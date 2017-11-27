Российская императрица Мария Фёдоровна. Судьба датской принцессы в России
Ровно 170 лет назад, 26 ноября 1847 года, родилась российская императрица Мария Фёдоровна, ставшая супругой императора Александра III и являвшаяся матерью последнего российского императора Николая II. Датчанка по происхождению она 52 года из своей более чем 80-летней жизни прожила в России, став предпоследней российской императрицей. Революционная смута 1917 года пощадила ее, она смогла вернуться назад в Данию, где и скончалась в спокойной обстановке в 1928 году.
Марии Фёдоровне была уготована яркая и полная драматических событий жизнь. Датская принцесса, она была сначала обручена с одним, но вышла замуж за другого, чтобы стать затем императрицей изначально чужой для себя страны. В ее жизни уместились и счастье любви, и большое количество потерь. Она пережила не только своего мужа, но и сыновей, внуков и даже свою страну. В конце своей жизни она вернулась назад в Данию, которая оставалась одним из немногих уголков спокойствия и благополучия в межвоенной Европе.
Мария Фёдоровна, урожденная Мария София Фредерика Дагмар, родилась 14 ноября (26 ноября по новому стилю) 1847 года в Копенгагене. Происходила из правящей в Дании с середины XV века Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургской династии, принадлежащей к немецкому Ольденбургскому роду. К нему же — к младшим ветвям рода — принадлежали правители соседней Швеции, несколько немецких князей и, в некоторой степени, российские императоры. Пётр III предок по мужской линии всех последующих Романовых происходил именно из Гольштейн-Готторпской линии Ольденбургского рода.
Ее отцом был датский король Кристиан IX, матерью Луиза Гессен-Кассельская. В семье было шестеро детей: наследник престола Фредерик, Александра, Вильгельм, Дагмар, Тира и Вальдемар. Это была дружная датская семья, в которой особой любовью пользовалась именно вторая дочь Дагмар, или официально Мария-София-Фредерика-Дагмар. Ее доброта, искренность и деликатность снискали ей всеобщую любовь среди многочисленных родственников по всей Европе. Дагмар умела нравиться всем без исключения — не потому, что прикладывала к этому какие-то особые усилия, а в силу врожденного очарования. Не будучи редкостной красавицей, принцесса Дагмар, тем не менее, выделялась особой прелестью, которая не могла оставить равнодушным практически никого.
Родная сестра Дагмар — Александра Датская стала в будущем супругой британского короля Эдуарда VII, их сын — Георг V обладал портретным сходством с Николаем II — сыном Дагмар и императора Александра III. Стоит отметить, что датские принцессы весьма ценились на европейской «ярмарке невест» для знатных аристократичных родов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на юную Дагмар, которая славилась своим замечательным характером и обаянием, обратили внимание и в России. Российский император Александр II и его жена Мария Александровна (урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская), как раз занимались поиском жены для своего старшего сына, наследника престола Николая Александровича.
В 1864 году отец отправил Николая путешествовать по Европе, в частности посетить Копенгаген, где ему советовали особо обратить внимание на юную Дагмар, о которой в царской семье слышали много хорошего. Брак с принцессой из Дании был выгоден России. Так империя хотела упрочить свое положение на Балтийском море в пику Пруссии и Германии. Также данный брак устанавливал бы новые родственные связи, в том числе с Великобританией, отношения с которой долгое время были очень натянутыми. Помимо этого неизменные немецкие невесты в России уже надоели, а датчанка (хоть и из немецкого по своему происхождению рода) никого бы сильно не раздражала ни при дворе, ни в народе. Выгоден был такой брак и Дании — небольшому балтийскому государству, которое получало бы сильного союзника.
