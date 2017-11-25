11:07 25 ноября

ВСУ: Информацию о наступлении под Горловкой в Сеть слил волонтёр

Украинские средства массовой информации сообщили о сорванном наступлении ВСУ в районе Горловки. Штаб 54-й бригады ВСУ разработал план по захвату территорий на окраинах Горловки и по выходу непосредственно к городу. Однако планам не суждено было воплотиться в реальность, так как о них в Сети рассказал один из так называемых украинских волонтёров.

Из заявления украинского офицера:
Скажу честно, результат планировался гораздо более масштабный. Планировали захватить значительно большую территорию, но эти планы стали достоянием общественности.


Напомним, что речь идёт о наступлении ВСУ в районе населённых пунктов Травневое и Гладосое, в итоге перешедших под украинский контроль. Как только своё сообщение украинский волонтёр опубликовал в социальной сети, армия ДНР направила на этот участок силы и средства. В итоге украинское наступление захлебнулось.


ВСУ: Информацию о наступлении под Горловкой в Сеть слил волонтёр


Речь может идти о публикациях в Фейсбуке человека по имени Юрий Мысягин, который несколько дней назад сообщил о наступлении боевиков («айдаровцев») в «серой зоне». Теперь Мысягин публикует сообщения о боях в районе населённого пункта Крымское, где погибли несколько военнослужащих ВСУ и представителей одного из нацбатов. Нацбатовцы попытались закрепиться в «серой зоне», однако армия ДНР оказалась против такого рода планов...

Использованы фотографии: Фейсбук
22

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 49

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  1. askort154 Сегодня, 06:55
    ОБСЕ, конечно не в курсе, хотя все хохлосми целую неделю кричали об очередной победе их доблестных вояк, захвативших 2 деревни в "серой зоне".
    askort154
    1. Чинганчгук Сегодня, 06:57
      Врут и не стесняются! Вечно у свидомых кто то виноват хе хе
      Чинганчгук
      1. Сергей-svs Сегодня, 07:12
        Цитата: Чинганчгук
        Врут и не стесняются! Вечно у свидомых кто то виноват хе хе

        Как всегда ...у "сильнейшей армии мира" ... что-то пошло не так. lol
        В "укро-твиттере" - плач и патриотические сопли свидомитов:

        laughing laughing laughing
        Сергей-svs
        1. Anarchist Сегодня, 09:27
          Хотелось бы сказать солдатам Новороссии - ребята, братцы, сделайте всё, чтобы освободить всю свою землю! И не погибнуть вам...!
          Anarchist
    2. ПалБор Сегодня, 09:09
      Цитата: askort154
      ОБСЕ, конечно не в курсе, хотя все хохлосми целую неделю кричали об очередной победе их доблестных вояк, захвативших 2 деревни в "серой зоне".

      ОБСЕ "Уралы" в Луганске считает.
      ПалБор
      1. ПалБор Сегодня, 09:10
        А так да.Восемь за сутки...Как минимум crying
        ПалБор
    3. Primoos Сегодня, 10:24
      Молодец Мысягин. Так держать! Волонтерь на славу! Язык до цугундера доведет. Гы Гы Гы! Даешь больше всевозможных Мысягиных! Толстых, тонких и болтливых! Всяких.
      Primoos
  2. rotmistr60 Сегодня, 06:56
    Больше таких "волонтеров" разговорчивых и бегущих впереди паровоза. Когда в армии бардак, то о готовящихся операциях знает даже бабка. Пожелание продолжать в том же духе.
    rotmistr60
    1. Сепар ДНР Сегодня, 07:28
      Цитата: rotmistr60
      Когда в армии бардак, то о готовящихся операциях знает даже бабка.

      Вот все о бардаке в укровермахте... Бардак yes ,да ещё какой...
      Но я вот вспоминаю 22е января 2015го года,посёлок Спартак, и концентрацию наших подразделений там для наступления. Танки "Востока" и "Оплота" рычали целый день,Не услышать и не увидеть их мог только ОБСЕшник(так как глух и слеп). А до В/Ч ПВО под Авдеевкой,оттуда километра полтора...

      "Наступали" шикарно... Походной колонной,с пехотой на "Уралах", пехтота 1ой Славянской в одних машинах,БК в других. Весь БК у пацанов - 4 магазина да пара РГО.

