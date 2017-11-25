СМИ сообщили о численности американского военного контингента в Сирии
Информационное агентство Reuters сообщает о готовности Пентагона раскрыть численность американского военного контингента на территории Сирии. При этом в сообщении заявлено, что данные появятся после использования «обновлённой системы подсчёта». Ранее в министерстве обороны США заявляли, что число американских военнослужащих в САР не превышает 503 человек.
Информационное агентство сообщает:о после применения «новой системы подсчёта» выясняется, что число представителей американского военного контингента составляет около 2 тыс. человек.
Напомним, что ранее фактически озвучила точное число американских солдат и офицеров в Сирии официальная Анкара. Также турецкие СМИ опубликовали материал обо всех американских военных базах, располагающихся в Сирии. Было отмечено, что помимо кадровых военнослужащих в САР находятся представители частных военных компаний из Соединённых Штатов Америки. Наибольшее их число располагается в сирийской провинции Хасеке. Также крупная американская база расположена близ города Эт-Танф в нескольких км от границы с Иорданией. Ранее в Минобороны России сообщали о том, что именно на этой военной базе фиксируется активность боевики ИГИЛ (*запрещено в РФ), которых могут готовить американские военные инструкторы.
Информационное агентство сообщает:о после применения «новой системы подсчёта» выясняется, что число представителей американского военного контингента составляет около 2 тыс. человек.
Напомним, что ранее фактически озвучила точное число американских солдат и офицеров в Сирии официальная Анкара. Также турецкие СМИ опубликовали материал обо всех американских военных базах, располагающихся в Сирии. Было отмечено, что помимо кадровых военнослужащих в САР находятся представители частных военных компаний из Соединённых Штатов Америки. Наибольшее их число располагается в сирийской провинции Хасеке. Также крупная американская база расположена близ города Эт-Танф в нескольких км от границы с Иорданией. Ранее в Минобороны России сообщали о том, что именно на этой военной базе фиксируется активность боевики ИГИЛ (*запрещено в РФ), которых могут готовить американские военные инструкторы.
Использованы фотографии: Newschief.com