР. Вот этим людям можно было верить во всем.
    А сейчас если и объединяться, то пусть Москва пришлет достойного руководителя со своей командой.
    Дмитрий Донецкий
    1. medvedron Сегодня, 20:41
      Я так думаю,что до тех пор пока Минск будет держаться,объединения не будет,во всяком случаи официального.
      medvedron
    2. Doliva63 Сегодня, 20:47
      Цитата: Дмитрий Донецкий
      А сейчас если и объединяться, то пусть Москва пришлет достойного руководителя со своей командой.

      Что, истинный русский без рюрика никак? belay
      Помнится, при большевиках простые люди из народа страну поднимали, такой Союз отгрохали, весь мир завидывал. Так там грамотных-то было 10-15%, а у вас - каждый второй, наверное. Зачем вам Москва? Своих олигархов ещё не раскулачили, ещё московские доить будут. Но это так, частное мнение.
      Doliva63
  20. Черный_Ватник Сегодня, 20:27
    Скажу короче
    Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию.
    С состоянием, думаю, у него до конца жизни будет порядок.
    Черный_Ватник
  21. 16112014nk Сегодня, 20:30
    По состоянию здоровья морда лица Плотницкого не умещается в телевизоре.
    16112014nk
  22. Karabin Сегодня, 20:36
    Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям.

    А как же по другому. Альтернативы "Минску" нет(С) Именно за светлое "минское" будущее сражались и умирали в 14 году местные и добровольцы из России. am
    Karabin
  23. kefan Сегодня, 20:37
    Смешно, однако, больше придумать ничего, видимо, не смогли. Судя по его упитанной физиономии, у него со здоровьем все в полном порядке.
    kefan
  24. Михалыч 70 Сегодня, 20:55
    Аааа, вот, для чего кооператив "Озеро" организовали ! Очевидно, там скоро будут жить все Бывшие президенты, которые не смогли и не удержали. Из Африки 93-х летнего мавра тоже можно приютить...
    Михалыч 70
  25. Berkut154 Сегодня, 21:10
    !! Какого они все сливаются в Россию???? Уже все знают что он на хохлов батрачил!!
    Berkut154
  26. 7gor Сегодня, 21:27
    Больше всего в этой поганой истории жалко простой народ Луганщины и Донбасса request
    7gor
    1. cniza Сегодня, 21:41
      С Вами , в этом вопросе , не согласится только умалишенный.
      cniza
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