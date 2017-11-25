11:00 25 ноября

Кедми расплакался в прямом эфире: У меня с ними свои счеты!

Яков Кедми на телевизионной передаче "Воскресный вечер" рассказал трогательную историю из своей жизни. В студии была поднята тема военных трибуналов, все вспомнили о Нюрнбергском процессе, в связи с чем Кедми поведал о своем посещении Германии в 70-х годах. Эта поездка оставила неоднозначные впечатления. Важно уточнить, что речь шла не о современной ФРГ.




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Комментарии 9

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  1. Мар.Тира Сегодня, 09:30
    Россия как и Сербия тоже забыла своих мучеников.Коля из Уренгоя,это только цветочек.
    Мар.Тира
    1. Hoc vince Сегодня, 10:45
      Что мы хотим от детей, на всю историю Великой Отечественной Войны в 9 классе школы в учебнике всего §§ 7, стр.203 - 248 с картинками, 2 урока (здесь же и финская кампания 1939 года). Попробуйте уместить, рассказать и опросить.
      При двухнедельных часах истории за год учащимся необходимо усвоить фактический материал двух учебников по истории XX века. Это учебники под ред. Данилова (70 параграфов) и второй - по всемирной истории Сорока - Цюпа.
      Hoc vince
  2. сергей32 Сегодня, 09:34
    Евреи крепко помнят. Молодцы. Нам бы не забыть.
    сергей32
  3. FalconD Сегодня, 09:37
    Вот так евреи и воевали видимо..., пока советские войны прорывались к Берлину, эти плакали думали как бы им не ступить на немецкую землю
    FalconD
    1. medvedron Сегодня, 10:54
      Вы видимо забываете, что евреи проживающие на территории СССР тоже были Советскими воинами.А трусов и предателей и среди Русских хватает,конфликт на Донбассе это очень ярко показал.
      medvedron
  4. Евродав Сегодня, 09:43
    Цитата: FalconD
    Вот так евреи и воевали видимо..., пока советские войны прорывались к Берлину, эти плакали думали как бы им не ступить на немецкую землю

    Зачетно!!! За исключением малой части именно так и думали... Почему то Сталин их эвакуировал за Урал, В Казахстан и т.п. а вот повоевать они чего то не очень хотели...
    Евродав
  5. Арон Заави Сегодня, 09:43
    Цитата: FalconD
    Вот так евреи и воевали видимо..., пока советские войны прорывались к Берлину, эти плакали думали как бы им не ступить на немецкую землю

    К Соловьеву иногда приходит режисер Иосиф Рейхельгауз.

    Это его отец. Простой советский солдат. У твоего деда тоже есть два ордена Славы? А то любят тут некоторые о чужих поговорить.
    Арон Заави
    1. Татьяна Сегодня, 10:44
      У меня учитель истории в школе был еврей. Он тоже успел по возрасту участвовать во взятии Берлина. Рассказывал нам, например, какая была обстановка со стороны немцев в Германии ещё на подходе Красной армии к Берлину. Сказал нам, что если бы не это его участие в войне и не гибель его товарищей, он вряд ли бы выбрал профессию учителя истории. А так он решил, что детям обязательно нужно рассказывать и знать о ВОВ.
      Татьяна
  6. gridasov Сегодня, 10:44
    А по моему человечество просто опять одурело ! Войны приносят много горя и всем . Страдания людей и русских и евреев и тех же немцев. Что у солдат вермахта не было детей и жен и они не понимали что такое человеческое счастье ?. Но все были обмануты как и сейчас группами идеологов с разных сторон преследующих свои корыстные цели. Поэтому враги сидят внутри каждой идеологии, которые пытаются столкнуть лбами народы и нации. При этом конечно нельзя забывать о преступниках и тех кто несет прямую ответственность за организацию войн. Однако нельзя и не понимать . что на вендетте будущего построить нельзя . нужен компромисс, который заложен в самой природе человеческого разума , что через поколение новые люди не помнят страдания их предков. Иначе бы мы просто только и мстили и забыли о понятии , что такое счастье жить и радоваться.Хотя и это неустойчивое определение. Ведь счастье порождено несчастьем. Поэтому правы те , кто понимают, что те же методы математического анализа больших данных должны будут поставить ученых в положение , что нужно признать и воспринимать буквально всю информацию независимо от субъективных отношений к ней . А это способен не каждый . И новые открытия в области управления информационными процессами приведут сознание человека к новым выводам, которые совсем не по нраву очень многим людям . И опять стоит напомнить , что "противоречия" это основа нашей жизни и существования мира. . .
    gridasov
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