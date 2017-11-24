Глава ЛНР Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья

Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии.­ В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы Республики впредь до предстоящих выборов. Я благодарен Игорю Венедиктовичу за его решение и оказанное доверие. Игорь Венедиктович внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования. Он является одним из подписантов Минских соглашений, сегодня он назначен уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению Минских соглашений. Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям. Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства. Совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме. Со своей стороны хочу заверить жителей ЛНР, что сделаю все зависящее от меня на благо жителей Луганщины.

Глава провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Об этом говорится в заявлении главы министерства госбезопасности (МГБ) республики Леонида Пасечника, размещенном в пятницу на сайте Луганскинформцентра - говорится в заявленииЗаявление Плотницкого о сложении полномочий и о назначении и.о. главы республики Пасечника поступило в народный совет ЛНР.