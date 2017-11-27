Российская императрица Мария Фёдоровна. Судьба датской принцессы в России

Императрица Мария Фёдоровна в русском платье с диадемой и колье из 51 бриллианта, 1883 год

Наследник цесаревич Николай Александрович с невестой, принцессой Дагмар

Великий князь Александр Александрович и великая княгиня Мария Федоровна

Цесаревна и великая княгиня Мария Фёдоровна с детьми. Слева направо: Георгий, Ксения, Николай, 1879 год

Мария Фёдоровна со своим сыном, российским императором Николаем II

Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна и ее камер-казак Тимофей Ящик. Копенгаген, 1924 год

По материалам из открытых источников