      Непосредственный участник,шедший в голове колонны, и выживший,рассказывал, что УКРОП (УКРОП !!!!!!!!) увидев такую картину, выскочил на бруствер ,махал руками и бил себя кулаком по лбу.
      Даже враг оценил тупость нашего командования...

      Задача : Занять "высотку" и расстреливать укропские колонны

      Расстреляли yes ,так расстреляли am ,что своих убитых ополчение(пардон, тогда уже армия ДНР),вывозили "Уралами". Десятки наших убитых лежало в грязном снегу в районе кафе "Поцелуй",всю ночь укропы добивали наших раненых.

      А в сводках от Басурина...
      Поищите сами,сколько заявил он 200тых ...
      Я позже дам ссылку на сводку за тот день. Где-то я её уже находил.
      Сепар ДНР
      1. Сепар ДНР Сегодня, 07:56
        Цитата: Сепар ДНР
        позже дам ссылку на сводку за тот день


        Вместо ссылки на сводку.

        «В атаку из западни», — Геннадий Дубовой рассказал о кровавом бое в поселке Спартак (ВИДЕО)
        Военкор и боец мотострелкового батальона «Викинги» рассказал о бое у поселка Спартак, состоявшемся 22 января 2015 года. В том бою сам Геннадий и комбат остались живы лишь чудом.

        «Комбат был зол страшно. Разведку запретили делать, заверили: разведано — всё чисто. Пошли колонной, тишина, никого… И — кердык, западня!

        Из всех казавшихся брошенными окопов и блиндажей, из всех строений — огонь по нам.

        Полная статья : http://rusvesna.su/news/1442864852

        Сепар ДНР
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:17
          «Комбат был зол страшно. Разведку запретили делать, заверили: разведано — всё чисто.


          Кто запретил...кто ввел в заблуждение людей???
          Имена ,звания, должности...эта тупость граничит с предательством...за такое должен быть суд военного трибунала и расстрел.
          Кто нибудь ответил за это головотяпство?
          Тот же ЛЕХА
          1. Сепар ДНР Сегодня, 08:31
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Кто нибудь ответил за это головотяпство?

            Конечно же нет.
            В солдатской среде ходят слухи,что виновником был какой-то чин с позывным "Сигнал",но что и как request

            Все наши такие "ПЕРЕМОГИ" замалчиваются...

            Как и то замалчивается,что операция была проведена под наблюдением военных советников.
            И скажите теперь : НА, нам такие советники ? Мы что,свои жизни на помойке нашли ?
            Где нормальные ,здравомыслящие офицеры ? Все в Сирии ?
            Если так,то кто же Русь-матушку защитит,случись чего ? Такие "советники" fool ,которых вы к нам ссылаете ?
            Сепар ДНР
            1. Чинганчгук Сегодня, 08:46
              Цитата: Сепар ДНР
              Где нормальные ,здравомыслящие офицеры ? Все в Сирии ?

              В нужное время появятся обязательно..Не нужно тут истерить! soldier
              Чинганчгук
              1. Сепар ДНР Сегодня, 09:04
                Цитата: Чинганчгук
                В нужное время появятся обязательно..Не нужно тут истерить!

                А это и не истерика no ВОПЛЬ...
                "Нужное время",это упущенное время, которое "некоторые кадры" (ваши кадры,раз речь о них зашла,о наших потом) пробухали и с бабами протаскались,вместо того,чтоб реально быть СОВЕТНИКАМИ,НАСТАВНИКАМИ в формировании армии.

                Не все конечно такие,есть и нормальные. И на передовой появляются, и в частях и подразделениях у ни порядок.
                Но это скорее исключение.
                Поэтому,давайте какие хотите определения,тому что я написал,но я считаю,что замалчивать это нельзя.

                Промедление смерти подобно.
                Сепар ДНР
                1. Чинганчгук Сегодня, 09:11
                  Цитата: Сепар ДНР
                  Поэтому,давайте какие хотите определения,тому что я написал,но я считаю,что замалчивать это нельзя.
                  Промедление смерти подобно.

