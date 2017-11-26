12:20 26 ноября

«Хочу, чтобы люди знали и помнили мой голос»

Он тоже был солдатом. Он тоже сражался за Россию. И был одним из тех, кем страна гордилась (и будет гордиться!) по праву. Только его фронтом был культурный – порой там тоже требуется немало мужества. «Он невероятно мужественный человек. Его смерть – трагедия для всех нас. Такого голоса, как у Хворостовского, не будет никогда», - сказал в интервью «Комсомольской правде» друг певца, дирижер Константин Орбелян.



Эта смерть – одна из самых страшных утрат России. За последнее время страна потеряла много творческих, талантливых людей, среди которых – актер Дмитрий Марьянов, писатель, сатирик и публицист Михаил Задорнов, теперь вот – и выдающийся баритон мирового масштаба Хворостовский. Мы знали, что он серьезно болен, что упорно сражается с недугом. И все же, когда распространилась скорбная весть, в ее истинность не верилось. Ведь и раньше уже были подобные сообщения, которые оказывались неправдой… Всего чуть больше месяца назад, 16 октября, он отметил свое 55-летие… Но 22 ноября Дмитрий Александрович действительно скончался в хосписе под Лондоном.


В тяжелые годы безвременья выдающийся певец был вынужден покинуть Россию – его талант в бандитские 90-е был не востребован. В моде были, в основном, певички-однодневки (к сожалению, ситуация в сфере искусства после всех этих ударов до сих пор не может наладиться).

Кто-то может возразить, что были тогда артисты с позицией «Остаюсь с обманутым народом». Однако обстоятельства бывают разные, и главное – это совсем не физическое местонахождение человека. Можно уехать за рубеж, оставаясь в душе патриотом и распространяя русскую культуру по всей планете. А можно, физически оставаясь на Родине, обильно поливать ее грязью и даже своим «искусством» работать против России. Один из таковых «деятелей», Андрей Макаревич, даже не смог выдавить из себя соболезнования в связи с кончиной Дмитрия Хворостовского, - лишь резко ответил журналистам, которые позвонили ему в скорбный день…

Что же касается Хворостовского – он показывал всему миру, каким должен быть русский певец, пламенно любящий свою Родину. В его репертуаре были и оперные арии русских композиторов, и вокальная поэма на стихи Александра Блока «Петербург» (композитор – Георгий Свиридов), и вокальный цикл Г.Свиридова на стихи Сергея Есенина «Отчалившая Русь», насквозь пронизанный чувствами глубочайшего патриотизма... «Я – русский человек, живущий и работающий на Западе. Поэтому любое враждебное слово в отношении нашей культуры я воспринимаю в штыки», - говорил он. И вот еще одна цитата: «Да, очень многие хотели бы любить нашу страну, имея ее на коленях. Меня такая поза страны не устраивает».

Но главное, за что память Хворостовского следует почтить на «Военное обозрении» - это альбом «Песни военных лет», который он создал в 2003 году вместе с Государственным академическим камерным оркестром (которым руководил вышеупомянутый Константин Орбелян), ансамблем «Стиль пяти» и хором «Духовное возрождение». В альбом вошли такие широко известные песни, как: «На безымянной высоте», «Темная ночь», «Случайный вальс», «Эх, дороги», «Журавли», «Заветный камень», «В землянке» и многие другие.

Дмитрий Александрович гордился этим альбомом. «Во-первых, я на них [песнях военных лет] вырос, во-вторых, эта программа — дань моей бабушке, благодаря которой я эти песни знаю», - ответил он на вопрос, почему он, оперный певец, вдруг запел о войне.

В июне 2005 года «Песни военных лет» были представлены в Волгограде (Сталинграде) на концерте, посвященном 60-летию Великой Победы. Хворостовский тогда заявил, что проедет с этими песнями по многим странам. «На Западе есть интерес к этому», - отметил он.

С большой долей вероятности европеец или американец, даже не знающий русского языка, послушав однажды задорную «Катюшу» или скорбную «На безымянной высоте» в исполнении талантливейшего певца, - перестанет верить черной антироссийской пропаганде.

«Это гениальная музыка, которая доходит до сердец. Я наблюдал как на одном из концертов, где я пел эти песни, люди, которые не понимают по-русски, плакали», - рассказывал артист о впечатлениях иностранцев, послушавших эти, без преувеличения, шедевры.

В 2013-м году он снова побывал в Волгограде, выступив на праздновании 70-летия Сталинградской битвы. Власти этого города хотели пригласить его и на 70-летие Победы, но уже не получилось…

Дмитрий Хворостовский был полон творческих планов. К сожалению, тяжелая болезнь поставила крест на большинстве из них. Тем более, простой путь – выйти на сцену и петь под фонограмму – был для него категорически неприемлемым. Каждый концерт требовал от него огромной самоотдачи. После того, как в 2015 году стало известно о страшном диагнозе (рак), певец по настоянию врачей был вынужден отменить многие из своих концертов. Но, как рассказала поэтесса Лилия Виноградова, которая общалась с ним, - Хворостовский не прекращал ежедневных занятий пением и мечтал выступать.

