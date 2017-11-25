ВСУ: Информацию о наступлении под Горловкой в Сеть слил волонтёр

Скажу честно, результат планировался гораздо более масштабный. Планировали захватить значительно большую территорию, но эти планы стали достоянием общественности.

Украинские средства массовой информации сообщили о сорванном наступлении ВСУ в районе Горловки. Штаб 54-й бригады ВСУ разработал план по захвату территорий на окраинах Горловки и по выходу непосредственно к городу. Однако планам не суждено было воплотиться в реальность, так как о них в Сети рассказал один из так называемых украинских волонтёров.Из заявления украинского офицера:Напомним, что речь идёт о наступлении ВСУ в районе населённых пунктов Травневое и Гладосое, в итоге перешедших под украинский контроль. Как только своё сообщение украинский волонтёр опубликовал в социальной сети, армия ДНР направила на этот участок силы и средства. В итоге украинское наступление захлебнулось.Речь может идти о публикациях в Фейсбуке человека по имени Юрий Мысягин, который несколько дней назад сообщил о наступлении боевиков («айдаровцев») в «серой зоне». Теперь Мысягин публикует сообщения о боях в районе населённого пункта Крымское, где погибли несколько военнослужащих ВСУ и представителей одного из нацбатов. Нацбатовцы попытались закрепиться в «серой зоне», однако армия ДНР оказалась против такого рода планов...