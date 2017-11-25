Кедми расплакался в прямом эфире: У меня с ними свои счеты!

Яков Кедми на телевизионной передаче "Воскресный вечер" рассказал трогательную историю из своей жизни. В студии была поднята тема военных трибуналов, все вспомнили о Нюрнбергском процессе, в связи с чем Кедми поведал о своем посещении Германии в 70-х годах. Эта поездка оставила неоднозначные впечатления. Важно уточнить, что речь шла не о современной ФРГ.