Николай Александрович приехал в Копенгаген, чтобы только познакомиться, но сразу же влюбился в юную принцессу. Большеглазая, невысокого роста, миниатюрная она не блистала особой красотой, но покоряла своей живостью, шармом и очарованием. Уже 16 сентября 1864 года Николай сделал принцессе Дагмар предложение, и она приняла его. Она полюбила российского наследника, согласившись ради него сменить веру на православие — это было необходимым условием брака. Однако во время путешествия по Италии цесаревич неожиданно для всех заболел. Начиная с 20 октября 1864 года, он лечился в Ницце. Весной 1865 года его состояние здоровья существенно ухудшилось. 10 апреля к нему в Ниццу прибыл император Александр II, там же был его родной брат Александр и принцесса Дагмар. В ночь на 12 апреля 1865 года после многочасовой агонии 22-летний наследник российского престола скончался, причиной его смерти был туберкулезный менингит. Горе Дагмар поразило тогда всех, в 18 лет она стала вдовой, так и не успев выйти замуж, от скорби и пролитых слез она даже похудела. Неожиданная смерть наследника потрясла также всю Российскую Империю и семью Романовых.
При этом российский император Александр III не забыл о Дагмар, по достоинству оценив ее преданность и сильный характер. Теперь российский императорский дом хотел, чтобы она вышла за нового наследника Александра Александровича, стоит отметить, что привязанность между ними возникла еще тогда, когда они вместе ухаживали за умирающим цесаревичем Николаем в Ницце. Уже 17 июня 1866 года состоялась их помолвка в Копенгагене, а спустя три месяца — 1 сентября 1866 года датская принцесса прибыла в Кронштадт, где ее встречала вся императорская семья. В октябре 1866 года Дагмар приняла православие под именем Марии Фёдоровы — отчество ей дали в честь иконы Фёдоровской Божьей Матери, являвшейся покровительницей дома Романовых. 28 октября 1866 состоялось венчание великого князя Александра Александровича и великой княгини Марии Фёдоровны, резиденцией молодоженов стал Аничков дворец.
Жизнерадостная и жизнелюбивая по своему характеру Мария была тепло принята столичным и придворным обществом. Ее брак с Александром, несмотря на то, что их отношения завязались при достаточно скорбных обстоятельствах (вдобавок сам Александр успел до этого победить сильную сердечную привязанность к фрейлине Марии Мещерской), оказался крайне удачным. На протяжении практически 30-летней совместной жизни супруги сохраняли к друг другу искреннюю привязанность. Отношения Александр III и Марии Фёдоровны были удивительными для дома Романовых. Несомненная любовь и взаимная нежность на протяжении всей жизни — невероятная редкость в царском роду, где часто считалось нормой, женившись по расчету, заводить любовниц. Не был в этом плане исключением и Александр II, но об этом позже.
Очарование молодой жены наследника престола нравилось всем, оказывая на людей по-настоящему магическое действие. Несмотря на свой небольшой рост Мария Фёдоровна отличалась такими величественными манерами, что своим появлением могла затмить всех. На редкость общительная, подвижная, с веселым и живым характером, она сумела вернуть российскому императорскому дому тот блеск, который был потерян после болезни императрицы Марии Александровны. При этом Мария Фёдоровна любила живопись и увлекалась ей, она даже брала уроки у известного российского художника А. П. Боголюбова, также она очень любила верховую езду. И хотя поведение Мария Фёдоровны давало многим повод упрекнуть молодую цесаревну в некотором легкомыслии и поверхностности своих интересов, она не смотря на это пользовалась всеобщим уважением. В этом нет ничего удивительного, она обладала цельным и очень сильным характером и вместе с тем удивительным чувством такта, который не позволял ей открыто демонстрировать собственное влияние на супруга.