                  Эх как вас коробит то..хе хе
                  Я так понимаю предлагаете ввести войска Новороссию..?
                  Это последняя надежда Киева пока!
                  Донбасс нормально держится , время на нас играет!
                  А вы явно агент СБУ или госдепа , что в принципе одно и тоже ..Удачи вам в ваших делах нелегких хе хе! bully
                  Чинганчгук
                  1. vovanpain Сегодня, 09:39
                    Цитата: Чинганчгук
                    А вы явно агент СБУ или госдепа , что в принципе одно и тоже ..Удачи вам в ваших делах нелегких хе хе!

                    Чингачгук fool fool fool последний из миханов,слазь с дивана блин и иди покажи как надо. fool
                    vovanpain
                    1. sabakina Сегодня, 10:34
                      Володь, hi . Походу, это на него так ник действует. Лопухнулся он с ником.
                      sabakina
                      1. Сепар ДНР Сегодня, 10:42
                        Цитата: sabakina
                        Походу, это на него так ник действует. Лопухнулся он с ником.

                        Позволю себе прокомментировать ваш пост.

                        Возможно не ник,а огненная вода ?
                        Сепар ДНР
                      2. vovanpain Сегодня, 10:49
                        Цитата: sabakina
                        Походу, это на него так ник действует. Лопухнулся он с ником.

                        Это точно Слава drinks hi Джеймс Фенимор Купер в гробу переворачивается,а Гойко Митич кулаки сжимает,Чингачгука еще и переименовали. laughing
                        vovanpain
                2. 72jora72 Сегодня, 09:50
                  А это и не истерика no ВОПЛЬ...
                  "Нужное время",это упущенное время, которое "некоторые кадры" (ваши кадры,раз речь о них зашла,о наших потом) пробухали и с бабами протаскались,вместо того,чтоб реально быть СОВЕТНИКАМИ,НАСТАВНИКАМИ в формировании армии.
                  Как вы говорите "наши кадры", не дали вам захлебнутся в крови в 14 году, когда "ВАШИ кадры в большинстве сидели в шахтах(думая что всё как то само утрясется) , или толпами ломились через границу( требуя от России жилье, деньги, жратву......и ворочали носы от предложенной работы).
                  72jora72
                  1. Сепар ДНР Сегодня, 10:22
                    Цитата: 72jora72
                    Как вы говорите "наши кадры", не дали вам захлебнутся в крови в 14 году

                    Разве я о тех бойцах и офицерах писал,что самоотверженно нам помогли и в 14м и в 15м в аэропорту,Дебальцево ?

                    Вы не в состоянии разобрать,что пишется о штабной погани,приехавшими не помочь,а за повышенным окладом да ускоренным получением очередного/не очередного ?
                    Никто сейчас ком.полка-советника и не гонит в атаку...
                    Но хотя бы знать о том,как и где стоят ему вверенные части, не по карте - ОБЯЗАН. И "выбить" для бойцов БК,обмундирование,каски нормальные,броники. Не сам,через замов,но он ОБЯЗАН это делать.
                    А не сидеть безвылазно в штабе полка за без малого 20ти км от линии фронта...

                    А товарищ Жуков,на кануне Курской битвы ,САМ ЛИЧНО ,на брюхе,исползал "передок"...
                    Сепар ДНР
            2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:49
              Если так,то кто же Русь-матушку защитит,случись чего ? Такие "советники" fool ,которых вы к нам ссылаете ?


              Нет у меня четкого ответа на это... what
              будет скорее всего как было всегда в нашей истории...сначала разгром наших вооруженных сил а дальше
              потом и кровью нашего народа их восстановление и победа над врагом...это долго и мучительно.
              Тот же ЛЕХА
    2. антивирус Сегодня, 09:25
      У НИХ И БАБКИ СЛУЖАТ?вот дожили кохлы
      антивирус
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:59
    Или нашли "козла отпущения " , на которого свалили тот факт, что сами обделались, и от них теперь плохо пахнет, или у них информацию под грифом "секретно " в первую очередь дают для ознакомления даже не командирам частей, которых эта информация косается, а каким-то валонтерам, которые вообще сбоку припеку к армии! !! fool
    Геркулесыч
    1. askort154 Сегодня, 07:16
      Геркулесыч..... а каким-то валонтерам, которые вообще сбоку припеку к армии!

