«Хочу, чтобы люди знали и помнили мой голос»

Он тоже был солдатом. Он тоже сражался за Россию. И был одним из тех, кем страна гордилась (и будет гордиться!) по праву. Только его фронтом был культурный – порой там тоже требуется немало мужества. «», - сказал в интервью «Комсомольской правде» друг певца, дирижер Константин Орбелян.Эта смерть – одна из самых страшных утрат России. За последнее время страна потеряла много творческих, талантливых людей, среди которых – актер Дмитрий Марьянов, писатель, сатирик и публицист Михаил Задорнов, теперь вот – и выдающийся баритон мирового масштаба Хворостовский. Мы знали, что он серьезно болен, что упорно сражается с недугом. И все же, когда распространилась скорбная весть, в ее истинность не верилось. Ведь и раньше уже были подобные сообщения, которые оказывались неправдой… Всего чуть больше месяца назад, 16 октября, он отметил свое 55-летие… Но 22 ноября Дмитрий Александрович действительно скончался в хосписе под Лондоном.В тяжелые годы безвременья выдающийся певец был вынужден покинуть Россию – его талант в бандитские 90-е был не востребован. В моде были, в основном, певички-однодневки (к сожалению, ситуация в сфере искусства после всех этих ударов до сих пор не может наладиться).Кто-то может возразить, что были тогда артисты с позицией «Остаюсь с обманутым народом». Однако обстоятельства бывают разные, и главное – это совсем не физическое местонахождение человека.Один из таковых «деятелей», Андрей Макаревич, даже не смог выдавить из себя соболезнования в связи с кончиной Дмитрия Хворостовского, - лишь резко ответил журналистам, которые позвонили ему в скорбный день…Что же касается Хворостовского – он показывал всему миру, каким должен быть русский певец, пламенно любящий свою Родину. В его репертуаре были и оперные арии русских композиторов, и вокальная поэма на стихи Александра Блока «Петербург» (композитор – Георгий Свиридов), и вокальный цикл Г.Свиридова на стихи Сергея Есенина «Отчалившая Русь», насквозь пронизанный чувствами глубочайшего патриотизма... «», - говорил он. И вот еще одна цитата: «».Но главное, за что память Хворостовского следует почтить на «Военное обозрении» - это альбом «Песни военных лет», который он создал в 2003 году вместе с Государственным академическим камерным оркестром (которым руководил вышеупомянутый Константин Орбелян), ансамблем «Стиль пяти» и хором «Духовное возрождение». В альбом вошли такие широко известные песни, как: «На безымянной высоте», «Темная ночь», «Случайный вальс», «Эх, дороги», «Журавли», «Заветный камень», «В землянке» и многие другие.Дмитрий Александрович гордился этим альбомом. «», - ответил он на вопрос, почему он, оперный певец, вдруг запел о войне.В июне 2005 года «Песни военных лет» были представлены в Волгограде (Сталинграде) на концерте, посвященном 60-летию Великой Победы. Хворостовский тогда заявил, что проедет с этими песнями по многим странам. «», - отметил он.», - рассказывал артист о впечатлениях иностранцев, послушавших эти, без преувеличения, шедевры.В 2013-м году он снова побывал в Волгограде, выступив на праздновании 70-летия Сталинградской битвы. Власти этого города хотели пригласить его и на 70-летие Победы, но уже не получилось…Дмитрий Хворостовский был полон творческих планов. К сожалению, тяжелая болезнь поставила крест на большинстве из них. Тем более, простой путь – выйти на сцену и петь под фонограмму – был для него категорически неприемлемым. Каждый концерт требовал от него огромной самоотдачи. После того, как в 2015 году стало известно о страшном диагнозе (рак), певец по настоянию врачей был вынужден отменить многие из своих концертов. Но, как рассказала поэтесса Лилия Виноградова, которая общалась с ним, - Хворостовский не прекращал ежедневных занятий пением и мечтал выступать.Вопреки болезни, он все-таки шел на сцену. В частности, ему очень хотелось дать концерт в родном городе – Красноярске. Медики не рекомендовали ему лететь, так как певец уже был в очень тяжелом состоянии. Но 27 мая 2017 года Хворостовский выступил на Дне города в Санкт-Петербурге, а 2 июня – на своей малой родине, несмотря на то, что это потребовало от него стойкости и мужества. Очевидцы красноярского концерта вспоминают: он вышел на сцену, хромая, со сломанным плечом (эту травму он получил в Санкт-Петербурге), на него было тяжело смотреть, однако он улыбался и даже шутил.А на самом последнем своем концерте, который прошел 22 июня сего года в Австрии, Хворостовский спел на бис замечательную советскую песню «Подмосковные вечера». Ему аплодировали стоя…В интервью «Российской газете» (опубликованном 11 ноября) Дмитрий Александрович поделился творческими планами – перед Новым годом провести концерт в Москве. В том же интервью он заявил: «».Больно осознавать, что ни предновогоднего концерта в Москве, ни других выступлений Хворостовского больше не будет. В некоторых СМИ уже распространяются сплетни по поводу наследства артиста.Голос, который будут знать и помнить. И который непременно будет звучать из динамиков не только в России, но и во всем мире.