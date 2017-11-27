12:23 27 ноября

27 ноября – День морской пехоты

27 ноября в нашей стране отмечается праздник одного из важнейших родов войск – морской пехоты. На протяжении трехсот с лишним лет эти войска вносят важнейший вклад в охрану рубежей страны и решают особую задачу в ходе вооруженных конфликтов.

Первая попытка создания морской пехоты была предпринята еще в середине XVII века, когда в составе русского войска была сформирована Плавная рать. Солдатам, в распоряжении которых были собственные суда, предстояло участвовать в борьба за выходы в Балтийское, Азовское и Черное моря.

Первый морской полк, давший старт строительству морской пехоты, был сформирован в соответствии с указом императора Петра I, подписанным 16 ноября (27 ноября по новому стилю) 1705 года. Теперь эта дата отмечается в качестве профессионального праздника российской морской пехоты. В кратчайшие сроки молодая Российская Империя сформировала крупные соединения морских солдат, вскоре принявшие участие в войнах со Швецией.




Морские солдаты на протяжении многих десятилетий вступали в бой с врагом и защищали интересы Отечества на всех морях. Бойцам приходилось биться с армиями и флотами Швеции, Турции, наполеоновской Франции, и т.д. Во всех конфликтах морская пехота демонстрировала прекрасную выучку и высокий боевой потенциал.

В годы Великой Отечественной войны соединения морской пехоты внесли большой вклад в приближение победы. С лета 1941 года бойцы этого рода войск сражались с врагом на всех фронтах; потеряв возможность биться на море, они вливались в сухопутные армии. Действия советской морской пехоты оставили заметный след в истории. За время войны она выполнила несколько крупных морских десантов, участвовала в обороне и освобождении крупных городов. Храбрость военнослужащих и успешные слаженные действия подразделений были по достоинству отмечены командованием.

Во время Великой Отечественной пять бригад и два батальона морской пехоты за выдающиеся боевые заслуги были преобразованы в гвардейские. Девять бригад и шесть батальонов были награждены орденами. Множество частей и соединений получили почетные наименования. 122 морских пехотинца удостоились звания Героя Советского Союза.



В последние годы морская пехота Военно-морского флота Российской Федерации неоднократно участвовала в локальных конфликтах, решая поставленные задачи в разных районах – как на территории страны, так и вдали от родных берегов. Морские пехотинцы боролись с терроризмом и привлекались к антипиратским мероприятиям. С 2015 года морская пехота отвечает за защиту кораблей флота, задействованных в военной операции на территории Сирии.

Уже более трех веков бойцы морской пехоты российского флота стоят на защите родных берегов и вносят серьезный вклад в оборону страны. Части этого рода войск продолжают службу, и Родина всегда может рассчитывать на них. 27 ноября – в годовщину основания – морская пехота отмечает свой профессиональный праздник. Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех военнослужащих, ветеранов и гражданский персонал морской пехоты!


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Комментарии 11

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:49
    Пожелаю морпехам удачи и успехов в их ратном деле hi прекрасно показала себя морская пехота в боях за ГРОЗНЫЙ ... и я абсолютно уверен в способности морской пехоты РОССИИ выполнить поставленные задачи командованием.
    Так держать. good
    Тот же ЛЕХА
    1. Татьяна Сегодня, 07:14
      С праздником, российские морские пехотинцы!
      Счастья, успехов и всяческих вам благ!
      Татьяна
      1. Татьяна Сегодня, 08:25
        Ещё раз в праздником, российские морские пехотинцы! love
        Мы гордимся вами! good

        А над морскими пехотинцами НАТО я просто умирала со смеху! laughing
        Высадка солдат НАТО на берег
        Татьяна
  2. 210окв Сегодня, 06:53
    С праздникам Вас-парни в черных беретах! drinks hi
    210окв
  3. raw174 Сегодня, 07:15
    С праздником ребята! Всех кто служил и служит! Будут ещё вызовы, будут бои, будет продолжение славного пути Российского морпеха! Там где мы, там победа!
    raw174
  4. амурец Сегодня, 07:23
    С праздником морпехи. С праздником выпускники факультета морской пехоты ДВОКУ.
    амурец
  5. Serg65 Сегодня, 07:30
    Там, где мы, там победа!
    Морпехи России, куда Вас судьба только не забрасывала и везде Вы с честью и победой выходили из передряг!

    Одесса.

    Севастополь

    Ленинград

    Лиинахамари

    Ангола

    Герои Могадишо- вчерашние школьники с которыми не рискнула связываться армия Сомали!

    Президент НДРЙ благодарит Советскую морскую пехоту!

    Опять Ангола feel

    Чечня

    С Праздником МОРПЕХИ!!!!! drinks
    Serg65
    1. роман66 Сегодня, 10:41
      привет! hi единственно, время для празднования не удачное - ни в фонтане искупаться, ни бутылки об голову lol
      роман66
      1. Serg65 Сегодня, 10:59
        hi Здорова летун!
        Цитата: роман66
        время для празднования не удачное

        laughing Рома, для настоящего русского моряка время года как и место действия не имеет значения drinks
        Serg65
  6. EvgNik Сегодня, 09:54
    С праздником ребята! Славным войскам - Слава!
    EvgNik
  7. балтиец 86-89 Сегодня, 10:15
    Поздравляю с Праздником -Днем Морской Пехоты всех морпехов,а так же ,лично,моего сына Владимира служившего 2010-2011 гг. - снайпером 542 отдельного десантно-штурмового батальона 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота(сейчас офицер,опер -уполномоченный уголовного розыска)!Здоровья вам всем,братишки!Успехов в работе,учебе,службе!Храни вас бог!
    С искренним уважением,старшина 1-й статьи запаса Дважды Краснознаменного Балтийского Флота (ДКБФ 1986-89 гг.)
    балтиец 86-89
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