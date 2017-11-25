11:01 25 ноября

Армейская авиация ЮВО пополнилась новейшими Ми-28УБ

Три новейших учебно-боевых вертолета Ми-28УБ поступили в 4 армию ВВС и ПВО ЮВО в субботу в рамках выполнения гособоронзаказа, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Новые вертолеты пополнили парк авиационного полка армейской авиации в Краснодарском крае, а также соединение армейской авиации, дислоцированной в Ростовской области
— сказал он.

Армейская авиация ЮВО пополнилась новейшими Ми-28УБ



В текущем году в ЮВО поступило более 20 единиц авиационной техники, в том числе вертолеты армейской авиации и самолеты оперативно-тактической и штурмовой авиации.

Главная особенность Ми-28УБ – двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на "Ночных охотниках". Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа.

Ми-28УБ оснащен модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей. Для обеспечения необходимых эргономических параметров рабочих мест экипажа была изменена конструкция фюзеляжа вертолета. На Ми-28УБ расширена кабина, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочего места летчика-оператора, передает РИА Новости


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. Primoos Сегодня, 09:05
    Наконец-то с надвинтовым РЛС. Штука для вертушки необходимая и весьма полезная.
    Primoos
    1. Джедай Сегодня, 09:07
      Вроде бы и маловато - 3 штуки, но курочка по зёрнышку клюёт...
      Джедай
      1. Primoos Сегодня, 09:10
        Цитата: Джедай
        Вроде бы и маловато - 3 штуки, но курочка по зёрнышку клюёт...

        Теперь пойдут в серию.
        Primoos
        1. Джедай Сегодня, 09:14
          Надеюсь что все "детские болезни" позади и серия не за горами.
          Джедай
    2. Маз Сегодня, 09:17
      А катапульта есть?
      Маз
      1. Чинганчгук Сегодня, 09:19
        Цитата: Маз
        А катапульта есть?

        Катапульты в израиле, а у нас все надежно! laughing
        а также соединение армейской авиации, дислоцированной в Ростовской области

        Вот в том направлении они скоро пригодятся явно.. soldier
        Чинганчгук
        1. Tusv Сегодня, 09:52
          Вот в том направлении они скоро пригодятся явно

          stop УБ это Учебно Боевая, чтобы Нас обучать, чтобы Мы учили тех, кто на Русь Матушку не здорово смотрит. В общем для подготовки офтальмологов, которые будут лечить от косоглазия feel
          Tusv
  2. polkovnik manuch Сегодня, 09:29
    Приятно читать такие новости !
    polkovnik manuch
  3. Александр War Сегодня, 10:31
    Ми-28УБ Военная приемка.
    Александр War
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