Армейская авиация ЮВО пополнилась новейшими Ми-28УБ
Три новейших учебно-боевых вертолета Ми-28УБ поступили в 4 армию ВВС и ПВО ЮВО в субботу в рамках выполнения гособоронзаказа, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
В текущем году в ЮВО поступило более 20 единиц авиационной техники, в том числе вертолеты армейской авиации и самолеты оперативно-тактической и штурмовой авиации.
Главная особенность Ми-28УБ – двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на "Ночных охотниках". Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа.
Ми-28УБ оснащен модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей. Для обеспечения необходимых эргономических параметров рабочих мест экипажа была изменена конструкция фюзеляжа вертолета. На Ми-28УБ расширена кабина, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочего места летчика-оператора, передает РИА Новости
Новые вертолеты пополнили парк авиационного полка армейской авиации в Краснодарском крае, а также соединение армейской авиации, дислоцированной в Ростовской области— сказал он.
В текущем году в ЮВО поступило более 20 единиц авиационной техники, в том числе вертолеты армейской авиации и самолеты оперативно-тактической и штурмовой авиации.
Главная особенность Ми-28УБ – двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на "Ночных охотниках". Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа.
Ми-28УБ оснащен модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей. Для обеспечения необходимых эргономических параметров рабочих мест экипажа была изменена конструкция фюзеляжа вертолета. На Ми-28УБ расширена кабина, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочего места летчика-оператора, передает РИА Новости
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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