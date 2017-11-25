11:04 25 ноября

СМИ сообщили о численности американского военного контингента в Сирии

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Информационное агентство Reuters сообщает о готовности Пентагона раскрыть численность американского военного контингента на территории Сирии. При этом в сообщении заявлено, что данные появятся после использования «обновлённой системы подсчёта». Ранее в министерстве обороны США заявляли, что число американских военнослужащих в САР не превышает 503 человек.

Информационное агентство сообщает:о после применения «новой системы подсчёта» выясняется, что число представителей американского военного контингента составляет около 2 тыс. человек.

СМИ сообщили о численности американского военного контингента в Сирии



Напомним, что ранее фактически озвучила точное число американских солдат и офицеров в Сирии официальная Анкара. Также турецкие СМИ опубликовали материал обо всех американских военных базах, располагающихся в Сирии. Было отмечено, что помимо кадровых военнослужащих в САР находятся представители частных военных компаний из Соединённых Штатов Америки. Наибольшее их число располагается в сирийской провинции Хасеке. Также крупная американская база расположена близ города Эт-Танф в нескольких км от границы с Иорданией. Ранее в Минобороны России сообщали о том, что именно на этой военной базе фиксируется активность боевики ИГИЛ (*запрещено в РФ), которых могут готовить американские военные инструкторы.

Использованы фотографии: Newschief.com
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Комментарии 28
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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:20 Новый
    после применения «новой системы подсчёта» выясняется, что число представителей американского военного контингента составляет около 2 тыс. человек.


    А состав подразделений...кто такие...какие задачи? а поддержка их авиацией...логистикой...разведанными?...вопросов больше чем ответов...
    и самое главное на каком основании они находятся на территории Сирии.
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    Тот же ЛЕХА
    1. mig29mks Сегодня, 06:35 Новый
      На основание все дозволености!
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      mig29mks
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:37 Новый
        На основание все дозволености!


        Рискованный пункт... what

        любой выстрел по американцам на территории Сирии войсками АСАДА в таком случае будет законен с точки зрения международного права...главное не бояться защищать свою страну от этого беспредельщика.
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        Тот же ЛЕХА
        1. Esoteric Сегодня, 06:46 Новый
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          любой выстрел по американцам на территории Сирии войсками АСАДА в таком случае будет законен

          Можно помочь Асаду посчитать америкосов сверху...С помощью ВКС... belay Заодно и "откалибровать" по численности, весу, размеру ботинок и длине шнурков... lol
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          Esoteric
          1. Громобой Сегодня, 07:30 Новый
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            любой выстрел по американцам на территории Сирии войсками АСАДА в таком случае будет законен с точки зрения международного права..

            О каком международном праве может идти речь,если США возглавляет в регионе коалицию из 64 стран..?Асад для них всего лишь "злой тиран" и ни перед ним,ни перед кем либо ещё они отчитываться не собираются о численности своих военных контингентов и их военных планах.Я понимаю,что это просто возмутительно,но такова реальность.
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            ...главное не бояться защищать свою страну от этого беспредельщика.

            Для США это был бы очень удобный предлог для начала широкой военной компании против асадовцев.Иран их в этом случае не защитит,наши тоже самоотстраняются (вспомните удар КР по аэродрому).В итоге им пожгут и без того ослабленную авиацию и может даже начнут драконить с воздуха на важных направлениях.А под шумок на этих направлениях активизируются банды . Ну и кто больше выиграет от такой защиты от беспредельщика?Сам же беспредельщик.
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            Громобой
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:24 Новый
              О каком международном праве может идти речь,если США возглавляет в регионе коалицию из 64 стран..


              Ну извините...НАПОЛЕОН с ГИТЛЕРОМ тоже возглавляли международную коалицию (преимущественно из европейских стран) но это не помешало нашему народу наложить им в штаны...было бы желание пинка дасть агрессору.
              И потом количество участвующих в этой коалиции не означает качество ...и автоматическую победу в походе на СИРИЮ.
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              Тот же ЛЕХА
            2. Мих1974 Сегодня, 10:44 Новый
              А сколько трупов готовы увезти домой матрасы? Повторюсь у Ассада "внезапно" могут появиться сверх современные вооружения вплоть до крылатых ракет. Можно заключить с ним договор о военно помощи и как матрасы в Европе "начать проводить учения по применению ядерного оружия"!! bully
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              Мих1974
        2. Krabik Сегодня, 10:35 Новый
          Выстрел Асада поможет начать амерам очередную операцию "Несокрушимая свобода" или "Буря в пустыне".