      У них волонтёры выполняют роль снабженцев, так как хохло-прапоры всё распродают.
      askort154
    2. Джедай Сегодня, 08:28
      Всегда проще искать виновного на стороне, чем признаться в собственной безалаберности. У Украины в этом смысле богатый опыт.
      Джедай
  4. ul_vitalii Сегодня, 07:06
    Крупную операцию не скрыть, а тут поймали на слове "Рихарда Зорге" и даже не отвернули ему голову, типа готовы, да неохотно что-то или здравствуйте мама, пишу вам письмо из горящего танка.
    ul_vitalii
  5. изя топ Сегодня, 07:13
    кастрюлька приросла laughing
    изя топ
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:37
      Судя по фото она еще и не такое может залепить. А мусор, как составляющее "гибридной войны" это что-то новенькое. Не перевелись и множатся на земле украинской кастрюлеголовые, которые "славят" эту землю на весь мир.
      rotmistr60
      1. антивирус Сегодня, 09:27
        спам = мусор
        девчушка права на 100 %
        так победим!это наше всё -нефтехимия ( Аликверов и др) нам помогут победить
        антивирус
  6. Livonetc Сегодня, 07:38
    Что потешаться над бардаком у укропов.
    Грустить стоит по поводу бардака в Новороссии.
    Захлебнулось...
    Даа населенгых пункта пусть и в серой зоне сдали.
    Далее вновь расслабятся, это ведь не первый случай.
    Может после перестановок в республиках Нлвороссию переформатируют в организационном плане.
    Livonetc
    1. Сепар ДНР Сегодня, 08:18
      Цитата: Livonetc
      Может после перестановок в республиках Нлвороссию переформатируют в организационном плане.

      Не Новороссия мы... Тю-тю Новороссия,слили,по тихой грусти. И слили те,кто " творчески форматировал" нас из ополчения в армию.
      Форматировал,форматировал,да так до сих пор и недоформатировал...

      Вот какие комментарии оставляют читатели на "Русской весне" :

      Андрей Фёдоров5 часов назад
      Эхх, Царев. Поучиться бы ему в средней школе ещё года 2.
      Сурков не тех выбирает на царство. - Гнали его Луганчане в 2014г. от здания СБУ (где восстание началось) как кота паршивого.
      ВВП! - убери Суркова, поставь на ЛНР нормального администратора.
      Посмотрим на Пасечника, надежда есть. Но! Нужны управленцы промышленной областью
      .
      Сепар ДНР
      1. Чинганчгук Сегодня, 08:40
        Цитата: Сепар ДНР
        Не Новороссия мы... Тю-тю Новороссия,слили,по тихой грусти. И слили те,кто " творчески форматировал" нас из ополчения в армию.

        Подозрительные у вас рассуждения, если точней панические..Нытье , это признак либерастнии.
        Критиковать всегда легче, чем молча работать ..
        Чинганчгук
        1. Сепар ДНР Сегодня, 09:12
          Цитата: Чинганчгук
          Критиковать всегда легче, чем молча работать ..


          На передовой,я молча выполняю приказ,который не обсуждается. Здесь я буду говорить о том,что может стоить нам жизни и есть угрозой существованию республики. По этому, не вам меня обвинять в "либерастии"...
          Повоюйте с моё,тогда и будет "паритет",по которому вы сможете что-то мне предъявить.
          Сепар ДНР
          1. Чинганчгук Сегодня, 10:53
            Цитата: Сепар ДНР
            На передовой,я молча выполняю приказ,который не обсуждается.

            Много я здесь видал таких "вояк"..Докажите! soldier
            Цитата: Сепар ДНР
            Здесь я буду говорить о том,что может стоить нам жизни и есть угрозой существованию республики. По этому, не вам меня обвинять в "либерастии"...

            Кто был на передовой , обычно по другому разговаривают ..(просто заметил.)
            Цитата: Сепар ДНР
            Повоюйте с моё,тогда и будет "паритет",по которому вы сможете что-то мне предъявить.

            Кто воевал , они этим не хвастаются ..
            А если их "прорвет на правду матку" , то их сразу банят .. soldier
            Бог вам судья.. hi
            Чинганчгук
  7. German Titov Сегодня, 09:05
    Цитата: Чинганчгук
    Цитата: Сепар ДНР
    Не Новороссия мы... Тю-тю Новороссия,слили,по тихой грусти. И слили те,кто " творчески форматировал" нас из ополчения в армию.

