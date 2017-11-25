Цель оправдывает средства: Эрдоган готов наступить на горло собственным принципам

Спустя один день после переговоров по Сирии между президентом России Владимиром Путиным и его иранским и турецким коллегой Хасаном Роухани и Рейджепом Тайипом Эрдоганом лидер Турции сделал сенсационное заявление. Глава республики допустил возможность обсуждения вопроса сирийских курдов с действующим президентом Сирии Башаром Асадом.Выступая перед турецкими журналистами по итогам прошедшего трехстороннего саммита, Эрдоган заявил, что на данный момент Анкара не договаривалась о каких-либо контактах с официальным Дамаском. При этом, отвечая на вопрос о готовности турецких властей вести с Асадом переговоры по вопросу борьбы с YPG (отряды народной самообороны Сирийского Курдистана), Эрдоган заявил: «Что бы ни случилось завтра, все зависит от обстоятельств. Нецелесообразно говорить «никогда вообще».В процессе урегулирования конфликта на территории соседней страны главной задачей для Анкары остается ослабление позиций Сирийского Курдистана как в военной (разрешение турецким вооруженным силам на проведение военной операции на контролируемой курдами территории), так и дипломатической составляющей (признание другими государствами YPG террористической организацией). Впрочем, выполнять запросы Анкары, пока никто не торопится, понимая, что выдвинутые требования являются только началом «политического торга», в рамках которого Турция придерживается позиции «заламывания цены», всячески отрицая положительную роль курдов в многолетней войне.Оказав содействие в освобождении севера Сирии от террористических группировок курдские формирования пытаются занять свое место за переговорным столом, преследуя цель выторговать для себя частичную независимость от Дамаска. Главный нюанс заключается в том, что принимать в политический диалог курдского участника находится узкий круг желающих, состоящий из Москвы, Тегерана и Дамаска, который не так давно заявил о намерениях изменить конституцию и провести парламентские выборы на новых условиях. Примечательно, помимо Анкары категорически отрицательно к ведению с курдами диалога относится их финансовый покровитель в лице Вашингтона. Присутствуя на седьмом раунде переговоров по Астане, американская делегация выразила крайнюю озабоченность возможным созданием в Сирийской Арабской Республике Курдской автономии.Возвращаясь к принципиальной политике Анкары, позиция турецких властей продолжает идти вразрез с интересами как официального Дамаска и Москвы, выступающей его посредником, так и Вашингтона. Ключевая разница заключается в том, что с Россией у Турции имеется на порядок больше точек соприкосновения. Что же касается США, здесь у турецких властей не может не вызывать озабоченность возможное получение Капитолием контроля над территорией, которая в дальнейшем будет использоваться для содержания американских военных баз и для лоббирования западных интересов в Сирии и ближневосточном регионе.Неудивительно, что Анкара начинает искать пути к компромиссу с официальным Дамаском даже по самым принципиальным вопросам, о чем и свидетельствует заявление Эрдогана, допускающего вариант обсуждения курдского вопроса с Башаром Асадом. По всей видимости, «завышенность требований» по данной теме остается вопросом времени и насколько оно затянется, главным образом, и будет решать турецкий султан, от которого, в числе других, будет зависеть вопрос о приглашении на Конгресс национального диалога Сирии представителей курдского населения.