У молодой цесаревны складывались прекрасные отношения со свекровью и свекром. Александр II относился к ней с нескрываемой симпатией, которая несколько сглаживала росшее год от года охлаждение в отношениях с его старшим сыном. Все дело в том, что цесаревич Александр и его близкое окружение к началу 1870-х годов превратились практически в оппозиционный политический кружок. Ни о какой критике Царя-Освободителя и его деятельности речь не шла, однако нескрываемое внимание ко всему русскому, противопоставление устремлений и национальных чувств космополитизму императорского двора и российской аристократии выглядели демонстративно. При этом стойкую неприязнь будущий император испытывал к Германии (особенно к Пруссии), в чем находил полную поддержку своей жены. К Пруссии, которая отторгла после войны 1864 года у ее родной Дании часть земель — Шлезвиг и Гольштейн (справедливости ради, населенных главным образом немцами), Мария Фёдоровна испытывала устойчивую неприязнь. Напротив император Александр II обожал своего родственника, прусского короля и императора Германии Вильгельма.
Существовала и еще одна проблема, которая серьезно усложняла взаимоотношения отца и сына. Последние полтора десятилетия перед своей смертью император Александр II вел двойную жизнь. Его сильнейшая страсть к молодой княжне Екатерине Долгоруковой стала причиной того, что император Российской империи жил на две семьи, а после смерти своей законной жены в 1880 году, он выждав минимальный срок траура, не обращая внимания на мнение родни, женился на своей давней возлюбленной. Этот брак был морганатическим, а это значило, что новая жена и ее потомки не смогут претендовать на императорский трон. Однако и без того натянутые отношения с цесаревичем еще более обострились. К тому же в столице ходили слухи о том, что император собирается короновать «Катю». Все это время Мария Фёдоровна оставалась на стороне своего мужа, разделяя все его чувства, но также играла и роль «буфера», пытаясь насколько это было в ее силах, смягчать и сглаживать конфликты в семье Романовых.
За 14 лет брака у Александра Александровича и Марии Фёдоровны родилось шестеро детей. В 1868 году на свет появился первенец — Николай — будущий последний российский император Николай II, которого в семье все звали Ники, через год появился — Александр (умер, не дожив до года, в апреле 1870 года), в 1871 году — Георгий (умер в 1899 году), в 1875 году — дочь Ксения (умерла в 1960 году в Лондоне), а еще через три годы — Михаил (убит в 1918 году). Последний их ребенок — дочь Ольга родилась в 1882 году (умерла в 1960 году в Торонто), когда Александр уже был императором России.
В марте 1881 года в результате террористической атаки погиб император Александр II. По стечению обстоятельств удачное покушение на государя было совершено в тот день, когда он собирался подписать проект политических реформ, получивших название «Конституции Лорис-Меликова». Пусть данный проект и намечал лишь первые робкие шаги на пути к конституционному ограничению самодержавия, он мог стать началом преобразований всей страны. Но этого не произошло. На престол взошел новый император старший сын Александра II, ставший Александром III, в том же году Мария Фёдоровна стала действующей императрицей, а после смерти своего супруга в 1894 году — вдовствующей императрицей.
Александр III в отличие от своего отца проводил политику контрреформ, все возможные конституционные преобразования были отменены. В то же время за годы царствования Александра III Россия не вела ни одной войны, за что монарх получил официальное прозвание Царь-Миротворец. Его тринадцатилетнее царствование было спокойным и неторопливым, как и сам самодержец. При этом личная жизнь императора, как и прежде, была пронизана счастьем. Оно не было беззаботным, однако действительно было. Внешне в жизни Александра и Марии почти ничего не изменилось. Император, как и раньше, оставался подчеркнуто, некоторые отмечали, что до аскетизма, скромным в быту, и в таком его поведении не было никакой позы. Мария и Александр часто тосковали друг по другу, поэтому старались расставаться как можно реже, а когда это происходило, писали друг другу каждый день письма. Опубликованные позднее эти письма сохранили массу трогательных свидетельств их влюбленности, которая не была растеряна на протяжении всех лет их совместной жизни.
Современники отмечали, что в царской семье всегда царила удивительно дружелюбная атмосфера, не было конфликтов. Детей они воспитывали в любви, но при этом не баловали. Родители, которые ценили организованность и порядок, старались привить своим детям любовь ко всему русскому, идеалам, традициям, веру в Бога. При этом при императорском дворе была принята английская система воспитания, которая предусматривала обязательные овсяные каши на завтрак для детей, много свежего воздуха и холодные ванны для закалки. Сами супруги не только держали детей в строгости, но и сами жили достаточно скромно, не одобряя роскошь. К примеру, отмечалось, что на завтрак у императора и императрицы были лишь вареные яйца и ржаной хлеб.