          А находятся они та по праву сильнейшего, а это право выше международного.
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          Krabik
          1. Мих1974 Сегодня, 10:46 Новый
            Как написали выше - "некоторые" францезы и австрияки тоже думали что у них "право Силы" , а оказалось совсем наоборот. От нас требуется лишь - не прогнуться и ударить Первыми, да так что бы валяясь в грязи мерикасы лишь скулили "а нас то за что?". good
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            Мих1974
        3. Мих1974 Сегодня, 10:41 Новый
          Ну можно и "вьетнамский вариант" feel - "подводная лодка Сирии нанесла удар крылатыми ракетами по незаконно находящихся на ее территории американским военным". good
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          Мих1974
    2. ver_ Сегодня, 10:24 Новый
      ..дык - пора их пропалывать - чи шибко расплодилось много сорняков..
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      ver_
  2. ul_vitalii Сегодня, 06:25 Новый
    Одной ногой в Иордании, другой в Сирии.Это у них такая демонстрация флага и постоянно находятся на грани грандиозного шухера.
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    ul_vitalii
    1. Esoteric Сегодня, 06:48 Новый
      Цитата: ul_vitalii
      Это у них такая демонстрация флага

      Этот флаг пора демонстративно срывать в тех местах, где он - просто цветная тряпка... am
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      Esoteric
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:31 Новый
    Может быть, того, легче по трупам посчитать, когда их из Сирии жестко начнут выдворять? Там их сейчас тысячи,сша- эта страна, глобальная саранча, только сильно сильно милиторезированная на горе человечеству! sad
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    Геркулесыч
  4. askort154 Сегодня, 06:43 Новый
    Самое главное, что американцам не удалось "застолбить" самые крупные нефтяные места в Сирии, к чему они так стремились. Эти районы уже под полным контролем СА. У них теперь один вариант остаться в Сирии, зацепиться за курдов, но это однозначный разрыв отношений с Турцией. Скорее всего, США придётся убираться из Сирии и кричать на весь мир, что они победили ИГИЛ.
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    askort154
    1. donavi49 Сегодня, 09:21 Новый
      Основная Евфратская нефть у тех кланов курдов - которых американцы спонсируют. Вот поход за нефтью пустыни в Хомсе - там да фейлом кончился. В основном из-за небоеспособности южных бабахов, которых черные разгромили и отняли у них все что было.
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      donavi49
    2. Стирбьорн Сегодня, 10:20 Новый
      так это вроде на восточном берегу Ефрата, как раз-таки и застолбили, там курды
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      Стирбьорн
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:47 Новый
    после применения «новой системы подсчёта» выясняется, что число представителей американского военного контингента составляет около 2 тыс. человек.

    Американцы и в арифметике впереди планеты всей. Когда считали по американски не превысило 503 чел, а как посчитали по законам арифметики сразу около 2 тысяч. Так какие арифметические правила нужно применять - классические или американские?
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    rotmistr60
    1. Doliva63 Сегодня, 07:13 Новый
      "Около 2 тысяч" - это без ЧВК, как я понимаю, т.к. к военному контингенту они не относятся, да и в статье об этом прямо сказано. Таким образом, можно смело умножать на 2, как минимум.
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      Doliva63
      1. ver_ Сегодня, 10:29 Новый
        ..награду за скальпы этих *ирокезов* надо выдавать - арабы денежку любят..
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        ver_
        1. Мих1974 Сегодня, 10:48 Новый
          Поддерживаю - вот это действительно правильно и как раз в местной специфике good , местные действительно на эти "скальпы" охоту устроят и вырежут их на раз два.
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          Мих1974
  6. Чинганчгук Сегодня, 07:12 Новый
    Если будет дан приказ ВКС , то эту численность можно сократить до минимума..(промазать случайно и потом извинится)))
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    Чинганчгук
  7. solzh Сегодня, 08:17 Новый
    число представителей американского военного контингента составляет около 2 тыс. человек.

    С амерами вроде понятно, а их любовников (союзников по НАТО) сколько?
    А численность российского контингента какая?
    А у Ирана, какая численность?
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    solzh
    1. Стирбьорн Сегодня, 10:21 Новый
      численность авиакрыла намного важнее в данном случае
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      Стирбьорн
      1. Мих1974 Сегодня, 10:49 Новый
        Особенно что в "численность авиакрыла" внезапно добавляются и стратегические бомберы прямо из России и если надо (уже проверенный вариант) РВСН и на такие "близкие расстояния" замечательно накидывает даже такую "тяжелую дуру" как Сатану. good
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        Мих1974
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 08:42 Новый
    При этом в сообщении заявлено, что данные появятся после использования «обновлённой системы подсчёта».

    ... а чего?... придумали что то, что может заменить простую арифметику - сложить "в кучу" всех и будет результат...или для этого у мерикатосов тоже ума не хватает?! laughing
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    a.s.zzz888
  9. андрон-30 Сегодня, 10:33 Новый
    кто может сказать уйдут американцы из Сирии ? как и каким путём будут решаться вопросы ? главное что ? то что басурманам кирдык .
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    андрон-30
  10. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:53 Новый
    По мне так Сирии нужно создать специальные подразделения по уничтожению этих оккупантов... Выявить расположение и отработать артиллерией и тактическими ракетами Точка-У...
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    Ratmir_Ryazan
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