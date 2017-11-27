Уроки «Запада»: помехи, НАТО и будущее Белоруссии

Совместные учения России и Белоруссии «Запад», проводимые каждые два года, находились в центре внимания западных стран на протяжении всего сентября. И хотя все опасались, что «Запад-2017» станет прикрытием для агрессивных действий со стороны Москвы, учение было завершено без инцидентов.Но для наблюдателей от НАТО, и особенно для стран Балтии и Польши действия российских войск стали главной темой для разговоров на несколько месяцев.«Я думаю, что мы получили представление о том, что они могли бы сделать, и мы сделали выводы касательно того, над чем нам надо поработать», - сказал военный эксперт Джим Таунсенд, представитель Центра новой американской безопасности.В то же время он отмечает: «Я не думаю, что мы увидели нечто для нас новое. Нам просто показали то, о чем мы давно знаем и что вызывает у нас беспокойство».Глава военной разведки Эстонии полковник Каупо Росин согласился с тем, что на «Западе-2017» не было ничего удивительного. Он подвел итоги мероприятия, которое заставило Эстонию серьезно задуматься.Первым уроком стали достижения России в области кибервойны. По сценарию учений, боевые действия проходили в кибернетически уязвимой обстановке, и это отражало готовность российских войск отражать нападение западных стран, в том числе и в киберпространстве.«Меня удивило, сколько помех они создавали на поле боя. Такого уровня подготовки мы еще не видели. И это происходило на всех уровнях – на суше, в воздухе», - сказал полковник Росин.В таких условиях войскам было необходимо полагаться исключительно на карты и собственные знания о регионе. Это способствует обучению сразу по двум направлениям: нарабатывать базу знаний, которые могут стать жизненно важными в случае реального нападения, и знакомство с видами кибернападений, которые могут организовать силы НАТО.По мнению Росина, НАТО следует подумать об изобретении чего-то нового, потому что с обычными помехами все уже научились справляться.«Я говорю о развитии навыков ведения кибервойны, которые становятся крайне важными, - отметил он. – Кроме этого, мы должны думать о том, как мы защищаем наши собственные средства передачи информации. Что мы будем делать в случае электронной войны?»То, что Россия может создавать почти непреодолимые помехи для собственных войск, показывает, что она знает все о том, как может действовать Североатлантический альянс во время конфликта. Для эстонских вооруженных сил это не очень большая проблема, но координация действий между разными странами альянса может быть осложнена.«Будучи небольшой страной, мы можем командовать войсками с помощью бумажной карты. Мы всегда так и поступали. Для нас помехи в киберпространстве – не проблема, - говорит Росин. - Проблемы начнутся с войсками других стран, которые находятся далеко от своих штабов».Второй урок «Запада», который натовцы извлекли для себя, - это первоочередная приоритетность скорости реагирования. Если бы Россия напала на Прибалтику с территории Белоруссии, смог бы альянс нанести эффективный ответный удар?«Это наш вечный вопрос. У русских есть преимущество времени, пространства и количества войск», - сказал Росин, добавив, что в следующем году альянс сконцентрируется на обеспечении скорости пересечения границ стран силами НАТО. Передвижение союзных сил по территории Эстонии занимают до 24 часов, однако в других европейских государствах этот показатель значительно выше.«Быстрая транспортировка – это очень важно. По морю, воздуху и землю, конечно. И чем больше войск у нас размещено в разных местах, тем меньше нам придется перебрасывать в военное время».Третий итог «Запада» — это роль Белоруссии. Росин отмечает, что для Москвы крайне важно держать Минск под своим контролем.«Пока Белоруссия готова сотрудничать, Россию все устраивает. Однако, если возникнет реальная угроза выхода Белоруссии из-под влияния России, она [Россия] будет готова прибегнуть к военным мерам».И если это произойдет, Белоруссии, скорее всего, придется рассчитывать только на свои силы, считает Росин.«Не думаю, что кто-то придет на помощь Минску. Мы, конечно, будем переживать за исход этого конфликта. Но, по состоянию на ноябрь 2017 года, у НАТО нет никаких причин вмешиваться в споры между Россией и Белоруссией».Тем не менее, по мнению Таунсенда, самое главное - это помнить, что «Запад» - это важное военное учение, но не более того.«Мы сами создаем условия для того, чтобы их пропаганда била в цель, им даже не приходится особо напрягаться, - сказал Таунсенд. – Они кричат нам «буууу» из темноты, а мы подпрыгиваем от страха и начинаем в панике бегать туда-сюда. Мы не должны позволять им так к нам относиться».«Я думаю, что в следующий раз нам следует быть спокойнее. «Запад» проводится уже много лет, и до недавних пор никто не обращал на эти учения особого внимания. Так что давайте не будем слишком остро реагировать, надо вести себя разумно и не терять рассудок».