Их счастливый брак продолжался до смерти императора Александра III в 1894 году, он умер в достаточно молодом возрасте, не дожив и до 50 лет. На российский трон взошел сын Александра и Марии Николай II. В годы его царствования вдовствующая императрица покровительствовала Сергею Витте и проводимой им политике. Большое внимание Мария Фёдоровна уделяла общественной деятельности. Она попечительствовала Обществу спасения на водах, Женскому патриотическому обществу, возглавляла Ведомства учреждений императрицы Марии (различные воспитательные дома, учебные заведения, приюты для обездоленных и беззащитных детей, богадельни), большое внимание уделяла Российском обществу Красного Креста (РОКК). Благодаря инициативам Марии Фёдоровны в бюджет этой организации шли пошлины за оформление заграничных паспортов, а также железнодорожные сборы с пассажиров первого класса. В годы Первой мировой войны она добилась того, чтобы «подепешный сбор» — 10 копеек с каждой телеграммы также отправлялся на нужды общества, что значительно увеличило бюджет РОКК и объем оказываемой им помощи.
В июне 1915 года вдовствующая императрица на месяц выезжала в Киев, а в августе того же года умоляла своего сына Николая II не принимать на себя верховное главнокомандование, но безрезультатно. В 1916 году окончательно перебралась из Петербурга в Киев, поселившись в Мариинском дворце. В годы войны она занималась организацией работы госпиталей, а также многочисленных санитарных поездов, в которых поправляли свои здоровье сотни тысяч раненых русских солдат и офицеров. Здесь же в Киеве 19 октября 1916 года она отметила полувековой юбилей своего непосредственного участия в делах Ведомства учреждений императрицы Марии.
В Киеве же Мария Фёдоровна узнала об отречении своего сына, после чего выезжала в Могилев, чтобы встретиться с ним. После этого со своей младшей дочерью Ольгой и мужем старшей дочери Ксении великим князем Александром Михайловичем перебралась в Крым, откуда была эвакуирована в 1919 году на борту британского линкора «Мальборо». Уже из Великобритании она вернулась в родную Данию, где поселилась на вилле Видёре, где ранее она жила со своей сестрой Александрой. В Дании ее сопровождал камер-казак Ящик Тимофей Ксенофонтович, который все это время выполнял роль ее телохранителя. Находясь в Дании, Мария Фёдоровна отклоняла все попытки русской эмиграции вовлечь ее в политическую деятельность.
Мария Фёдоровна скончалась 13 октября 1928 года в возрасте 81 года. После отпевания 19 октября в местной православной церкви ее прах был помещен в саркофаг в Королевской усыпальнице Кафедрального собора, расположенной в датском городе Роскилле рядом с прахом ее родителей. Здесь же в настоящее время покоятся и члены датской королевской семьи.
В 2004-2005 годах между датским и российским правительством было достигнуто соглашение о переносе останков императрицы Марии Фёдоровны из Роскилле в Санкт Петербург, где она завещала похоронить себя рядом со своим супругом. 26 сентября на борту датского корабля «Эсберн Снаре» прах Марии Фёдоровны отправился в свое последнее путешествие в Россию. В российских территориальных водах датчан встречал флагман Балтийского флота «Неустрашимый», который сопроводил датский корабль в порт. По прибытии кораблей в порт российский военный корабль «Смольный» встретил их 31 орудийным залпом, именно столько пушечных залпов было произведено по приезде датской принцессы в Кронштадт в 1866 году. 28 сентября 2006 года гроб с останками императрицы Марии Фёдоровны был захоронен в Санкт-Петербурге в соборе святых Петра и Павла на территории Петропавловской крепости рядом с могилой ее супруга Александра III.