Вопреки болезни, он все-таки шел на сцену. В частности, ему очень хотелось дать концерт в родном городе – Красноярске. Медики не рекомендовали ему лететь, так как певец уже был в очень тяжелом состоянии. Но 27 мая 2017 года Хворостовский выступил на Дне города в Санкт-Петербурге, а 2 июня – на своей малой родине, несмотря на то, что это потребовало от него стойкости и мужества. Очевидцы красноярского концерта вспоминают: он вышел на сцену, хромая, со сломанным плечом (эту травму он получил в Санкт-Петербурге), на него было тяжело смотреть, однако он улыбался и даже шутил.

А на самом последнем своем концерте, который прошел 22 июня сего года в Австрии, Хворостовский спел на бис замечательную советскую песню «Подмосковные вечера». Ему аплодировали стоя…

В интервью «Российской газете» (опубликованном 11 ноября) Дмитрий Александрович поделился творческими планами – перед Новым годом провести концерт в Москве. В том же интервью он заявил: «Если чего я и хочу, так это, чтобы люди знали и помнили мой голос, а не зачитывались баснями и сплетнями вокруг моего имени».

Больно осознавать, что ни предновогоднего концерта в Москве, ни других выступлений Хворостовского больше не будет. В некоторых СМИ уже распространяются сплетни по поводу наследства артиста. Но главное его наследство – это его песни и его уникальный голос. Голос, который будут знать и помнить. И который непременно будет звучать из динамиков не только в России, но и во всем мире.
Автор: Елена Громова


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"Катюша"


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"На безымянной высоте"
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Комментарии 14

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  1. ul_vitalii Сегодня, 06:11
    Исполнение песен военных лет ещё больше приблизило Дмитрия к поклонникам его творчества, ведь эти песьни хороши и актуальны и по сей день. Да и Западу он показал, что сделан из российского материала.
    ul_vitalii
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:46
      Земля пухом великому артисту и патриоту своей Родины .
      Spartanez300
      1. сибиралт Сегодня, 08:17
        Согласно завещания маэстро, его прах должен быть развеян над Москвой и Красноярском.
        сибиралт
    2. сибиралт Сегодня, 08:16
      Многих великих дала миру Россия. Да только в России они не приживаются.
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 06:24
    На Западе оказались многие наши талантливые люди...Павлова и Рахманинов,Алехин и сотни других.Они в себе носили русскую душу и не поливали грязью из-за бугра страну..Взять к примеру Антона Деникина-царского генерала и лидера белого движения.Он ведь не пошел на сотрудничество с Гитлером,хотя предлагали и сулили и угрожали..Не как некоторые бывшие и ныне живущие по лондонам,израилям и парижам...
    210окв
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:56
    Обидно, что хорошие люди уходят, а подлые остаются. Как бы было хорошо если бы вся подлянка ("либералы" - западники) просто обоср...сь и исчезла. Россия вздохнула бы полной грудью.
    rotmistr60
  4. sabakina Сегодня, 10:20
    Уважаемая Елена! Хоть оперу и не люблю, но Дмитрия Хворостовского уважаю. Но я хотел не об этом. Наверняка, каждый из нас на этом сайте написал знаменитое "Ну, тупые". Так почему не было статьи про М.Задорнова? Не каждый из нас слушал Д. Хворостовского, но каждый из нас хоть раз смотрел Задорнова! Он нам в 90-е помогал выжить, укреплял веру в то, что всё будет хорошо и ещё лучше! Абыдно понимашь!
    sabakina
    1. elenagromova Сегодня, 10:42
      Была на сайте статья про Задорнова. Не моя, а другого автора. Я увидела, что она появилась, и другую писать не стала - собственно, там человек все сказал, мне нечего было добавить.
      elenagromova
      1. sabakina Сегодня, 11:05
        Спасибо за ответ. Видимо проглядел. Буду искать.
        sabakina
    2. elenagromova Сегодня, 11:03
      Дмитрий Хворостовский работал не только в жанре оперы. Романсы, ретро, военные песни - все это его репертуар
      elenagromova
      1. ОТДЕЛ-М20 Сегодня, 11:31
        Цитата: elenagromova
        Дмитрий Хворостовский работал не только в жанре оперы. Романсы, ретро, военные песни - все это его репертуар

        Привет Елена , давно твоих репортажей не читал..Умная, смелая девушка!
        Помню твои статьи смелые в то время.. love
        ОТДЕЛ-М20
    3. Околоточный Сегодня, 11:53
      Слава, статья А.Ставера была за Задорнова. Хорошая статья, кричащая болью.
      Околоточный
      1. sabakina Сегодня, 11:55
        Лёш, спасибо. Найду почитаю. Как то пропустил, хотя сильно ждал.
        sabakina
  5. ОТДЕЛ-М20 Сегодня, 11:28
    Эта смерть – одна из самых страшных утрат России. За последнее время страна потеряла много творческих, талантливых людей,

    Какой то рок идет над Россией! Может специально травят..?
    ОТДЕЛ-М20
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