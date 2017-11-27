27 ноября – День морской пехоты

27 ноября в нашей стране отмечается праздник одного из важнейших родов войск – морской пехоты. На протяжении трехсот с лишним лет эти войска вносят важнейший вклад в охрану рубежей страны и решают особую задачу в ходе вооруженных конфликтов.Первая попытка создания морской пехоты была предпринята еще в середине XVII века, когда в составе русского войска была сформирована Плавная рать. Солдатам, в распоряжении которых были собственные суда, предстояло участвовать в борьба за выходы в Балтийское, Азовское и Черное моря.Первый морской полк, давший старт строительству морской пехоты, был сформирован в соответствии с указом императора Петра I, подписанным 16 ноября (27 ноября по новому стилю) 1705 года. Теперь эта дата отмечается в качестве профессионального праздника российской морской пехоты. В кратчайшие сроки молодая Российская Империя сформировала крупные соединения морских солдат, вскоре принявшие участие в войнах со Швецией.Морские солдаты на протяжении многих десятилетий вступали в бой с врагом и защищали интересы Отечества на всех морях. Бойцам приходилось биться с армиями и флотами Швеции, Турции, наполеоновской Франции, и т.д. Во всех конфликтах морская пехота демонстрировала прекрасную выучку и высокий боевой потенциал.В годы Великой Отечественной войны соединения морской пехоты внесли большой вклад в приближение победы. С лета 1941 года бойцы этого рода войск сражались с врагом на всех фронтах; потеряв возможность биться на море, они вливались в сухопутные армии. Действия советской морской пехоты оставили заметный след в истории. За время войны она выполнила несколько крупных морских десантов, участвовала в обороне и освобождении крупных городов. Храбрость военнослужащих и успешные слаженные действия подразделений были по достоинству отмечены командованием.Во время Великой Отечественной пять бригад и два батальона морской пехоты за выдающиеся боевые заслуги были преобразованы в гвардейские. Девять бригад и шесть батальонов были награждены орденами. Множество частей и соединений получили почетные наименования. 122 морских пехотинца удостоились звания Героя Советского Союза.В последние годы морская пехота Военно-морского флота Российской Федерации неоднократно участвовала в локальных конфликтах, решая поставленные задачи в разных районах – как на территории страны, так и вдали от родных берегов. Морские пехотинцы боролись с терроризмом и привлекались к антипиратским мероприятиям. С 2015 года морская пехота отвечает за защиту кораблей флота, задействованных в военной операции на территории Сирии.Уже более трех веков бойцы морской пехоты российского флота стоят на защите родных берегов и вносят серьезный вклад в оборону страны. Части этого рода войск продолжают службу, и Родина всегда может рассчитывать на них. 27 ноября – в годовщину основания – морская пехота отмечает свой профессиональный праздник. Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех военнослужащих, ветеранов и гражданский персонал морской пехоты!