По материалам из открытых источников
Марии Фёдоровне была уготована яркая и полная драматических событий жизнь. Датская принцесса, она была сначала обручена с одним, но вышла замуж за другого, чтобы стать затем императрицей изначально чужой для себя страны. В ее жизни уместились и счастье любви, и большое количество потерь. Она пережила не только своего мужа, но и сыновей, внуков и даже свою страну. В конце своей жизни она вернулась назад в Данию, которая оставалась одним из немногих уголков спокойствия и благополучия в межвоенной Европе.
Мария Фёдоровна, урожденная Мария София Фредерика Дагмар, родилась 14 ноября (26 ноября по новому стилю) 1847 года в Копенгагене. Происходила из правящей в Дании с середины XV века Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургской династии, принадлежащей к немецкому Ольденбургскому роду. К нему же — к младшим ветвям рода — принадлежали правители соседней Швеции, несколько немецких князей и, в некоторой степени, российские императоры. Пётр III предок по мужской линии всех последующих Романовых происходил именно из Гольштейн-Готторпской линии Ольденбургского рода.
Императрица Мария Фёдоровна в русском платье с диадемой и колье из 51 бриллианта, 1883 год
Ее отцом был датский король Кристиан IX, матерью Луиза Гессен-Кассельская. В семье было шестеро детей: наследник престола Фредерик, Александра, Вильгельм, Дагмар, Тира и Вальдемар. Это была дружная датская семья, в которой особой любовью пользовалась именно вторая дочь Дагмар, или официально Мария-София-Фредерика-Дагмар. Ее доброта, искренность и деликатность снискали ей всеобщую любовь среди многочисленных родственников по всей Европе. Дагмар умела нравиться всем без исключения — не потому, что прикладывала к этому какие-то особые усилия, а в силу врожденного очарования. Не будучи редкостной красавицей, принцесса Дагмар, тем не менее, выделялась особой прелестью, которая не могла оставить равнодушным практически никого.
Родная сестра Дагмар — Александра Датская стала в будущем супругой британского короля Эдуарда VII, их сын — Георг V обладал портретным сходством с Николаем II — сыном Дагмар и императора Александра III. Стоит отметить, что датские принцессы весьма ценились на европейской «ярмарке невест» для знатных аристократичных родов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на юную Дагмар, которая славилась своим замечательным характером и обаянием, обратили внимание и в России. Российский император Александр II и его жена Мария Александровна (урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская), как раз занимались поиском жены для своего старшего сына, наследника престола Николая Александровича.
В 1864 году отец отправил Николая путешествовать по Европе, в частности посетить Копенгаген, где ему советовали особо обратить внимание на юную Дагмар, о которой в царской семье слышали много хорошего. Брак с принцессой из Дании был выгоден России. Так империя хотела упрочить свое положение на Балтийском море в пику Пруссии и Германии. Также данный брак устанавливал бы новые родственные связи, в том числе с Великобританией, отношения с которой долгое время были очень натянутыми. Помимо этого неизменные немецкие невесты в России уже надоели, а датчанка (хоть и из немецкого по своему происхождению рода) никого бы сильно не раздражала ни при дворе, ни в народе. Выгоден был такой брак и Дании — небольшому балтийскому государству, которое получало бы сильного союзника.
Наследник цесаревич Николай Александрович с невестой, принцессой Дагмар
Николай Александрович приехал в Копенгаген, чтобы только познакомиться, но сразу же влюбился в юную принцессу. Большеглазая, невысокого роста, миниатюрная она не блистала особой красотой, но покоряла своей живостью, шармом и очарованием. Уже 16 сентября 1864 года Николай сделал принцессе Дагмар предложение, и она приняла его. Она полюбила российского наследника, согласившись ради него сменить веру на православие — это было необходимым условием брака. Однако во время путешествия по Италии цесаревич неожиданно для всех заболел. Начиная с 20 октября 1864 года, он лечился в Ницце. Весной 1865 года его состояние здоровья существенно ухудшилось. 10 апреля к нему в Ниццу прибыл император Александр II, там же был его родной брат Александр и принцесса Дагмар. В ночь на 12 апреля 1865 года после многочасовой агонии 22-летний наследник российского престола скончался, причиной его смерти был туберкулезный менингит. Горе Дагмар поразило тогда всех, в 18 лет она стала вдовой, так и не успев выйти замуж, от скорби и пролитых слез она даже похудела. Неожиданная смерть наследника потрясла также всю Российскую Империю и семью Романовых.
