Троянский конь Америки сирийским курдам

Недавно на переговорах в Сочи Башар аль-Асад принимал вполне заслуженные поздравления от Владимира Путина. Потом все крупнейшие информагентства, в том числе западные, публиковали фотоснимки с объятиями двух лидеров. Сирийский президент поблагодарил руководство и военных России уже не за поддержку, а за «спасение Сирии», как состоявшийся факт. Президент России осторожно поправил коллегу: несмотря на достигнутый результат, радоваться пока рано.Что ж, избавление от ИГИЛ – весьма весомый повод для позитива, по мнению Дамаска. А как еще официальным властям отблагодарить освобождение своего государства от игиловцев? Возможно, искреннее проявление чувств и есть та высшая награда, неопороченная сиюминутными меркантильными интересами, которые сегодня скрываются за официальными «коалиция» или «союз». Но обо всем по порядку.Сегодня легитимные власти контролируют большую часть территории арабской республики. Практически все, что нескольких лет назад было украдено террористами «Исламского государства», сейчас возвращено законной власти. По всей видимости, именно по этой причине Соединенные Штаты и решили продлить на неопределенный срок свое «временное» пребывание в стране, куда их никто не приглашал. Вроде бы все хорошо у Вашингтона, ведь в Сирии есть на кого положиться. Если бы не одно «НО».В СМИ уже успели просочиться детали нового плана Вашингтона относительно создания в Сирии территориальных образований, неподконтрольных Асаду. В этом американцы возлагают надежды на ряд оппозиционных движений, объединенных под эгидой «Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил». Со ссылкой на портал грантов правительства США, интернет-издания сообщают, что Вашингтон намерен создать образовательную систему в Сирии и финансировать ее до 2020 года. Разумеется, делается это сугубо из «благородных» побуждений. Конкретнее, в целях «недопущения роста экстремизма и радикализма в среде сирийской молодежи, а также предотвращения оттока населения в соседние страны в поисках лучших возможностей в вопросе реализации и недопущения формирования в Сирии потерянного поколения».Но, как это не раз бывало, за красноречивыми формулировками западных дипломатов скрывается лицемерие и кощунство по отношению к погибшим мирным жителям. Если вспомнить, сколько усилий из-за рубежа было приложено для свержения Асада и спонсирования боевиков, впоследствии примкнувших к запрещенным в России «ан-Нусре» или тому же ИГИЛ.Похоже, что история повторяется вновь. По сути, НКСРО - политическое оппозиционное формирование, созданное на деньги суннитских монархий вроде Катара и Саудовской Аравии, во главе которого находятся сирийские дезертиры. Это не помешало в свое время тогда еще президенту США Обаме охарактеризовать фактически преступную коалицию как «единственного легального представителя» сирийцев. В 2012 году политический блок НКСРО признан легитимным рядом западных стран (Великобритания, Германия, Франция) и арабских государств (Египет, Катар, ОАЭ и другие).Вполне вероятно, что реализация плана США подразумевает тесное взаимодействие в том числе с курдскими формированиями, так называемыми, «Сирийскими демократическими силами» (СДС, SDF) – многие представители СДС входят в национальную коалицию.Кроме того, не закрепить успехи демократических сил в Сирии было бы непростительной ошибкой со стороны американского правительства. Сегодня курдские отряды контролируют северные районы страны, что составляет примерно 14 процентов от общей ее площади. Это так называемая «Федерация Северной Сирии», площадью свыше 25 тысяч кв. километров с административными единицами Джезире, Кобани, Африн, Мембидж, Камышлия в провинции Хасеке. Также, курды довольно неплохо зарекомендовали себя в качестве борцов с ИГИЛ. Это, конечно же, в малой степени интересовало американцев, но в тоже время было необходимо, когда ИГИЛ становился препятствием для Вашингтона, к примеру, на пути к нефтяным месторождениям на востоке Сирии.Стоить отметить, что все успехи курдских формирований, поддерживаемых США, так или иначе связаны с действиями мужских и женских военизированных подразделений «YPG» и «YPJ». Эти добровольные отряды самообороны образовались гораздо раньше, чем Сирийская демократическая армия и несколько раз то входили в состав вооруженной оппозиции, то выходили из нее.Это действительно грозная сила, численностью свыше 120 тысяч человек, которая сейчас хоть и является составной частью СДС, де-юре подчиняется временному правительству Сирийского Курдистана – Высшему курдскому совету. Последний, в свою очередь, замыкается на «Демократический союз» - основную политическую партию курдов в Сирии. Это своего рода филиал турецкой «Рабочей партии Курдистана» (РПК), признанной запрещенной не только в Турции, но и США. Отсюда и турецко-американский конфликт интересов в Сирии.Однако интересно другое. Отношения США и лояльных к их правительству группировок далеки от совершенства. Это вам не проверенный временем союз Москвы и Дамаска. Все от того, что распространенные представления об однородности курдских народов, отражаемые в англоязычных статьях, мягко говоря, преувеличены и не отражают всей действительности. Среди этих народностей присутствуют только пять этнических групп, а по конфессиональному признаку курды могут принадлежать как к мусульманам-суннитам, так и мусульманам-шиитам.Следовательно, можно предположить, что проводимая коалицией во главе США политика по созданию образовательной системы является однобокой и пренебрегает всеми социальными, этническими особенностями, не говоря уже об интересах курдов. За этой военно-политической проблематикой скрываются сугубо американские внешнеполитические помыслы.Возможно, именно по этой причине Москве сегодня удалось «переиграть» своих геополитических оппонентов из Америки, в том числе и по насущному курдскому вопросу.Еще в марте этого года российское оборонное ведомство анонсировало координацию действий между правительственными войсками и их союзниками с одной стороны и курдскими отрядами самообороны – с другой. Тогда подразделения ВС Сирии вошли в занимаемый YPG Мембидж.Буквально через месяц появилась информация о формировании нового проправительственного подразделения, получившее название «Полк племен Мембиджа», куда вошли выходцы из окрестностей вышеуказанного города, в том числе курдские отряды самообороны. По информации СМИ, зона применения нового полка находится как на севере страны, так и в южных ее частях.В курдском тылу у сирийско-турецкой границы в городе Камышлия, находится сирийская армияи и существует она относительно спокойно. На территории города Алеппо, контролируемого сегодня правительственной армией, находятся курдские подразделения Шейх-Максуд, где имеются, в том числе и вооруженные формирования YPG.Ну и, наконец, нельзя забывать о создании в начале ноября Объединенного оперативного штаба вооруженных сил России вблизи населенного пункта Сальхиях в провинции Дейр-эз-Зор. На сформированный штаб помимо организации взаимодействия YPG и армии Асада по уничтожению боевиков возлагается гуманитарная миссия, которая предполагает оказание медицинской и иной помощи в тех районах, где еще недавно находились террористические организации.Вне всяких сомнений, америкацы в дальнейшем всячески будут пытаться устранить стратегические просчеты, усиливая свое влияние и на севере Сирии, и на юге, у границы с Иорданией и Ираком. Однако активное сотрудничество, которое мы наблюдаем сегодня между официальным Дамаском и адекватными представителями курдских формирований (далеких от мировоззрения курдских националистов) дают надежду, что американцам не удастся навязать свое мнение многочисленному курдскому народу.