    Подозрительные у вас рассуждения, если точней панические..Нытье , это признак либерастнии.
    Критиковать всегда легче, чем молча работать ..

    Так это и не совсем нытье. Так, не "урапатриотический" взгляд изнутри.
    German Titov
    1. Сепар ДНР Сегодня, 09:17
      Цитата: German Titov
      Так это и не совсем нытье. Так, не "урапатриотический" взгляд изнутри.

      Спасибо за поддержку.
      Тенденция в понимании ситуации в ДНР россиянами, как : "Армия ДНР шапками закидает чёкнутых укров" ,несёт в себе угрозу.
      Сепар ДНР
  8. German Titov Сегодня, 09:21
    Цитата: Сепар ДНР
    Цитата: German Titov
    Так это и не совсем нытье. Так, не "урапатриотический" взгляд изнутри.

    Спасибо за поддержку.
    Тенденция в понимании ситуации в ДНР россиянами, как : "Армия ДНР шапками закидает чёкнутых укров" ,несёт в себе угрозу.

    Так здесь-на месте "поближе" всё рассмотреть можно. Еще Марьинку 2015 вспомнить.
    German Titov
    1. Сепар ДНР Сегодня, 09:33
      Цитата: German Titov
      Так здесь-на месте "поближе" всё рассмотреть можно. Еще Марьинку 2015 вспомнить.

      Марьинка,взятая нами Марьинка над которой был наш флаг...
      И двух дедов с пулемётами, в Марьинке помню,которые до самого вечера не отошли от погреба с самогоном,даже после получения приказа на отход.
      Держали "стратегический объект" до последнего патрона и последней бутылки.
      Сепар ДНР
  9. Евродав Сегодня, 09:31
    Цитата: Чинганчгук
    Цитата: Сепар ДНР
    Где нормальные ,здравомыслящие офицеры ? Все в Сирии ?

    В нужное время появятся обязательно..Не нужно тут истерить! soldier

    Слышь, Старпер, а где ты видишь, что кто то истерит? Или тебе по барабану- увидел флаг пишущего, и все...враг... Ты давай уж без лозунгов и флагов, по существу понимашь...
    Евродав
    1. sabakina Сегодня, 10:45
      Цитата: Евродав
      Слышь, Старпер, Ты давай уж без лозунгов и флагов, по существу понимашь...

      sabakina
  10. Герман 4223 Сегодня, 09:33
    Медаль Мысягину,он заслужил.
    Герман 4223
  11. Евродав Сегодня, 09:34
    Цитата: Чинганчгук
    Цитата: Сепар ДНР
    Не Новороссия мы... Тю-тю Новороссия,слили,по тихой грусти. И слили те,кто " творчески форматировал" нас из ополчения в армию.

    Подозрительные у вас рассуждения, если точней панические..Нытье , это признак либерастнии.
    Критиковать всегда легче, чем молча работать ..

    Так ты, Михан, только этим и занимаешься, критикуешь, не понимая, какую ерунду порой несешь! Завязывал бы с зеленым змеем/травой/грибами, а то не ровен час ляпнешь чего и не забанят тебя, а в двери постучат, хотя я думаю, с твоим то характером, уже стучали наверно...и не только в двери...
    Евродав
    1. sabakina Сегодня, 10:46
      Бесполезное это дело. Мы теперь даже не знаем, в какой он стране и под каким ником находится.
      sabakina
    2. Чинганчгук Сегодня, 11:05
      Цитата: Евродав
      только этим и занимаешься, критикуешь, не понимая, какую ерунду порой несешь! Завязывал бы с зеленым змеем/травой/грибами,

      За вас переживаю..хе хе Как вы тут без меня будете? Запудрят вам мозги нытьем и "все пропало" ..
      А я как укол Промедола , тем кто потерял надежду на жизнь..
      Чинганчгук
  12. андрон-30 Сегодня, 09:59
    как так ? а перемирие ? а ОБСЕ? а правозащитники и где те " они же дети" и кто и тд.
    андрон-30
    1. Александр War Сегодня, 10:44
      А что ОБСЕ?.они статисты и все!
      Александр War
  13. Александр War Сегодня, 10:38
    Добавлю видео еще из ЛНР
    Александр War
  14. sabakina Сегодня, 10:52
    vovanpain,
    Вовка, здравы будем! drinks
    sabakina
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