При этом российский император Александр III не забыл о Дагмар, по достоинству оценив ее преданность и сильный характер. Теперь российский императорский дом хотел, чтобы она вышла за нового наследника Александра Александровича, стоит отметить, что привязанность между ними возникла еще тогда, когда они вместе ухаживали за умирающим цесаревичем Николаем в Ницце. Уже 17 июня 1866 года состоялась их помолвка в Копенгагене, а спустя три месяца — 1 сентября 1866 года датская принцесса прибыла в Кронштадт, где ее встречала вся императорская семья. В октябре 1866 года Дагмар приняла православие под именем Марии Фёдоровы — отчество ей дали в честь иконы Фёдоровской Божьей Матери, являвшейся покровительницей дома Романовых. 28 октября 1866 состоялось венчание великого князя Александра Александровича и великой княгини Марии Фёдоровны, резиденцией молодоженов стал Аничков дворец.
Жизнерадостная и жизнелюбивая по своему характеру Мария была тепло принята столичным и придворным обществом. Ее брак с Александром, несмотря на то, что их отношения завязались при достаточно скорбных обстоятельствах (вдобавок сам Александр успел до этого победить сильную сердечную привязанность к фрейлине Марии Мещерской), оказался крайне удачным. На протяжении практически 30-летней совместной жизни супруги сохраняли к друг другу искреннюю привязанность. Отношения Александр III и Марии Фёдоровны были удивительными для дома Романовых. Несомненная любовь и взаимная нежность на протяжении всей жизни — невероятная редкость в царском роду, где часто считалось нормой, женившись по расчету, заводить любовниц. Не был в этом плане исключением и Александр II, но об этом позже.
Великий князь Александр Александрович и великая княгиня Мария Федоровна
Очарование молодой жены наследника престола нравилось всем, оказывая на людей по-настоящему магическое действие. Несмотря на свой небольшой рост Мария Фёдоровна отличалась такими величественными манерами, что своим появлением могла затмить всех. На редкость общительная, подвижная, с веселым и живым характером, она сумела вернуть российскому императорскому дому тот блеск, который был потерян после болезни императрицы Марии Александровны. При этом Мария Фёдоровна любила живопись и увлекалась ей, она даже брала уроки у известного российского художника А. П. Боголюбова, также она очень любила верховую езду. И хотя поведение Мария Фёдоровны давало многим повод упрекнуть молодую цесаревну в некотором легкомыслии и поверхностности своих интересов, она не смотря на это пользовалась всеобщим уважением. В этом нет ничего удивительного, она обладала цельным и очень сильным характером и вместе с тем удивительным чувством такта, который не позволял ей открыто демонстрировать собственное влияние на супруга.
У молодой цесаревны складывались прекрасные отношения со свекровью и свекром. Александр II относился к ней с нескрываемой симпатией, которая несколько сглаживала росшее год от года охлаждение в отношениях с его старшим сыном. Все дело в том, что цесаревич Александр и его близкое окружение к началу 1870-х годов превратились практически в оппозиционный политический кружок. Ни о какой критике Царя-Освободителя и его деятельности речь не шла, однако нескрываемое внимание ко всему русскому, противопоставление устремлений и национальных чувств космополитизму императорского двора и российской аристократии выглядели демонстративно. При этом стойкую неприязнь будущий император испытывал к Германии (особенно к Пруссии), в чем находил полную поддержку своей жены. К Пруссии, которая отторгла после войны 1864 года у ее родной Дании часть земель — Шлезвиг и Гольштейн (справедливости ради, населенных главным образом немцами), Мария Фёдоровна испытывала устойчивую неприязнь. Напротив император Александр II обожал своего родственника, прусского короля и императора Германии Вильгельма.
Существовала и еще одна проблема, которая серьезно усложняла взаимоотношения отца и сына. Последние полтора десятилетия перед своей смертью император Александр II вел двойную жизнь. Его сильнейшая страсть к молодой княжне Екатерине Долгоруковой стала причиной того, что император Российской империи жил на две семьи, а после смерти своей законной жены в 1880 году, он выждав минимальный срок траура, не обращая внимания на мнение родни, женился на своей давней возлюбленной. Этот брак был морганатическим, а это значило, что новая жена и ее потомки не смогут претендовать на императорский трон. Однако и без того натянутые отношения с цесаревичем еще более обострились. К тому же в столице ходили слухи о том, что император собирается короновать «Катю». Все это время Мария Фёдоровна оставалась на стороне своего мужа, разделяя все его чувства, но также играла и роль «буфера», пытаясь насколько это было в ее силах, смягчать и сглаживать конфликты в семье Романовых.
Цесаревна и великая княгиня Мария Фёдоровна с детьми. Слева направо: Георгий, Ксения, Николай, 1879 год
За 14 лет брака у Александра Александровича и Марии Фёдоровны родилось шестеро детей. В 1868 году на свет появился первенец — Николай — будущий последний российский император Николай II, которого в семье все звали Ники, через год появился — Александр (умер, не дожив до года, в апреле 1870 года), в 1871 году — Георгий (умер в 1899 году), в 1875 году — дочь Ксения (умерла в 1960 году в Лондоне), а еще через три годы — Михаил (убит в 1918 году). Последний их ребенок — дочь Ольга родилась в 1882 году (умерла в 1960 году в Торонто), когда Александр уже был императором России.
В марте 1881 года в результате террористической атаки погиб император Александр II. По стечению обстоятельств удачное покушение на государя было совершено в тот день, когда он собирался подписать проект политических реформ, получивших название «Конституции Лорис-Меликова». Пусть данный проект и намечал лишь первые робкие шаги на пути к конституционному ограничению самодержавия, он мог стать началом преобразований всей страны. Но этого не произошло. На престол взошел новый император старший сын Александра II, ставший Александром III, в том же году Мария Фёдоровна стала действующей императрицей, а после смерти своего супруга в 1894 году — вдовствующей императрицей.
Александр III в отличие от своего отца проводил политику контрреформ, все возможные конституционные преобразования были отменены. В то же время за годы царствования Александра III Россия не вела ни одной войны, за что монарх получил официальное прозвание Царь-Миротворец. Его тринадцатилетнее царствование было спокойным и неторопливым, как и сам самодержец. При этом личная жизнь императора, как и прежде, была пронизана счастьем. Оно не было беззаботным, однако действительно было. Внешне в жизни Александра и Марии почти ничего не изменилось. Император, как и раньше, оставался подчеркнуто, некоторые отмечали, что до аскетизма, скромным в быту, и в таком его поведении не было никакой позы. Мария и Александр часто тосковали друг по другу, поэтому старались расставаться как можно реже, а когда это происходило, писали друг другу каждый день письма. Опубликованные позднее эти письма сохранили массу трогательных свидетельств их влюбленности, которая не была растеряна на протяжении всех лет их совместной жизни.
Мария Фёдоровна со своим сыном, российским императором Николаем II
Современники отмечали, что в царской семье всегда царила удивительно дружелюбная атмосфера, не было конфликтов. Детей они воспитывали в любви, но при этом не баловали. Родители, которые ценили организованность и порядок, старались привить своим детям любовь ко всему русскому, идеалам, традициям, веру в Бога. При этом при императорском дворе была принята английская система воспитания, которая предусматривала обязательные овсяные каши на завтрак для детей, много свежего воздуха и холодные ванны для закалки. Сами супруги не только держали детей в строгости, но и сами жили достаточно скромно, не одобряя роскошь. К примеру, отмечалось, что на завтрак у императора и императрицы были лишь вареные яйца и ржаной хлеб.
Их счастливый брак продолжался до смерти императора Александра III в 1894 году, он умер в достаточно молодом возрасте, не дожив и до 50 лет. На российский трон взошел сын Александра и Марии Николай II. В годы его царствования вдовствующая императрица покровительствовала Сергею Витте и проводимой им политике. Большое внимание Мария Фёдоровна уделяла общественной деятельности. Она попечительствовала Обществу спасения на водах, Женскому патриотическому обществу, возглавляла Ведомства учреждений императрицы Марии (различные воспитательные дома, учебные заведения, приюты для обездоленных и беззащитных детей, богадельни), большое внимание уделяла Российском обществу Красного Креста (РОКК). Благодаря инициативам Марии Фёдоровны в бюджет этой организации шли пошлины за оформление заграничных паспортов, а также железнодорожные сборы с пассажиров первого класса. В годы Первой мировой войны она добилась того, чтобы «подепешный сбор» — 10 копеек с каждой телеграммы также отправлялся на нужды общества, что значительно увеличило бюджет РОКК и объем оказываемой им помощи.
В июне 1915 года вдовствующая императрица на месяц выезжала в Киев, а в августе того же года умоляла своего сына Николая II не принимать на себя верховное главнокомандование, но безрезультатно. В 1916 году окончательно перебралась из Петербурга в Киев, поселившись в Мариинском дворце. В годы войны она занималась организацией работы госпиталей, а также многочисленных санитарных поездов, в которых поправляли свои здоровье сотни тысяч раненых русских солдат и офицеров. Здесь же в Киеве 19 октября 1916 года она отметила полувековой юбилей своего непосредственного участия в делах Ведомства учреждений императрицы Марии.
Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна и ее камер-казак Тимофей Ящик. Копенгаген, 1924 год
В Киеве же Мария Фёдоровна узнала об отречении своего сына, после чего выезжала в Могилев, чтобы встретиться с ним. После этого со своей младшей дочерью Ольгой и мужем старшей дочери Ксении великим князем Александром Михайловичем перебралась в Крым, откуда была эвакуирована в 1919 году на борту британского линкора «Мальборо». Уже из Великобритании она вернулась в родную Данию, где поселилась на вилле Видёре, где ранее она жила со своей сестрой Александрой. В Дании ее сопровождал камер-казак Ящик Тимофей Ксенофонтович, который все это время выполнял роль ее телохранителя. Находясь в Дании, Мария Фёдоровна отклоняла все попытки русской эмиграции вовлечь ее в политическую деятельность.
Мария Фёдоровна скончалась 13 октября 1928 года в возрасте 81 года. После отпевания 19 октября в местной православной церкви ее прах был помещен в саркофаг в Королевской усыпальнице Кафедрального собора, расположенной в датском городе Роскилле рядом с прахом ее родителей. Здесь же в настоящее время покоятся и члены датской королевской семьи.
В 2004-2005 годах между датским и российским правительством было достигнуто соглашение о переносе останков императрицы Марии Фёдоровны из Роскилле в Санкт Петербург, где она завещала похоронить себя рядом со своим супругом. 26 сентября на борту датского корабля «Эсберн Снаре» прах Марии Фёдоровны отправился в свое последнее путешествие в Россию. В российских территориальных водах датчан встречал флагман Балтийского флота «Неустрашимый», который сопроводил датский корабль в порт. По прибытии кораблей в порт российский военный корабль «Смольный» встретил их 31 орудийным залпом, именно столько пушечных залпов было произведено по приезде датской принцессы в Кронштадт в 1866 году. 28 сентября 2006 года гроб с останками императрицы Марии Фёдоровны был захоронен в Санкт-Петербурге в соборе святых Петра и Павла на территории Петропавловской крепости рядом с могилой ее супруга Александра III.
По материалам из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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